Родовозбуждение: как вызывают роды

Родовозбуждение – это искусственное вызывание родов на различных сроках беременности. Родовозбуждение требуется в следующих случаях:

1. Переношенная беременность.

Нормальная беременность может продолжаться до 42 недель, но диагноз «переношенная беременность» ставится не только на основании срока беременности, но и по состоянию плода. Об этом подробно написано в статье «Задержка родов. Когда малыш не торопится».

2. Преждевременное излитие околоплодных вод.

О преждевременном излитии околоплодных вод говорят, когда воды излились до начала родовой деятельности. Если в течение трех часов не развивается родовая деятельность, то проводится родовозбуждение. Это делается потому, что при длительном безводном периоде резко увеличивается риск инфекционных осложнений у матери и плода. Длительность безводного периода исчисляется от начала подтекания вод и до рождения ребенка. Длительным безводный период для плода считается более 10 часов, для матери – более 12 часов. При этом для профилактики инфекционных осложнений назначаются антибиотики.

3. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты.

При небольшой отслойке амниотомия (вскрытие плодного пузыря) может предотвратить дальнейшую отслойку и кровотечение. При значительном кровотечении необходима экстренная операция кесарево сечение.

4. Поздний гестоз.

В некоторых ситуациях родовозбуждение проводится при позднем гестозе (когда гестоз прогрессирует, отсутствует эффект от проводимой терапии, но возможны роды через естественные родовые пути). Роды «вызывают» потому, что дальнейшее пролонгирование беременности может оказать крайне негативное влияние на организм матери.

5. Резус-конфликт.

Родовозбуждение может проводиться при резус-конфликте, если титр антител постоянно нарастает, а эффект от лечения недостаточный. В данном случае необходимо закончить беременность в интересах плода, продолжение беременности может угрожать его жизни и здоровью.

6. Патологический подготовительный период.

Достаточно распространенным показанием к индукции родовой деятельности является патологический прелиминарный (подготовительный) период. Такое состояние развивается при длительных (в течение нескольких дней) болях внизу живота, сопровождающихся нерегулярными и неэффективными предродовыми схватками. Это ведет к утомлению женщины, начинает страдать плод. Одним из способов вызвать нормальную родовую деятельность является амниотомия, при условии подготовленности родовых путей.

Родовозбуждение может проводиться только при отсутствии противопоказаний для родов через естественные родовые пути.

Как проводится родовозбуждение

Наиболее частый метод родовозбуждения это амниотомия (вскрытие плодного пузыря). Механизм действия амниотомии до конца не известен. Считается, что после нее активизируется выработка простагландинов (биологических веществ, отвечающих за структурные изменения шейки матки и активизацию родовой деятельности). Кроме того, после вскрытия плодного пузыря усиливается раздражение тканей родовых путей предлежащей частью и происходит рефлекторное их сокращение.

Показанием для амниотомии после начала родовой деятельности может быть плоский плодный пузырь (чаще всего он бывает при маловодии). В норме перед головкой находится около 200 мл околоплодных вод, такой пузырь оказывает давление на шейку матки, способствуя ее раскрытию. При плоском плодном пузыре не образуется конус, который давит на шейку матки, а оболочки натягиваются на головку, задерживая ее дальнейшее продвижение. Это может быть причиной слабости родовой деятельности. При многоводии амниотомия также показана, так как перерастяжение матки большим количеством вод может приводить к уменьшению ее сократительной активности.

Амниотомия проводится в родильном отделении при влагалищном исследовании стерильным инструментом, похожим на острый крючок. Вскрытия плодного пузыря женщина не чувствует, процедура безболезненна (неприятные ощущения могут быть вызваны только самим осмотром). При этом изливаются только те воды, которые находятся перед головкой. Остальные воды подтекают в течение всего родового акта. После этого нужно полежать.

Важным условием для амниотомии является наличие «зрелой» (то есть мягкой, готовой к родам) шейки матки. Зрелость шейки матки определяется врачом при влагалищном исследовании. Если шейка матки «незрелая», то предварительно необходимо провести подготовку шейки матки к родам.

После амниотомии в течение 2-3х часов проводится наблюдение. Только после этого, если схватки не начинаются, приступают к внутривенному введению препаратов, активизирующих родовую деятельность.

