Интервью с заместителем главного врача по акушерству и гинекологии ГКБ № 40
На прошлой неделе мы посетили роддом, чтобы сделать свежие фотографии, а также побеседовать с Олегом Владимировичем Бутуновым, заместителем главного врача ГКБ №40 по службе акушерства и гинекологии.
Родильный дом ГКБ № 40 – современный роддом, коечный фонд на 110 мест, из них – 70 послеродовых коек и 40 коек для будущих мам, находящихся в отделении патологии беременности.
Размещаются беременные и родильницы в 1- и 2-местных палатах.
Вот так выглядят палаты «Полулюкс». Они оборудованы самым необходимым. Состоят они из двух секций - на 1 место и на 2 место.
Это одноместная секция.
Палаты «Люкс» состоят из двух комнат. По оснащению от «полулюксовых» они отличаются тем, что в них есть телевизор, микроволновая печь, немного другой набор мебели.
Вот так выглядит кухня.
А вот так выглядит основная комната.
«
В комнате есть «нижний свет», который выполняет роль «ночничка».
Санузлы в палатах выглядят одинаково.
В роддоме - 7 индивидуальных родовых
и операционный блок, где проводят кесарево сечение.
Кроме того, в роддоме есть ЗАГС. Зарегистрировать малыша можно прямо в родильном доме.
После фотосессии мы побеседовали с Олегом Владимировичем Бутуновым, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической службе родильного дома ГКБ № 40, который ответил на ваши вопросы.
Досье. Бутунов Олег Владимирович. Диплом СГМИ, 1986 г. Врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории с 1998 г. Заместитель главного врача ГКБ №40 по службе акушерства и гинекологии с 2010 г. Автор более 30 научных работ, опубликованных в специализированных медицинских изданиях. Автор патента на изобретение «Способ профилактики гнойно-воспалительных осложнений при кесаревом сечении». Лауреат премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Генина в области науки техники и медицины, 2011 г. Лауреат Премии профессионального признания «Медицинский Олимп-2015».
- Олег Владимирович, изменилось ли количество рожениц?
Конечно снизилось: по Екатеринбургу в 1988 году их было 21 600, а в 1990 году всего 17150, а в 1995 - 11700. К 2008 году количество выросло до 13 000 родов. Сейчас, спустя 25 лет рожать просто не кому. Упор на вторые, третьи, четвёртые роды.
- Сколько сейчас в роддоме нормальных родов и КС?
- Процент операций (КС) растёт, сейчас в родильном доме некоторые месяцы он достигает 45-47%. Но это ситуация больше отражающая уровень здоровья как женского так и мужского, это вынужденные действия в интересах здоровья детей, своевременная оценка клинической ситуации.
- В какой момент родов может быть принято решение делать КС?
- Решение принимается всегда в ходе наблюдения за процессом родов, в ситуации когда нет возможности закончить через естественные родовые пути
- Есть ли связь между КС и выработкой грудного молока?
- Прямой связи нет, есть косвенная! Плацентарная недостаточность – частая причина по которой приходится выполнять КС, а возможность женщины кормить закладывается именно активностью плаценты и не зависит от способа появления на свет малыша.
Если в плаценте достаточное количество плацентарного лактогена, то молочная железа подготовится к кормлению грудью. Её нельзя заставить вырабатывать молоко медикаментозно. Можно чуть-чуть поддержать, но если за 9 месяцев молочная железа не подготовилась, то увы.
- Когда можно заниматься фитнесом после КС?
- После любой абдоминальной операции физические нагрузки разрешены не ранее, чем через 1 месяц.
- Если в первых родах было кесарево сечение, то вторые тоже через кесарево сечение?
- Не всегда. Всегда рассматриваются причины и показания к операции в предыдущих родах. Если причины остаются те же, то вероятность КС велика. Если условия меняются, то есть шанс и естественных родов.
- Сколько стоит КС?
- Кесарево сечение – это медицинская помощь в рамках ОМС. Сами по себе операции не продаются. Есть возможность выбора оперирующего врача, выбор палаты, выбор акушерки – это платные услуги. Но сами по себе роды и КС не оплачиваются.
- В каком сроке делают плановое КС?
- Идеальное время – 39-40 недель. Но может и раньше, в зависимости от клинической ситуации, это решается индивидуально.
- Если первые роды – кесарево сечение, может ли роддом настаивать на ЕР во вторую беременность?
