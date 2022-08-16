Родильные дома Екатеринбурга 2024. Видеоэкскурсии по роддомам города

В этой статье мы расскажем о роддомах Екатеринбурга. Мы собрали справочные сведения о каждом из родовспомогательных учреждений города Екатеринбурга. В таблице есть ссылки на интервью с их руководителями. А также вы сможете увидеть роддома своими глазами и услышать комментарии журналиста - многодетной мамы Евгении, посмотрев видеоэкскурсии.

Родильный дом «УГМК-Здоровье»

Наш роддом - не больница. Здесь все как дома, где тепло, комфортно и спокойно. Только этот уют с медицинской спецификой, значит, мама и малыш в абсолютной безопасности.

Комфорт в родовых залах – это освещение (можно выбрать не только яркость, но оттенок подсветки), шведская стенка, аромотерапия, кровать-трансформер, отдельная душевая – все, чтобы было легче перенести схватки. При желании близкие могут быть рядом круглые сутки.

Комплекс медицинских услуг, входящих во все программы: оказание неотложной помощи принеобходимости; обезболивание, в том числе по желанию мамы; полный комплекс обследования ребенка и вакцинация.

Самый трогательный подарок родителям – это первый крик малыша. Его записывают и отправляют на сервер, а родителям вручают открытку с QR-кодом.

А еще в честь вашего малыша клиника «салютует» огнями – мальчиков здание приветствует голубым цветом, а девочек – розовым.

Адрес ул. Шейнкмана, 113, корпус 2 Год постройки / капитального ремонта (реконструкции) здания 2019 Количество коек отделения дородовой госпитализации (ранее - отделение патологии беременности) 15 акушерских коек (дородовых и послеродовых) Количество родовых палат 5 Количество родов в сутки 4 Условия пребывания Мы обеспечиваем маму и малыша всем необходимым для комфортного пребывания в роддоме:средствами личной гигиены, медикаментами, палатной одеждой, 4-х разовым питанием. В отделении есть палаты совместного пребывания родителей и новорожденного: при желании папа или близкие родственники смогут быть с вами круглосуточно. Стоимость сервисного размещения Стандарт – 140 000 руб., Комфорт – 177 000 руб., Премиум – 316 000 руб. Телефон 8 800 234 10 03 Руководитель Жилин Андрей Владимирович, акушер-гинеколог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Статьи Открылся уютный родильный дом «УГМК-Здоровье». Наш фоторепортаж Интервью с руководителем родильного дома «УГМК-Здоровье»

Областной перинатальный центр

Входит в структуру Областной детской клинической больницы. Был построен в 2010 году, ориентирован на высокотехнологичную медицинскую помощь, работает с пациентками высокой группаы риска по направлению от женских консультаций и роддомов Свердловской области и Екатеринбурга.

Адрес ул. Серафимы Дерябиной, 32 (мкрн. Юго-западный) Обслуживаемые территории Свердловская область, в том числе г.Екатеринбург (пациентки группы высокого риска) Дополнительная специализация Выявленные внутриутробные пороки плода, предлежание плаценты, заболевания крови, выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, беременные высокой группы перинатального риска. Год постройки / капитального ремонта (реконструкции) здания 2010 + ежегодный косметический ремонт Количество коек отделения дородовой госпитализации (ранее - отделение патологии беременности) 50 Количество коек акушерского обсервационного отделения № 1 (ранее - послеродовое отделение) 80 Количество коек послеродового отделения № 2 (непрерывного комфортного пребывания) 8 Количество родовых палат (одноместные, туалет и душ в палате) 9 Количество родов в сутки 20 Стандартные условия пребывания 2-3-4-местное, индивидуальные санузлы и на этаже Платные услуги Программа «Личная акушерка» – 15 000 рублей.

Программа «Комфорт» – размещение роженицы в одноместной палате до 6 суток – 42 000 рублей.

Программа «Комфорт VIP» – размещение роженицы в апартаментах (палата непрерывного пребывания) – 55 000 рублей до 6 суток. Палата непрерывного пребывания – это апартаменты с современным креслом-родовым столом и ванной, мини-кухней и холодильником. С проживанием родственника, который участвовал в партнерских родах.

Обезболивание родов – 15 000 рублей.

