Наше сегодняшнее интервью – с директором Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества, доктором медицинских наук, профессором, заслуженным врачом Российской Федерации Надеждой Васильевной Башмаковой.

- Надежда Васильевна, НИИ ОММ – это старейшее медицинское учреждение, которое занимается родовспоможением с 1877 года. Как раз в эти дни институту исполняется 138 лет. Такой историей не может похвастаться ни один из екатеринбургских родильных домов. И отношение пациенток к НИИ ОММ всегда было особым, очень трепетным. Как Вы думаете – с чем это связано?

- Говоря о нашей истории, хочется отметить два момента – это то, что наш институт был создан в Екатеринбурге как первый родильный дом - по инициативе и на средства врача Алексея Федоровича Петрова. Причем в уставе родильного дома с первых дней работы было сказано, что цель его создания - не только в оказании помощи женщинам при родах, но и в усовершенствовании родовспомогательной науки. Мы занимаемся этой работой по сей день. Современные технологии, которые применяются в других родильных домах, у нас разрабатываются. Я надеюсь, что вы понимаете разницу в этих понятиях. Но, наряду с нашей научной работой, мы продолжаем принимать огромный поток рожениц с самыми серьезными заболеваниями из всех городов Свердловской области.

В прошлом году в стенах НИИ ОММ на свет появился 3721 новорожденный, примерно четверть из этих детей – дети недоношенные, которые затем проходили лечение в нашей неонатальной клинике. И знаете что – я понимаю ту радость, с которой на выписке встречают мам с новорожденными, которые родились при естественных родах и неосложненной беременности и через 3-4 дня и они уже дома. И совсем другие эмоции бывают, если ребенок с мамой выписываются после нескольких недель лечения в отделении патологии новорожденных, когда беременность была непростой, а выхаживание малыша заняло приличное время. Это действительно долгожданные, выстраданные дети, в которых мы вкладываем все наши силы и душу. Поэтому, наверное, и отношение к нашему институту такое – я думаю, что ни одна мать не забудет врачей, которые подарили жизнь её ребенку, и не забудет те стены, в которых это произошло.

- Надежда Васильевна, к слову о стенах – уже достаточно давно идут переговоры о переносе НИИ ОММ в Юго-Западный микрорайон Екатеринбурга. Когда это точно произойдет?

- Я надеюсь, что как нам и обещали, НИИ ОММ переедет в микрорайон Академический к 2017-му году. Для нас это будет действительно революционный год: 140-летие института мы встретим в новых стенах. Со своей стороны я могу гарантировать всем будущим мамам из Екатеринбурга и Свердловской области, что стены у нас будут новые, но мы сохраним высококлассный кадровый состав и будем дальше развивать инновационные перинатальные технологии. На первом месте для нас всегда будет охрана здоровья женщины и ребенка.

- В каких случаях сегодня женщина может попасть на роды в НИИ ОММ? Принимаете ли Вы пациенток из Екатеринбурга?

- Давайте начнем с того, что на базе нашего института медицинскую помощь получают беременные и роженицы по следующим основным направлениям: сверхранние преждевременные роды, резус-конфликтные ситуации, сахарный диабет, системные заболевания, в том числе антифосфолипидный синдром, а также многоплодная беременность при наличии монохориальной двойни (когда оба плода питаются за счёт одной плаценты, что может быть опасно для их развития и во время родов).

Большая половина наших пациенток – 55% - это жительницы городов и районов Свердловской области. 32% - жительницы Екатеринбурга. Также к нам поступают женщины группы высокого перинатального риска из Уральского Федерального округа, других территорий Российской Федерации, а также из Казахстана и Украины.

В Свердловской области работает сплошная система мониторинга беременных, и при наличии показаний врач в системе мониторинга записывает пациентку в НИИ ОММ. Она направляется к нам по этой записи, без каких-либо предварительных звонков. Партнерские роды у нас проводятся бесплатно. Если у женщины нет показаний для наблюдения или родов в нашем институте, но она хочет рожать у нас, то может сделать это по программе Добровольного медицинского страхования.

В 2014-м году количество родов в НИИ ОММ составило 3467 – это почти на 600 родов больше, чем в 2013 году. Из них 94% были осложненными, в 18% - преждевременными, в 7% - многоплодными. Но, тем не менее, доношенными у нас родились 2868 детей – это безусловная заслуга наших врачей акушеров-гинекологов, консультировавших женщин во время беременности и принимавших роды. Теперь у нас рождаются и дети после процедуры ЭКО, которая также проводится в НИИ ОММ.

- Будет ли НИИ ОММ и дальше проводить бесплатные процедуры экстракорпорального оплодотворения?

- На сегодняшний день в отделении вспомогательных репродуктивных технологий НИИ ОММ проведена 1261 процедура ЭКО. Процедуры экстракорпорального оплодотворения у нас проводятся по квоте, которая выделяется Министерством здравоохранения Свердловской области – на этот год выделена достаточная квота, она составляет 850 процедур ЭКО. Также при желании женщины процедуру ЭКО в нашем институте можно пройти и платно.

Мы провели очень серьезную подготовку – отделение ЭКО работает в новом здании, оборудовано в соответствии с мировыми стандартами и имеет очень хорошие результаты работы. Показатель take home baby – то есть когда нам удается добиться благополучного приживления эмбрионов и рождения живых детей - в 2013 году составил 29,6%. Это также соответствует мировому уровню.

- Какими новыми технологиями будет заниматься институт в этом году?

- Сейчас у нас начато широкое внедрение технологии ФУЗ – абляции фибромиом матки с помощью фокусированного ультразвука, без оперативного вмешательства. На сегодня уже проведено 30 таких процедур, результаты нас очень радуют, и мы будет расширять применение этого метода.

Еще одна наша большая гордость – это фетальная, или внутриутробная, хирургия плода. Проведение оперативных вмешательств у плода, находящегося в матке беременной женщины – это сложнейшее вмешательство, но в некоторых случаях только этот метод дает нам возможность сохранить жизнь ребенка при резусконфликтной беременности, при синдроме фетофетальной трансфузии у монохориальных двоен, гидронефрозе почек плода, при диафрагмальных грыжах, пороках сердца. За три года такие операции у нас были сделаны 117-ти пациенткам, всего проведено 222 оперативных вмешательств с хорошим клиническим эффектом (78%). Это значит, что мы смогли помочь тем детям, которые раньше были обречены.

- Надежда Васильевна, что Вы чувствуете в такие моменты, которые, наверное, в Вашей профессиональной жизни происходят достаточно часто – когда удается помочь в, казалось бы, безвыходной ситуации, когда домой выписывается ребенок, о состоянии которого Вы каждый день слышали на линейках, когда Вас благодарят родители?

- Вы знаете, в такие моменты я понимаю, что мы должны сделать много больше – чтобы каждый ребенок, который должен был родиться – родился, и желательно здоровым. Каждая счастливая семья – это очень большой стимул для движения института вперед. Поэтому не только наши пациентки благодарят нас, но и мы очень благодарны им – за ощущение того, что наш труд нужен.

