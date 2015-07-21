Я родила от донора!

Пять лет назад, если бы кто- нибудь сказал мне такую "чушь", я бы засмеялась в лицо: "Я ?? от ДОНОРА??? Да ни за что!". Мне казалось, банки спермы существуют для старых дев, которым надо родить, да не от кого... Но я ведь не отношусь к их категории.



Я рано вышла замуж и очень удачно. Мы с супругом вместе 12 лет. Поэтому представить отцом своего ребенка НЕ моего мужа мне было дико. О детях мы сразу не думали. Обоим было по 20, мы занимались карьерой, много путешествовали, покупали квартиру, машину. Но как раз пять лет назад нас будто накрыло - хотим ребенка! Сначала (как это бывает обычно) просто пытались, потом стали высчитывать дни по календарю, измерять базальную температуру, покупали тесты для определения дня Х, но все безрезультатно.

Спустя год безуспешных попыток я отправилась к врачу. Меня проверяли на всевозможные инфекции и болезни (о многих я, честно говоря, даже не слышала раньше). Вердикт гинеколога был многообещающий: "Вас, девушка, хоть в космос отправляй! А к декрету и подавно готовы!". Тогда проверяться пошел муж... И проблема вскрылась после первого же анализа...

У вас не может быть детей!

Азооспермия. Об этом заболевании мы тоже слышали впервые. Врач рассказал: попросту в сперме моего мужа сперматазоидов не обнаружено. Совершенно никаких. Ни быстрых, ни медленных. Их просто нет. Утешало то, что в зависимости от причин азооспермии, она вполне может быть излечима. Анализы на гормоны, узи, кариотипирование (это исследование хромосом)... И два месяца мучительного ожидания результатов. К худшему мы старались себя не готовить, но настрой не помог: нарушения у мужа выявили на уровне ДНК, а это приговор для семьи, мечтающей о ребенке...

Дело-то житейское...

В кабинете врача я ревела, муж держался стойко. А андролог как бы вскользь говорил об институте усыновления и о банке донорской спермы... Дело-то, говорил, житейское... Конечно, тогда мы его не особо слышали. Казалось, что мы в тупике. И за дверью врачебного кабинета нас ждала совершенно новая жизнь, обрекающая нас на бездетность, и нам надо было найти в себе силы вступить в нее.

Мы вместе!

Свою сверхзадачу я поняла, как только немного успокоилась. Муж не должен чувствовать себя неполноценным и тем более виноватым в наших проблемах. Я отвлекала его как могла от этих мыслей. Мы много гуляли, ходили в кафе, я всегда делала акцент на НАШЕМ совместном будущем. На НАШИХ планах.

Хотела, чтобы он был уверен, что я его не брошу и не уйду к другому, чтобы только родить. Мне нужен он! Независимо от того, будут ли у нас дети. Хотя принять перспективу не стать родителями нам обоим было сложно. Мы перестали общаться с друзьями, у которых есть дети, да и вообще перестали общаться, ведь в дружеских беседах, как только заходил разговор о чьих-то чадах , все сразу обращались к нам: "А вы когда уже за ребеночком???".

Я перестала заходить в соцсети: от фотографий детей одноклассниц и одногруппниц становилось больно на душе. Комок в горле вставал даже при виде малышей на улице. И я поняла, что так продолжаться не может. Или я сойду с сума. И решилась заговорить с мужем о доноре.

К моему удивлению, он отреагировал очень спокойно. Видимо, тоже думал об этом. Он сказал: "Других вариантов стать отцом у меня нет, если ты готова на этот шаг, то давай попробуем". Единственным условием было - никогда не рассказывать об этом родственникам и ребенку. Условие было обоюдным.

Выбор биологического отца

Честно скажу, углубляться в эту тему с головой я не стала. Боялась, что чем больше насмотрюсь-начитаюсь, тем больше себя накручу. Поэтому просто нашла официальные сухие статьи о том, как клиники подбирают доноров, как проверяют их здоровье и что о них сообщают будущим родителям. Их мы прочитали с мужем вместе. Осталось выбрать клинику.

Из тех же статьей мы узнали, что с первой попытки забеременеть даже от донора получается крайне редко, поэтому выбирали, ориентируясь на стоимость процедуры. Называется она искусственная (или внутриматочная) инсеминация донорским эякулятом. Самую недорогую ИИ делают в клинике в самом центре Екатеринбурга.

Путь к материнству

На первом же приеме меня поставили в протокол, анализы я сдала заранее, по-прежнему была абсолютна здорова и готова к зачатию. Мне прописали гормоны в небольших дозах и отправили к эмбриологу - выбирать "материал".

В кабинете этого врача нам с мужем стало как-то не по себе. Нам не выдали журнал с характеристиками доноров, эмбриолог - женщина средних лет - предложила описать их словестно.

Уже в этот момент надо было развернуться и уйти, но я была настолько окрылена мыслью , что скоро стану мамой... В общем, мы выбрали по описанию... Несколько раз я приезжала на контрольное узи. Врач отслеживал овуляцию. За сутки до нее (это показало узи) я приехала снова, у меня все шло отлично, мне назначили время инсеминации, а вот эмбриолог снова шокировал: "Вы приедете к 11, а ваш донор придет к 9 и сдаст сперму!". Я чуть не рухнула... Ведь донорскую сперму не используют свежей (сухая статья!), ее проверяют на качество и наличие инфекций, замораживают и держат на карантине полгода, потом снова перепроверяют и материал, и самого донора! А тут...

Когда я вывылила все это на врача, она смутилась и сказала, что все так и есть, она просто оговорилась... Я заставила себя ей поверить... Но осадок остался... Он вырос, когда в день процедуры я заплатила за саму инсеминацию в кассу, а за донорский эякулят лично медсестре! Так сказал врач.

