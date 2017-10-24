Вертикальные роды: подсказаны природой, усовершенствованы врачами

Сегодня каждые десятые роды в Екатеринбурге проводятся вертикально. Эта технология внедрена во всех роддомах, которые работают на территории города, включая не только муниципальные, но также и областные и федеральные родильные дома.

Подчёркиваем сразу: вертикальные роды — это не платная сервисная услуга родильного дома, а осознанный выбор будущей мамы, в котором она, однако, может прислушаться к мнению врача акушера-гинеколога или акушерки. Но главный ориентир — её собственные ощущения и психологическая готовность к не совсем обычному потужному периоду.

15% родов через естественные родовые пути в родильных домах Екатеринбургского клинического перинатального центра — вертикальные. Причём мама во время таких родов чаще всего сидит на специальном низком стульчике. О преимуществах и особенностях вертикальных родов мы беседуем с заведующей организационно-методическим отделом ЕКПЦ, врачом акушером-гинекологом Ольгой Владимировной Перевозкиной.

— Ольга Владимировна, мы уже поняли, что и у вертикальных родов есть масса разновидностей — женщина может стоять или сидеть. Но всё-таки — по какому характерному признаку такой способ ведения родов называется вертикальным?

— Вертикальные роды — это роды, потужной период в которых женщина проводит вертикально. И именно этим такие роды принципиально отличаются от родов в горизонтальном положении. Однако стоит заметить, что никто и нигде уже не рожает горизонтально. Во всех роддомах сейчас есть кресла-трансформеры , и будущая мама во время потужного периода даже во время горизонтальных родов обычно находится в полусидячем положении, а не лежит.

— В чём преимущества вертикальных родов — для самой мамы, для рождающегося ребёнка и если есть — для врачей?

— При вертикальных родах первое и самое главное для женщины — это снижение болевых ощущений во время потуг. В вертикальном положении матка меньше давит на нервные сплетения и не сдавливает крупные сосуды, расположенные у позвоночника. А это уже не только субъективные ощущения роженицы, а большой плюс для состояния малыша во время родов — к нему лучше поступает кислород, поэтому во время вертикальных родов реже возникают нарушения сердцебиения у плода, меньше вероятность развития гипоксии. А, следовательно, и значительно ниже риск того, что врачу придётся вмешиваться в ход родов экстренным наложением щипцов или использовать вакуум-экстракцию плода.

Если говорить о маме, то сидя (а мы чаще всего предлагаем женщинам рожать вертикально именно сидя), происходит расслабление мышц тазового дна — а это ещё один фактор снижения интенсивности болевых ощущений. И как сидя, так и в других вариациях вертикальных родов, существенно снижается риск возможных разрывов — потому что промежность женщины вытягивается в виде своеобразной трубочки, и становится более эластичной.

— То есть вертикальные роды предусмотрены самой природой. В каких положениях они могут проходить и как женщина при вертикальных родах должна вести себя во время схваток — когда потуги ещё не начались?

— Во время схваток будущая мама, как и при всех родах через естественные пути, может ходить, стоять, лежать на боку, сидеть или покачиваться на фитболе, или стоять на коленях рядом с фитболом и держаться за него руками. Так как раз она и выбирает то положение, которое будет для неё более удобно во время потуг. Никто не скажет ей — «нет, мы не договаривались рожать вертикально, поэтому вам нужно лечь». Во время потуг при вертикальных родах роженица может стоять, в том числе и на коленях, сидеть на специальном стульчике или на корточках, принять коленно-локтевую позу — как ей будет удобно.

Вот так выглядит специальный стульчик для роженицы.

— Конечное решение, быть вертикальным родам в данном случае или нет — за кем оно остаётся?

— Такое решение — это только решение самой женщины. В вертикальных родах принимает участие та же медицинская бригада, что и при любых других. Здесь нет никаких особенностей. И направления врача из женской консультации, если мама собралась рожать вертикально, тоже не нужно. Этот вопрос она решает с акушеркой и врачами роддома.

— Могут ли вертикальные роды проводиться ещё и как партнёрские? И как к ним нужно готовиться?

— Любые партнёрские роды — это всегда хорошо. Хоть это кесарево сечение, хоть роды через естественные родовые пути. Но при вертикальных родах, если будущая мама к ним настроилась, в участии партнёра плюсов ещё больше. Он может поддержать роженицу — не только морально, но и в буквальном смысле, потому что вариантов поз при вертикальных родах колоссальное множество. Поэтому партнёрские вертикальные роды — это в некотором смысле процесс творчества рожающей пары, при нашем полном медицинском сопровождении и участии.

Готовиться к вертикальным родам будущей маме, безусловно, стоит — например, сходить на экскурсию в роддом, обсудить этот вопрос с врачом, ведущим беременность, подумать над возможным положением во время потуг. Так она будет готова в первую очередь психологически, а, значит, роды не станут для неё неизвестностью и пройдут более спокойно.

— Ещё раз хочется спросить — такая услуга, как вертикальные роды — она бесплатна в родильном доме?

— Конечно. Если есть сомнения, то могу подчеркнуть, что медики сами в первую очередь заинтересованы в том, чтобы будущие мамы становились мамами в наиболее удобной для них обстановке.

