Родильные дома Екатеринбурга 2024. Видеоэкскурсии по роддомам города
В этой статье мы расскажем о роддомах Екатеринбурга. Мы собрали справочные сведения о каждом из родовспомогательных учреждений города Екатеринбурга. В таблице есть ссылки на интервью с их руководителями. А также вы сможете увидеть роддома своими глазами и услышать комментарии журналиста - многодетной мамы Евгении, посмотрев видеоэкскурсии.
Родильный дом «УГМК-Здоровье»
Наш роддом - не больница. Здесь все как дома, где тепло, комфортно и спокойно. Только этот уют с медицинской спецификой, значит, мама и малыш в абсолютной безопасности.
Комфорт в родовых залах – это освещение (можно выбрать не только яркость, но оттенок подсветки), шведская стенка, аромотерапия, кровать-трансформер, отдельная душевая – все, чтобы было легче перенести схватки. При желании близкие могут быть рядом круглые сутки.
Комплекс медицинских услуг, входящих во все программы: оказание неотложной помощи принеобходимости; обезболивание, в том числе по желанию мамы; полный комплекс обследования ребенка и вакцинация.
Самый трогательный подарок родителям – это первый крик малыша. Его записывают и отправляют на сервер, а родителям вручают открытку с QR-кодом.
А еще в честь вашего малыша клиника «салютует» огнями – мальчиков здание приветствует голубым цветом, а девочек – розовым.
|
Адрес
|
ул. Шейнкмана, 113, корпус 2
|
Год постройки / капитального ремонта (реконструкции) здания
|
2019
|
Количество коек отделения дородовой госпитализации (ранее - отделение патологии беременности)
|
15 акушерских коек (дородовых и послеродовых)
|
Количество родовых палат
|
5
|
Количество родов в сутки
|
4
|
Условия пребывания
|
Мы обеспечиваем маму и малыша всем необходимым для комфортного пребывания в роддоме:средствами личной гигиены, медикаментами, палатной одеждой, 4-х разовым питанием. В отделении есть палаты совместного пребывания родителей и новорожденного: при желании папа или близкие родственники смогут быть с вами круглосуточно.
|
Стоимость сервисного размещения
|
Стандарт – 140 000 руб., Комфорт – 177 000 руб., Премиум – 316 000 руб.
|
Телефон
|
8 800 234 10 03
|
Руководитель
|
Жилин Андрей Владимирович, акушер-гинеколог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук
|
Статьи
|
Открылся уютный родильный дом «УГМК-Здоровье». Наш фоторепортаж
Интервью с руководителем родильного дома «УГМК-Здоровье»
Областной перинатальный центр
Входит в структуру Областной детской клинической больницы. Был построен в 2010 году, ориентирован на высокотехнологичную медицинскую помощь, работает с пациентками высокой группаы риска по направлению от женских консультаций и роддомов Свердловской области и Екатеринбурга.
|
Адрес
|
ул. Серафимы Дерябиной, 32 (мкрн. Юго-западный)
|
Обслуживаемые территории
|
Свердловская область, в том числе г.Екатеринбург (пациентки группы высокого риска)
|
Дополнительная специализация
|
Выявленные внутриутробные пороки плода, предлежание плаценты, заболевания крови, выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, беременные высокой группы перинатального риска.
|
Год постройки / капитального ремонта (реконструкции) здания
|
2010 + ежегодный косметический ремонт
|
Количество коек отделения дородовой госпитализации (ранее - отделение патологии беременности)
|
50
|
Количество коек акушерского обсервационного отделения № 1 (ранее - послеродовое отделение)
|
80
|
Количество коек послеродового отделения № 2 (непрерывного комфортного пребывания)
|8
|
Количество родовых палат (одноместные, туалет и душ в палате)
|
9
|
Количество родов в сутки
|
20
|
Стандартные условия пребывания
|
2-3-4-местное, индивидуальные санузлы и на этаже
|
Платные услуги
|
Программа «Личная акушерка» – 15 000 рублей.
