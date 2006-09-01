Родить вертикально не запретишь

Всем известно, что основная традиция родильных домов – это роды в горизонтальном положении – своими корнями уходит в далекий XIV век, а придумал это положение не кто иной, как мужчина. Все началось с того, что один король для удобства наблюдения за процессом пожелал такую позу для роженицы – своей жены.

А до этого, оказывается, роды проводили либо стоя, либо на корточках. По-видимому, со временем все возвращается на круги своя. В наше время в родильных домах снова стали активно практиковать вертикальные роды. Будущие мамы теперь имеют возможность выбора между «старым» способом и «новым».

ПОЧЕМУ ЛЕЖАТЬ НЕУДОБНО?

Вертикальными называются такие роды, при которых все периоды (схватки, потуги и рождение плаценты) женщина проводит в вертикальном положении.

Медики отмечают, что при вертикальном положении во время родов:

сила притяжения земли помогает ребенку в быстром продвижении по родовому каналу;

давление матки на крупные сосуды уменьшается, что улучшает маточно-плацентарное кровообращение;

реже возникают разрывы и меньше кровопотеря;

при положении роженицы на корточках или стоя на коленях размеры таза несколько увеличиваются за счет изменения положения костей таза;

женщина активно участвует в родовом процессе и видит рождение собственного ребенка.

ХОД ВЕРТИКАЛЬНЫХ РОДОВ

В первый период, пока схватки не слишком часты, женщина может ходить, останавливаться во время схваток, опираясь на стол или подоконник, край кровати. Многие женщины стремятся опуститься на четвереньки, интуитивно принимая наиболее удобную для себя позу.

Вертикальная позиция во время потуг возможна в разных вариантах: полусидя на корточках, стоя на коленях. Оптимальным считается положение, когда роженица во время потуг стоит на коленях на обычной кровати, лицом к спинке кровати, слегка наклоняясь вперед. Врач и акушерка наблюдают за физиологическим течением родов, и если возникает необходимость, то укладывают роженицу на спину.

Последний, третий, период родов, когда происходит отделение плаценты и рождение последа также женщина при желании может проходить лежа.

КАК К НИМ ПОДГОТОВИТЬСЯ?

Если вы хотите, чтобы все периоды ваших родов прошли в вертикальном положении, то лучше узнать об этой возможности в выбранном вами роддоме. В специализированных роддомах женщинам, желающим рожать вертикально, часто рекомендуют пройти специальные курсы подготовки, хотя теоретически родить в вертикальном положении даже проще, чем в горизонтальном.

В любом случае, женщина - будущая мать - сама решает, где, как и с кем она родит своего малыша, кто ей будет в этом помогать. Вертикальное положение во время родов может быть кому-то удобно, а кому-то непривычно. Однако, самое важное — это то, насколько вы доверяете себе и чувствуете собственное тело. Поэтому во время беременности учитесь понимать себя, готовьте свое тело и сознание к предстоящим родам и будьте уверены в себе!

Вертикальные роды изучала Юлия ХАТМУЛИНА