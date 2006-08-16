FAQ для «хочушек»

Все, что здесь написано – это не единственно верное утверждение, не закон и не правило, это только обобщение наиболее частых ситуаций, статистика. Прочтение данного материала не отменяет и не заменяет консультаций у врача.

Мы решили завести ребенка. С чего начать планирование? Куда пойти, что проверить?

Если у Вас нет никаких поводов для беспокойства – полостных операций, воспалений в прошлом, инфекций, генетических или гормональных проблем, для начала можно ограничиться малым – сдать анализы на инфекции, посетить гинеколога, чтоб убедиться, что нет никаких отклонений, пролечить зубы - и в бой! Если раньше не ставили прививку от краснухи – то лучшее ее сделать (но после этого попредохраняться 3 месяца). Попутно стоит начать пить витамины, хотя бы простой комплекс, а лучше, чтоб он содержал и фолиевую кислоту, но ее можно принимать и отдельно. Постарайтесь отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, надеемся, что наркотики вы и так не употребляете.

Вот уже целый месяц, как мы пытаемся зачать ребенка, а сегодня пришли месячные. Мы бесплодны?

По статистике, шанс забеременеть в первом же цикле даже для абсолютно здоровой пары – не более 25%. Так что паниковать рано. Если нет причин серьезно беспокоиться о здоровье – подождите год, скорей всего за это время вы сможете забеременеть. Для пар старше 35 лет лучше начать консультироваться с врачом, если за полгода желанная беременность не настает.

Что следует делать, чтобы увеличить шанс наступления беременности?

В первую очередь – не напрягаться, не нервничать и не мучить себя и любимого. Занимайтесь сексом и получайте удовольствие. Если беременность не наступает – можно немного помочь природе. Наиболее благоприятные дни для зачатия – в середине цикла. При цикле в среднем в 28 дней – обычно овуляция происходит на 14-й (о методах, помогающих точнее определить момент овуляции читайте ниже). Сперматозоиды могут путешествовать внутри женского организма 2-3 дня, так что начать стараться можно уже на 11-13 дни и продолжать до 15-16. Для увеличения концентрации сперматозоидов лучше придерживаться графика – через день, или через два дня на третий. Слишком частые попытки делают сперму почти стерильной. В эякуляте уже после 3 полового акта остается не более 10% сперматозоидов. После секса рекомендуется полежать в позе «березки»- т.е. на лопатках, подняв ноги вертикально вверх, можно прислонить их к стенке, чтоб сперма лучше проникала. Если загиб матки назад – то наоборот, нужно после секса постоять в коленно-локтевой позиции попой кверху, или хотя бы просто полежать на животе.

Так же очень полезно заниматься танцем живота – улучшается внутреннее кровообращение, пропадают застойные эффекты.

Каковы первые признаки беременности?

В первую очередь надо запомнить главное – все признаки индивидуальны. Они бывают не все сразу и не у всех. Иногда их может и не быть совсем. Обычно первым «звоночком» бывает задержка – в положенный срок не приходят месячные (иногда бывает, что они и не пропадают совсем, а просто проходят более скудно). Бывает, что набухает, увеличивается и болит грудь. Часто хочется в туалет, появляется повышенный аппетит и сонливость. Токсикоз обычно начинается чуть позже – тошнить может как утром, так и вечером. Так же при беременности держится повышенная температура тела и базальная (до 37,2-37,4)

Очень надеюсь, что это наконец случилось! Как мне убедиться, что я беременна?

Для начала можно сделать домашний тест на беременность – их продают в любой аптеке, обычно они начинают работать с первого дня задержки, но статистика показывает, что тесты иногда начинают полосатиться и за пару дней до задержки, а иногда не показывают наличие беременности даже до срока 10 недель. Если остались сомнения – можно сдать кровь на гормон ХГЧ. Он начинает вырабатываться тканью хориона уже на 6-8 день после оплодотворения. Поэтому в принципе можно определить наличие беременности даже за пару дней до задержки. В идеале – концентрация этого гормона удваивается каждые 2 дня в начале беременности. Обычно сдать кровь из вены можно в любом медицинском центре, натощак, утром. Во многих из них готовность результатов – в тот же день, к вечеру. Стоимость анализа колеблется от 160 р до 500.