Обезболивание после кесарева сечения – 15 000-18 000 рублей. Телефон +7 (343) 291-53-09 (справочная), +7 (343) 291-53-97 (запись на платные услуги) Экскурсии По QR-коду, который публикуется раз в месяц в новостях на сайте или соцсетях центра. Руководитель Осипчук Дмитрий Олегович Статьи Областной перинатальный центр - какой он? Интервью Также смотрите фоторепортаж Вертикальные роды

Уральский НИИ ОММ

Специализированное медицинское учреждение, занимающееся наблюдением беременности и родоразрешением у пациенток группы высокого риска из Свердловской области и Екатеринбурга.

Адрес ул. Репина, 1 (мкрн. Центр) Обслуживаемые территории Свердловская область, в том числе г. Екатеринбург (пациентки группы высокого риска) Дополнительная специализация Тяжелая перинатальная патология, сахарный диабет, многоплодная беременность, преждевременные роды, роды после ЭКО, выхаживание новорожденных с эктремально низкой массой тела Год постройки / капитального ремонта (реконструкции) здания 1936 г. / ежегодный косметический ремонт Количество коек (отделение патологии беременности) 110 Количество коек (послеродовое отделение) 50 Количество родовых палат (одноместные, санузел на этаже) 6 Количество родов в сутки 16 Стандартные условия пребывания 2-3-4-6-местное, санузел на этаже Платные услуги Родоразрешение – 37 701 руб., кесарево сечение – 33 560 руб. (при осложненной беременности и длительном пребывании в НИИ ОММ цены выше).

Доплата за выбор персонального врача акушера-гинеколога (естественные роды) 28 943 руб., (кесарево сечение) 23 155 руб.

Доплата за пребывание в маломестной палате (не более 2 человек) с комфортными условиями (холодильник, микроволновка, телевизор, чайник) – 1560 руб./сутки. Телефон +7 (343) 371-00-78 (справочное), +7 (343) 371-87-68 Главный врач Пепеляева Наталья Александровна Статьи Интервью с заместителем директора НИИ ОММ по лечебной работе

Городской перинатальный центр

Входит в структуру Детской городской больницы №10. Состоит из консультативно-диагностической поликлиники, двух акушерских и одного педиатрического стационаров. Наблюдает беременных группы высокого риска, проживающих в Екатеринбурге; оказывает помощь детям с критически низкой массой тела при рождении. Принимает физиологические роды у жительниц Кировского района, Чкаловского, Октябрьского района, Юго-Западной части Ленинского района, а также роды у пациенток высокого риска из всех районов Екатеринбурга по направлению их женской консультации.

Первый акушерский стационар

Адрес Акушерский стационар – ул. Комвузовская, 3 (мкрн. Втузгородок) Обслуживаемые территории Кировский р-н г. Екатеринбурга (микрорайон Пионерский и центральная часть района) Дополнительная специализация Пациентки высокой группы риска. Год постройки / капитального ремонта (реконструкции) здания 1960-е гг. / 2007 + ежегодный космечтический ремонт Количество коек отделения патологии беременности 25 Количество коек послеродового отделение 55 Количество родовых палат (одноместные, санузел на этаже) 9 Количество родов в сутки до 20 Стандартные условия пребывания 2-местное, санузел на этаже Платные услуги Роды по контракту с последующим пребыванием в двухместной палате (санузел на этаже) – 28 600 рублей за все время пребывания.

Роды с последующим пребыванием в одноместной палате (санузел и душ, возможность круглосуточного проживания родственника (нужен результат флюорографии (1 год) и ПЦР-тест на COVID (72 часа)) за все время пребывания – 43 100 рублей.

Дополнительно за выбор врача акушера-гинеколога – 31 200 рублей.

Дополнительно за выбор акушерки – 22 900 рублей.

Дополнительно за сопровождение родов перинатальным психологом – 22 900 рублей.

