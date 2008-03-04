Оценка состояния плода в родах

Роды это достаточно тяжелый процесс не только для матери, но и для ребенка. Пожалуй, ребенку даже сложнее, потому что мать знает, что ей предстоит и чем это закончится, а бедный малыш не понимает, что с ним происходит и что его ждет. Почему после 9 месяцев пребывания в комфортных условиях его начинает сдавливать и выталкивать. Почему с ним происходит что-то столь неприятное и неожиданное?

Рождение сопровождается большим физическим напряжением, малыш должен преодолеть много препятствий, ему больно. В этом имеется определенная опасность для ребенка. Поэтому в родах необходимо наблюдать не только за состоянием матери, но и за состоянием плода. Как же это сделать, ведь нельзя же просто спросить «Как ты себя чувствуешь, деточка?».

Существует несколько методов оценки состояния плода

Основные из них это выслушивание сердцебиения плода и кардиотокография. Кроме того, оценивают внешний вид околоплодных вод. Иногда применяются оценка кислотно-основного состояния крови плода. Особенно важно оценить состояние плода, если роды проходят с осложнениями, например, при неправильном вставлении головки или при узком тазе. Наблюдение за состоянием плода помогает определиться с тактикой, решить, как дальше вести роды, когда нужно помочь матери и малышу. В некоторых случаях при ухудшении состояния плода, если скорректировать его не удается, необходимо закончить роды с помощью операции кесарево сечение, и важно вовремя пересмотреть план ведения родов.

Аускультация сердцебиения плода

Аускультация (выслушивание) сердцебиения плода это самый простой метод. Сердцебиение плода, выслушиваемое через брюшную стенку – это наиболее важный показатель жизнедеятельности плода, поэтому по его характеру можно судить о состоянии плода. Если начинается внутриутробная гипоксия, это сразу сказывается на сердцебиении.

Аускультация производится с помощью акушерского стетоскопа – маленькой деревянной трубочки, которую врач приставляет к животу женщины, и с помощью нее слушает, как бьется сердечко малыша. В первом периоде родов (во время схваток) сердцебиение выслушивают примерно каждые 20 минут, причем врач должен дождаться схватки и слушать сердцебиение до и после нее, чтобы узнать, как реагирует на нее плод. Во втором периоде родов сердцебиение выслушивается после каждой потуги, так как опасность гипоксии в этом периоде значительно больше, чем в период схваток.

Достоинствами метода является минимум неудобств для женщины и возможность его применения в любых условиях, недостатком то, что он не непрерывен, поэтому его может быть недостаточно. Кроме того, метод достаточно субъективен.

Кардиотокография (КТГ)

КТГ – это запись сердцебиения плода с помощью монитора. Он позволяет оценить сердечную деятельность плода объективно. Роженицу укладывают, на живот ей прикрепляются 2 датчика. Один регистрирует сердцебиение плода, второй – силу и продолжительность схваток. Оба связаны с монитором, который записывает результаты измерений. После отхождение околоплодных вод сердцебиение ребенка можно измерять прикрепив электронный датчик к его голове. Этот метод наиболее точен, но не очень удобен, кроме того, имеет определенный риск заражения плода, поэтому он используется достаточно редко.

Обычно КТГ записывается в течение 10-20 минут, но в некоторых случаях записывают более продолжительную, или даже непрерывную КТГ в течение всех родов. Это необходимо в следующих случаях:

1. Со стороны матери: гестоз тяжелой степени, преэклампсия, переношенная или недоношенная беременность, многоплодная беременность, наличие рубца на матке, индукция родов и родоусиление, температура у матери выше 38 C, наличие хронических заболеваний у матери (например, сахарный диабет, артериальная гипертензия), эпидуральная анестезия.

2. Со стороны плода: задержка развития плода, маловодие, нарушение артериального кровотока по данным доплерометрии и изменение частоты сердцебиения плода при аускультации с помощью стетоскопа.

При КТГ оцениваются частота сердцебиения плода (в норме 120-160 уд/мин), вариабельность сердечного ритма (5-25 уд/мин), изменение сердечного ритма в ответ на схватку, наличие акцелераций (учащения сердечного ритма) и децелераций (урежения сердечного ритма). Наличие акцелераций это хороший прогностический признак, так как здоровый плод реагирует учащением сердцебиения в ответ на сокращение матки и на собственное движение, но и их отсутствие не является явным признаком патологии. Децелерации бывают трех видов: ранние, поздние и вариабельные.

