Интервью с заместителем главного врача по акушерству и гинекологии ГКБ № 40

На прошлой неделе мы посетили роддом, чтобы сделать свежие фотографии, а также побеседовать с Олегом Владимировичем Бутуновым, заместителем главного врача ГКБ №40 по службе акушерства и гинекологии.

Родильный дом ГКБ № 40 – современный роддом, коечный фонд на 110 мест, из них – 70 послеродовых коек и 40 коек для будущих мам, находящихся в отделении патологии беременности.

Размещаются беременные и родильницы в 1- и 2-местных палатах.

Вот так выглядят палаты «Полулюкс». Они оборудованы самым необходимым. Состоят они из двух секций - на 1 место и на 2 место.

Это одноместная секция.

Палаты «Люкс» состоят из двух комнат. По оснащению от «полулюксовых» они отличаются тем, что в них есть телевизор, микроволновая печь, немного другой набор мебели.

Вот так выглядит кухня.

А вот так выглядит основная комната.

В комнате есть «нижний свет», который выполняет роль «ночничка».

Санузлы в палатах выглядят одинаково.

В роддоме - 7 индивидуальных родовых

и операционный блок, где проводят кесарево сечение.

Кроме того, в роддоме есть ЗАГС. Зарегистрировать малыша можно прямо в родильном доме.

После фотосессии мы побеседовали с Олегом Владимировичем Бутуновым, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической службе родильного дома ГКБ № 40, который ответил на ваши вопросы.

Досье. Бутунов Олег Владимирович. Диплом СГМИ, 1986 г. Врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории с 1998 г. Заместитель главного врача ГКБ №40 по службе акушерства и гинекологии с 2010 г. Автор более 30 научных работ, опубликованных в специализированных медицинских изданиях. Автор патента на изобретение «Способ профилактики гнойно-воспалительных осложнений при кесаревом сечении». Лауреат премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Генина в области науки техники и медицины, 2011 г. Лауреат Премии профессионального признания «Медицинский Олимп-2015».

- Олег Владимирович, изменилось ли количество рожениц?

Конечно снизилось: по Екатеринбургу в 1988 году их было 21 600, а в 1990 году всего 17150, а в 1995 - 11700. К 2008 году количество выросло до 13 000 родов. Сейчас, спустя 25 лет рожать просто не кому. Упор на вторые, третьи, четвёртые роды.

- Сколько сейчас в роддоме нормальных родов и КС?

- Процент операций (КС) растёт, сейчас в родильном доме некоторые месяцы он достигает 45-47%. Но это ситуация больше отражающая уровень здоровья как женского так и мужского, это вынужденные действия в интересах здоровья детей, своевременная оценка клинической ситуации.

- В какой момент родов может быть принято решение делать КС?

- Решение принимается всегда в ходе наблюдения за процессом родов, в ситуации когда нет возможности закончить через естественные родовые пути

- Есть ли связь между КС и выработкой грудного молока?

- Прямой связи нет, есть косвенная! Плацентарная недостаточность – частая причина по которой приходится выполнять КС, а возможность женщины кормить закладывается именно активностью плаценты и не зависит от способа появления на свет малыша.

Если в плаценте достаточное количество плацентарного лактогена, то молочная железа подготовится к кормлению грудью. Её нельзя заставить вырабатывать молоко медикаментозно. Можно чуть-чуть поддержать, но если за 9 месяцев молочная железа не подготовилась, то увы.

- Когда можно заниматься фитнесом после КС?

- После любой абдоминальной операции физические нагрузки разрешены не ранее, чем через 1 месяц.

- Если в первых родах было кесарево сечение, то вторые тоже через кесарево сечение?

- Не всегда. Всегда рассматриваются причины и показания к операции в предыдущих родах. Если причины остаются те же, то вероятность КС велика. Если условия меняются, то есть шанс и естественных родов.

- Сколько стоит КС?

- Кесарево сечение – это медицинская помощь в рамках ОМС. Сами по себе операции не продаются. Есть возможность выбора оперирующего врача, выбор палаты, выбор акушерки – это платные услуги. Но сами по себе роды и КС не оплачиваются.

- В каком сроке делают плановое КС?

- Идеальное время – 39-40 недель. Но может и раньше, в зависимости от клинической ситуации, это решается индивидуально.

- Если первые роды – кесарево сечение, может ли роддом настаивать на ЕР во вторую беременность?

