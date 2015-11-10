Преждевременные роды. Причины, симптомы, риски

В нашей статье - причины, механизм развития преждевременных родов, провоцирующие факторы, как распознать признаки преждевременных родов, какие методы диагностики?

С наступлением беременности большинство будущих мам одолевают многочисленные страхи. Одно из них — вероятность спонтанных преждевременных родов. К тому же цифры статистики не утешают: ежегодно в мире рождается около 15 миллионов недоношенных детей — примерно 10% из всех живорожденных младенцев.

Причем около 65% недоношенных детей умирают от осложнений в первые четыре недели жизни. Более того, каждый второй выживший малыш в дальнейшем нередко страдает от различных недугов — например, нарушением зрения или неврологическими заболеваниями. Поэтому на сегодняшний день проблема преждевременных родов столь актуальна.

Однако (к счастью или сожалению) одинаковые провоцирующие факторы у одних будущих мам приводят к внезапному преждевременному началу родовой деятельности, а у других — нет. Почему? Дабы ответить на этот вопрос, давайте ознакомимся с тревожной темой. Согласитесь, что зная «врага» в лицо, вероятность избежать нежелательного развития событий намного выше.

Недоношенные дети: новые критерии

По рекомендации ВОЗ, начиная с января 2012 года, Российская Федерация перешла на новую форму регистрации новорожденных:

Преждевременными считаются роды, которые наступили от 22 до 37 недель беременности. При этом вес ребенка составляет от 500 до 2500 грамм, рост — от 25 до 40 см.

Механизм развития: спонтанные преждевременные роды, как это происходит?

Имеется множество факторов, которые могут спровоцировать преждевременное начало родовой деятельности. Однако единого мнения по поводу перечня факторов, под воздействием которых запускается механизм преждевременных родов, на сегодняшний день не существует.

И все же ученные выделили две основные теории, которые объясняют, каким образом запускается процесс родов задолго до предполагаемой даты.

Гормональная теория — когда «бунтует» окситоцин

Под воздействием провоцирующих факторов понижается уровень прогестерона (гормона беременности) и повышается содержание эстрогенов (женских половых гормонов). Такой дисбаланс приводит к увеличению выработки окситоцина — гормона, который стимулирует сокращение мышц матки.

Децидуальная теория — «брешь» в защите и питании

С наступлением беременности из клеток слизистой матки образуется децидуальная оболочка или ткань, которая участвует в формировании плаценты. В норме децидуальная ткань отходит после родов вслед за последом.

Однако в некоторых случаях состав слизистой матки и самой децидуальной оболочки меняется намного раньше, что ведет к ухудшению маточного и плацентарного кровотока. В результате нарушаются все функции плаценты: выработка гормонов (в первую очередь — прогестерона), обеспечение питательными веществами и кислородом плода, а также защита его от токсинов и болезнетворных микроорганизмов.

Обычно на практике отсутствует четкое различие между двумя механизмами. Поскольку, как правило, под воздействием провоцирующих факторов оба они оказываются задействованными в запуске изменений, которые активизируют сократительную деятельность матки.

Провоцирующие факторы: когда плод находится в опасности

Состояния, способные инициировать преждевременное начало родовой деятельности несколько лучше изучены и систематизированы, нежели механизмы ее развития.

Группы провоцирующих факторов по спонтанным преждевременным родам

Первая группа — материнские факторы

Общие причины

1. Предыдущие беременности закончились выкидышем или преждевременными родами — свидетельство того, что у женщины существует предрасположенность к невынашиванию.

Например, при наследственной тромбофилии имеется генетическая склонность к формированию тромбов в просвете всех сосудов. Чем это грозит при беременности? Тромбы, образовавшиеся в просвете сосудов плаценты и матки, ухудшают их питание, поэтому запускаются механизмы развития преждевременных родов.

2. Неправильное «устройство» матки — например, недоразвитие («детская матка») или аномалии развития (двурогая, с перегородкой, однорогая, седловидная). При этих отклонениях по мере роста плода уменьшается пространство в полости матки, а ее стенки перерастягиваются.

3. Проведенные в прошлом хирургические операции на шейке матки, либо травмирование ее мышечного аппарата во время выскабливания (диагностического или аборта). Такие манипуляции в последующем нередко приводят к слабости мышечного кольца шейки матки.

Наиболее частые причины, связанные с текущей беременностью

1. Возраст матери

Если будущая мама моложе 18 лет, то ее организм не готов к беременности и вынашиванию младенца.

О ранних родах читайте в наших статьях Ранняя беременность: плюсы и минусы и Ранняя беременность: проблемы и причины

Когда будущая мама старше 35 лет, то у нее уже не такая хорошая физическая подготовка. Более того, с возрастом у многих мам появляются проблемы со здоровьем: сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и другие.

2. Между настоящей беременностью и предыдущей интервал составляет менее шести месяцев, поэтому организм матери не успевает восстановиться.

3. Крупный плод, многоплодная беременность и многоводие ведут к перерастяжению стенок матки по мере роста плода.

