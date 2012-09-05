Мужское бесплодие. Причины, обследование, лечение

Научными исследованиями доказано, что за последние 50—60 лет параметры спермы мужчин ухудшились во всем мире. К чему это нас приведет лет через сто, остается только гадать. Но к счастью, и медицина не стоит на месте.

Обследование мужчины всегда начинается исследованием спермы — спермограммой. К счастью, очень часто им и заканчивается, если все показатели в пределах нормы. Никакой особенной подготовки к анализу не требуется, только исключение из пищи острого, отказ от алкоголя и половое воздержание в течение 3—4 дней. В отличие от других исследований, назначаемых при диагностике бесплодия, этот анализ относительно дешев.

Но даже если отклонения от нормальных показателей значительны, это еще не повод впадать в панику. В этом случае назначают повторный анализ, т. к. результаты анализов, сделанные с разницей всего в одну неделю, могут значительно отличаться.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление и развеять заблуждение, которое достаточно широко распространено. Для зачатия необходим не один смерматозоид, как думают многие, а очень много и хорошего качества! Хорошее качество — это подвижность и нормальная морфология (строение сперматозоида). Да, действительно, проникнуть в яйцеклетку и дать начало новой жизни может только один сперматозоид. Но научные исследования показали, что для этого он должен двигаться по своему пути из влагалища через шейку матки, по полости матки, затем по одной из фаллопиевых труб в общем потоке сперматозоидов, один он просто погибнет. Большое количество сперматозоидов нужно не только для того, чтобы доставить один из них, будущую половинку эмбриона, к месту встречи с яйцеклеткой — в фаллопиеву трубу, но и для того, чтобы произошло само оплодотворение — проникновение сперматозоида внутрь яйцеклетки. Яйцеклетка большая и круглая, с толстой оболочкой. Для того чтобы один сперматозоид мог проникнуть внутрь ее, большое количество других сперматозоидов должно помочь разрушить ее оболочку.

Причины

Один из самых распространенных вариантов снижения качества спермы — воспалительные заболевания мужской половой сферы. Недаром простату в народе называют вторым сердцем мужчины. Невылеченный хронический простати — частая причина обсуждаемых проблем. Воспаление могут вызывать инфекции, передающиеся половым путем или банальные неспецифические инфекции. Результат одинаковый — наряду с присутствием в сперме микробов и лейкоцитов (клеток крови, борющихся с инфекцией) снижается количество и подвижность сперматозоидов, чаще встречаются «неправильные» сперматозоиды — без хвостиков, со слишком большими головками и другие «уродцы».

Такие случаи чаще всего имеют благоприятный прогноз для лечения. После того как хронический простатит вылечен, параметры спермы, скорее всего, восстановятся. Врачу надо лишь немного помочь природе с помощью лекарственных средств.

Вторая частая причина мужского бесплодия — различные заболевания, не связанные с инфекциями. Это отсутствие сперматозоидов в сперме к связи с «закупориванием», закрытием семявыносящих канальцев. Чаще всего это врожденное состояние.

Сперматозоиды в сперме могут отсутствовать и при проходимых семявыносящих каналах. В этом случае самая частая причина — аутоиммунная, когда организм мужчины считает сперматозоиды чужеродными и вырабатывает антиспермальные антитела, разрушающие клетки, которые должны вырабатывать сперматозоиды. Такой механизм нарушения образования сперматозоидов формируется в ряде случаев после перенесенной мальчиком свинки — эпидемического паротита.

Но в большинстве случаев врачу приходится сталкиваться с вариантами не полного отсутствия сперматозоидов в сперме, а снижения их количества, подвижности, строения; случаями, когда нет явного инфекционного агента. В части этих случаев причину, вызвавшую нарушение образования сперматозоидов, найти бывает достаточно сложно.

Установлено, что к таким изменениям могут приводить практически любые профессиональные и непрофессиональные (алкоголизм, наркомания), химические и физические вредности. Наряду с факторами времени воздействия и дозы играет роль и индивидуальная чувствительность организма к вредному фактору.

Часто выявляемое у мальчиков и мужчин варикозное расширение вен семенного канатика — варикоцеле — также может приводить к нарушению образования достаточного количества нормальных сперматозоидов. Крипторхизм — неопущение яичка в мошонку — приводит к тому же результату. Оба эти состояния чаще всего бывают односторонними. Врачи рекомендуют оперативное лечение их до наступления половой зрелости.

Так же как и у женщин, у мужчин мужское бесплодие может быть связано с врожденными или приобретенными гормональными нарушениями. В этом случае правильно подобранная гормональная терапия позволяет нормализовать состояние, и параметры спермы улучшаются.

Но существует значительный процент случаев, когда причина остается неустановленной. Правда, эта группа в связи с достижениями ученых-генетиков постепенно редеет.

Итак, выявлена причина бесплодия — мужской фактор, как называют это состояние врачи. Выявлены причины, приведшие к нему. Начинается лечение.

Лечение

При воспалительных заболеваниях оно заключается в назначении антибиотиков и других противомикробных средств, а также средств, повышающих иммунитет.

Если нарушения образования достаточного количества нормальных сперматозоидов вызваны повреждающими факторами, то, естественно, после выявления их прежде всего необходимо прекратить с ними контакт.

