Проблема бесплодия. Точка зрения православной церкви

Дети – это цветы жизни, как говорит одна из пословиц. Однако появление этих цветов, к сожалению, не всегда совпадает лишь с желанием взрослых женщин и мужчин, которые их очень хотят. Бывает и такое, что муж с женой стараются, стараются, а ничего не получается. Идут по врачам, специалистам, и слышат страшный диагноз – бесплодие. Мы не станем сейчас говорить о физиологических причинах этого несчастья, в каждом конкретном случае они могут быть свои и о них доктора очень подробно расскажут и объяснят. Попробуем рассмотреть алгоритм поведения семейной пары, который предлагается ей церковной, православной традицией.

Отчаяние это грех!

Прежде всего, любой священник скажет такой паре – не отчаивайтесь! И правда, нет оснований считать - даже если поставлен окончательный диагноз специалиста - что дело зачатия младенца совершенно безнадежно. История жизни знает множество обратных примеров, которые в церковной среде трактуются как обыкновенное чудо, а в среде светской - как плод неустанных усилий. Поэтому первым советом здесь будет, безусловно, лечиться, ну а вторым, традиционно, молиться. И лишь у людей окончательно отчаявшихся в таком чуде, как собственные дети, вряд ли они и появятся, все остальные должны жить обоснованной надеждой.

Не все средства хороши

Помимо обычных медикаментозных и физиотерапевтических методов лечения бесплодия, современная медицина предлагает ряд достаточно сложных способов семейной паре обрести долгожданное потомство. Однако надо знать, что церковное сознание, выраженное в Социальной концепции Русской Православной Церкви, не все из них одобряет для своих членов.

Фактически, из всех активных методов медицинской помощи при бесплодии одобряется только метод искусственного оплодотворения женщины половыми клетками мужа. Здесь не нарушается целостность семейного союза как такового, а искусственное зачатие происходит в контексте семейных отношений.

Что же касается такого метода, который основан на донорстве половых клеток, то он считается категорически недопустимым, так как вносит в союз двух некое анонимное третье действующее лицо. С этой точки зрения само оплодотворение и зачатие вполне может рассматриваться как результат супружеской измены.

Экстракорпоральное оплодотворение, которое становится особенно модным, напрямую связано с таким жутким следствием этого метода, как уничтожение излишних эмбрионов. Поскольку религиозное сознание признает ценность фактической жизни именно с момента появления эмбриона из оплодотворенной яйцеклетки, то этот метод должен трактоваться как массовый аборт, или, попросту говоря, убийство тех самых детей, которые столь желанны супругам, и которые в массовом порядке летят в сливное ведро. Ответственность за этот тяжкий нравственный проступок лежит не только на медиках, чьи руки и совершают убийство, но и на родителях, идущих на подобную селекцию. Это горько, но надо называть вещи своими именами. Теоретически, если бы речь шла о единственном эмбрионе, метод был бы вполне допустим, однако, в практике современных медицинских учреждений, нет таких условий. Впрочем, возможно это дело будущего, если появится известное число настойчивых родителей, добивающихся человечности, а не производственной репродуктивности.

Суррогатное материнство также признается аморальным и недопустимым в практике нормальной семейной жизни.

Текст Социальной Концепции об этом говорит так: «Манипуляции же, связанные с донорством половых клеток, нарушают целостность личности и исключительность брачных отношений, допуская вторжение в них третьей стороны. Кроме того, такая практика поощряет безответственное отцовство или материнство, заведомо освобожденное от всяких обязательств по отношению к тем, кто является "плотью от плоти" анонимных доноров. Использование донорского материала подрывает основы семейных взаимосвязей, поскольку предполагает наличие у ребенка, помимо "социальных", еще и так называемых биологических родителей. "Суррогатное материнство", то есть вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщиной, которая после родов возвращает ребенка "заказчикам", противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе. Эта методика предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности. "Суррогатное материнство" травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания».

