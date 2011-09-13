U-интервью с главой Городского перинатального центра. Сергей Мартиросян: Развиваем современные перинатальные технологии

Досье: Сергей Мартиросян, 1975 г.р. Окончил медицинский факультет Петрозаводского государственного университета, имеет степень кандидата медицинских наук и высшую квалификационную категорию. Работал врачом акушером-гинекологом в родильном доме ГКБ №40 до его закрытия на реконструкцию; в 2008-2010 гг. являлся главным акушером-гинекологом Управления здравоохранения Администрации г.Екатеринбурга. С 2010 г. – главный врач ДГБ №10, в состав которой входит Городской перинатальный центр. Женат, воспитывает троих детей 12, 4 и 2 лет. Городской перинатальный центр появился во второй половине 2010 года путем объединения Городского центра охраны репродуктивного здоровья, родильного дома ЦГБ №7 и неонатальной клиники ДГБ №10. Приоритетным направлением центра является оказание медицинской помощи жительницам Екатеринбурга с угрозой преждевременных родов и детям, рожденным с низкой и экстремально низкой массой тела. Здесь также помогают подготовиться к беременности, разрешить проблемы бесплодия и невынашивания, ведут беременность у женщин групп высокого риска, Кроме того, в акушерском стационаре (роддоме) Городского перинатального центра продолжают принимать физиологические роды у жительниц Кировского района .

U-mama: Летом Городскому перинатальному центру исполнился год. Детки в этом возрасте делают первые шаги, а вы? Какие серьезные достижения есть у вас?

С.М.: Летом мы сформировались как учреждение, тогда открылась только часть перинатального центра, а все объединение завершилось в сентябре 2010 года. Так что настоящий год нам исполняется осенью. За то время, что мы работаем, принято 2500 родов у женщин групп высокого риска, из них более 600 преждевременных. В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных наши доктора помогли 450 детям, перенесшим критические состояния; 620 малышей прошли второй этап выхаживания и реабилитации в отделении патологии новорожденных. В Городском перинатальном центре освоена методика оказания медицинской помощи по выхаживанию детей, родившихся весом от 500 до 1000 граммов: в нашем учреждении родилось 22 таких малыша, все они прошли успешную реабилитацию и выписаны домой.

U-mama: Почему было принято решение о создании Городского перинатального центра?

С.М.: Дело в том, что сейчас многое в здравоохранении изменяется, и в настоящий момент серьезно встал вопрос о том, чтобы организовать качественную медицинскую помощь детям, родившимся с очень низкой и экстремально низкой массой тела. Для достижения успеха в этом направлении требовалась мобилизация ресурсов здравоохранения, что и было сделано.

U-mama: А до появления вашего учреждения как обстояли дела?

С.М.: Раньше эти дети выхаживались только в областных учреждениях – в Институте ОММ и в Областной детской больнице. И учитывая то, что перинатальных центров как таковых вообще не существовало, больших успехов мы в Свердловской области не имели. На том этапе, когда таких детей доставляли в Областную детскую больницу, чаще всего было уже поздно.

U-mama: Что входит в структуру Городского перинатального центра?

С.М.: В настоящее время он представлен двумя стационарными отделениями – это акушерский стационар (бывший роддом ЦГБ №7) и педиатрический стационар (детская клиника ДГБ №10). Территориально они находятся рядом. Плюс к этому объединению в качестве консультативно-диагностической поликлиники был присоединен бывший Городской центр планирования семьи и репродукции, который находится на ул. Антона Валека, 12 и на ул. ВИЗ-бульвар, 20.

U-mama: Как эти учреждения взаимодействуют между собой?

С.М.: В акушерском отделении Консультативно-диагностической поликлиники наблюдаются все беременные женщины группы высокого риска, проживающие в Екатеринбурге. В дальнейшем они рожают в акушерском стационаре Городского перинатального центра. Кроме того, в поликлинике есть отделение охраны репродуктивного здоровья, где такие пациентки проходят реабилитацию после родов; здесь же лечатся женщины, имеющие бесплодие и невынашивание, ведется подготовка к вспомогательным репродуктивным технологиям. Вообще, если говорить о ресурсах имеющихся перинатальных центров (а только в Екатеринбурге их три), то по коечному фонду, количеству родов и тому подобным показателям все они примерно сопоставимы. А вот такая консультативно-диагностическая поликлиника есть только в нашем центре. По своей мощности она превосходит все консультативные отделения, имеющиеся в других перинатальных центрах.