И в любом случае, какая бы ни была причина, врач попросит мужчину для достижения лучшего эффекта от лечения бросить курить и сократить количество употребляемого алкоголя до минимума.

В случаях анатомической непроходимости семявыносящих канальцев может помочь хирургическое лечение. Но, к сожалению, эффект от хирургического восстановления проходимости канальцев обычно очень невелик, и самостоятельного зачатия не происходит. Та же неутешительная статистика и в случае хирургического лечения варикозного расширения вен семенного канатика и крипторхизма, если операция сделана взрослому мужчине. При своевременном лечении в детском возрасте прогноз для полного выздоровления благоприятный.

В процессе комплексного лечения во всех случаях применяют также различные фармацевтические препараты, улучшающие показатели спермы, определенные витамины и препараты из лекарственных растений.

Если параметры спермы восстановились, то с советом регулярной, примерно 2 раза в неделю, половой жизни и добрыми пожеланиями скорейшей беременности жене врач прощается с пациентом. Если через два с половиной месяца после завершения всех курсов лечения параметры спермы улучшатся незначительно или вообще не улучшатся, к сожалению, бывает и такое, необходимо будет перейти к другому способу лечения бесплодия — вспомогательным репродуктивным технологиям.

К врачу-репродуктологу пациент идет уже не один, а с женой. Им обоим придется преодолеть еще много трудностей для достижения своей цели.

Перед началом лечения необходимое обследование должна пройти и женщина. Кроме обычных анализов на инфекции и гормоны она должна будет пройти исследование проходимости фаллопиевых труб с контрастом — рентгеновское или ультразвуковое исследование. Это исследование очень неприятное, но если случилось так, что мужчина бесплоден, то женщине необходимо набраться мужества и в какой-то мере смелости для того, чтобы пройти все необходимые диагностические и лечебные процедуры. Но какая желанная цель впереди! И нет сомнения, что мужчина оценит все то, что его жена сделала ради него и их общего ребенка!

Если в сперме имеется значительное, хотя и недостаточное для самостоятельного зачатия количество нормальных сперматозоидов, то паре назначают процедуру, называемую внутриматочной инсеминацией спермой мужа. Под контролем ультразвука отслеживают естественную овуляцию у женщины. И в «опасные» дни с помощью тонкого гибкого катетера вводят внутрь матки специально обработанную сперму мужа.

Вероятность зачатия у здоровой пары в каждом месяце не превышает двадцати процентов. При вышеописанном методе лечения бесплодия вероятность зачатия около 10 % на попытку. Для того чтобы повысить эту вероятность, необходимо, чтобы созрела не одна, как бывает обычно, а сразу несколько яйцеклеток. Для этого женщине вводят гормоны, вызывающие множественное созревание яйцеклеток. Этих гормонов не следует пугаться, они не чужеродные, а «родные», точно такие же, какие вырабатывает организм женщины каждый месяц, просто вводится дополнительная доза.

Если же в сперме недостаточно подвижных сперматозоидов хорошего качества, врач посоветует сделать экстракорпоральное оплодотворение. Сокращенно его называют ЭКО.

С помощью гормональных препаратов добиваются, чтобы у женщины созрело несколько яйцеклеток одновременно в одном цикле. Эти яйцеклетки находят под микроскопом и помещают к сперматозоидам в специальную емкость, которая больше похожа не на пробирку, а на чашку Петри. Так что распространенное «в народе» выражение «ребенок из пробирки» не совсем верно. В течение суток происходит оплодотворение — слияние одного из сперматозоидов с яйцеклеткой. Эмбрионы находятся в лаборатории от двух до пяти суток, а затем вводятся в полость матки женщины с помощью специального шприца и тонкого гибкого катетера. Эта процедура уже безболезненна.

Для того чтобы повысить шансы наступления беременности, в полость матки переносят обычно не один, а два-три и иногда даже больше эмбрионов.

Но что же делать, если в сперме недостаточно сперматозоидов для обычного, «стандартного», как говорят врачи, ЭКО?

Последнее десятилети используется метод, с помощью которого оплодотворить яйцеклетку можно даже единичными сперматозоидами. Этот метод называется ИКСИ. Это транскрипция английского сокращения: внутриклеточная инъекция сперматозоида. Да, название не слишком удобное, но оно «прижилось» и среди врачей, и среди пациентов.

Этот метод заключается к том, что захваченный с помощью специальной микропипетки сперматозоид вводится внутрь яйцеклетки. Теперь ему уже никуда не деться! Происходит оплодотворение.

С помощью этого метода можно помочь парам, в которых у мужчины вообще отсутствуют сперматозоиды в сперме. В этом случае делают пункцию яичек и находят хотя бы несколько сперматозоидов.

Можно еще много интересного рассказать о вспомогательных репродуктивных технологиях при лечении мужского бесплодия. Но, к сожалению, это невозможно сделать в рамках одной короткой статьи.

Самое главное, что эти методы реально помогают людям. Рождаются детишки, ничем не отличающиеся от своих сверстников, зачатых «обычным» путем. Вокруг нас много таких детей! Родители просто стараются не афишировать особенности их зачатия.

Так что если вы или кто-то из ваших знакомых столкнулись с проблемой бесплодия, не опускайте руки, современная медицина может вам помочь!

Источник: "Брак и семья"