Кстати, есть интереснейший Библейский пример, который демонстрирует грустные последствия подобного рода попытки решить проблему бездетности. Возможности пересадить эмбрион тогда не было, но зато можно было предложить вместо себя, например, служанку. Речь идет о великом Патриархе библейского народа Аврааме. У него с его женой Саррой до глубокой старости так и не было детей. Мечтая иметь ребенка, его жена прибегла к помощи служанки Агари, которая, зачав от Авраама, родила им мальчика, названного Исмаилом. Ох и натерпелась же Сарра от Агари унижений и презрения, однако, делать было нечего, сама виновата. За неимением детей, Исмаил был естественным наследником всего родительского состояния, в том числе, благословений Бога. Сарра еще много неприятностей имела от Агари, когда та поняла, какие преимущества перед хозяйкой теперь она получила. Однако случилось так, что Сарра все же забеременев родила сына Исаака. Агарь с Исмаилом были изгнаны вон, и от них произошел, согласно Библейской традиции, народ Агаряне – современные арабы, которые до сих пор не дают покоя своим кровным братьям по Аврааму – евреям. Это лишь один пример печальных последствий суррогатного материнства.

Иногда возникает вопрос: если суррогатное материнство – это плохо, то почему усыновление брошенных детей это хорошо? Ведь там вообще чужой ребенок берется в семью, к рождению которого ни будущий папа ни мама не имеют отношения. На самом деле все проще: усыновление - это благодеяние, или доброе дело, которое совершают люди из любви, и, прежде всего к уже рожденному, но несчастному младенцу или великовозрастному ребеночку. Никто и не претендует на генетическое родство, оно здесь заменяется родством духовным, семейным, которое, при настоящей любви, полностью компенсирует разность крови.

Причем здесь Бог?

Прежде чем рассказать, как и кому молиться при бесплодии, стоит пояснить, зачем это делать. Конечно, речь идет о людях, хотя бы мало-мальски верующих. Такое семейное испытание, как бесплодие, не всегда приводит к разрушению брака, но чаще всего ведет к его консолидации, особенно если супруги действительно любят друг друга. Стоит задуматься о самом главном – кто является источником жизни? Для верующего человека ответ очевиден – это Бог! Следовательно, при невозможности родителями зачать новую жизнь младенца и стоит обратиться к непосредственному Подателю жизни. В этой части семейной терапии, как раз, все средства хороши, если речь идет о классических церковных молитвах.

Но особенно полезно супругам поразмышлять о том, зачем дается им подобное испытание, и какие изменения к лучшему они могут внести в свою жизнь, чтобы его успешно преодолеть. А для этого рекомендуется, как можно чаще прибегать к таинству исповеди. Еще лучше, если муж и жена будут как можно чаще причащаться в период попыток зачатия, поскольку Причастие - это не только награда за труды и подвиги, но и лекарство, как для души, так и для тела. Кровь Христа соединяется с кровью христиан, помогая преодолевать самые различные недуги. Очень хорошо, если супруги пособоруются, так как это таинство напрямую связано с помощью при нездоровье. И конечно замечательно, если невенчанный брак получит церковное благословение в таинстве венчания.

Когда речь заходит именно о помощи Божией, от человека требуется лишь одно – неустанно ее искать. А подаваться она может самым различным способом.

Кому молиться?

Есть большое количество святых, которые, по наблюдению в течение церковной истории, имеют возможность помогать при бесплодии. Речь, естественно, идет о чудесной молитвенной помощи.

Но прежде всего, приведем молитву супругов к Самому Богу:

«Услышь нас, Милосердный и Всемогущий Боже, да молением нашим ниспослана будет благодать Твоя. Будь милостив, Господи, к молитве нашей, воспомяни закон Твой об умножении рода человеческого и будь милостивым Покровителем, да Твоею помощью сохранится Тобою же установленное. Ты властною силою Твоею из ничего все сотворил и положил начало всего в мире существующего - сотворил и человека по образу Своему и высокою тайною освятил союз супружества в предуказание тайны единения Христа с Церковью. Призри, Милосердный, на нас, рабов Твоих, союзом супружеским соединенных и умоляющих о Твоей помощи, да будет на нас милость Твоя, да будем плодовиты и да увидим мы сыны сынов своих даже до третьяго и четвертаго рода и до желаемой старости доживут и войдут в Царство Небесное по милости Господа нашего Иисуса Христа, Которому всякая слава, честь и поклонение подобает со Святым Духом во веки. Аминь».

