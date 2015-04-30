Человек из пробирки: радость и боль

В Екатеринбурге состоялся круглый стол по вопросам ЭКО и суррогатного материнства: «Человек из пробирки: этические вопросы регуляции жизни». Организатор встречи – Свято-Екатерининское малое православное братство, а значит в беседе участвовали не только биологи, медики, философы и общественники, но и представители духовенства. И вопросы, которые звучали в зале, касались не только здоровья физического, но и душевного, духовного здоровья общества. А участие специального московского гостя Галины Леонидовны Муравник, ученого-генетика, сделало разговор предельно конкретным, глубоким и честным. Посланцы от Ю-мамы побывали на встрече и спешат поделиться услышанным.

Технология счастья

Дети – это счастье, полнота жизни и дорога в будущее для рода человеческого. Маленькие пяточки, сладкая маковка, сопящий на руках драгоценный комочек – дети заставляют нас чувствовать такую острую любовь и предельные переживания, что, кажется, мало что сравнится с этим. И к кому-то это счастье и особый труд приходят естественно и просто, как плод взрослой жизни. А кто-то остается в стороне, обескураженный диагнозом «бесплодие». Смириться с таким приговором очень сложно, даже сложнее, чем преодолеть его. И если в былые времена человек мог только молить высшие силы послать ему детей, то сегодня он призывает на помощь технологию.

Медицина много труда посвятила борьбе с бесплодием, а работы над зачатием ребенка вне организма начались еще в 1944 году. В 1978 случилось настоящее научное чудо: на свет появился первый «рукотворный» ребенок, зачатый в пробирке, – маленькая англичанка Луиза Браун. Впоследствии ее «лабораторный отец» доктор Роберт Эдвардс получил Нобелевскую премию, а женщины всего мира получили надежду выносить и родить ребенка с помощью науки, если уж природа не позволяет. И, конечно, сразу поднялось множество вопросов, возражений и страхов.

Да, дети – это счастье и жизнь, каждый малыш, родившийся наперекор диагнозу своей мамы или папы, - это благо и победа науки. Но можем ли мы идти против природы в самых главных вещах? Восставать против Создателя, давать жизнь тому, кто не должен был родиться и отбирать жизнь у тех, кого мы не хотим произвести на свет. Каковы будут последствия для самих детей и для общества? Конечно, Луиза Браун выросла и сама родила двоих чудесных ребятишек, но отсроченные последствия ЭКО неизвестны. И чем успокоить совесть: ведь для того чтобы с помощью ЭКО родился один ребенок, должны погибнуть множество других рукотворных эмбрионов – его возможных братьев и сестер. И что думать о суррогатных мамах?

Мы все еще не знаем ответов, но медицина накопила большой опыт наблюдений и выводов. Приходится признавать, что вспомогательные репродуктивные технологии – это мощное орудие в руках человека. И как любой инструмент, его можно использовать во благо – и во вред. Сумеем ли мы направить эту силу в благую сторону и сможем ли отказаться от пагубных манипуляций – большой вопрос. Ответственность за его решение лежит не только на ученых, но и на простых женщинах и мужчинах, которые все чаще идут на ЭКО, на медиках, которые предлагают в своих клиниках «получить ребенка на руки» за немалые деньги, на общественных деятелях, писателях и учителях, которые помогают нам принимать хорошие решения в жизни.

ЭКО и здоровье физическое

К сожалению, процент бесплодия год от года только повышается. Сегодня каждая десятая семейная пара не может зачать ребенка естественным образом, и люди все чаще обращаются к процедуре ЭКО. Число детей из пробирки в мире превысило 5 миллионов человек. Каждый год в России 1% от всех рожденных детей – это ЭКО-малыши, в США – это 1,4% от всех родов.

Успех процедуры зависит от ряда условий, во многом – от возраста будущей мамы: у женщин младше 35 лет ЭКО завершается рождением малыша, в среднем, в 35% случаев, у женщин старше 41 года – около 10%. Вспомогательные репродуктивные технологии развиваются, снижают риски и негативные последствия для женщины и ребенка, но до сих пор нельзя сказать, что они вполне безопасны.

Риски для женщины

Процедура ЭКО не проходит бесследно для здоровья, особенно если женщина подвергается ей несколько раз. При правильной подготовке и проведении последствия не так существенны, но все же они есть:

* на организм влияют гормональные препараты, с помощью которых производится стимуляция яичников для выработки большего числа яйцеклеток, синдром гиперстимуляции в отдельных случаях может привести к опасным осложнениям и даже смерти женщины;

* при неудачном исходе ЭКО, если эмбрион отторгается, организм тоже переживает гормональные перепады и не становится здоровее;

* есть исследования, которые говорят, что искусственное оплодотворение увеличивает для женщины риск развития венозных тромбов, гипертонии, диабета, лишнего веса, новообразований и воспалительных процессов.

С каждым годом практический опыт по ЭКО копится, и теперь, чтобы снизить риски для женщины, медики снижают дозы вводимых препаратов, стараются проводить забор яйцеклетки в «естественном» цикле. При этом уменьшается количество яйцеклеток, тают шансы на наступление беременности, но снижаются также риски для женщины.

Риски для малыша

«Рукотворные» детки подвергаются заметным опасностям во время беременности, в родах и в младенческом возрасте. Статистический материал уточняется год за годом, хотя не всегда удается проследить состояние здоровья ЭКО-деток в старшем возрасте: обычно родители неохотно соглашаются на исследования, словно стараются забыть о происхождении ребенка. ЭКО часто связано с многоплодной беременностью, в связи с чем дети рождаются раньше срока, с меньшим весом, и потому больше подвержены риску. ЭКО-дети чаще появляются у немолодых мам, и это также может ослаблять их здоровье.

На сегодняшний день медики говорят о таких сложностях:

* высокий риск невынашивания беременности после ЭКО: отторжение эмбриона или плода может случиться как в 1, так и во 2 или 3 триместр;

* опасность ранних родов и всего комплекса проблем, с которым связана недоношенность;

* повышается риск рождения ребенка-инвалида с пороками сердца, пороками развития желудочно-кишечного тракта, заячьей губой и т.д.; главный педиатр России А.Баранов в докладе от 2009 года заявлял, что 75% детей, рожденных с помощью ЭКО, являются инвалидами. Другие исследователи называют во много раз меньшие цифры, но подтверждают, что врожденные пороки развития и заболеваемость после ЭКО встречаются чаще;

* перинатальная смертность у ЭКО-детишек выше, чем у естественно зачатых;

* ЭКО-дети чаще рождаются путем кесарева сечения.

В остальном же развитие «детей из пробирки», благополучно переживших период новорожденности и первый год жизни, не отличается от развития «обычных» детей. Медики стараются снижать риски для ЭКО-малышей: внимательная подготовка к беременности и ведение беременности, уменьшение количества эмбрионов для подсадки в матку, уменьшение приема гормональных препаратов – дают хорошие результаты, хотя и снижают шансы взять на руки малыша.

ЭКО и здоровье душевное

Здоровье психическое – тонкая материя. Перечислить все признаки душевного здоровья не так-то просто, это состояние схватывается интуитивно: мы чувствуем себя хорошо и уверенно, когда любим близких и с уважением относимся к дальним, когда мы добры, веселы, и у нас есть силы для работы, учебы, помощи другим. И точно так же – сложно понять и вовремя увидеть признаки душевной болезни: жестокость, цинизм, апатию, черствость… Если эти вещи пустят корни в человеческой душе или в обществе – то нам и нашим потомкам придется несладко. Поэтому на круглом столе так много говорили об этических проблемах вспомогательных репродуктивных технологий.

К сожалению, ЭКО несет не только физические риски, но и опасности для души всех участников процесса:

Селекция эмбрионов после процедуры ЭКО.

Для того чтобы женщина могла выносить и родить ребенка, необходимо создать несколько эмбрионов. Когда медик внимательно смотрит на них, он делает поистине роковой выбор: эти эмбрионы годятся для подсадки, а эти – отправятся в мусорный бак. Эмбрион, конечно, возразить не может, хотя и обладает потенциалом полноценного человека и мог бы вырасти в мальчика или девочку.

Биопсия эмбрионов на стадии 8 клеток.

Многие клиники предлагают особую услугу: когда оплодотворенная яйцеклетка разрастается до размера в 8 клеток, из одной клетки изымается генетический материал, чтобы провести его проверку. Эмбрион вынужден скомпенсировать потерю и развиваться дальше из 7 клеток, а медики тем временем проводят анализ на генетические аномалии, выявляют нарушения, определяют пол эмбриона, чтобы вместе с родителями сделать все тот же выбор: имплантировать этот эмбрион в матку или забраковать. Иногда биопсию проводят на более поздней стадии, иногда на более ранней, изымая особые тельца из оплодотворенной яйцеклетки.

Редукция избыточных эмбрионов после подсадки.

Чтобы хотя бы один эмбрион закрепился в матке и начал развиваться, обычно подсаживают 2 эмбрионов. Но если у доктора есть сомнения, он может подсадить 3 и даже 4. Иногда приживается много зародышей, и чтобы снизить риски для мамы и детей, некоторых эмбрионов редуцируют – то есть, умерщвляют с помощью укола, обычно в возрасте 8-9 недель. Умерщвленные эмбрионы либо разлагаются, отравляя токсинами среду, в которой развиваются их живые братья или сестры, либо мумифицируются и выходят в родах.

Судьба избыточных эмбрионов.

После процедуры ЭКО в инкубаторе часто остаются не пригодившиеся эмбрионы. Если родители готовы позаботиться о них – эмбрионы замораживают, чтобы потом их можно было разморозить и снова подсадить в матку. Конечно, при заморозке и разморозке эмбрионы слабеют, 20-30% их погибает. Если родители отказываются от эмбрионов, их могут просто уничтожить, использовать для исследований или применить в косметологии.

Донорство спермы и яйцеклеток.

В ситуации, когда люди сдают свои половые гаметы в специальный банк, чтобы бесплодные пары могли воспользоваться ими, тоже есть много нерешенных вопросов и сложных переживаний.

Суррогатное материнство.

Тоже слишком неоднозначная тема. Есть случаи, когда суррогатная мама вынашивает ребенка из желания помочь бездетной паре, и тогда вопросов несколько меньше. Но как только тема коммерциализируется, все усложняется: тело сурмамы превращается в платный инкубатор, который производит ребенка для богатых заказчиков, а сложные чувства во время беременности и при отказе от ребенка после родов становятся еще острее.

Отказ от «детей из пробирки» и детей от суррогатных мам.

К сожалению, иногда родители отказываются от малышей, полученных такими усилиями, если дети их не устраивают по состоянию здоровья. Порой мама выбирает из ЭКО-тройни или двойни наиболее здорового и понравившегося малыша, а «забракованный» ребенок отправляется в дом малютки.

Все эти темы ставят ум на дыбы, но развитие репродуктивных технологий правда влечет за собой сложные вопросы. Прежде всего, это вопрос о статусе эмбриона и его защите: религия утверждает, что эмбрион уже обладает душой и заслуживает человечного отношения с момента зачатия, медицина пытается определить возрастную границу, которая отделяет сгусток клеток от беспомощного человечка, чтобы понять, до какого срока можно разрешить себе любые манипуляции над ним. Этот вопрос тесно связан с больной темой абортов. Также это вопрос о статусе суррогатного материнства, которое, например, полностью запрещено в Германии, Австрии, Франции, Норвегии, Швеции и некоторых штатах США – во избежание разных нечистоплотных манипуляций. Некоторые юристы даже сравнивают оплачиваемое суррогатное материнство с проституцией, потому что и здесь, и там женщина предоставляет в пользование свои половые органы за деньги.

Пока российские законы дают большую свободу вспомогательным репродуктивным технологиям, хотя легальные рамки могут быстро меняться. И здесь важно еще то, какое решение принимает для себя каждая бездетная пара и как она относится ко всему происходящему. Полностью избежать боли и зла вряд ли кому-то удавалось, это слишком амбициозное желание. Но даже если мы причиняем боль (нерожденным детям, суррогатной матери), у нас есть выбор: отвернуться и сделать вид, что ничего не было, или с глубоким состраданием, уважением и благодарностью отнестись к тому, кто принес жертву ради новой жизни. И для этого понадобятся душевные силы. Жестокое и эгоистичное общество, которое закрывает глаза на чужую боль, не может развиваться – но может феерично двигаться к своему концу (история знает немало таких примеров, нацистская Германия – самый красочный и близкий из них). А уважение, сострадание и отказ от цинизма – это медленный, но верный путь к силе, благополучию и гармонии. И об этом говорят не только религиозные деятели, но и светские психологи.

Перспективы репродуктивных технологий

Как на свет будут появляться дети следующих десятилетий, и какие изменения принесет нам технология? На этот счет есть как восторженные ожидания, так и тревожные опасения. С одной стороны, постепенно мы сможем найти наиболее сбалансированный путь преодоления бесплодия и избавиться от наследственных заболеваний. С другой стороны, нам открывается путь к массе рискованных экспериментов: клонирование, генетическое моделирование детей и создание химер – полулюдей-полуживотных, выращивание детей в искусственной матке, создание детей из гамет одного пола для гей-пар. Сторонники прогресса приветствуют новые перспективы, а приверженцы традиционных ценностей бьют в набат и призывают ограничить репродуктивные технологии набором наиболее естественных и не связанных с уничтожением эмбрионов методов: внутриматочная инсеминация спермой мужа, перенос яйцеклеток и спермы в фаллопиевы трубы женщины, чтобы оплодотворение прошло там, отказ от гиперстимуляции яичников.

Еще сторонники естественных подходов напоминают о тех причинах, которые чаще всего приводят к бесплодию: аборты, раннее начало половой жизни и заболевания половой сферы, отказ от рождения детей в пользу карьеры и жизни «для себя». Хорошее вдумчивое воспитание неизбежно влияет на будущее человека и даже на его возможность иметь детей, и очень важно говорить с подростками и молодыми людьми о семье, любви, душевном и физическом здоровье, чтобы они вовремя могли задуматься о важных вещах. Когда студенты на курсе психологии получают творческое задание – написать колыбельную будущему ребенку, часто это становится настоящим внутренним озарением для них.

Рождение новой жизни и бесплодие – слишком тонкие и непростые вопросы, чтобы на них мог найтись удобный ответ. Может ли бесплодная пара перенести свою нерастраченную любовь и силы в другие сферы? – заниматься вдохновляющими и ценными делами, которые тоже принесут всем радость и пользу? Ведь жизнь продолжается не только через рождение детей, но и через развитие самого нашего рода человеческого, чтобы он становился сильнее, мудрее и мог продолжить свой путь через века. Или люди постараются преодолеть свою бездетность? – через ЭКО, усыновление, работу над собой, которая порой снимает диагнозы и являет миру чудо. В любом случае, хочется пожелать, чтобы на этом пути каждый из нас мог опереться на всю возможную мудрость и держал руку на сердце.

Фото: http://www.russianlook.com/