Нормальный уровень бета-ХГЧ в сыворотке крови (по нормам независимой лаборатории ИНВИТРО):

© WantBaby.ru

Мужчины и небеременные женщины 0 - 5 У беременных женщин: 1 - 2 недели 25 - 156 2 - 3 недели 101 - 4870 3 - 4 недели 1110 - 31500 4 - 5 недель 2560 - 82300 5 - 6 недель 23100 - 151000 6 - 7 недель 27300 - 233000 7 - 11 недель 20900 - 291000 11 - 16 недель 6140 - 103000 16 - 21 неделя 4720 - 80100 21 - 39 недель 2700 - 78100

Данные значения приведены для сроков «от зачатия», а не «от последней менстуации».

Помните, что в каждой лаборатории – свои нормативы, сверяйте свой результат с нормами той лаборатории, где вы делали анализ.

Ну и для полной уверенности можно сделать УЗИ. Раньше, чем через неделю-две задержки торопиться не стоит. Возможно, вы забеременели чуть позже, чем середина цикла, а нервы можно попортить сильно.

Как мне определить, когда у меня бывает овуляция?

Во-первых, существуют признаки овуляции. Они индивидуальны – но чаще всего это болезненные ощущения в боку, выделения похожие на яичный белок, иногда кровянистые, повышение чувствительности и сексуальности.

Существуют так же способы узнать момент, максимально подходящий для зачатия, с большей точностью.

Самый простой – календарный, но он совсем не надежен, определить нужный день точно – маловероятно. Но обычно это день примерно за 14 дней до следующей менструации. При нестабильном цикле этот метод вообще бесполезен.

Следующий способ - измерение базальной (ректальной) температуры. Для этого нужно сразу после пробуждения утром измерить температуру в прямой кишке. Чтоб показатели были точными - нельзя вставать по крайней мере 3-4 часа до измерения. Каждый день нужно делать это в одно и то же время, стараться придерживаться одних и тех же условий измерений. По результатам строится график – день цикла и температура. Стоит так же отмечать все дополнительные факторы – если ощущения или выделения в этот день были необычными, или какие-то причины, возможно, повлияли на точность измерений. В первой половине цикла температура достаточно низкая, обычно ниже, чем 36,5. Когда происходит овуляция – температура поднимается на несколько десятых градуса (не менее 0,4-0,5) и держится так до месячных, выше 37 градусов. Перед месячными она падает. Если беременность наступила, то уровень БТ держится выше 37 и дальше. Метод прост и дешев, но ненадежен. Есть много факторов, которые могут повлиять на температуру, да и день овуляции определяется уже, как свершившийся факт.

Еще вариант – микроскопы. Это может быть как специальный микроскоп, так в принципе и любой детский. Каждое утро до чистки зубов и приема пищи нужно растереть капельку слюны на стеклышке, дать ей подсохнуть и посмотреть на нее через микроскоп. В дни, когда беременность не возможна, на стекле будут видны многочисленные точки, а когда овуляция приближается – появятся папоротникообразные включения, в день овуляции они будут наиболее густыми. Метод основан на том, что слюна кристаллизуется особым образом под влиянием эстрогена, уровень которого повышается во время овуляции. К сожалению, этот метод тоже не надежен, т.к. определяющим наверняка наличие овуляции является лютеинизирующий гормон, а он не оказывает влияние на слюну.

Еще один домашний способ – тесты на овуляцию, они напоминают обычные домашние тесты на беременность, и пользуются ими примерно так же. Только в упаковке обычно несколько тестов, их необходимо использовать при вероятном приближении овуляции ежедневно или через день. Когда появится вторая полоска на тесте – овуляция близится, когда она достигнет максимальной яркости – вперед, стараться.