Наиболее частыми адресатами при молитвах о даровании детей, являются Иоаким и Анна – родители Пресвятой Богородицы, Девы Марии. Причина достаточно очевидна. Именно эта пара прошла с честью и достоинством через испытание своего брака бесплодием, и, получила по своим молитвам такой «плод чрева», как Марию, ставшую Богородицей. Перед тем как привести молитву праведной Анне о даровании детей поясним, что молиться можно и своими словами. Можно заказать специальный молебен в церкви этим святым, написав туда свои имена. Можно посетить храм посвященный им, и молиться там. Никто не ограничивает человека в его возможностях.

Молитва Иоакиму и Анне - родителям Пресвятой Богородицы, Девы Марии:

«Благоугодный корень, израстивший былие благоплодное и вечноцветущее – препетую Богородицу, из Нея же произыде Начальник жизни и Совершитель веры Иисус Христос, многоточный источник, из неяже произыде, яко поток сладости и река мира Благословенная в женах, источающая бездну благ и неизреченное море благости и бесконечного блаженства. Предопределенная чревоносити несравненно Светлейшую лучей солнечных, Еяже прозреша и проповедаша пророческие трубы. Познанная от Плода ея, Царицы Ангелов и вышшей сущей небес, яко сосуд избранный Святаго Духа и вместилище благодати яснейшее. Образ праведности и непорочного жительства и мудрости луг благоуханный и сладкоблаговонный. Исполняющая законная повеления в правости сердца и горящем благоговении и всяким тщанием со блаженным своим супругом и богоносцем Иоакимом. Божественным волением зачавшая в старости маститей и рождшая прежде век предопределенную родитися Матерь Божию. Прамати всемилостивого и всещедраго Бога, готовое заступление и предстательство с верою прибегающих к тебе, утешение страждущих и покой скорбящим, благодатию Внука твоего показующая безчадных и неплодных жен благочадны, приими и моление нас грешных и преложи печаль безчадия молящихся тебе в радость.

Даждь плод чрева призывающим тя, разрешая мрак их безплодия и, яко разрешение безплодия, безчадных жен благочадны сотвори ублажающих тя и славословящих Богочеловека – Внука твоего и Создателя и Господа.

Ей, блаженная и благодатная Анна, всем, яко луна пресветлая, посылающая мирный и тихий свет богоданных в тебе дарований, показавшаяся Сарры честнейшая, Анны матери Самуила светлейшая, Елисаветы славнейшая и всех праведных жен, ихже закон прославляет, честнейшая и яко от сего многой чести и благодати удостоенная, исполни радости и веселия сердца к тебе прибегающих и даждь благодать твою рабе твоей, приемлющей твою скорую помощь, отверзая ей чрево, да твоим предстательством и заступлением улучит зачатие чада и прославит всесвятое Имя Богочеловека – Внука Твоего и Спаса нашего Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со безначальным Его Отцем и пресвятым и благим и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Святые пророк Захария и праведная Елизавета, также являются наиболее популярными святыми, к которым обращаются при подобных проблемах. История та же. До глубокой старости эти люди так и не смогли иметь детей, и почти смирились с этим испытанием, как по милости Бога зачали и родили сына, да еще какого. Это был Иоанн, которого прозвали Креститель, и о котором Сам Христос, принявший у него крещение сказал, что это самый великий человек на земле.

Приведем молитву этим святым:

«Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый, давый Святым Твоим Духом коемуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей Святей овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, ихже словом проповеди, Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными благодетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе, нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедший, готови, в немже сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех и святого пророка Захарию и праведную Елисавету воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, житию, любви, вере, долготерпению, и их молитвенною помощию, паче же Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще Пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь».

Святая праведная Анна пророчица – мать пророка Самуила, имя которого так и переводится «Испрошенный Богом». Эта женщина непосредственно в Иерусалимском храме усердно вымаливала себе ребенка и получила просимое. Она и есть пример позитивной надежды на помощь Божию.

