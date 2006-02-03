Методы уменьшения родовой боли. Часть 2. Положение матери и её телодвижения. Физиологические позы и движения во время родов.

Большинство рожающих женщин ожидают, как и ожидается от них, что роды будут проходить большей частью лежа на койке. На самом деле для большинства женщин во время родового процесса предпочтительнее свобода движений. Роженица может делать все, что угодно: ходить, бегать, сидеть, наклоняться, "повиснуть" на партнере, т.е. совершать любые действия, призванные уменьшить родовую боль.

Мы предлагаем следующие позы и движения для уменьшения боли и нормализации родового процесса.

Положение Результат Сидячее положение Используется преимущество силы тяготения во время и между схватками. Схватки менее болезненны и более результативны. Плод правильно ориентирован по отношению к углу таза. Может укоротить роды, если женщина до этого лежала. Может усилить желание сделать потуги на втором этапе родов Хождение Тот же результат, что и при стоячем положении, плюс движение, что вызывает изменение в суставах таза, способствует поворачиванию плода и его выходу. Стоячее положение и наклон вперед на партнера, кровать или родильный мяч (шар) То же, что и при стоячем положении, плюс: снимает боль в спине; хорошее положение для растирания спины. Может оказаться более полезным, чем просто стоячее. Может быть использовано параллельно с электронным мониторингом плода (монитор стоит у койки). "Медленный танец": Мать обхватывает партнера за шею, кладет голову ему/ей на грудь или плечо. Руки партнера обхватывают торс матери, кисти схвачены у нее на ее спине. Она опускает руки, опираясь на партнера, они качаются в такт музыки и одновременно дышат под ее ритм. То же, что и при стоячем положении, плюс: Движение вызывает смещение в суставах таза, способствуя повороту и выведению плода. Объятия близкого человека увеличивают чувство благополучия. Ритм и музыка способствуют комфортности. Партнер оказывает давление на спину и снимает боль в спине. Выпад: Мать становится лицом вперед, рядом с прямым стулом, ставит одну ногу на сидение стула, колено и стопу в сторону. Поднятая нога согнута в колене и бедре, мать делает выпады в разные стороны повторно во время схватки, по 5 секунд на выпад. Она должна почувствовать потягивание во внутренней части бедер. Выпад в сторону затылка плода, если известно где он, либо в более удобном направлении для матери. Партнер приносит стул и помогает удерживать равновесие. Расширяет одну из сторон таза (ту, в которую произведен выпад). Способствует повороту плода с заднезатылочным предлежанием. Это же можно выполнять в коленопреклонном положении Сидение прямо Хорошее положение для отдыха. Некоторые преимущества в силе тяжести. Можно пользоваться электронным мониторингом. Сидение на унитазе Тот же результат, что и при сидении прямо, плюс: Позволяет расслабить промежность для более эффективного продвижения вниз. Полусидячее положение Тот же, что и сидя прямо, плюс: Возможно провести вагинальный осмотр. Удобное положение для переведения на кровать или родильный стол. Сидение и раскачивание на стуле Тот же, что и сидя прямо, плюс: качающие движения могут ускорить процесс родов. Сидя наклоняясь вперед с опорой То же, что и сидя прямо, плюс: снимает боль в спине. Удобное положение для растирания спины. На руках и коленях Снимает боль в спине. Помогает ребенку повернуться при заднезатылочном предлежании. Позволяет покачивания тазом и другие движения тела. Возможен вагинальный осмотр. Снимает давление на геморроидальные шишки. На коленях То же, что при стоянии на руках и коленях плюс: меньше напряжения в запястьях и кистях, чем при стоянии на руках и коленях. Лежание на боку Очень удобное положение для отдыха. Удобное положение для многих процедур. Помогает снизить повышенное артериальное давление. Безопасное положение, если использовались фармакологические средства от боли. Может способствовать продвижению родов, если чередовать с хождением. Нейтрально по отношению к силе тяжести. Полезно при очень скоротечном втором этапе родов. Снимает давление на геморроидальные шишки. Легче отдыхать между потугами. Позволяет движение крестцово-заднего предлежание плода при осложненных рода на втором этапе родов. Сидение на корточках Может снимать боль. Пользуется преимуществами силы тяготения. Расширяет тазовый проход. Требует меньше изгоняющих усилий. Может ускорить поворот и выведение плода при осложненных родах. Помогает, если у роженицы нет потуг. Позволяет перенести свой вес с одной опоры на другую для удобства. Механическое преимущество: верхняя часть туловища давит на дно матки. На корточках: Мать опирается спиной о партнера, который ее поддерживает под мышки и принимает на себя ее вес. Она выпрямляется между схватками. Удлиняет торс матери и позволяет плоду при его асинклитическом положении маневрировать и принимать нужное положение. Снимает неподвижность тазовых суставов, которое может происходить от внешнего давления (кровати, стула) либо от пассивного потягивания (сидения на корточках, оттягивания ног назад), этим достигается "формирование" и поворот изгоняемого плода. Требует большой силы от партнера. Висячее положение: партнер сидит на высокой кровати или стойке, ноги упираются в стул или подставки, колени расставлены. Мать находится между ног партнера спиной к нему, а руками опирается на его бедра. Партнер поддерживает женщину с боков коленями. Она провисает, позволяя партнеру поддерживать себя. В перерыве между схватками мать стоит. То же, что и при сидении на корточках с опорой, только для партнера это намного легче.

Для уменьшения боли в спине эффективными являются надавливания. Существуют три основные методики надавливания при болях в спине:

Противодавление

Длительное надавливание в одной точке применяется при помощи кулака или опорной части ладони; снять боль в спине возможно в результате снятия напряжения в крестцово-подвздошном сочленении, вызванном заднезатылочным предлежанием плода. Мать определяет то место, где ей больше всего нужно надавливание, и как сильно она хочет, чтобы надавливали. Чтобы помочь ей удержать равновесие, вторая рука партнера помещается спереди над бедренной костью (передней верхней подвздошной остью), чтобы компенсировать давление на спину. Партнер отдыхает между схватками.

Двусторонние надавливание на бедро или двойное сжатие бедра

Женщина находится в положении, когда ее бедренные суставы согнуты (она стоит на руках и коленях, нагнувшись вперед), ее партнер кладет руки на ягодичные мышцы (самую "мясистую" часть ягодицы). Длительное надавливание всей ладонью (не опорной частью ладони) следует направлять по диагонали к центру таза женщины.

Коленное надавливание

Женщина сидит ровно на стуле с хорошей опорой низа спины, ее колени расставлены врозь приблизительно на десять сантиметров, ступни плоско опираются на пол. Ее партнер стоит на коленях перед ней и охватывает своими ладонями каждое из колен. Опорная часть ладони находится поверх большеберцовой кости. Партнер длительно надавливает на колени прямо назад в сторону тазобедренных суставов женщины, наклоняясь в ее сторону в течение всей схватки. Коленное надавливание так же можно производить, когда женщина на боку. Ее верхнее бедро и колено согнуты под углом 90%. Один человек надавливает на ее крестец. Другой охватывает ее колено своей ладонью и наклоняется так, чтобы колено надавливалось прямо в сторону спины к тазобедренному суставу.

Эти меры не получили научной оценки на эффективность, но они основываются на понимании природы крестцово-подвздошных связок. Проверкой того, стоит или не стоит выполнять данную методику, является реакция женщины. Если эта мера успокаивает, то ее следует применять. Если же нет, то ее стоит модифицировать (другая точка, различное надавливание) или отказаться совсем.