В настоящее для родовозбуждения и для подготовки шейки матки к родам часто используются препараты, содержащие простагландины. Они способствует изменению структуры тканей шейки матки, обеспечивая ее созревание, а также оказывает определенное расслабляющее действие на перешеек, шейку и нижний сегмент матки. Кроме расслабления и открытия шейки матки, под действием простагландинов происходит выделение эндогенного окситоцина гипофизом, за счет чего происходит усиление сократительной активности матки.

Широкое распространение получили препараты простагландинов в виде геля (Препидил-гель). Гель вводится в канал шейки матки и в задний свод влагалища. Условием является целый плодный пузырь, поэтому при преждевременном излитии вод метод не используется. В среднем родовая деятельность начинается через 9-10 часов после введения геля (это зависит от зрелости шейки матки). Однако в некоторых случаях эффекта нет, может потребоваться повторное введение геля. Максимально допускается трехкратное введение геля в течение 24 часов. Если при этом нужный эффект не достигается, дальнейшее введение геля бесполезно.

После начала родовой деятельности при необходимости допускается внутривенное введение окситоцина, но не ранее чем через 6 часов после введения геля.

Противопоказаниями для применения препарата являются: наличие рубца на матке после кесарева сечения или после других операций на матке, многоплодная беременность, выраженные признаки нарушения состояния плода, узкий таз, подтекание околоплодных вод, аллергия на простагландины, астма, повышенное внутриглазное давление.

После проведения родовозбуждения чаще, чем при спонтанном развитии родовой деятельности, возникает слабость родовой деятельности. Если после проведения родовозбуждения сила схваток недостаточна, то приступают к искусственной активизации родовой деятельности с помощью медикаментозных препаратов. Чаще всего для этого используются препараты Окситоцин (аналог естественного окситоцина – гормона гипофиза, который влияет на сократительную активность матки) или Энзапрост (простагландин Е2). Чаще всего препарат вводится внутривенно капельно. Это позволяет быстро достигнуть эффекта, с помощью скорости вливания можно регулировать частоту и силу схваток. Вместо иглы в вену вводится катетер – мягкая тонкая пластиковая трубочка, поэтому женщине нет необходимости лежать неподвижно, боясь пошевелить рукой, к которой прикреплена капельница. Она может изменять свое положение, вставать, ходить рядом со стойкой для капельницы. Разные женщины по-разному реагируют на одинаковые дозы препарата, поэтому скорость введения подбирается индивидуально, начиная с 4-6 капель в минуту (обычно введение производится со скоростью 10-30 капель в минуту).

При стимуляции родовой деятельности необходим тщательный контроль за состоянием плода. По возможности сердцебиение плода регистрируется постоянно с помощью специального прибора кардиотахографа (фетального монитора). Если такой возможности нет, то врач регулярно (не реже, чем каждые 20 минут) выслушивает сердцебиение плода с помощью акушерского стетоскопа.

Естественные методы родовозбуждения

Существуют естественные методы, которые помогают в конце беременности ускорить наступление родов. Естественные методы хороши тем, что эффект от них наблюдается только если организм уже готов к родам.

Наиболее распространенный метод – это секс. В сперме содержатся биологически активные вещества, которые воздействуют на шейку матки и способствуют ее созреванию и подготовке к родам. Часто родовая деятельность развивается после интимной близости (это видно даже из многих рассказов о родах на сайте).

Физическая активность. Конечно, не стоит нагружать себя тяжелыми упражнениями и поднимать тяжести (это может привести к отслойке плаценты), но длительные прогулки, плавание, танец живота, йога при беременности очень полезны, и кроме всего прочего являются своеобразной профилактикой перенашивания беременности.

Массаж сосков. При этом выделяется окситоцин, который вызывает сокращения матки. Соски нужно массировать нежно и аккуратно, чтобы не травмировать.

Важно

- Высыпаться, чтобы организм был отдохнувшим и готовым к родам.

- Для того чтобы роды начались вовремя и протекали нормально, очень важен психологический настрой женщины. Подготовиться к родам помогают психологи в школах для будущих родителей и в центрах родительской культуры.