Приведем молитву ее сыну, где напрямую говорится о подвиге его святой матери, и во имя этого подвига, просится помощь в просимом:

«От матере умоленный, тезоимените дания Божия, /от Бога звания во младенчестве сподобися, честный пророче Самуиле, добре пасый непокоривыя люди и царем явивыйся устроитель, и о нас, верно чтущих тя, моли Истиннаго Бога, да спасет души наша».

Святая Блаженна Ксения Петербуржская, при своей жизни неоднократно молилась о различных семейных нуждах тех людей, которые к ней обращались. В том числе и людей бесплодных. А после ее кончины большое количество семейных пар не имеющих детишек по ее молитвам были одарены Богом потомством.

Молитва Ксении Петербуржской звучит так:

«О, святая всеблаженная мати Ксение! Под кровом Всевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерью, голод и жажду, холод и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога получила еси и святыми и под сенью Всемогущего покоишися. Ныне святая Церковь, яко благоуханный цвет, прославляет тя. Предстояще на месте твоего погребения, пред образом твоим святым, яко живей ти, сущей с нами, молимся ти: примии прошения наша и принеси яко Престолу Милосерднаго Отца Небесного, яко дерзновение к Нему имущая, испроси притекающим к тебе вечное спасение, на благая дела и начинания щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление. Предстан и святыми твоими молитвами пред Всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных. Помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом Святого Крещения озарити и печатию дара Духа Святаго запечатлети, отроки и отроковицы в вере, честности, богобоязненности воспитати и успехи в учении им даровати; болящия и недугующия исцели, семейным любовь и согласие ниспосли, монашествующих подвигом добрым подвизатися удостой и от поношений огради, пастыри в крепости Духа Святаго утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час причащения Святых Христовых Таин умоли. Ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение воссылаем и с тобою славим Отца м Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Подобная ей святая не такой давней поры – святая блаженная Матрона Московская. Также как святая Ксения, блаженная Матрона была известна множеством чудес, в том числе и в несчастных обстоятельствах семейной жизни.

Приведем молитву и ей:

«О блаженная подвижнице Христова, мати наша Матроно! Припадаем ныне и прибегаем к твоему предстательству, и смиренно просим тя: многая скорби и болезни в жизни своей претерпевшая, призри и на наша скорби и болезни, крепость бо наша оскуде в нас, не можем ни подвиги творити, ни молитися усердно. Воздохни за ны ко Господу и умоли Его, да помилует нас и исцелит наша болезни неисцельныя, жизнь нашу да сохранит в мире и тишине, и за молитвы твоя и теплая ходатайства соберет нас во Царствии Своем со всеми святыми славити Бога во веки веков. Аминь».

Известна чудесная помощь родителям, которые не имеют детей, от преподобного Александра Свирского. В летописи монастыря, где покоятся его мощи есть немало свидетельств рождения детей после молитвы к этому святому. Особенно помогает он при рождении почему то мальчиков.

Следовательно, пары нацеленные на рождение наследника, могут обратиться с молитвой к этому святому:

«О, священная главо, ангеле земный и человече небесный, преподобне и богоносне отче наш Александре, изрядный угодниче Пресвятыя и Единосущныя Троицы, многия милости живущим во святей обители твоей и всем, с верою и любовию притекающим к тебе, являяй. Испроси нам вся к житию сему временному благопотребная, паче же к вечному спасению нашему нужная. Пособствуй предстательством твоим, угодниче Божий, правителем страны нашея России. И да в мире глубоце пребудет святая православная Церковь Христова. Буди всем нам, чудотворче святый, во всякой скорби и обстоянии скорый помощниче. Наипаче же в час кончины нашея явися нам, заступниче благосердый, да не предани будем на мытарствах воздушных власти злобнаго миродержца, но да сподобимся непреткновеннаго восхода в Царствие Небесное. Ей, отче, молитвенниче наш присный! Не посрами упования нашего, не презри смиренных молений наших, но присно о нас пред Престолом Живоначальныя Троицы предстательствуй, да сподобимся вкупе с тобою и со всеми святыми, аще и недостойны есмы, в селениих райских славити величие, благодать и милость Единаго в Троице Бога, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь».

