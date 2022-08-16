Форум
Роды

Родильные дома Екатеринбурга 2024. Видеоэкскурсии по роддомам города

Вся самая важная справочная информация о роддомах города, а также — видеоэкскурсии и комментарии

В этой статье мы расскажем о роддомах Екатеринбурга. Мы собрали справочные сведения о каждом из родовспомогательных учреждений города Екатеринбурга. В таблице есть ссылки на интервью с их руководителями. А также вы сможете увидеть роддома своими глазами и услышать комментарии журналиста - многодетной мамы Евгении, посмотрев видеоэкскурсии.

Родильный дом «УГМК-Здоровье»

Наш роддом - не больница. Здесь все как дома, где тепло, комфортно и спокойно. Только этот уют с медицинской спецификой, значит, мама и малыш в абсолютной безопасности.

Комфорт в родовых залах – это освещение (можно выбрать не только яркость, но оттенок подсветки), шведская стенка, аромотерапия, кровать-трансформер, отдельная душевая – все, чтобы было легче перенести схватки. При желании близкие могут быть рядом круглые сутки.

Комплекс медицинских услуг, входящих во все программы: оказание неотложной помощи принеобходимости; обезболивание, в том числе по желанию мамы; полный комплекс обследования ребенка и вакцинация.

Самый трогательный подарок родителям – это первый крик малыша. Его записывают и отправляют на сервер, а родителям вручают открытку с QR-кодом.

А еще в честь вашего малыша клиника «салютует» огнями – мальчиков здание приветствует голубым цветом, а девочек – розовым.

Адрес

ул. Шейнкмана, 113, корпус 2

Год постройки / капитального ремонта (реконструкции) здания

2019

Количество коек отделения дородовой госпитализации (ранее - отделение патологии беременности)

15 акушерских коек (дородовых и послеродовых)

Количество родовых палат

5

Количество родов в сутки

4

Условия пребывания

Мы обеспечиваем маму и малыша всем необходимым для комфортного пребывания в роддоме:средствами личной гигиены, медикаментами, палатной одеждой, 4-х разовым питанием. В отделении есть палаты совместного пребывания родителей и новорожденного: при желании папа или близкие родственники смогут быть с вами круглосуточно.

Стоимость сервисного размещения

Стандарт – 140 000 руб., Комфорт – 177 000 руб.,              Премиум – 316 000 руб.

Телефон

8 800 234 10 03

Руководитель

Жилин Андрей Владимирович, акушер-гинеколог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук

Статьи

Открылся уютный родильный дом «УГМК-Здоровье». Наш фоторепортаж

 

Интервью с руководителем родильного дома «УГМК-Здоровье»

 

Областной перинатальный центр

Входит в структуру Областной детской клинической больницы. Был построен в 2010 году, ориентирован на высокотехнологичную медицинскую помощь, работает с пациентками высокой группаы риска по направлению от женских консультаций и роддомов Свердловской области и Екатеринбурга.

Адрес

ул. Серафимы Дерябиной, 32 (мкрн. Юго-западный)

Обслуживаемые территории

Свердловская область, в том числе г.Екатеринбург (пациентки группы высокого риска)

Дополнительная специализация

Выявленные внутриутробные пороки плода, предлежание плаценты, заболевания крови, выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, беременные высокой группы перинатального риска.

Год постройки / капитального ремонта (реконструкции) здания

2010 + ежегодный косметический ремонт

Количество коек отделения дородовой госпитализации (ранее - отделение патологии беременности)

50

Количество коек акушерского обсервационного отделения № 1 (ранее - послеродовое отделение)

80

Количество коек послеродового отделения № 2 (непрерывного комфортного пребывания)

 8

Количество родовых палат (одноместные, туалет и душ в палате)

9

Количество родов в сутки

20

Стандартные условия пребывания

2-3-4-местное, индивидуальные санузлы и на этаже

Платные услуги

Программа «Личная акушерка» – 15 000 рублей.
Программа «Комфорт» – размещение роженицы в одноместной палате до 6 суток – 42 000 рублей.
Программа «Комфорт VIP» – размещение роженицы в апартаментах (палата непрерывного пребывания) – 55 000 рублей до 6 суток. Палата непрерывного пребывания – это апартаменты с современным креслом-родовым столом и ванной, мини-кухней и холодильником. С проживанием родственника, который участвовал в партнерских родах. 
Обезболивание родов – 15 000 рублей.
Обезболивание после кесарева сечения – 15 000-18 000 рублей. 

Телефон

+7 (343) 291-53-09 (справочная),

+7 (343) 291-53-97 (запись на платные услуги)

Экскурсии

По QR-коду, который публикуется раз в месяц в новостях на сайте или соцсетях центра.