U-mama: То, что акушерский и педиатрический стационары находятся рядом, - это, наверное, дополнительный фактор успешного выхаживания маловесных детей?

С.М.: Дело даже не в том, что стационары территориально близки. Более важно то, что они структурно объединены. Первую помощь дети получают на постах интенсивной терапии и реанимационных постах в акушерском стационаре, стабилизируют там свое состояние, и на 3-4 сутки перебираются для дальнейшего лечения в педиатрическое отделение.

U-mama: Для многих остается не совсем понятным вот какой момент: раньше был «седьмой» роддом, туда направляли, в основном, жительниц Кировского района. Сейчас есть Городской перинатальный центр, где сосредоточены беременные группы высокого риска. Означает ли это, что бывшая «семерка» стала роддомом для избранных?

С.М.: Кировский район за нами сохранился. И мы очень этому рады. Помимо того, что со всего города у нас сконцентрирована группа высокого риска (преждевременные роды, многоплодная беременность, резус-конфликты и др.), мы продолжаем принимать и физиологические роды у жительниц Кировского района.

U-mama: Изменилось ли что-то в самом родильном доме с момента, когда он вошел в структуру перинатального центра?

С.М.: Конечно. Те задачи, которые возложены на него сейчас, требуют определенных подходов, и мы достаточно быстро начали развивать современные перинатальные технологии. С одной стороны, это высокие технологии, которые касаются непосредственно выхаживания новорожденных детей (высокотехнологичные методы искусственной вентиляции легких, диагностические методы и т.д.). С другой стороны, это базовые перинатальные практики (грудное вскармливание; совместное пребывание ребенка с матерью; родовспоможение, направленное на участие семьи). Мы активно приветствуем партнерские роды и призываем к тому, чтобы женщины приходили на роды с партнерами.

U-mama: Не сместились ли акценты с естественных родов на операции кесарева сечения?

С.М.: Если говорить о нашем учреждении, то, разумеется, количество операций кесарева сечения увеличилось, поскольку мы принимаем специфическую группу пациентов, большая часть из которых нуждается в оперативном родоразрешении.

U-mama: Может быть, вы вспомните самый удивительный случай за год вашей работы?

С.М.: Пожалуй, это выхаживание ребенка, имеющего вес 540 граммов.

U-mama: Какого же размера такая кроха? И на каком сроке она появилась на свет?

С.М.: Примерно с ладонь. Его мама прошла всего половину беременности, малыш родился на сроке 23 недели.

U-mama: Какие основные проблемы у маловесных детей и как с ними справляется современная медицина?

С.М.: Однозначно это проблемные дети. Они требуют больших интеллектуальных, финансовых, душевных вложений – как со стороны медицины, так и со стороны родителей. Необходима серьезная организация медицинской помощи на всех этапах выхаживания: и на первом этапе акушерского стационара, и на втором (в специальных клиниках для выхаживания новорожденных), и на этапе реабилитации в домашних условиях. Но, несмотря на это, мы имеем неплохие результаты. Выживаемость таких детей около 70-75%. Двое из трех не имеют тяжелой неврологической симптоматики, так что у них есть все шансы вырасти полноценными членами общества.

U-mama: Ведется ли статистика, как эти дети развиваются дальше, насколько быстро догоняют сверстников?

С.М.: Они должны догонять в тот срок, который был изначально отведен на беременность. Если период выхаживания прошел без осложнений, то прогнозы хорошие. Отслеживать однозначно мы пока не можем. Но мы можем ориентироваться на состояние детей при выписке, а случается это порой через достаточно продолжительное время пребывания у нас – через 2-3 месяца. Учитывая срок беременности и вес, который имелся при рождении, мы можем дать дальнейшие прогнозы при выписке. И пока они нас радуют.

Фотоэкскурсия

Акушерский стационар (роддом)

1. Индивидуальная родовая (остальные родовые меньше по площади и без индивидуальных санузлов):

2. Сервисная 1-местная палата:

3. Бесплатная 2-местная палата (санузел общий на этаже):

4. Палата интенсивной терапии:

5. Отделение реанимации новорожденных:

Педиатрический стационар

1. Отделение патологии:

2. Отделение реанимации: