6 необходимых визитов к врачам для здоровья мамы после родов

Когда рождается ребёнок, молодые мамы нередко напрочь забывают о своём здоровье. А ведь легкомысленно относиться к себе ни в коем случае нельзя. Важно не только заботиться о малыше, но и обязательно в первые недели или (в крайнем случае!) месяцы после родов самой найти время для визита в поликлинику, чтобы потом не было мучительно больно.

Визит № 1. Гинеколог

Главный в период беременности врач не должен быть забыт после родов. К сожалению, родив, женщина зачастую выбирается к гинекологу в лучшем случае через год, а то и больше. Подобное отношение к собственному здоровью чревато серьёзными проблемами. Гинеколога после родов необходимо посетить хотя бы дважды:

1 посещение (не позднее, чем через 2 — 3 недели после родов)

Не важно, естественным путём или при помощи кесарева сечения появился на свет ребёнок. В любом случае врач должен осмотреть швы на промежности или животе, убедиться, что в порядке грудь, а общее самочувствие молодой мамы не вызывает беспокойства.

На такую неприятность, как геморрой, тоже можете пожаловаться гинекологу. С этой напастью сталкиваются многие недавно родившие женщины, поэтому стесняться или заниматься самолечением не стоит.

Вполне возможно, что никакого сложного лечения вам не потребуется и можно будет обойтись лишь подбором правильного питания и ванночками с ромашкой. Если же проявления геморроя значительно отравляют жизнь, врач назначит противогеммороидальные мази или свечи, которые помогут бороться с отёками и болевыми ощущениями. Скорее всего, этих мер окажется достаточно. Если же нет, то гинеколог направит вас на консультацию к проктологу.

2 посещение (через 1,5 — 2 месяца после родов)

Обычно в это время молодые мамы уже чувствуют себя вполне восстановившимися после беременности и родов. Тем не менее, посетить врача необходимо. Осмотр на гинекологическом кресле позволит проверить, насколько хорошо сократилась и вернулась ли в прежнее положение матка, в каком состоянии шейка матки и другие внутренние и наружные половые органы и промежность. Если мышцы чрезмерно растянуты, врач подскажет, какие упражнения для восстановления их тонуса стоит делать, чтобы потом не страдать от недержания мочи.

Визит № 2. Стоматолог

Наверное все хоть однажды слышали распространённый миф о том, что каждый произведённый на свет ребёнок забирает у мамы зуб. К счастью, всё далеко не так. И если у молодой мамы обнаруживаются проблемы с зубами, значит, они начались ещё до беременности, а за девять месяцев ожидания ребёнка усугубились. Но поскольку сейчас мало кто может похвастаться абсолютно здоровыми зубами, услуги стоматолога могут понадобиться большинству недавно родивших женщин. Поэтому желательно всё же найти время и выбраться к врачу в первые три-четыре месяца после родов.

Попросите доктора обратить внимание не только на состояние зубов, но и на дёсны. Ведь они-то как раз из-за гормональной перестройки, происходившей во время беременности, могли пострадать, начать кровоточить и опухать. Любую проблему со здоровьем лучше устранять как можно раньше, в случае с дёснами — когда речь идёт о едва начавшемся гингивите, а не о запущенном пародонтите.

Кстати, молодым мамам стоматологи дают несколько советов, которые помогут не навредить малышу:

Вовремя лечите зубы, чтобы инфекция не распространилась по организму и не повредила в том числе и крохе.

Не «мойте» соску, ложку или другие предметы ухода за ребёнком своей слюной.

Выделите чаду собственную посуду, которой не будут пользоваться другие члены семьи.

Визит № 3. Терапевт

Терапевт в первое время после родов нужен далеко не каждой из нас. Однако если вас беспокоит головная боль (а такая неприятность у молодых мам случается), обязательно проконсультируйтесь с ним. Для уточнения причин происхождения боли врач может измерить вам давление (или попросить делать это дома в течение нескольких дней, особенно в то время, когда болит голова), направить к окулисту и неврологу. В любом случае, если вас что-то беспокоит, не стоит терпеть и надеяться, что всё «рассосётся». Если здорова мама, то и ребёнок чувствует себя спокойно и комфортно.

Стоит посетить терапевта и тем, кто во время беременности столкнулся с анемией, гестозом, сахарным диабетом и т. д. Им желательно сдать анализы, чтобы убедиться, что все проблемы остались позади.

Визит № 4. Флеболог

Гормональная перестройка может повредить и венам, привести к варикозному расширению. Ведь прогестерон — гормон, количество которого значительно увеличивается во время беременности, бывает «виновен» в растяжении стенок вен.

У большинства родивших женщин с уменьшением уровня прогестерона в крови уменьшаются или даже вовсе исчезают заметные глазу изменения в сосудах и всё, вроде бы, приходит в норму. Однако отсутствие внешних изменений сосудов вовсе не говорит о том, что с ними всё в порядке. Такие скрытые, не заметные неспециалистам поражения сосудов впоследствии могут заявить о себе во время следующих беременностей или при больших нагрузках на ноги.

Во время приёма ангиолог-флеболог осмотрит и прощупает доступные вены и в случае необходимости даст направление на допплерометрию. Такое дополнительное обследование состояния вен, осмотреть и прощупать которые врач не может, уточнение их диаметра, расположения и оценка кровотока в них помогут не проглядеть варикоз.

Визит № 5. Остеопат

Серьёзно достаётся во время беременности и родов костям и органам таза, позвоночнику, ногам. Этому виной и прибавка в весе, и прогестерон, и другие факторы. Увеличение поясничного изгиба позвоночника, ослабление мышц и связок приводят к неприятным последствиям. Да и будни молодой мамы трудно назвать лёгкими и безопасными для и без того немало перенёсшего организма: нередко часами приходится ходить с растущим и набирающим вес малышом на руках, поднимать его и коляску. Всё это сказывается на здоровье.

Стоит насторожиться и записаться на приём к остеопату, если:

Болят спина, шея, ноги, руки (все вместе или по отдельности).

Беспокоит ощущение тяжести внизу живота.

Возникает боль во время супружеской близости.

Важно! Чтобы быть уверенными в квалификации специалиста, к которому вы идёте на приём, проверьте, есть ли его имя в Официальном регистре докторов остеопатии.

На что ещё стоит обратить внимание?

Даже если вы чрезвычайно жизнерадостный человек, увы, с вами тоже может случиться такая неприятность, как послеродовая депрессия. Если вдруг на вас накатила хандра, хотя явных причин для этого вроде бы и нет, да ещё и никак не хочет отправляться прочь, если у вас упадок сил и ничего не хочется делать, то, скорее всего, у вас именно послеродовая депрессия. Не затягивайте с визитом к врачам, ничего постыдного в вашем состоянии нет, вы не лентяйка, не неженка и не истеричка. Просто вам нужна квалифицированная помощь, а не только сочувствие и понимание.

