Как избежать синдрома гиперстимуляции яичников при ЭКО?

Синдром гиперстимуляции яичников – наиболее серьезное последствие индукции овуляции, которая осуществляется в программах ВРТ с целью получения большого числа зрелых яйцеклеток. В настоящее время СГЯ расценивается как воспалительный ответ клеток, выстилающих стенки кровеносных и лимфатических сосудов, на большую концентрацию половых стероидных гормонов в плазме крови.

Факторы риска

низкий вес;

возраст женщины менее 30 лет;

быстрое увеличение уровня эстрогена в крови при наличии значительного числа фолликулов;

поликистоз яичников;

использование препаратов ХГЧ для поддержки лютеиновой фазы.

Степени СГЯ

Легкая степень СГЯ характеризуется вздутием живота. Женщина может ощущать небольшой дискомфорт. Размеры яичников обычно не превышают 8 см.

характеризуется вздутием живота. Женщина может ощущать небольшой дискомфорт. Размеры яичников обычно не превышают 8 см. Умеренная степень СГЯ сопровождается такими симптомами, как тошнота или рвота. Помимо этого, пациентки могут испытывать незначительную боль в нижней части живота. На УЗИ органов малого таза выявляются признаки асцита (скопления жидкости в брюшной полости). Размеры яичников могут быть увеличены до 8-12 см.

сопровождается такими симптомами, как тошнота или рвота. Помимо этого, пациентки могут испытывать незначительную боль в нижней части живота. На УЗИ органов малого таза выявляются признаки асцита (скопления жидкости в брюшной полости). Размеры яичников могут быть увеличены до 8-12 см. Тяжелая степень СГЯ представляет серьезную опасность для здоровья женщины, поэтому требует немедленной медицинской помощи. На этой стадии у пациентки уменьшается объем выделяемой мочи, имеет место сгущение крови и скопление жидкости в плевральной полости легких. Значительно снижается уровень белка в плазме крови. Размеры яичников увеличены до 12-ти и более сантиметров. При критической степени СГЯ, помимо этих симптомов, могут появиться признаки тромбоэмболии (закупорки сосуда тромбом), а также почечной и дыхательной недостаточности.

Согласно статистическим данным, легкая степень СГЯ после индукции овуляции выявляется примерно у 33% пациенток. СГЯ средней тяжести развивается в 5% случаев. Тяжелая степень СГЯ наблюдается не более чем у 0,1-2% женщин.

Ранний и поздний СГЯ

Различают ранний и поздний синдром гиперстимуляции яичников. В первом случае симптомы развиваются в течение девяти дней после введения ХГЧ. В случае наступления беременности состояние женщины не улучшается на протяжении всего первого триместра. Если имплантации не произошло, симптомы исчезают с появлением менструальных выделений. Признаки позднего СГЯ появляются на этапе прикрепления эмбриона к стенкам матки и на ранних сроках беременности.

Для того чтобы избежать развития раннего СГЯ, необходимо своевременно выявить возможные факторы риска и разработать схему стимуляции, основываясь на индивидуальных особенностях пациентки. Профилактика синдрома предполагает замену триггера овуляции, а также витрификацию полученных эмбрионов для их последующего переноса в криоцикле.

Следует отметить, что перенос эмбрионов в текущем цикле может стать причиной развития позднего СГЯ. Однако в том случае, если правильно подобраны модифицированные схемы поддержки в посттрансферном периоде (с учетом замены триггера овуляции), в большинстве случаев удается избежать развития тяжелых форм синдрома.

Профилактика СГЯ в цикле ВРТ

Меры по предупреждению СГЯ принимаются на различных этапах программы экстракорпорального оплодотворения.

* Подбирая оптимальную схему стимуляции овуляции, врач отдает предпочтение препаратам, содержащим рекомбинантный фолликулостимулирующий гормон, а также антагонистам гонадотропин-рилизинг-гормона. Нужно также отметить позднее начало стимуляции и минимальную начальную дозировку гормонов. Женщинам, у которых высок риск развития синдрома гиперстимуляции, в качестве триггера овуляции рекомендуется вводить агонисты ГнРГ, а не хорионический гонадотропин.

* Во время пункции по возможности проводят аспирацию содержимого максимального количества фолликулов. В том случае, если удалось получить значительное количество ооцитов, пациентке вводят антагонисты гонадотропин-рилизинг-гормона. Помимо этого, необходимо скорректировать рацион, отдавая предпочтение продуктам с высоким содержанием белка, а также увеличить потребление негазированной воды.

* Как уже отмечалось выше, перенос целесообразно отменить. Все эмбрионы хорошего качества замораживают, чтобы перенести в другом цикле без стимуляции.

* Если по какой-либо причине принято решение о переносе эмбрионов в текущем цикле, в качестве гормональной поддержки используют только препараты прогестерона. Кроме того, в данном случае рекомендуется переносить только один эмбрион.

Развитие СГЯ остается актуальной проблемой при проведении ЭКО в стимулированном цикле. Профилактика синдрома требует своевременного выявления негативных предрасполагающих факторов, индивидуального подхода и тщательного мониторинга состояния пациентки на всех этапах программы.

Автор: Романова Н.В. – гинеколог-репродуктолог.