Руководитель

Осипчук Дмитрий Олегович

Статьи

Областной перинатальный центр - какой он? Интервью

Также смотрите фоторепортаж

Вертикальные роды

Смотрите видеоэкскурсию

Уральский НИИ ОММ

Специализированное медицинское учреждение, занимающееся наблюдением беременности и родоразрешением у пациенток группы высокого риска из Свердловской области и Екатеринбурга.

Адрес

ул. Репина, 1 (мкрн. Центр)

Обслуживаемые территории

Свердловская область, в том числе г. Екатеринбург (пациентки группы высокого риска)

Дополнительная специализация

Тяжелая перинатальная патология, сахарный диабет, многоплодная беременность, преждевременные роды, роды после ЭКО, выхаживание новорожденных с эктремально низкой массой тела

Год постройки / капитального ремонта (реконструкции) здания

1936 г. / ежегодный косметический ремонт

Количество коек (отделение патологии беременности)

110

Количество коек (послеродовое отделение)

50

Количество родовых палат (одноместные, санузел на этаже)

6

Количество родов в сутки

16

Стандартные условия пребывания

2-3-4-6-местное, санузел на этаже

Платные услуги

Родоразрешение – 37 701 руб., кесарево сечение – 33 560 руб. (при осложненной беременности и длительном пребывании в НИИ ОММ цены выше). 
Доплата за выбор персонального врача акушера-гинеколога (естественные роды) 28 943 руб., (кесарево сечение) 23 155 руб.
Доплата за пребывание в маломестной палате (не более 2 человек) с комфортными условиями (холодильник, микроволновка, телевизор, чайник) – 1560 руб./сутки. 

Телефон

+7 (343) 371-00-78 (справочное), +7 (343) 371-87-68

Главный врач

Пепеляева Наталья Александровна

Статьи

Интервью с заместителем директора НИИ ОММ по лечебной работе

Городской перинатальный центр

Входит в структуру Детской городской больницы №10. Состоит из консультативно-диагностической поликлиники, двух акушерских и одного педиатрического стационаров. Наблюдает беременных группы высокого риска, проживающих в Екатеринбурге; оказывает помощь детям с критически низкой массой тела при рождении. Принимает физиологические роды у жительниц Кировского района, Чкаловского, Октябрьского района, Юго-Западной части Ленинского района, а также роды у пациенток высокого риска из всех районов Екатеринбурга по направлению их женской консультации.

 

Первый акушерский стационар

 

Адрес

Акушерский стационар – ул. Комвузовская, 3 (мкрн. Втузгородок)

Обслуживаемые территории

Кировский р-н г. Екатеринбурга (микрорайон Пионерский и центральная часть района)

Дополнительная специализация

Пациентки высокой группы риска.

Год постройки / капитального ремонта (реконструкции) здания

1960-е гг. / 2007 + ежегодный космечтический ремонт

Количество коек отделения патологии беременности

25

Количество коек послеродового отделение

55

Количество родовых палат (одноместные, санузел на этаже)

9

Количество родов в сутки

до 20

Стандартные условия пребывания

2-местное, санузел на этаже

Платные услуги

Роды по контракту с последующим пребыванием в двухместной палате (санузел на этаже) – 28 600 рублей за все время пребывания. 
Роды с последующим пребыванием в одноместной палате (санузел и душ, возможность круглосуточного проживания родственника (нужен результат флюорографии (1 год) и ПЦР-тест на COVID (72 часа)) за все время пребывания – 43 100 рублей. 
Дополнительно за выбор врача акушера-гинеколога – 31 200 рублей.
Дополнительно за выбор акушерки – 22 900 рублей. 
Дополнительно за сопровождение родов перинатальным психологом – 22 900 рублей. 
Дополнительно за сопровождение родов доулой (профессиональная помощница в родах) – 18 900 рублей. 

Телефон

+7 (343) 374-32-00 (справочная),

+7 (343) 374-30-58 (приемное отделение)

Руководитель

Максимяк Ольга Викторовна

Статьи

Интервью и фоторепортаж 2023

Смотрите видеоэкскурсию

Второй акушерский стационар

В настоящее время принимает физиологические роды у жительниц Чкаловского, Октябрьского районов и Юго-Западной части Ленинского района и микрорайона ЖБИ (Кировский район)

Адрес

ул. Дагестанская, 3/1 (мкрн. Химмаш)

Обслуживаемые территории

Чкаловский, Октябрьский р-ны, Юго-Западная часть Ленинского р-на, микрорайон ЖБИ (Кировский р-н)