Прочесть на эту тему подробнее: Многоводие и маловодие или Сколько должно быть околоплодных вод

Крупный плод или как выносить и родить богатыря

4. Любые инфекции мочеполовой сферы. Особенно опасны кольпиты, которые вызваны микоплазмой, уреаплазмой, хламидией и дрожжевым грибком. Поскольку эти болезнетворные микроорганизмы способны проникать из влагалища в полость матки, а затем инфицировать оболочки плода (с последующим разрывом) и околоплодные воды.

5. Преждевременный разрыв околоплодных оболочек запускает механизмы, которые усиливают выработку окситоцина.

6. Любые травмы, ушибы и падения с высоты могут привести к преждевременному разрыву плодных оболочек и нанести вред плоду.

7. Недостаточность шейки матки развивается за счет слабости ее мышц и соединительно-тканных структур. Поэтому по мере роста плода раскрывается внутренний зев матки, что способствует проникновению болезнетворных микроорганизмов из влагалища в полость матки. В результате инфицируются околоплодные оболочки (с последующим разрывом) и околоплодные воды.

8. Мужской пол плода. Согласно статистике рождается несколько больше недоношенных мальчиков, нежели девочек. Почему? Однозначный ответ на этот вопрос пока отсутствует.

9. Повышенный тонус матки приводит к тому, что усиливаются сокращения ее мышечных волокон задолго до предполагаемой даты родов.

10. При Фетоплацентарной недостаточности повышается вязкость крови, сужаются сосуды плаценты, а в их просвете образуются небольшие тромбы.

В результате уменьшается кровоток в сосудах плаценты, что ведет к нарушению ее функций. Поэтому понижается выработка гормонов плацентой (в первую очередь — прогестерона), а также ухудшается питание и обеспечение кислородом плода.

К возникновению фетоплацентарной недостаточности ведут многочисленные причины: любые острые и хронические заболевания матери, профессиональные вредности и другие.

11. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты — переход хронической маточно-плацентарной недостаточности в острую форму. При этом состоянии, как правило, появляются кровянистые выделения из влагалища, а также повышается тонус матки.

Подробнее о кровотечениях во время беременности и преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты читайте в нашей статье http://www.u-mama.ru/read/waiting/pregnancy/7663.html.

12. Гестоз возникает в основном у женщин, имеющих болезни: сахарный диабет, пиелонефрит и другие. Тогда как здоровые женщины менее подвержены формированию этого стояния.

При гестозе происходит генерализованный (распространенный) спазм сосудов, а в их просвете образуются тромбы. Поэтому страдает работа всех органов и систем организма матери. В таких условиях плацента не справляется со своими функциями, что ведет к развитию маточно-плацентарной недостаточности и преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты.

13. Предлежание плаценты — когда плацента полностью или частично перекрывает внутренний зев шейки матки. При этом состоянии нередко повышается тонус матки, что может спровоцировать начало преждевременных родов.

Читайте подробнее:

Плацента - общий орган мамы и малыша

Положение и предлежание плода

14. Курение во время беременности приводит к образованию микротромбов в просвете сосудов плаценты, поэтому в них нарушается кровоток. В результате развиваются состояния, которые провоцируют начало родовой деятельности задолго до предполагаемого срока: преждевременный разрыв плодных оболочек, предлежание плаценты и преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты.

Стресс усиливает выработку кортизола. Что при этом происходит? Дело в том, что кортизол (гормон стресса) и прогестерон образуется из одного вещества: 17-ОН-прогестерона. Поэтому в экстремальных условиях все «сырье» расходуется на выработку кортизола. Тогда как на долю прогестерона ничего не остается, что ведет к понижению его уровня.

При большом и мощном стрессе изменения происходят быстро, при хроническом стрессе — постепенно.

Вторая группа — плодовые факторы

В этом случае Мудрая Природа избавляется от заведомо нежизнеспособного плода, следуя одному из своих принципов: «Все или ничего».

Когда природный «кордон» не пройден?

Имеется два состояния:

1. Врожденные аномалии развития плода, которые несовместимы с жизнью:

* Врожденный порок сердца — например, перестановка местами главных сосудов сердца (транспозиция).

* Отсутствие передней брюшной стенки.

* Гидроцефалия (чрезмерное накопление жидкости в головном мозге) и другие.

2. Хромосомные и генетические аномалии — когда изменения происходят в хромосомах и генах родителей, а затем они передаются детям по наследству. Например, синдром Дауна, гемофилия (нарушение свертываемости крови), муковисцидоз и другие.

Однако преждевременные роды наступают обычно в том случае, если аномалии грубые. Тогда как при невыраженных изменениях, как правило, ребенок рождается в срок.

Третья группа — сочетанные факторы

Имеется несовместимость крови матери и плода по группе или резус фактору. При этом состоянии происходит активизация механизмов иммунной системы, которые вызывают нарушения в системе «мать → плацента → плод». В результате иммунной системой матери плод воспринимается, как «чужак», поэтому отторгается.

