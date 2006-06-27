Как родить здорового ребёнка после выкидыша

Проблема невынашивания беременности всегда связана с болью и горем родителей, потерявших ребенка, с их несбывшимися надеждами, планами, мечтами. Нередко к этим горьким чувствам супругов прибавляются и мучительные размышления о том, можно ли было предотвратить трагедию, нет ли в том, что случилось, их собственной вины. Поэтому прежде чем советовать, что делать и как все-таки выносить и родить ребенка после выкидыша, мне хотелось бы поговорить о том, что такое выкидыш и почему он происходит.

Что такое выкидыш?

Выкидыш - это самопроизвольное прерывание беременности в течение первых 28 недель (7 акушерских месяцев). Явление это не столь уж редкое. По последним данным науки, выкидышей, или самопроизвольных абортов, в действительности гораздо больше, чем фиксируется гинекологами и даже самими женщинами. Ведь в течение одного менструально-овариального цикла у фертильной пары в среднем в 60% случаев наступает беременность (точнее, происходит оплодотворение яйцеклетки). Однако половина этих беременностей прерывается еще до того, как оплодотворенная яйцеклетка достигнет матки (о причинах этого мы поговорим ниже). Еще 30% прекращают свое развитие в первые дни после имплантации, то есть тогда, когда еще нет никаких свидетельств беременности. После того как беременность установлена (обычно между 35 и 50 днем), риск ее самопроизвольного прерывания составляет 25% (то есть выкидышем заканчивается каждая четвертая беременность), после восьмой недели он становится еще меньше, и в дальнейшем чем больше срок беременности, тем меньшей становится вероятность выкидыша.

Выкидыши подразделяются на ранние (до 16 недель) и поздние (свыше 16 недель). Самопроизвольный аборт происходит безо всяких вмешательств, вопреки желанию женщины. Самопроизвольное прерывание беременности более 2 раз подряд называется привычным невынашиванием.

Кто виноват?

Чаще всего - никто. Дело в том, что при зачатии ребенок получает половину генетической информации от матери и половину от отца. В момент слияния отцовской и материнской клеток образуется совершенно новая клетка с уникальным набором хромосом. Причем этот набор еще и претерпевает изменения - хромосомы перекрещиваются и обмениваются участками.

При этом порой утрачиваются некие важные для нормального развития беременности гены, и с самого начала такая оплодотворенная яйцеклетка оказывается нежизнеспособной. Если утрачены те гены, которые потребуются на поздних сроках развития, беременность какое-то время может развиваться нормально, без каких-либо признаков приближающегося несчастья.

Итак, в основе большинства выкидышей лежат генетические причины, делающие невозможным сохранение данной беременности. В этом случае родителям остается лишь смириться с тем, что произошло, - от случайных нарушений генетического кода никто не застрахован - и надеяться на то, что исход следующей беременности будет благополучным. Однако многие другие причины выкидышей медицина в силах и предвидеть, и предупредить.

Перечислим основные причины невынашивания беременности, помимо генетических:

гормональные расстройства;

истмико-цервикальная недостаточность;

инфекционные заболевания;

пороки развития матки, опухоли матки и яичников;

заболевания почек, сердечно-сосудистой и других систем женского организма, испытывающих дополнительную нагрузку во время беременности;

вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), влияющие на формирование и развитие плодного яйца;

чрезмерное физическое и нервное напряжение;

вредные факторы окружающей среды (радиация, загазованность, наличие высокой концентрации химикатов).

При этом генетические аномалии, гормональные расстройства, инфекционные заболевания органов малого таза, вредные привычки и факторы окружающей среды в основном являются причиной ранних выкидышей, в то время как истмико-цервикальная недостаточность, хронические соматические заболевания (почек, сердца и т.д.), обостряющиеся во время беременности, обычно обусловливают самопроизвольное прерывание беременности на поздних сроках.

Наверное, особого упоминания среди причин невынашивания заслуживает искусственное прерывание первой беременности. Конечно, в любом случае решение о сохранении или прерывании беременности принимает сама женщина, однако ей следует знать, что искусственное прерывание беременности, особенно первой, помимо прочих отрицательных последствий, повышает риск развития истмико-цервикальной недостаточности, поскольку шейка матки у нерожавшей женщины раскрывается с трудом и легко травмируется при произведении аборта.

По сути, самопроизвольное прерывание беременности - это сигнал о том, что в организме женщины (а также мужчины - при обследовании партнеров женщин, у которых произошел выкидыш, примерно в 40% случаев выявляются нарушения сперматогенеза) не все благополучно. Ведь природа настроена на создание наилучших условий для развития нового организма, а если таковых не имеется - решает проблему путем прерывания беременности. И выкидыш свидетельствует прежде всего о неудаче развития данной беременности в данных обстоятельствах, а вовсе не означает принципиальную невозможность сохранения и вынашивания следующей беременности.

Если медицинское обследование показывает, что причиной выкидыша было какое-либо заболевание женщины или мужчины, не имеет смысла обвинять себя или партнера - вполне возможно, что вы и не могли знать о заболевании до тех пор, пока оно не привело к столь трагическим последствиям. В любом случае, если вы оба хотите ребенка и готовы на все, чтобы ваш малыш родился здоровым, гораздо эффективнее взаимных упреков окажется совместный поход к врачу и диагностирование и лечение тех нарушений, которые препятствуют нормальному развитию беременности.