- Дело в том, что в принципе отсутствуют технологии, которые могли бы оценить состояние рубца на матке после кесарева сечения. Поэтому мы не понимаем, перенесёт женщина роды без рисков или нет. В родах женщина рискует своим здоровьем и здоровьем ребёнка, мы заставлять ее рисковать не имеем права, поэтому на естественных родах не настаиваем. Любая роженица имеет право выбора. Не хотите пробовать – мы не заставляем, наличие рубца на матке является относительным показанием к операции.

- Хотелось бы узнать про роды двойняшек. Принимаете ли вы платно на КС и на какой неделе заключать контракт с двойней?

- Всё зависит от того, какая двойня. Если двойня монохориальная, то это приоритет 3 уровня, это Областной или Городской перинатальный центр, или ОММ. Если двойня дихориальная, диамниотическая, мы можем взять на роды. Контракт заключается в 35 недель. Ещё раз повторюсь, что КС – это бесплатная медицинская помощь в рамках ОМС.

- Какая сейчас ситуация по ковидным роженицам?

- Если женщина болеет и при этом рожает (в инфекционном корпусе), то мать с ребёнком разлучают. А если здорова, то не важно, есть прививка или нет.

- Обязательна ли флюорография для будущей мамы?

- Во время беременности женщине флюорографию не проводят, но в рамках профилактики распространения туберкулеза, для родственников, с которыми живет беременная, флюорография обязательна, потому что она подразумевает выяснение очагов туберкулёза в семье.

- Что такое партнёрские роды? Можно ли на роды с мужем или сестрой? Что для этого нужно подготовить?

- В порядках оказания помощи, мы обязаны организовывать партнерские роды при наличии условий. Условия в нашем роддоме есть, поэтому мы приветствуем партнерские роды. Но важно понимать, что партнерскими роды считаются с родственниками - муж, сестра, мама, папа. Доулы к нам не ходят.

Партнёрские роды - это БЕСПЛАТНАЯ услуга. Приезжаете на роды вместе с будущей мамой, имея на руках:

1. Флюорографию, которая сделана не позднее 1 года назад.

2. Экспресс-тест на ковид. Тест нужно принести с собой закрытый, выполнит персонал родильного дома.

3. Комплект чистой домашней одежды, одноразовый халат, чепчик, маску, бахилы.

4. Партнёр должен быть без признаков ОРЗ.

- Есть ли у вас услуга индивидуальной акушерки, а не врача?

- Есть. При заключении контракта она приезжает отдельно.

- Если нет физической возможности кормить грудью, персонал роддома помогает предотвратить появление молока? Или об этом должна позаботиться сама роженица?

- У нас для подавления лактации есть в наличии специальные препараты. Если есть показания, выдаётся бесплатно в день родов. Но есть и другие препараты. Выбор препарата проводится индивидуально.

- Какие обследования проводят ребёнку в роддоме?

- Есть группа обязательных исследований – это генетический скрининг. В настоящее время этот скрининг проводится на 36 генетических заболеваний, кровь берётся у новорожденного на вторые сутки. Дальше по показаниям. Если есть какие-то проблемы, то делается УЗИ головы, брюшной полости.

- Очень многие женщины боятся боли в родах. Вы обезболиваете рожениц?

- Для женщины беременность и роды не оздоровительная прогулка. Это стрессовая ситуация. Но особенность природы в том, что в ответ на схватки вырабатываются эндорфины, которые многих женщин эффективно обезболивают. Женщина знает, что вот сейчас 40 секунд будет схватка, будет больно-больно-больно-больно, а потом всё это пройдёт.

У нас и медикаментозное обезболивание, и эпидуральная анестезия. Если роды преждевременные, всегда идет эпидуральная анестезия.

- Жена нашего коллеги пожаловалась на плохое питание. Рожала у вас 2 месяца назад.

- У нас диетическое питание. Оно качественное, но для многих непривычное. Для кого-то может быть невкусным, но оно безопасное и достаточное по калориям. В каждой палате есть холодильник, можно что-то вкусненькое принести с собой.

- Можно ли наблюдаться у вас по беременности?

- У нас нет женской консультации, поэтому роддом ориентирован на родоразрешение.

- Если нет постоянной регистрации, можно рожать у вас без дополнительной оплаты?

- Можно.

- В мае роддом закрывается на ремонт, когда последняя госпитализация на КС?

- 17 мая 2023 года – день последней плановой госпитализации, с 22 мая перестаем принимать рожениц и в экстренном порядке.

- На время ремонта врачи уходят в отпуск, или будут работать в других роддомах?

- Все уходят в отпуск.

- Что пожелаете будущим мамам?

- Удачи! (улыбается).

Фото - Елена Елисеева.