У таких деток нередко после рождения развивается гемолитическая болезнь новорожденных. Подробнее об этом заболевании читайте в нашей статье http://www.u-mama.ru/read/obaby/forone/born/5616.html

Преждевременные роды: парадоксальные ситуации

Конечно, прочитав описанные выше состояния, можно не на шутку встревожиться, даже если беременность протекает абсолютно нормально. Стоит ли это делать? Разумеется, — нет. Ведь наш организм — саморегулирующаяся система, поэтому он сам выбирает, что для него лучше.

Вероятно, именно поэтому происходят парадоксальные ситуации:

* Имеется большое количество факторов риска по преждевременным родам. Однако беременность и роды протекают абсолютно нормально, а ребенок рождается в срок без каких-либо отклонений.

* Казалось бы, беременность протекает хорошо, но родовая деятельность начинается задолго до даты предполагаемых родов.

О чем это говорит? Конечно же, о том, что факторы и механизм развития преждевременных родов не до конца изучены. Поэтому, пожалуй, не стоит накручивать себя без явных на то причин, поскольку стресс только усугубит ситуацию. Лучше проходите все исследования, согласно срокам беременности, а также выполняйте врачебные предписания.

Преждевременные роды: как распознать?

Почему-то силен стереотип, что первые признаки преждевременного начала родовой деятельности — это всегда боли в низу живота и области поясницы. По сути, этот вариант лишь отчасти верный.

Однако у 62% женщин такие признаки вообще не связны с состоянием беременности, а свидетельствуют об обострении либо возникновении какого-то заболевания у женщины. Что же делать? В первую очередь необходимо исключить заболевания кишечника, почек и мочевого пузыря, посетив доктора.

Итак, вы заходитесь в группе риска? Тогда ознакомьтесь с некоторыми признаками начала родов задолго до предполагаемой даты.

«Облики» преждевременных родов

Первый вариант

С началом преждевременной родовой деятельности появляются схваткообразные боли, которые возникают с определенным интервалом времени. При этом они могут сопровождаться незначительными кровянистыми выделениями и/или излитием околоплодных вод.

Второй вариант

Первыми появляются кровянистые выделения, а боли присоединяются несколько позднее.

Третий вариант

Происходит преждевременный разрыв плодных оболочек и излитие околоплодных вод. В начале боли отсутствуют, но они возникают спустя несколько часов или даже суток.

Читайте: Причины кровянистых выделений при беременности

Состояние опасно тем, что не всегда при преждевременном разрыве околоплодных оболочек вытекает большое количество вод. Иногда происходит небольшой разрыв, поэтому околоплодные воды подтекают буквально по каплям. Такой маловыраженный симптом нередко вводит будущую маму в заблуждение: она может подумать, что просто усилились выделения. В результате упускается драгоценное время.

Как видите, отсутствуют признаки, по которым со 100% уверенностью можно сказать, что начались преждевременные роды.

Однако проводятся медицинские исследования, которые подтверждают либо опровергают начало родовой деятельности задолго до предполагаемого срока.

Методы диагностики преждевременных родов

УЗИ: критерии диагностики

В России УЗИ — единственный общедоступный и широко используемый метод, который позволяет определить угрозу преждевременных родов. При этом через влагалище исследуется длина шейки матки: 3 см и более — нормально протекающая беременность, менее 3 см — угроза преждевременных родов.

Тест-системы: определение риска преждевременных родов

Для диагностики преждевременного излития околоплодных вод используются тесты, которые определяют разрыв плодного пузыря и подтекание околоплодных вод. При своевременном выявлении этого состояния врачам нередко удается сохранить беременность на максимально возможный срок. Такая тактика позволяет подготовить малыша к рождению, а также увеличить его шансы появиться на свет здоровым.

Кроме того, риск преждевременных родов можно определить при помощи выявления во влагалище фибронектина — белка, который вырабатывается клетками хориона (частью плаценты). В норме он появляется во влагалищном содержимом только перед родами. Выявление фибронектина ранее — свидетельство высокого риска преждевременных родов в течение ближайших 14 дней.

К сожалению, в России пока фибронектиновый тест недоступен. Поэтому во влагалище наиболее часто выявляется инсулиноподобный фактор при помощи тест-полоски Actim-Partus. Данный метод менее чувствительный, но он позволяет спрогнозировать риск преждевременных родов на ближайшие семь дней.

Знания о механизмах и факторах риска преждевременных родов: зачем это нужно?

Конечно, не всегда можно предотвратить рождение недоношенного малыша, даже обладая всей необходимой информацией. К тому же многое зависит от конкретной сложившейся ситуации.

Однако цифры статистики свидетельствуют о том, что можно избежать преждевременных родов.

К примеру, по данным 10 исследовательских центров у 50%, казалось бы, здоровых женщин роды наступают спонтанно и неожиданно задолго до предполагаемой даты.

Тогда как женщины из группы риска по преждевременным родам до 75% случаев рожают своевременно. Поскольку они регулярно наблюдаются и получают необходимую медицинскую помощь.

Итак, несмотря на все предосторожности, у вас родился недоношенный малыш? Не стоит отчаиваться, поскольку в современных условиях выхаживаются даже младенцы с экстремально низким весом. Правда, успех во многом зависит от степени недоношенности и условий выхаживания. Именно об этом мы и поговорим в следующих материалах.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com