Наиболее надежный, но и наиболее хлопотный – фолликулометрия, т.е. диагностика по УЗИ, позволяет наблюдать за созреванием фолликула, убедиться, что овуляция произошла.

Каковы бывают причины бесплодия? И как они выявляются?

Причины распределяются приблизительно следующим образом:

Дефекты спермы: 25%

Гормональный фактор: 20%

Повреждение/непроходимость фаллопиевых труб: 15%

Эндометриоз: 10%

Другие нарушения: 10%

Необъяснимое бесплодие: 20%

Чтобы выяснить, в чем может быть проблема у вас, доктор может назначить следующие исследования:

УЗИ - для определения состояния органов малого таза, наличия и времени овуляции;

Спермограмма – для определения качества спермы – концентрации, подвижности, количества патологических форм и т.д.;

Анализ гормонального фона – чтоб узнать – нет ли избытка или недостатка важных гормонов, которые играют большую роль для возможности зачатия и вынашивания ребенка;

Посткоитальный тест – слизь шейки матки исследуется на восприимчивость к сперме;

ГСГ (Гистеросальпингография) – определяют проходимость маточных труб с помощью рентгеновского или УЗИ излучения при введении специального контрастного вещества;

Лапароскопия – исследование репродуктивных внутренних органов через 3 маленьких надреза в брюшной полости с помощью миниатюрной камеры.

и некоторые другие специфические методы.

Какие гормоны и когда необходимо сдать для определения возможных гормональных причин бесплодия?

ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) на 3-8 или 19-21 дни менструального цикла женщины, для мужчины - в любой день. Строго натощак. У женщин ФСГ стимулирует рост фолликулов в яичниках и образование эстрогена. В матке при этом растет эндометрий. Достижение критического уровня ФСГ в середине цикла приводит к овуляции. У мужчин ФСГ является основным стимулятором роста семявыносящих канальцев. ФСГ увеличивает концентрацию тестостерона в крови, обеспечивая тем самым процесс созревания сперматозоидов и мужскую силу. Бывает, что гормон работает во всю силу, но не находится точки, где он востребован. Так случается, когда яички мужчины маленькие или пострадали от какой-то операции или инфекции.

Пол Уровень

ФСГ, мЕд/мл Взрослые мужчины 1,37-13,58 Взрослые женщины После пубертатного периода и до менопаузы Фолликуллярная фаза 2,45 - 9,47 Овуляторная фаза 2,67 - 15,67 Лютеиновая фаза 1,01 - 6,4 Постменопауза 19,3-100,6

ЛГ (лютеинизирующий гормон) Сдается на 3-8 или 19-21 дни менструального цикла женщины, для мужчины - в любой день. Строго натощак. Этот гормон у женщины "дозревает" фолликул, обеспечивая секрецию эстрогенов, овуляцию, образование желтого тела. У мужчин, стимулируя образование глобулина, связывающего половые гормоны, повышает проницаемость семенных канальцев для тестостерона. Тем самым увеличивается концентрация тестостерона в крови, что способствует созреванию сперматозоидов.

Выделение лютеинизирующего гормона носит пульсирующий характер и зависит у женщин от фазы менструального цикла. В цикле у женщин пик концентрации ЛГ приходится на овуляцию, после которой уровень гормона падает и "держится" всю лютеиновую фазу на более низких, чем в фолликулярной фазе, значениях. Это необходимо для того, чтобы функционировало желтое тело в яичнике. У женщин концентрация ЛГ в крови максимальна в промежуток от 12 до 24 часов перед овуляцией и удерживается в течение суток, достигая концентрации в 10 раз большей по сравнению с неовуляторным периодом. Во время беременности концентрация ЛГ снижается. В процессе обследования на предмет бесплодия важно отследить соотношение ЛГ и ФСГ. В норме до наступления менструации оно равно 1, через год после наступления менструаций - от 1 до 1.5, в периоде от двух лет после наступления менструаций и до менопаузы - от 1.5 до 2.