Ранние децелерации связаны со схватками, они обусловлены повышением интракраниального (внутричерепного) давления во время схваток, а не гипоксией плода. Они одинаковой формы на графике (кардиотокограмме), начинаются и заканчиваются практически одновременно со схваткой, характеризуются быстрым уменьшением и восстановлением частоты сердцебиения. Ранние децелерации не являются признаком страдания плода.

Поздние децелерации также одинаковой формы, но они отстают от начала и пика схватки. Чем больше урежение частоты сердечных сокращений и ниже их вариабельность, тем хуже состояние плода. Причиной поздних децелераций являются хроническая плацентарная недостаточность и гипоксия плода.

Вариабельные децелерации бывают разной формы, они не связаны со схватками. Для них характерно резкое замедление частоты сердечных сокращений, а затем быстрое или медленное возвращение к прежней частоте. Они связаны чаще всего со сдавлением пуповины, например при обвитии. Плохой прогностический признак – это урежение частоты сердечных сокращений ниже 70 уд/мин и продолжительностью больше 60 секунд.

Оценка околоплодных вод

Внешний вид околоплодных вод можно оценить после вскрытия плодного пузыря или с помощью амниоскопии. В норме околоплодные воды должны быть светлые и прозрачные. Если воды зеленого цвета (мекониальные воды) это свидетельствует о преждевременном отхождении мекония вследствие гипоксии плода. Поэтому при изменении цвета вод необходима постоянная регистрация сердцебиения плода, чтобы вовремя заметить ухудшение его состояния.

Оценка рН крови плода

Для оценки кислотно-основного состояния кровь берется из предлежащей части плода. При гипоксии в крови снижается парциальное давление кислорода и повышается количество двуокиси углерода, рН снижается. Метод используется редко, так как не всегда в роддоме имеется возможность для проведения скорейшей оценки лабораторных показателей. Кроме того, метод травматичен.

В норме рН капиллярной крови плода составляет 7,25-7,35, однако снижение рН не обязательно свидетельствует о гипоксии плода. Ложно-низкие значения рН могут быть обусловлены ацидозом у беременной, локальным отеком кожи головки в месте взятия крови, применением некоторых лекарственных препаратов.

Способы улучшения состояния плода в родах

Для того чтобы улучшить состояние плода, необходимо в первую очередь выявить возможную причину нарушения сердцебиения и восстановить маточно-плацентарный кровоток.

Иногда для этого достаточно простых способов, таких как изменение позиции роженицы. Часто наблюдается немедленное улучшение при положении женщины на боку, так как когда беременная лежит на спине матка сдавливает брюшную аорту и нижнюю полую вену, нарушая кровоток. Важно правильное дыхание женщины.

При применении окситоцина нужно уменьшить его дозу или прекратить стимуляцию.

К улучшению также может привести применение кислорода. При вдыхании кислорода женщиной концентрация кислорода в крови плода повышается незначительно, но сродство гемоглобина плода к кислороду очень высокое, поэтому даже небольшое повышение концентрации может дать результат.

При проведении эпидуральной анестезии необходимо проведение адекватной инфузионной терапии для снижения вероятности артериальной гипотензии. В некоторых случаях врач может попробовать улучшить состояние плода при помощи лекарств. В большинстве случаев удается избежать операции и закончить роды естественным путем, но в некоторых случаях для рождения здорового ребенка необходимо кесарево сечение.

Для определения дальнейшей тактики ведения родов необходимо в комплексе оценить состояние роженицы и плода по нескольким показателям. Также необходимо провести влагалищное исследование для определения местонахождения головки и срока родоразрешения.

Если плод начал страдать во втором периоде (во время потуг) для скорейшего окончания родов часто применяют рассечение промежности (эпизиотомию). К операции обычно прибегают при отсутствии возможности срочного родоразрешения через естественные родовые пути, например при наличии узкого таза или неправильного вставления головки.

Правильное и своевременное наблюдение способствует предотвращению осложнений и рождению здорового малыша, поэтому оно проводится в каждом роддоме и у каждой женщины в том объеме, в котором это необходимо.