- Дело в том, что в принципе отсутствуют технологии, которые могли бы оценить состояние рубца на матке после кесарева сечения. Поэтому мы не понимаем, перенесёт женщина роды без рисков или нет. В родах женщина рискует своим здоровьем и здоровьем ребёнка, мы заставлять ее рисковать не имеем права, поэтому на естественных родах не настаиваем. Любая роженица имеет право выбора. Не хотите пробовать – мы не заставляем, наличие рубца на матке является относительным показанием к операции.
- Хотелось бы узнать про роды двойняшек. Принимаете ли вы платно на КС и на какой неделе заключать контракт с двойней?
- Всё зависит от того, какая двойня. Если двойня монохориальная, то это приоритет 3 уровня, это Областной или Городской перинатальный центр, или ОММ. Если двойня дихориальная, диамниотическая, мы можем взять на роды. Контракт заключается в 35 недель. Ещё раз повторюсь, что КС – это бесплатная медицинская помощь в рамках ОМС.
- Какая сейчас ситуация по ковидным роженицам?
- Если женщина болеет и при этом рожает (в инфекционном корпусе), то мать с ребёнком разлучают. А если здорова, то не важно, есть прививка или нет.
- Обязательна ли флюорография для будущей мамы?
- Во время беременности женщине флюорографию не проводят, но в рамках профилактики распространения туберкулеза, для родственников, с которыми живет беременная, флюорография обязательна, потому что она подразумевает выяснение очагов туберкулёза в семье.
- Что такое партнёрские роды? Можно ли на роды с мужем или сестрой? Что для этого нужно подготовить?
- В порядках оказания помощи, мы обязаны организовывать партнерские роды при наличии условий. Условия в нашем роддоме есть, поэтому мы приветствуем партнерские роды. Но важно понимать, что партнерскими роды считаются с родственниками - муж, сестра, мама, папа. Доулы к нам не ходят.
Партнёрские роды - это БЕСПЛАТНАЯ услуга. Приезжаете на роды вместе с будущей мамой, имея на руках:
1. Флюорографию, которая сделана не позднее 1 года назад.
2. Экспресс-тест на ковид. Тест нужно принести с собой закрытый, выполнит персонал родильного дома.
3. Комплект чистой домашней одежды, одноразовый халат, чепчик, маску, бахилы.
4. Партнёр должен быть без признаков ОРЗ.
- Есть ли у вас услуга индивидуальной акушерки, а не врача?
- Есть. При заключении контракта она приезжает отдельно.
- Если нет физической возможности кормить грудью, персонал роддома помогает предотвратить появление молока? Или об этом должна позаботиться сама роженица?
- У нас для подавления лактации есть в наличии специальные препараты. Если есть показания, выдаётся бесплатно в день родов. Но есть и другие препараты. Выбор препарата проводится индивидуально.
- Какие обследования проводят ребёнку в роддоме?
- Есть группа обязательных исследований – это генетический скрининг. В настоящее время этот скрининг проводится на 36 генетических заболеваний, кровь берётся у новорожденного на вторые сутки. Дальше по показаниям. Если есть какие-то проблемы, то делается УЗИ головы, брюшной полости.
- Очень многие женщины боятся боли в родах. Вы обезболиваете рожениц?
- Для женщины беременность и роды не оздоровительная прогулка. Это стрессовая ситуация. Но особенность природы в том, что в ответ на схватки вырабатываются эндорфины, которые многих женщин эффективно обезболивают. Женщина знает, что вот сейчас 40 секунд будет схватка, будет больно-больно-больно-больно, а потом всё это пройдёт.
У нас и медикаментозное обезболивание, и эпидуральная анестезия. Если роды преждевременные, всегда идет эпидуральная анестезия.
- Жена нашего коллеги пожаловалась на плохое питание. Рожала у вас 2 месяца назад.
- У нас диетическое питание. Оно качественное, но для многих непривычное. Для кого-то может быть невкусным, но оно безопасное и достаточное по калориям. В каждой палате есть холодильник, можно что-то вкусненькое принести с собой.
- Можно ли наблюдаться у вас по беременности?
- У нас нет женской консультации, поэтому роддом ориентирован на родоразрешение.
- Если нет постоянной регистрации, можно рожать у вас без дополнительной оплаты?
- Можно.
- В мае роддом закрывается на ремонт, когда последняя госпитализация на КС?
- 17 мая 2023 года – день последней плановой госпитализации, с 22 мая перестаем принимать рожениц и в экстренном порядке.
- На время ремонта врачи уходят в отпуск, или будут работать в других роддомах?
- Все уходят в отпуск.
- Что пожелаете будущим мамам?
- Удачи! (улыбается).
Фото - Елена Елисеева.