|
Телефон
|
+7 (343) 291-53-09 (справочная),
+7 (343) 291-53-97 (запись на платные услуги)
|
Экскурсии
|
По QR-коду, который публикуется раз в месяц в новостях на сайте или соцсетях центра.
|
Руководитель
|
Осипчук Дмитрий Олегович
|
Статьи
|
Областной перинатальный центр - какой он? Интервью
Смотрите видеоэкскурсию
Уральский НИИ ОММ
Специализированное медицинское учреждение, занимающееся наблюдением беременности и родоразрешением у пациенток группы высокого риска из Свердловской области и Екатеринбурга.
|
Адрес
|
ул. Репина, 1 (мкрн. Центр)
|
Обслуживаемые территории
|
Свердловская область, в том числе г. Екатеринбург (пациентки группы высокого риска)
|
Дополнительная специализация
|
Тяжелая перинатальная патология, сахарный диабет, многоплодная беременность, преждевременные роды, роды после ЭКО, выхаживание новорожденных с эктремально низкой массой тела
|
Год постройки / капитального ремонта (реконструкции) здания
|
1936 г. / ежегодный косметический ремонт
|
Количество коек (отделение патологии беременности)
|
110
|
Количество коек (послеродовое отделение)
|
50
|
Количество родовых палат (одноместные, санузел на этаже)
|
6
|
Количество родов в сутки
|
16
|
Стандартные условия пребывания
|
2-3-4-6-местное, санузел на этаже
|
Платные услуги
|
Родоразрешение – 37 701 руб., кесарево сечение – 33 560 руб. (при осложненной беременности и длительном пребывании в НИИ ОММ цены выше).
|
Телефон
|
+7 (343) 371-00-78 (справочное), +7 (343) 371-87-68
|
Главный врач
|
Пепеляева Наталья Александровна
|
Статьи
|
Интервью с заместителем директора НИИ ОММ по лечебной работе
Городской перинатальный центр
Входит в структуру Детской городской больницы №10. Состоит из консультативно-диагностической поликлиники, двух акушерских и одного педиатрического стационаров. Наблюдает беременных группы высокого риска, проживающих в Екатеринбурге; оказывает помощь детям с критически низкой массой тела при рождении. Принимает физиологические роды у жительниц Кировского района, Чкаловского, Октябрьского района, Юго-Западной части Ленинского района, а также роды у пациенток высокого риска из всех районов Екатеринбурга по направлению их женской консультации.
Первый акушерский стационар
|
Адрес
|
Акушерский стационар – ул. Комвузовская, 3 (мкрн. Втузгородок)
|
Обслуживаемые территории
|
Кировский р-н г. Екатеринбурга (микрорайон Пионерский и центральная часть района)
|
Дополнительная специализация
|
Пациентки высокой группы риска.
|
Год постройки / капитального ремонта (реконструкции) здания
|
1960-е гг. / 2007 + ежегодный космечтический ремонт
|
Количество коек отделения патологии беременности
|
25
|
Количество коек послеродового отделение
|
55
|
Количество родовых палат (одноместные, санузел на этаже)
|
9
|
Количество родов в сутки
|
до 20
|
Стандартные условия пребывания
|
2-местное, санузел на этаже
|
Платные услуги
|
Роды по контракту с последующим пребыванием в двухместной палате (санузел на этаже) – 28 600 рублей за все время пребывания.