ИИ провели достаточно быстро. Процедура оказалась нехитрой. Мне сделали контрольное узи, уложили на гинекологическое кресло и с помощью длинного шприца ввели эякулят в матку. Полчаса я полежала в кресле с запрокинутыми ногами, потом еще полчаса провела лежа в соседней комнате на кровате.

Ожидание

10 дней я была совершенно "беременной"! Меня тошнило, кружилась голова, хотелось соленого... Мы уже спорили с мужем, кто у нас: сын или дочь! В назначенный день я сдала анализ на хгч и... он оказался 0,8 мЕд/мл. А это означало, что первая попытка с треском провалилась. Это был серьезный удар... Уж слишком большие надежды мы возлагали на процедуру... Врач сказал, что следующую можно провести только через три месяца... А потом помялся и предложил в новом цикле сделать еще раз, уже без гормональной стимуляции и оплатить мимо кассы!

Сейчас, когда пишу, думаю, ну какой надо быть дурой, чтобы согласиться! Но тогда я была в отчаянии и пришла опять! (Даже овуляцию он сказал определить дома - по тестам, а не ездить к нему на узи, как в прошлый раз). Конечно, вторая попытка тоже не удалась... Я бы пошла и в следующем месяце, но весьма кстати начались новогодние праздники, и у меня появилось время одуматься.

Бог любит троицу!

Муж настоял, что третью попытку проведем в другой клинике. Я была за! На этот раз выбирали не по цене, а по отзывам в интернете. Хотя, честно говоря, все они не однозначны. Меня снова обследовали. Но в состоянии здоровья уже обнаружили погрешности. Гормоны после стимуляции стали шалить. К счастью, хватило пары приемов эндокринолога и месячного курса гормональных таблеток, чтобы привести их в норму. И мне вновь взяли в протокол!

Все официально!

На этот раз не было никаких "мимо кассы" и донора мы выбирали по журналу. Сразу скажу, их было немного. Всего пять претендентов. Из характеристик в журнале указаны цвет и качество волос (черные прямые, светлые волнистые), цвет глаз, рост, тип внешности (по-моему, все были славянской) и форма носа, возраст, количество своих детей (имеется в виду, о которых знает и воспитывает), группа крови и род деятельности.

Мы выбрали светловолосого голубоглазого программиста, ростом 175 см с третьей группы крови (как у мужа). Мне снова назначили стимуляцию. На узи ездила каждую неделю. Все шло по плану. И в назначенный день я приехала на процедуру. Как и две предыдущие, она прошла довольно быстро и безболезненно. Муж ждал меня в коридоре. Он каждый раз ездил в клинику со мной. Нам казалось, что это поможет ему ощущать себя причастным к зачатию нашего малыша.

Я беременна!

10 дней ожидания тянулись как вечность. В этот раз у меня не было никаких симптомов беременности. Казалось, что организм готовится к критическим дням. Немного тянуло низ живота, чуть-чуть болела грудь. Утром в день анализа мне стало плохо. Тошнило немного. Съездила в клинику, сдала кровь и зашла в кафе на обратном пути. Только перешагнула порог своего офиса - снова тошнит. Но уже гораздо сильнее. Решила, что в этом кафе есть больше не буду! Травят! Но уже вечером его повара были амнистированы! Мне позвонил мой врач и сообщил, что я беременна!

Мои 9 месяцев

Я старалась не давать мужу спуска! Хотела, чтобы он постоянно был вовлечен в мою беременность. И это действительно помогло. Ни разу он не сказал вслух про то, что у меня в животе ребенок не от него. Не исключаю, что про себя он думал об этом, но уверена на 100 процентов, когда увидел на узи малыша, да еще и узнал, что это мальчик, ему стало совершенно все равно, от донора он или нет.

Он постоянно целовал живот, разговаривал с ним. В общем, наша беременность ничем не отличалась от беременности обычной. Вниманием и заботой мы с пузожителем были совершенно не обделены. Никто, даже врачи в женской консультации, понятия не имели о нюансах зачатия.

Партнерские роды

Все с той же целью - не дать мужу спуска, я уговорила его присутствовать на родах. И до сих пор считаю это очень верным шагом на пути к его сближению с ребенком, биологически не родным. Роды прошли как по маслу. Воды отошли в 6 утра, в 11 у меня на груди уже лежали три килограмма безумного счастья. Муж не отходил от меня ни на шаг.

Сыночка накрыли одеялом, а когда приподняли уголок, первым, кого он увидел в своей жизни, был его папа! И тут случилась такая любовь, которой многие матери позавидуют. Я, например, иногда завидую... Могу с полной уверенностью заявить, сын любит отца больше, чем даже меня. Это просто два неразлучника. А внешне он как две капли воды похож на меня. Поэтому совершенно никто из нашей родни даже не подозревает о том, что ребенок родился от донора.

Обычная жизнь...

Сейчас нашему малышу третий год. Здоровый, красивый и общительный мальчик. Я его обожаю! А с отцом они души друг в друге не чают (кстати, первым словом нашего сына было "Па-па!"). Они понимают друг друга с полуслова. Играют в футбол, зимой папа будет ставить сына на коньки... Однажды я наткнулась на форум, посвященный теме "Доноры спермы", и поняла, что очень многие отговаривают женщин от этого шага.

Но лично я убеждена, подобные советы может давать лишь тот, перед кем никогда не стоял выбор: быть или не быть мамой! И по своему опыту знаю точно, когда носишь ребенка под сердцем, потом держишь своего малыша на руках, видишь как он растет, процедура его зачатия уходит далекоооо на задний план. Если честно, в моей памяти она совсем затерялась. Заставила себя вспомнить всё специально для этой статьи. Вдруг кому-то пригодится мой опыт.