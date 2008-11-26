Слухи о том, что плодный пузырь вскрывают в роддомах всем подряд, несколько преувеличены. Однако эта процедура на самом деле не редкость. Многие будущие мамочки рассматривают эту процедуру, как грубое и ненужное вмешательство в естественный процесс. Безусловно, если роды протекают нормально, то и «помогать» не нужно, однако иногда вмешаться необходимо.

Да, вскрытие плодного пузыря – амниотомия, проводится часто. Но для этого должны быть показания, которые обязательно отражаются врачом в истории родов.

Функции плодного пузыря

Логично предположить, что если природой предусмотрено, что до определенного момента роды проходят с целым плодным пузырем, значит он зачем-то нужен.

Во-первых, плодный пузырь защищает малыша от инфекции. Считается, что риск инфицирования плода резко повышается, если после вскрытия плодного пузыря прошло более 10 часов. С момента отхождения первых околоплодных вод начинается отсчет «безводного периода», хотя изливаются не все воды сразу, а только те, которые находятся перед предлежащей частью плода.

Во-вторых, нормальный плодный пузырь способствует открытию шейки матки, надавливая на нее своим нижним полюсом.

В-третьих, околоплодные воды служат «прослойкой» между плодом и стенками матки, таким образом они защищают плод от давления матки при схватках. Но после вскрытия плодного пузыря малыш не остается совсем без этой защиты, так как не все воды изливаются сразу, они вытекают постепенно на протяжении всего родового акта, последняя порция вод выходит после рождения ребенка.

Однако, несмотря на то, что при амниотомии изливаются не все воды, есть наблюдения, что пока плодный пузырь цел, роды для матери менее болезненны.

Как должно быть и как бывает

В норме плодный пузырь разрывается при открытии шейки матки 4-6 см. Если разрыв произошел ранее, говорят о раннем излитии околоплодных вод. Если воды излились до начала родовой деятельности, это называется «преждевременное излитие околоплодных вод.

Желательно, чтобы безводный период был не более 10 часов. При безводном периоде более 12 часов ставят диагноз «длительный безводный период» и матери назначается антибактериальная терапия.

Показания для вскрытия плодного пузыря

Вскрытие плодного пузыря может производиться еще до начала родовой деятельности с целью родовозбуждения – индукции родов. В каких случаях необходимо искусственно вызывать роды подробно написано в статье http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3593.

Амниотомия в родах проводится в следующих случаях:

- При функционально неполноценном плодном пузыре. Таковым является плоский плодный пузырь, когда оболочки пузыря натягиваются на головку. При этом не образуется полюс в виде конуса, который должен вклиниваться в шейку матки, поэтому такой плодный пузырь не только не помогает нормальной родовой деятельности, но и задерживает ее.

- При многоводии, так как при нем матка перерастянута, за счет чего ее сократительная способность снижена. Вследствие уменьшения объема матки схватки усиливаются. Обычно в ситуации с многоводием после излития околоплодных вод женщина чувствует улучшение состояние, становится легче дышать.

- В случае самостоятельного разрыва плодного пузыря оболочки его, натянутые на головку также необходимо развести инструментально, потому что при разрыве плодного пузыря нижний полюс его становится вялым и не выполняет своей функции.

- При слабости родовой деятельности вскрытие плодного пузыря производится с целью стимуляции. Стимулирующий эффект объясняется выделением при этом биологически активных веществ - простагландинов, которые способствуют сокращению матки в родах. К медикаментозной стимуляции приступают только после амниотомии, при ее недостаточной эффективности.

- При небольшом кровотечении, связанным с отслойкой низко расположенной плаценты (при массивном кровотечении производится экстренная операция). При целом плодном пузыре плодные оболочки тянут за собой плаценту и способствуют дальнейшей отслойке, вскрытие плодного пузыря в данной ситуации препятствует дальнейшей отслойке плаценты и оказывает кровоостанавливающий эффект.

- При повышении давления у матери. После амниотомии матка уменьшается в размерах, за счет излития части околоплодных вод и небольшого опущения головки, в результате чего снижается давление на крупные сосуды.

- Если произошло открытие шейки матки более 6-7 см, а плодный пузырь остался целым (некоторые врачи рекомендуют вскрывать плодный пузырь уже при полном открытии). Это может объясняться чрезмерной плотностью плодных оболочек или повышенной их эластичностью. Если плодный пузырь не вскрыть, потужной период затягивается, так как такой плодный пузырь мешает продвижению головки. Кроме того, в редких случаях ребенок может родиться в плодных оболочках. При этом у ребенка наблюдается состояние асфиксии (нарушения дыхания и кислородного голодания, оболочки, попросту говоря, оказывают удушающее действие). Ребенок, родившийся «в рубашке», счастливым считается потому, что его из этой «рубашки» удалось вытащить живым. Поэтому подобные ситуации необходимо предотвращать.

Техника амниотомии

Вскрытие плодного пузыря абсолютно безболезненно, так как в нем нет никаких нервных окончаний. По пальцам врач водит во влагалище инструмент с острым крючком на конце, вскрывает этим крючком плодный пузырь, затем пальцами разводит оболочки.

Перед проведением амниотомии врач обязан объяснить женщине, с какой целью он собирается произвести данную операцию и спросить ее согласия.

Осложнения амниотомии

Как и при любой, даже самой безобидной медицинской манипуляции, при амниотомии возможны осложнения, но в данном случае они бывают крайне редко.

Возможно ранение сосудов плодного пузыря и кровотечение. Может быть выпадение петель пуповины. Эти осложнения возможны, если амниотомия выполнена до того, как головка оказалась прижатой ко входу в малый таз. Прижатая головка препятствует выпадению пуповины и позволяет избежать кровотечения, так как сосуды оказываются также прижатыми. Кроме того, после амниотомии женщине рекомендуют в течение получаса лежать.

При многоводии необходимо контролировать темп излития вод, так как при быстром и резком их излитии возможно выпадение ручки или ножки. Поэтому при многоводии сперва делают маленькую дырочку, и потихоньку выпускают воды.