Преподобный Роман Антиохийский (Сирийский отшельник), еще и при своей жизни славился молитвами за неродящих женщин. Такие специально совершали паломничество со своими мужьями к нему, лишь бы святой угодник помолился о них. Молился и дети у самых безнадежных пар появлялись по его молитвам к Богу.

Так что можно обращаться и к нему:

«О преподобне отче Романе, услыши нас, призывающих тя. В малой келий затворившись, питаясь скудно и огня не имея, во власянице, нося тяжелые вериги, до кончины своея пребыл еси. Сего ради благодати Божественныя сподобившись, многих людей недуги уврачевал еси и многих жен молитвою своею от безплодия избавил еси. И ныне внемли с благоговением и усердием припадающим и молящимся тебе женам неплодным; умоли Господа Бога, да всемощною силою Своею разрешит Он безплодие их и чад им дарует, ибо благ и человеколюбив Бог наш, свыше призирающий на нас и исполняющий прошения наша. Аминь».

Преподобному Давиду Гареджийскому молятся в особенности, если есть конкретные медицинские причины бесплодия. Еще при своей жизни он творил удивительные чудеса.

Вот ему молитва:

«О, всесветле, богохвальне авва Давиде, святче Божий! Ты силою благаго Законоположителя явился еси нам, кознями лукавого связанным и обуреваемым, яко наставник в покаянии и помощник в молитве. Того ради дано тебе много даров благодати и чудотворения, разрешения грехов наших и прегрешений оставление, болезней исцеление и диавольских наветов отгнание. Темже твоею отеческою милостию в богоцарственном разумении, многотрудными молитвами и моленьми твоими, наипаче же непрестанным твоим заступлением о нас, да возставит Господь Бог ны, во грех впадшия, силою Своею непобедимою на всякаго видимаго и невидимаго врага, дабы валящееее совершая святую память твою, желанием возжелали мы покланятися Превечному Богу в Троице Единому, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

А вот священномученик Ипатий, епископ Гангрский, прославился помощью от своих чудотворных мощей уже после своей кончины. И особенно такая помощь была востребована бесплодными супругами.

Церковь составила для них молитву к святому:

«Трисолнечного Света светозарная звездо, вводящая в мир Трисолнечный Свет апостольскими твоими, богоевангельскаго проповедания священноучении, священномучениче, иерарше Христов, Богоблаженне Ипатие. Ты приял еси от Святые Троицы равноапостольную благодать, серафимскую в горечестии к Богу любовь, яко же верховнейший апостолов Петр, и херувимскую многоочитую во учении премудрость, яко же вторый Павел. Просветивый премудрым твоим благочестия учением тьмочисленныя народы, присноусердно подражая всемирнаго Учителя, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Его же ради всесмиренно молю богоподражательное отеческое твое благоутробие: призри милостивно богосветлыми очима твоима на сущее недостоинство мое, яко всечадолюбивый по Бозе отец, и присноусердный нашего спасения наставниче, и всех в Горних правонеизменный строитель, адамантная Православию стена и пресветлый столп, вводящий второноваго Израиля во всепросветлейший Горний Сион. Потщися вскоре помоществовати на бранех воинству нашему. Проси же присно у Святыя Троицы всем православным христианом мира и тишины, душевного спасения и многолетняго в телеси здравия, воздуха благорастворения, земли благоплодия, неплодствующим благочадия, и в законе Господнем воспитания, и всех благих умножения. А после жития коемуждо жизни сея сподоби святыми твоими молитвами улучити христианскую кончину благу, непостыдну и мирну, со всепреподобнейшим исповеданием и со причастием Святых Бессмертных Небесных и Животворяхцих Христовых Тайн, и с молитвомаслием беспрепятное воздушных мытарств прошествие, наследие со святыми всерадостныя присносущныя жизни, в ней же купно со ангельскими чинми непрестанныя хвалы вознесем Отцу со Единородным Его Сыном и с Пресвятым, Благим и Животворящим Его Духом, и тебе, великое твое отеческое милостивое заступление, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

Здесь приведены наиболее распространенные святые, к которым есть практика обращаться с молитвами именно по такому поводу. Однако, у каждого из нас есть еще и свой небесный покровитель и Ангел Хранитель. Вполне возможно призывать их на помощь, потому что наша жизнь непосредственно касается и их.