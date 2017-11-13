Партнёрские роды: родить здорового малыша

Партнерские роды - это роды с помощником, причем, не обязательно с мужем роженицы. Мировой практикой врачей акушеров-гинекологов признано, что присутствие партнёра роженицы на родах в большинстве случаев делает сам процесс появления малыша на свет более лёгким. Объективно это выражается в том, что дети, рожденные при партнёрских родах, имеют более высокую оценку по шкале Апгар.

Шкала Апгар была предложена в 1952 году американским врачом Вирджинией Апгар для максимально быстрой оценки состояния новорожденного в первые мгновения жизни. Шкала учитывает окраску кожного покрова малыша, частоту его сердцебиений, рефлексы, мышечный тонус и дыхание.

В роддомах всего мира шкала Апгар используется по сей день для того, чтобы врачи буквально за секунды смогли сориентироваться, нужна новорожденному реанимация или нет. Наивысшую оценку от 7 до 10 баллов получают дети, которым после рождения не нужно пристальное наблюдение врачей. И попасть в их счастливое число в первую очередь имеют право те дети, которые родились в партнёрских родах.

Партнерские роды. Норма закона

Проведение партнёрских родов сегодня в большинстве роддомов России уже не является новинкой или эксклюзивом. Не могут считаться партнёрские роды и сервисной услугой, и взимание платы за них незаконно.

Об этом прямо говорит пункт 2 Статьи 51 «Права семьи в сфере охраны здоровья» Федерального закона № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: «Отцу ребёнка или иному члену семьи предоставляется право при наличии согласия женщины с учётом состояния её здоровья присутствовать при рождении ребёнка, за исключением случаев оперативного родоразрешения, при наличии в учреждении родовспоможения соответствующих условий (индивидуальных родовых залов) и отсутствии у отца или иного члена семьи инфекционных заболеваний. Реализация такого права осуществляется без взимания платы с отца ребёнка или иного члена семьи».

В этой выдержке из Федерального закона, безусловно, стоит обратить внимание на то, что государство гарантирует проведение партнёрских родов бесплатно. Это норма закона, на которую можно ссылаться при возникновении непонимания с персоналом выбранного роддома (тем более, что индивидуальные родовые для современных роддомов, которые здесь приводятся как условие – сегодня уже скорее норма, чем исключение).

И, конечно, нужно остановиться на двух других упомянутых в законе моментах – кто может быть партнёром будущей мамы и только ли естественные роды могут быть партнёрскими?

Выбор партнёра на роды

Роды – это не вся жизнь, но учитывая их значимость для молодой мамочки и ребёнка, отнестись к выбору партнёра стоит со всей ответственностью.

Как нам пояснили в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре, который сегодня является лидером по проведению партнёрских родов среди роддомов Екатеринбурга (с партнёром здесь проходит больше половины всех родов, включая операции кесарева сечения), партнёр на родах может быть только один (не путать с посещениями мамы и малыша в послеродовом отделении!). Им могут стать: будущий папа (не обязательно законный супруг), будущая бабушка (не обязательно мама роженицы), сестра или подруга.

При этом если подруга сама уже имеет детей, то наравне с будущим папой именно она, не член семьи документально, является наилучшим выбором. Объяснение этому – её опыт и отсутствие излишней эмоциональности, свойственной, например, будущим бабушкам. Она никогда не растеряется, найдёт слова для мотивации и будет для будущей мамы неким ориентиром.

Будущие папы также в основном отлично справляются со своей ролью, но здесь возможны варианты – или чрезмерно яркие переживания с падениями в обморок (и такое бывает), или, наоборот, полное самоустранение, которое, возможно, является маскировкой собственных переживаний. Но, согласитесь, что вид равнодушно играющего в телефон мужа во время схваток может не самым лучшим образом сказаться на укреплении семейных уз.

Только ли естественные роды?

В Екатеринбургском клиническом перинатальном центре ответ на этот вопрос категоричен – партнёр нужен при любых родах. Во время и после операции кесарева сечения, под каким бы видом обезболивания она не проходили (с сохранением сознания женщины или нет) поддержка и забота нужна и маме, и малышу. Как это трогательно, когда малыша в первые минуты жизни выкладывают на грудь будущему папе в то время, когда маме доктор накладывает швы! А не будь рядом отца – малышу бы пришлось какое-то время побыть без того телесного и эмоционального контакта, который возможен только с близкими людьми.

Чем поможет партнёр?

Партнёр во время родов не заменит акушерку и врача, но обеспечит будущей маме, а затем и её малышу поддержку и поможет роженице в коммуникации с медицинскими работниками. Все мы в состоянии стресса теряемся, не всегда можем чётко сказать, что нам нужно, объяснить свои переживания и ощущения. Вот как раз для этого в родовой и нужен партнёр. Ещё одна маленькая хитрость – та «домашняя» флора, которую малыш получает от папы, который берёт его на руки сразу после рождения, а тем более – если малыша кладут ему на грудь, поможет защитить новорожденного от других инфекций, с которыми он начинает контактировать сразу же после рождения. Вывод – чем раньше это произойдёт, тем лучше. Поэтому папа или любой другой близкий человек в родовой – это не прихоть и не слабость будущей мамы, а её сила, сила её семьи и здоровье рождающегося ребёнка.

Что нужно для того, чтобы принять участие в партнёрских родах?

Здесь всё очень просто и даже минималистично: нужно заключение флюорографии (годность исследования составляет один год) и сменная одежда со сменной обувью.

Стерильный халат и бахилы никто не требует, и они-то как раз и не нужны. Отсутствие симптомов ОРЗ, кишечных или других инфекций, а также различных видов опьянения - это тоже условие для участия в партнёрских родах.

Есть ли минусы при партнёрских родах? Наверное. Один из самых обсуждаемых – это слишком яркая реакция будущего отца и его, возможно, изменившееся после родов отношение к жене. Врачи здесь советуют ни в коем случае не «давить» на мужа, уговаривая его стать партнёром на родах. Если человек не готов или женщина в нём не уверена – не нужно этого делать. К слову, во время потуг партнёр всегда может выйти из родовой или встать со стороны головы женшины. Так он не увидит ничего «недозволенного», и его переживания не будут столь яркими.

В заключение стоит отметить, что сегодня положительное отношение персонала роддома к партнёрским родам может являться для будущей мамы надёжным маркером того, что и сам роддом надёжен: ведь если медики сами приглашают рожать с партнёром, значит, им явно нечего скрывать от посторонних глаз.