Дополнительно за сопровождение родов доулой (профессиональная помощница в родах) – 18 900 рублей. Телефон +7 (343) 374-32-00 (справочная), +7 (343) 374-30-58 (приемное отделение) Руководитель Максимяк Ольга Викторовна Статьи Интервью и фоторепортаж 2023

Второй акушерский стационар

В настоящее время принимает физиологические роды у жительниц Чкаловского, Октябрьского районов и Юго-Западной части Ленинского района и микрорайона ЖБИ (Кировский район)

Адрес ул. Дагестанская, 3/1 (мкрн. Химмаш) Обслуживаемые территории Чкаловский, Октябрьский р-ны, Юго-Западная часть Ленинского р-на, микрорайон ЖБИ (Кировский р-н) Дополнительная специализация Нет Год постройки / капитального ремонта (реконструкции) здания 1960-е гг. / 1996 + ежегодный косметический ремонт Количество коек (отделение патологии беременности) 40 Количество коек (послеродовое отделение) 90 Количество родовых палат 8 Количество родов в сутки до 20 Стандартные условия пребывания 2-3-местное, санузел на этаже Платные услуги Роды с последующим пребыванием в одноместной палате (санузел и душ, возможность круглосуточного проживания родственника (с результатом флюорографии и ПЦР-тестом на COVID) за все время пребывания – 28 600 рублей.

Дополнительно за выбор врача-акушера-гинеколога – 31 200 рублей.

Дополнительно за выбор акушерки – 22 900 рублей.

Дополнительно за сопровождение родов перинатальным психологом – 22 900 рублей.

Дополнительно за сопровождение родов доулой (профессиональная помощница в родах) – 18 900 рублей. Телефон +7 (343) 258-94-67 (приемный покой) Руководитель Андреева Марина Евгеньевна Экскурсии Записаться можно через сайт (с собой сменная обувь и одноразовая маска)

Родильный дом ГКБ №40

Полностью реконструирован весной 2011 года, принимает роды у жительниц части Верх-Исетсткого района (кроме микрорайона Заречный) и центральной части Ленинского района, специализируется на родоразрешении женщин с разнообразной соматической патологией (кроме сердечно-сосудистых заболеваний).

Адрес ул. Волгоградская, 189 (мкрн. Юго-западный) Обслуживаемые территории Верх-Исетский р-н (кроме мкрн. Заречный), центральная часть Ленинского р-на г. Екатеринбурга Дополнительная специализация Вся соматическая патология, кроме кардиологической Год постройки / капитального ремонта (реконструкции) здания 1972 / 2011 + ежегодный косметический ремонт Количество коек (отделение патологии беременности) 40 Количество коек (послеродовое отделение) 70 Количество родовых палат (одноместные, с индивидуальным санузлом) 7 Количество родов в сутки 15-17 Стандартные условия пребывания 2-х местное, блочные санузлы Платные услуги Программа «Личный акушер» – 35 300 рублей.

Размещение в одноместной палате – 22 700 рублей за 3-4 дня.

Размещение в одноместной палате-люкс (с индивидуальным санузлом) – 28 000 рублей за 3-4 дня.

Размещение в сервисной палате-апартаментах (индивидуальный санузел и гостиная), с возможностью круглосуточного посещения родственниками – 58 000 за 3-4 дня.

Дополнительное питание для родственника, проживающего с новоиспеченной мамой и малышом в апартаментах – 250 рублей за сутки. Телефон +7 (343) 297-98-48 (справочное), +7 (343) 297-98-38 (приемное отделение) Руководитель Бутунов Олег Владимирович Экскурсии Есть. Запись по телефону +7 (343) 297-98-70 Статьи Интервью с О.Бутуновым и фоторепортаж 2023

Родильный дом ГКБ №14

Принимает роды у жительниц Орджоникидзевского и Железнодорожного районов, специализируется на родоразрешении женщин с сердечно-сосудистой, почечной и острой хирургической патологией.

Адрес пер. Суворовский, 4 (мкрн. Уралмаш) Обслуживаемые территории Орджоникидзевский, Железнодорожный р-ны г. Екатеринбурга Дополнительная специализация Сердечно-сосудистая, почечная, острая хирургическая патология Год постройки / капитального ремонта (реконструкции) здания 1990 / 2000 + ежегодный косметический ремонт Количество коек акушерского отделения 50 Количество коек патологии беременности 10 Количество коек (послеродовое отделение) 95 Количество родовых палат (санузел на этаже) 14 Количество родов в сутки до 25 Стандартные условия пребывания 2-местное, туалет и душ на этаже Платные услуги Программа «Личная акушерка» – 12 500 рублей.

Программа «Личный врач акушер-гинеколог» – 23 750 рублей.

Размещение в 1-местной палате – 20 500 рублей за все время пребывания.

Размещение в 2-местной палате – 14 000 рублей за все время пребывания. Телефон +7 (343) 352-86-23 (справочное) Руководитель Шабарчина Юлия Александровна Статьи Интервью и фоторепортаж 2023

