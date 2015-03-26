Интервью с заместителем главного врача Областной детской клинической больницы № 1 по акушерству и гинекологии, руководителем Областного перинатального центра, кандидатом медицинских наук Андреем Владимировичем Жилиным.

- Андрей Владимирович, давайте мы с Вами с самого начала обсудим самый сложный вопрос для многих будущих мам: как попадают на роды в Областной перинатальный центр и можно ли попасть сюда без направления – то есть по собственному желанию?

- Специализация нашего родильного дома – это родоразрешение женщин с аномалиями плацентации (предлежание плаценты), с заболеваниями крови, а также в тех случаях, если у будущей мамы в анамнезе было онкологическое заболевание или пороки развития плода - при предыдущих беременностях или при настоящей. Также у нас рождаются дети в тех случаях, когда есть риск преждевременных родов. Это недоношенные дети, выхаживанием которых мы также занимаемся. Сегодня 60% наших пациенток приезжают к нам из городов Свердловской области. И ещё 40% живут в городе Екатеринбурге.

Попасть к нам можно по направлению от врача женской консультации (как из Екатеринбурга, так из области). Но можно это сделать и по своему желанию. Для этого у нас открыт специальный консультативный прием, на который может записаться женщина с любым сроком беременности в том случае, если у неё нет направления, но есть желание рожать именно в нашем центре. Она приходит к нам с обменной картой, с ней беседует наш врач. Если у женщины не будет выявлено медицинских показаний для родов в нашем центре в рамках программы ОМС, она может сделать в рамках программы комфортного пребывания. Для таких пациенток у нас с декабря 2014 года начали работать программы «Радость рождения», «Роды в комфорте», в которые входит размещение в комфортной палате, дополнительное питание, а также возможность получения после родов дополнительных консультаций для мамы и ребенка. Поэтому сегодня мы открыты для всех и любая женщина совершенно цивилизованно и на законных основаниях стать мамой именно в нашем центре.

- Андрей Владимирович, если говорить о медицинской составляющей родов, то будущих мам часто волнуют два вопроса – это технология родоразрешения и те виды обезболивания, которые используются в роддоме. Расскажите пожалуйста, используете ли Вы обезболивание в родах, как часто в Областном перинатальном центре дети рождаются при операции кесарева сечения и насколько эти вопросы можно обсудить с врачом, высказать свои пожелания и сомнения?

- Про кесарево я могу Вам сразу сказать, что 40% родов в нас в центре происходят операцией кесарево сечение. Кесарево по желанию женщины? Безусловно, нет. Но я могу гарантировать, что выбирая метод родоразрешения, мы обсуждаем его с пациенткой, учитываем все медицинские аспекты, взвешиваем все «за» и «против».

Что касается обезболивания в родах – мы занимаемся этим вопросом очень серьезно, и сегодня готовы предложить будущим мамам достаточно много современных методов. Например, низкодозную спинальную анестезию. Она отличается от уже привычной эпидуральной анестезии тем, что лекарство здесь вводится однократно. 2-2,5 часа его действия обеспечивают женщине достаточно комфортные ощущения в самый болезненный период родов. При этом она может вставать, свободно переворачиваться и даже ходить, что раньше было невозможно при эпидуральной анестезии, так как там лекарство подавалось по катетеру, который не позволял роженице свободно двигаться.

Единственные в Свердловской области мы применяем метод ксеноновой анестезии в родах – женщины во время схваток дышат через специальную маску ксеноном, который безвреден для ребенка, но значительно ослабляет болевую чувствительность. Роженица остается в сознании, и даже сама может регулировать частоту этих «ингаляций». Ещё одна наша новая методика – это акупунктурное введение жидкости, самого обычного физраствора, в околокрестцовое пространство. Здесь мы ослабляем компрессию нервных корешков, и родовая боль становится ощутимо меньше. Все это достаточно просто, но в то же время эффективно и безопасно – как для будущих мам, так и для их детей. Обращаю особое внимание на то, что никакие медицинские услуги у нас в центре – будь то выбор метода родоразрешения или оговоренное заранее обезболивание в родах – не могут быть оказаны только на основании желания женщины и, тем более, не подлежат какой-то дополнительной оплате. Если роженице по медицинским соображениям показано обезболивание – это будет проведено бесплатно.