Пол Уровень

ЛГ,мЕд/мл Взрослые мужчины 1,14 - 8,75 Взрослые женщины После пубертатного периода и до менопаузы Фолликуллярная фаза 2,39 - 6,6 Овуляторная фаза 9,06 - 74,24 Лютеиновая фаза 0,9 - 9,33 Постменопауза 10,39 - 64,57

Пролактин

Для определения уровня этого гормона важно сделать анализ в 1 и 2 фазу менструального цикла строго натощак и только утром. Непосредственно перед взятием крови пациент должен находиться в состоянии покоя около 30 минут.

Пролактин участвует в овуляции, стимулирует лактацию после родов. Поэтому может подавлять образование ФСГ в "мирных целях" при беременности и в немирных в ее отсутствие. При повышенном или пониженном содержании пролактина в крови фолликул может не развиваться, в результате чего у женщины не произойдет овуляция. Суточная выработка этого гормона имеет пульсирующий характер. Во время сна его уровень растет. После пробуждения концентрация пролактина резко уменьшается, достигая минимума в поздние утренние часы. После полудня уровень гормона нарастает. Во время менструального цикла в лютеиновую фазу уровень пролактина выше, чем в фолликулярную.

Пол Уровень пролактина, мЕд/мл Мужчины 53 - 360 Женщины: после пубертатного периода и до менопаузы 40 - 530

Эстрадиол

Кровь на содержание этого гормона сдают на протяжении всего менструального цикла. Эстрадиол секретируются созревающим фолликулом, желтым телом яичника, надпочечниками и даже жировой тканью под влиянием ФСГ, ЛГ и пролактина. У женщин эстрадиол обеспечивает становление и регуляцию менструальной функции, развитие яйцеклетки. Овуляция у женщины наступает через 24-36 часов после значительного пика эстрадиола. После овуляции уровень гормона снижается, возникает второй, меньший по амплитуде, подъем. Затем наступает спад концентрации гормона, продолжающийся до конца лютеиновой фазы. Необходимым условием работы гормона эстрадиола является правильное отношение его к уровню тестостерона.

Пол Уровень

эстрадиола, пмоль/л Взрослые мужчины 40-161 Взрослые женщины После пубертатного периода и до менопаузы Фолликуллярная фаза 68 - 1269 Овуляторная фаза 131 - 1655 Лютеиновая фаза 91 - 861 Постменопауза < 73

Прогестерон

Этот гормон важно проверить на 19-21 день менструального цикла. Прогестерон-это гормон, вырабатываемый желтым телом и плацентой (при беременности). Он подготавливает эндометрий матки к имплантации оплодотворенной яйцеклетки, а после ее имплантации способствует сохранению беременности.

Возраст, пол Уровень прогестерона, нмоль/л Взрослые мужчины < 0,32 - 0,64 Взрослые женщины После пубертатного периода и до постменопаузы Фолликулярная фаза 0,32 - 2,23 Овуляторная фаза (середина цикла) 0,48 - 9,41 Лютеиновая фаза 6,99 - 56,63 Беременные I триместр 8,9 - 468,4 II триместр 71,5 - 303,1 III триместр 88,7 - 771,5 Постменопауза < 0,64

Тестостерон

Этот гормон можно проверить и у мужчины и у женщины в любой день. Тестостерон нужен обоим супругам, но является мужским половым гормоном. В женском организме тестостерон секретируется яичниками и надпочечниками. Превышение нормальной концентрации тестостерона у женщины может стать причиной неправильной овуляции и раннего выкидыша, и максимальная концентрация тестостерона определяется в лютеиновой фазе и в период овуляции. Уменьшение концентрации тестостерона у мужчины обуславливает недостаток мужской силы и снижение качества спермы.

6-9 лет: < 1.7 пг/мл

Старше 9 лет: женщины - < 4,5 пг/мл

мужчины - 8,7 – 54,6 пг/мл

ДЭА-сульфат

Вырабатывается этот гормон в коре надпочечников. Этот гормон можно проверить и у мужчины и у женщины в любой день. Он также нужен организму обоих супругов, но в разных пропорциях, потому что также является мужским половым гормоном.