|
Телефон
|
+7 (343) 374-32-00 (справочная),
+7 (343) 374-30-58 (приемное отделение)
|
Руководитель
|
Максимяк Ольга Викторовна
|
Статьи
Смотрите видеоэкскурсию
Второй акушерский стационар
В настоящее время принимает физиологические роды у жительниц Чкаловского, Октябрьского районов и Юго-Западной части Ленинского района и микрорайона ЖБИ (Кировский район)
|
Адрес
|
ул. Дагестанская, 3/1 (мкрн. Химмаш)
|
Обслуживаемые территории
|
Чкаловский, Октябрьский р-ны, Юго-Западная часть Ленинского р-на, микрорайон ЖБИ (Кировский р-н)
|
Дополнительная специализация
|
Нет
|
Год постройки / капитального ремонта (реконструкции) здания
|
1960-е гг. / 1996 + ежегодный косметический ремонт
|
Количество коек (отделение патологии беременности)
|
40
|
Количество коек (послеродовое отделение)
|
90
|
Количество родовых палат
|
8
|
Количество родов в сутки
|
до 20
|
Стандартные условия пребывания
|
2-3-местное, санузел на этаже
|
Платные услуги
|
Роды с последующим пребыванием в одноместной палате (санузел и душ, возможность круглосуточного проживания родственника (с результатом флюорографии и ПЦР-тестом на COVID) за все время пребывания – 28 600 рублей.
|
Телефон
|
+7 (343) 258-94-67 (приемный покой)
|
Руководитель
|
Андреева Марина Евгеньевна
|
Экскурсии
|
Записаться можно через сайт (с собой сменная обувь и одноразовая маска)
Смотрите видеоэкскурсию
Родильный дом ГКБ №40
Полностью реконструирован весной 2011 года, принимает роды у жительниц части Верх-Исетсткого района (кроме микрорайона Заречный) и центральной части Ленинского района, специализируется на родоразрешении женщин с разнообразной соматической патологией (кроме сердечно-сосудистых заболеваний).
|
Адрес
|
ул. Волгоградская, 189 (мкрн. Юго-западный)
|
Обслуживаемые территории
|
Верх-Исетский р-н (кроме мкрн. Заречный), центральная часть Ленинского р-на г. Екатеринбурга
|
Дополнительная специализация
|
Вся соматическая патология, кроме кардиологической
|
Год постройки / капитального ремонта (реконструкции) здания
|
1972 / 2011 + ежегодный косметический ремонт
|
Количество коек (отделение патологии беременности)
|
40
|
Количество коек (послеродовое отделение)
|
70
|
Количество родовых палат (одноместные, с индивидуальным санузлом)
|
7
|
Количество родов в сутки
|
15-17
|
Стандартные условия пребывания
|
2-х местное, блочные санузлы
|
Платные услуги
|
Программа «Личный акушер» – 35 300 рублей.
|
Телефон
|
+7 (343) 297-98-48 (справочное),
+7 (343) 297-98-38 (приемное отделение)
|
Руководитель
|
Бутунов Олег Владимирович
|
Экскурсии
|
Есть. Запись по телефону +7 (343) 297-98-70
|
Статьи
Смотрите видеоэкскурсию
Родильный дом ГКБ №14
Принимает роды у жительниц Орджоникидзевского и Железнодорожного районов, специализируется на родоразрешении женщин с сердечно-сосудистой, почечной и острой хирургической патологией.
|
Адрес
|
пер. Суворовский, 4 (мкрн. Уралмаш)
|
Обслуживаемые территории
|
Орджоникидзевский, Железнодорожный р-ны г. Екатеринбурга
|
Дополнительная специализация
|
Сердечно-сосудистая, почечная, острая хирургическая патология
|
Год постройки / капитального ремонта (реконструкции) здания
|
1990 / 2000 + ежегодный косметический ремонт
|
Количество коек акушерского отделения
|
50
|
Количество коек патологии беременности
|10
|
Количество коек (послеродовое отделение)
|
95
|
Количество родовых палат (санузел на этаже)
|
14
|
Количество родов в сутки
|
до 25
|
Стандартные условия пребывания
|
2-местное, туалет и душ на этаже
|
Платные услуги
|
Программа «Личная акушерка» – 12 500 рублей.
|
Телефон
|
+7 (343) 352-86-23 (справочное)
|
Руководитель
|
Шабарчина Юлия Александровна
|
Статьи
Смотрите видеоэкскурсию
Читайте также: Где рожать? Обзор родовспомогательных учреждений Екатеринбурга глазами многодетной мамы.