Дополнительная специализация

Нет

Год постройки / капитального ремонта (реконструкции) здания

1960-е гг. / 1996 + ежегодный косметический ремонт

Количество коек (отделение патологии беременности)

40

Количество коек (послеродовое отделение)

90

Количество родовых палат

8

Количество родов в сутки

до 20

Стандартные условия пребывания

2-3-местное, санузел на этаже

Платные услуги

Роды с последующим пребыванием в одноместной палате (санузел и душ, возможность круглосуточного проживания родственника (с результатом флюорографии и ПЦР-тестом на COVID) за все время пребывания – 28 600 рублей.
Дополнительно за выбор врача-акушера-гинеколога – 31 200 рублей.
Дополнительно за выбор акушерки – 22 900 рублей.
Дополнительно за сопровождение родов перинатальным психологом – 22 900 рублей.
Дополнительно за сопровождение родов доулой (профессиональная помощница в родах) – 18 900 рублей.

Телефон

+7 (343) 258-94-67 (приемный покой)

Руководитель

Андреева Марина Евгеньевна

Экскурсии

Записаться можно через сайт (с собой сменная обувь и одноразовая маска)

Смотрите видеоэкскурсию

Родильный дом ГКБ №40

Полностью реконструирован весной 2011 года, принимает роды у жительниц части Верх-Исетсткого района (кроме  микрорайона Заречный) и центральной части Ленинского района, специализируется на родоразрешении женщин с разнообразной соматической патологией (кроме сердечно-сосудистых заболеваний).

Адрес

ул. Волгоградская, 189 (мкрн. Юго-западный)

Обслуживаемые территории

Верх-Исетский р-н (кроме мкрн. Заречный), центральная часть Ленинского р-на г. Екатеринбурга

Дополнительная специализация

Вся соматическая патология, кроме кардиологической

Год постройки / капитального ремонта (реконструкции) здания

1972 / 2011 + ежегодный косметический ремонт

Количество коек (отделение патологии беременности)

40

Количество коек (послеродовое отделение)

70

Количество родовых палат (одноместные, с индивидуальным санузлом)

7

Количество родов в сутки

15-17

Стандартные условия пребывания

2-х местное, блочные санузлы

Платные услуги

Программа «Личный акушер» – 35 300 рублей.
Размещение в одноместной палате – 22 700 рублей за 3-4 дня.
Размещение в одноместной палате-люкс (с индивидуальным санузлом) – 28 000 рублей за 3-4 дня.
Размещение в сервисной палате-апартаментах (индивидуальный санузел и гостиная), с возможностью круглосуточного посещения родственниками – 58 000 за 3-4 дня.
Дополнительное питание для родственника, проживающего с новоиспеченной мамой и малышом в апартаментах – 250 рублей за сутки.

Телефон

+7 (343) 297-98-48 (справочное),

+7 (343) 297-98-38 (приемное отделение)

Руководитель

Бутунов Олег Владимирович

Экскурсии

Есть. Запись по телефону +7 (343) 297-98-70

Статьи

Интервью с О.Бутуновым и фоторепортаж 2023

Смотрите видеоэкскурсию

Родильный дом ГКБ №14

Принимает роды у жительниц Орджоникидзевского и Железнодорожного районов, специализируется на родоразрешении женщин с сердечно-сосудистой, почечной и острой хирургической патологией.

Адрес

пер. Суворовский, 4 (мкрн. Уралмаш)

Обслуживаемые территории

Орджоникидзевский, Железнодорожный р-ны г. Екатеринбурга 

Дополнительная специализация

Сердечно-сосудистая, почечная, острая хирургическая патология

Год постройки / капитального ремонта (реконструкции) здания

1990 / 2000 + ежегодный косметический ремонт

Количество коек  акушерского отделения 

50

Количество коек  патологии беременности

 10

Количество коек (послеродовое отделение)

95

Количество родовых палат (санузел на этаже)

14

Количество родов в сутки

до 25

Стандартные условия пребывания

2-местное, туалет и душ на этаже

Платные услуги

Программа «Личная акушерка» – 12 500 рублей.
Программа «Личный врач акушер-гинеколог» – 23 750 рублей.
Размещение в 1-местной палате – 20 500 рублей за все время пребывания.
Размещение в 2-местной палате – 14 000 рублей за все время пребывания.

Телефон

+7 (343) 352-86-23 (справочное)

Руководитель

Шабарчина Юлия Александровна

Статьи

Интервью и фоторепортаж 2023

Смотрите видеоэкскурсию

 

Читайте также: Где рожать? Обзор родовспомогательных учреждений Екатеринбурга глазами многодетной мамы.  

Роды