Возраст Женщины Мужчины < 9 лет 0,2 - 2,1 0,1 - 5,0 9-10 лет 0,4 - 4,3 0,3 - 2,6 10-11 лет 0,3 - 2,7 0,4 - 2,0 11-12 лет 0,8 - 4,5 0,5 - 4,1 13-14 лет 0,9 - 8,2 0,6 - 6,6 14-20 лет 1,1 - 10,7 0,6 - 9,7 20-30 лет 1,8 - 10,3 7,6 - 17,4 30-40 лет 1,2 - 7,3 3,3 - 14,1 40-50 лет 0,9 - 6,5 2,6- 14,4 50-60 лет 0,7 - 5,4 1,9 - 8,4 60-70 лет 0,4 - 3,5 1,1 - 7,9 >70 лет 0,5 - 2,4 0,8 - 4,7

Т3 свободный (Трийодтиронин свободный)

Т3 вырабатывается фолликулярными клетками щитовидной железы под контролем тиреотропного гормона (ТТГ). Является предшественником более активного гормона Т4, но обладает собственным, хотя и менее выраженным, чем у Т4 действием. Кровь для анализа берется натощак. Непосредственно перед взятием крови пациент должен находиться в состоянии покоя около 30 минут.

Норма: 3.2 - 7.2 пмоль/л.

Т4 (Тироксин общий)

Концентрация Т4 в крови выше концентрации Т3. Этот гормон, повышая скорость основного обмена, увеличивает теплопродукцию и потребление кислорода всеми тканями организма, за исключением тканей головного мозга, селезенки и яичек. Уровень гормона у мужчин и женщин в норме остается относительно постоянным в течение всей жизни. Однако в некоторых районах часто наблюдается снижение активности щитовидной железы, что может приводить к серьезным отклонениям в собственном здоровье и здоровье будущего ребенка.

Пол Уровень Т4 , нмоль/л Мужчины 59 - 135 Женщины 71 - 142

ТТГ (Тиреотропный гормон)

Уровень этого гормона необходимо проверять натощак, для исключения нарушения функции щитовидной железы.

Возраст Уровень ТТГ, мЕд/л Новорожденные 1,1 - 17,0 < 2,5 мес 0,6 - 10,0 2,5 мес - 14 мес 0,4 - 7,0 14 мес - 5 лет 0,4 - 6,0 5 - 14 лет 0,4 - 5,0 > 14 лет 0,4 - 4,0

Антитела к ТТГ.

Определение антител к ТТГ дает возможность прогнозировать нарушение функции щитовидной железы. Сдается в любой день менструального цикла.

Норма: 0-40 Ед/мл

Определение уровня вышеперечисленных гормонов является весьма важным шагом в процессе обследования на предмет бесплодия.

Уровень гормонов помогает установить точный день овуляции и определить наиболее оптимальные дни для зачатия, исключить неполадки.

Здесь приведены нормативные значения по нормам независимой лаборатории ИНВИТРО. Нормы гормонов свои в каждой лаборатории, поэтому уточняйте их, когда получаете результаты.

Хочушки часто суеверны. Существует много народных примет и способов ускорить наступление беременности. Каких именно?

Если хочется надеяться, что это поможет – то на здоровье, не повредит уж точно. Одной из самых популярных примет называют фикус. Желательно, чтоб его подарили, и как только он пустится в рост – возможно, кто-то начнет и расти в животике. Так же полезно накупить целую кучу прокладок – и они уже на пару лет не понадобятся . Говорят, что беременность «заразна», поэтому свежезабеременевшие счастливицы «чихают» на тех, кто пока еще старается. С этой же целью можно посидеть на месте беременной или допить из ее стакана.

(Еще есть поговорка - "Завели котенка, ждите ребятенка" - прим. ред., у которого кошка на 10 мес. старше ребенка )

Что такое «мужской фактор бесплодия»? Как он лечится?