Если выкидыш произошел у ваших друзей или близких, обязательно постарайтесь им помочь

Как себя вести?

Не позволяйте ощущению собственной беспомощности заставить вас отказаться об общения с ними. Не избегайте общения из чувства неловкости. Людям, потерявшим ребенка, особенно больно остаться без поддержки друзей.

Не скрывайте своего сочувствия.

Будьте рядом: в любое время может потребоваться ваша готовность выслушать, поговорить, помочь.

Не указывайте им, что они должны чувствовать или делать.

Не меняйте тему разговора, если они заговорят о своей потере.

Не бойтесь «разбередить их чувства», заговорив о произошедшей трагедии, - они никогда об этом не забудут, независимо от ваших напоминаний.

О чем говорить?

Обязательно скажите, как вам горько, что это случилось.

Предупредите, что не нужно сдерживаться перед вами, пусть выплачутся, выговорят все.

Посоветуйте каждому партнеру относиться к самому себе и к другому бережно и терпеливо, не стесняться своих чувств, ведь любому человеку нужны время и силы, чтобы пережить горе.

О чем не говорить

Не говорите, что понимаете, каково им сейчас (если только вы сами не были в такой же ситуации; в последнем случае ваша поддержка особенно ценна).

Не пытайтесь отыскать в случившемся какие-то позитивные моменты (моральный урок, сплочение семьи и т.п.).

Не говорите, что у них есть другие дети (будет другой ребенок), они-то ждали и любили именно этого.

Не позволяйте себе даже намеков на то, что они сами виноваты в случившемся (их и без того мучают сомнения и чувство вины).

Что делать после выкидыша?

Многие семьи после прервавшейся беременности хотят как можно скорее попытаться зачать ребенка. Другие, напротив, не в силах оправиться от пережитого и испытывают непреодолимый страх перед тем, что и следующая попытка окажется неудачной. В любом случае нельзя ничего запрещать и ни на чем настаивать. Партнеры, конечно же, должны опираться на свои чувства, однако я посоветовала бы им при выборе репродуктивной стратегии принять во внимание еще и следующие рекомендации:

Лучше пропустить 6 месяцев перед новой попыткой забеременеть. Замечено, что беременность, наступившая сразу вслед за выкидышем, имеет в полтора раза большую, чем обычно, вероятность самопроизвольного прерывания. (Однако если беременность все же наступила - не паникуйте. Многие подобные беременности завершились благополучными родами.)

Если вы решили на какое-то время воздержаться от попыток забеременеть, проконсультируйтесь с врачом, какой метод контрацепции подходит вам более всего.

Обсудите с врачом причины, приведшие к выкидышу, и выработайте план дальнейших действий.

Существуют специализированные медицинские центры, врачи которых дадут квалифицированные рекомендации по выявлению и устранению причин, приведших к самопроизвольному прерыванию беременности. Обязательно пройдите все назначенные обследования и сдайте все анализы. Ведь сам по себе выкидыш (и следующее за ним выскабливание матки) не устраняет ни инфекционных заболеваний, ни гормональных расстройств, ни опухолевых процессов и не снижает вероятности генетических и иммунных нарушений во время следующей беременности.

Вам может потребоваться обследование на предмет инфекционных заболеваний репродуктивных органов (и женских, и мужских), определение гормонов крови, исследование иммунного статуса, системы гемостаза - свертывания крови (при наличии инфекции эта система активизируется, способствуя гибели и отторжению плодного яйца), функционирования основных органов и систем, принимающих на себя дополнительную нагрузку во время беременности. Может возникнуть необходимость лечения выявленных нарушений. Узнайте у врача, какое воздействие могут оказать назначенные препараты на вашу репродуктивную систему, способны ли они повлиять на плод, если во время лечения вы забеременеете. Имеет смысл записывать названия препаратов и их дозировку. Уточните, через какое время после отмены препаратов можно зачать ребенка.

Если вы чувствуете, что ваше психологическое состояние после выкидыша так и не пришло в норму, вы отмечаете у себя подавленное настроение, повышенную тревожность, на вас то и дело накатывают горькие воспоминания о пережитом, не надо замыкаться в себе. Лучше всего поговорить с близким человеком, а при необходимости обратиться за помощью к специалисту - психологу или психотерапевту, имеющему опыт работы в подобных ситуациях. Ведь ваша следующая беременность неизбежно будет сопровождаться повышенным беспокойством за жизнь малыша, поэтому если не удается избавиться от страхов совсем, то, по крайней мере, лучше заранее научиться с ними справляться.

Возможно, ради того, чтобы выносить и родить здорового ребенка, вам придется даже изменить образ жизни: отказаться на время от напряженной работы, правильно питаться, принимать поливитамины, делать гимнастические упражнения, привести в норму свой вес. И, конечно, избавиться от вредных привычек.

И хотя боль от недавней потери останется с вами навсегда и никто не заменит вам утраченного ребенка, ваша жизнь не кончена. Найдите в себе силы пережить это горе, найдите силы для новых попыток, и в конце конов вы станете родителями! Желаю вам терпения, целеустремленности, уверенности в себе, спокойствия - и удачи!