- Проводятся ли в Вашем центре партнерские роды? Кто в них может участвовать и что для этого нужно? Может ли отец или кто-то из родственников потом посещать маму и новорожденного?

- На сегодня Областной перинатальный центр - это один из самых открытых для посетителей родильных домов в Свердловской области. 57% всех родов у нас – это именно партнерские роды. Всего в Областном перинатальном центре 15 индивидуальных, «семейных» родовых, куда на роды может прийти будущий отец, подруга, будущая бабушка или другой близкий для семьи человек. Главное требование – это свежая флюорография у партнера, которая должна быть сделана не более чем год назад. Кстати, кто-то из близких может прийти и на операцию кесарева сечения. Эмоциональный контакт и чувство совместной ответственности на этом этапе жизни семьи очень важны, и мы только приветствуем это. В послеродовом отделении на посту у медицинской сестры лежит список, в который любая женщина может записать своего родственника, который придет её навестить в этот день. Здесь требования также минимальны – это свежая флюорография и сменная обувь. На любой этаж нашего роддома в любой день может прийти отец и подержать на руках своего малыша.

- Андрей Владимирович, в послеродовых отделениях Областного перинатального центра с момента его открытия были только одно- или двухместные палаты. Здесь изменений нет?

- Для женщин, которые рожают рамках программы ОМС, мы предоставляем после родов одно- или двухместную палату. Получить одноместную палату с гарантией можно по программам «Радость рождения» и «Роды в комфорте».

В трехместных палатах в послеродовом отделении у нас размещаются только те женщины, дети которых временно находятся в детской реанимации и их состояние не позволяет находиться совместно с матерью. Из реанимации ребенок переводится на второй этап выхаживания, где уже организованы палаты совместного пребывания.

- Есть ли в Вашем центре какая-то медицинская услуга, которую женщина может получить по своему желанию?

- Такая услуга есть. Так как в Областном перинатальном центре рождается достаточно большое количество двоен и троен, а также у нас рожают женщины своих пятых, шестых и даже восьмых детей, то по желанию женщины и также совершенно бесплатно на вторые сутки после естественных родов или во время кесарева сечения мы проводим послеродовую хирургическую стерилизацию – операцию перевязки труб. После естественных родов она проводится лапароскопически. Здесь важно помнить, что мы принимаем роды в достаточно сложных с медицинской точки зрения ситуациях, и хирургическая стерилизация в определенных случаях поможет избежать многих проблем в будущем. Иногда – даже сохранить жизнь женщине.

Мы вообще стараемся смотреть шире тех нескольких дней, в течение которых женщины и их дети находятся у нас в родильном доме. Очень рады, что смогли организовать работу Центра кризисной беременности. Этот центр оказывает помощь нашим пациенткам, у которых есть проблемы в семье, жизненные трудности или заболевания, которые могут повлиять на качество жизни новорожденного и семьи в целом. Здесь работает медицинский психолог, который, например, оказывает совершенно неоценимую помощь женщинам при внутриутробной гибели плода, при рождении детей с пороками развития или другими тяжелыми заболеваниями.

Сотрудники центра кризисной беременности взаимодействуют с органами социальной защиты и органами опеки. Если нужно – помогают оформить документы. Это бывает очень важно тогда, когда женщина приезжает в Екатеринбург из области одна, а в семье в это время происходит что-то непредвиденное. Только благодаря работе этого центра в 2013 году нам удалось предотвратить 14 отказов от детей в нашем родильном доме. Я считаю это очень хорошим результатом. Сейчас наш кризисный центр начал работать с другими подразделениями больницы. Я это тоже только приветствую. Потому что в медицинских учреждениях всего цивилизованного мира психологи и социальные работники являются неотъемлемой частью при оказании медицинской помощи. Их участие повышает общий уровень комфорта для пациента и его семьи, а за счет этого – улучшается качество медицинской помощи.

- Андрей Владимирович, а что Вы можете пожелать нашим читательницам – возможно, Вашим будущим пациенткам?

- Здоровья и счастья!