Мужским фактором называют бесплодие, в случае которого причина кроется в мужчине, в качестве его спермы. Для выявления этого сдают спермограмму. Сдавать ее лучше всего после 3-5 дней воздержания от секса, спиртного, острой пищи. По результатам определяют – насколько высока концентрация сперматозоидов, достаточно ли они подвижны, нет ли дефектов и некоторые другие параметры. Если результаты не достаточно хорошие – проводится выяснение причин, делается УЗИ, сдается анализ гормонов, мазок, выясняется нет ли инфекций. По результатам обследования назначается лечение. Для того, чтоб сделать его более успешным, необходимо выполнять следующие рекомендации – отказ от курения и алкоголя, особенно крепкого, правильное питание – достаточно белков, витаминов, морепродукты, морская рыба, отказ от острой еды, достаточная физическая активность – плавание, ходьба и т.п. Так же стоит пересмотреть гардероб – не должно быть тесного белья и брюк, одежда не должна затруднять кровообращение в паху, лучше натуральные ткани. Так же полезно принимать смесь Авиценны - 1 стакан кураги, 1 стакан изюма, 1 стакан инжира, 1 стакан чернослива без косточек, 1 стакан очищенных грецких орехов, 2 лимона, 1 стакан меда. Помытые курагу, изюм, инжир, чернослив, грецкие орехи пропустить через мясорубку, добавить отжатый из лимонов сок, мед и тщательно перемешать. Все плотно уложить в стеклянную банку, закрыть крышкой и поставить в холодильник. Подавать с холодной водой перед завтраком или к чаю.

Как можно проверить, проходимы ли маточные трубы?

Существует два способа – лапароскопия и гистеросальпинограмма (ГСГ).

Лапароскопия показана в случае, когда есть подозрение, что трубы непроходимы, при невыясненных другими способами причинах бесплодия. Обычно лапароскопию проводят после овуляции. Чаще всего используют общий наркоз. Делают 3 крошечных надреза – под пупком и два над лобком слева и справа. Брюшную полость накачивают углекислым газом, чтоб она немного вздулась, и легче было манипулировать. Через разрезы вводят эндоскоп, специальные инструменты и глядя на монитор обследуют трубы и матку на возможные проблемы. После всех манипуляций разрезы зашивают. Покинуть больницу возможно уже на следующий день или через день. Во многих клиниках так же возможно попросить записать операцию на кассету и попросить прокомментировать результаты. Лапароскопию так же делают для удаления кист. Восстановительный период после нее небольшой. Эффект максимальный в первые полгода после проведения.

Гистеросальпинограмма (ГСГ) проводится в первой половине цикла, на 6-7 день после окончания менструации. Проводится без наркоза, возможно с местным обезболиванием. Чувствительность к этой процедуре у женщин различна. Через шейку матки вводится специальный контрастный раствор. Прохождение раствора через трубы в матку контролируется с помощью рентгена или УЗИ.

В каких случаях перед беременностью следует проконсультироваться у генетика?

Специалисты рекомендуют посетить генетиков в рамках планирования беременности, если присутствует один или несколько факторов риска:

среди родственников будущего папы или мамы есть генетические заболевания, передающиеся по наследству,

были случаи мертворожденных детей или детей с пороками развития,

возраст матери больше 35 лет отца - 50,

мать и отец – кровные родственники,

неблагоприятные экологические условия проживания или работа на вредном предприятии.

По какой схеме следует принимать витамины при подготовке к зачатию?

Разные врачи рекомендуют разные схемы, вот некоторые из них:

5-14 день - пентавит или гексавит - 1т 3р/д + фолиевая кислота - 1т 3 р/д;

12-26 день - аскорбиновая кислота 0,25 г 2 р/д;

14-26 день - АЕвит 1т 2р/д.

Или

Поливитамины (+ калия йодид отдельно)

1-15 день - фоливая к-та (1*3 р./день) + вит. Е (200 мг/день),

16-до конца - глютаминовая к-та (1*3 р./день)+ вит. Е (600 мг/день),

5-10 день - витамин С (0,5 г)

Или

1-10 день цикла - Компливит (по 1 таб. 3 раза в день),

15-25 день цикла - витамины А, С, Е (каждой по одной 1 раз в день).

Какие травы помогают наступлению долгожданной беременности?

Самое популярное в народе средство – Боровая матка.

Боровая матка - это народное название ортилии или рамишии однобокой - семейство грушанковых. Названий ее много: материнка, боровушка, женская трава, матка от сорока болезней… Химический состав рамишии содержит арбутин, гидрохинон, кумарины, витамин С, смолы, сапонины, органические кислоты, микроэлементы: титан, медь, цинк, марганец и др.

Растение широко применяется в медицине для лечения: гинекологических заболеваний воспалительного характера, фибромиомы матки, бесплодия., маточных кровотечений, токсикозов, нарушений менструального цикла, спаечных процессов, непроходимости и воспаления труб, а также как дезинфицирующее средство при воспалительных процессах в почках и мочевом пузыре, при циститах, пиелонефритах, при воспалении предстательной железы, геморрое, недержании мочи у взрослых и детей, остром воспалении уха (гнойном).

Таким образом, помогает боровая матка не только женщинам, но и мужчинам!

Способ применения настойки: по 30 - 40 капель на 50-100мл воды 3 раза в день за час до еды.

Курс лечения от 3х недель до нескольких месяцев, в зависимости от продолжительности и тяжести заболевания. При бесплодии, сальпингите, простатите необходимо каждый год делать профилактическое лечение: 10 г травы залить 1 стаканом кипятка, напарить 15 мин., принимать по 1 ст.л. 3 - 4 раза в день за час до еды, 3 - 4 недели.

Травники считают, что если болезнь продолжается несколько лет, то на каждый год болезни нужно принять настойки 200 - 250 мл. Таким образом, можно подсчитать, какой длительности будет курс лечения. Например, если воспалительный процесс яичников - три года, то выпить настойки нужно не менее 600 - 750 мл. Но и потом для профилактики - пить 3-4 года уже небольшой курс в 3-4- недели ежегодно.

При онкологических заболеваниях и опухолях матки (миома, кисты и т.д.) необходимо принимать кроме боровой матки болиголов, морозник, сборы трав, делать спринцевания. При бесплодии необходимо добавить Тодикамп (настойку зеленых грецких орехов на керосине); при опухолях груди - сабельник, онколан...

Есть и другие средства. Это, например, болиголов пятнистый, ядовитая трава, использующаяся, прежде всего, при опухолевых заболеваниях. Никакими гормональными свойствами болиголов не обладает, и, тем не менее, он высокоэффективен практически при всех видах эндокринного бесплодия, как женского, так и мужского. Это его свойство давно используется в гомеопатической медицине, где считают, что болиголов нормализует деятельность как периферических (яичники, яички, щитовидная железа) так и центральных звеньев эндокринной системы (гипоталамус, гипофиз).

Достаточно часто причиной женского бесплодия являются воспалительные заболевания яичников и труб, приводящие к спаечной непроходимости внутри маточных труб, а также к спаечному процессу вокруг труб и яичников, что также приводит к нарушению прохождения яйцеклетки по трубам.

При трубном бесплодии болиголов используется часто, что связано и с его прямым противовоспалительным действием, и с опосредованным - через нормализацию гормонального обмена, который неизбежно нарушается при наличии очага воспаления в малом тазу. Конечно же, помимо болиголова при непроходимости маточных труб, спаечном процессе в малом тазу обязательно назначаются травы с противовоспалительным действием, травы, улучшающие кровообращение в малом тазу, травы, рассасывающие спайки (трясунка средняя, василек луговой, тысячелистник, грушанка, боровая матка, донник, толокнянка, горец птичий, хвощ, туя и многие другие).

Но такими средствами не стоит пользоваться без консультации врача, иначе вместо желанной беременности можно получить дополнительные проблемы со здоровьем.

В сборе информации помогали сайты: http://www.ma-ma.ru/, http://www.wantbaby.ru/, club.passion.ru, http://www.invitro.ru/, http://www.lektravi.ru/, http://www.ellink.ru/.