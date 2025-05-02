Международный день акушерки — профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 5 мая. В преддверии праздника акушерка ГКБ №40 Екатерина Викторовна Куприянова поделилась секретами своей профессии.

Екатерина Викторовна работает акушеркой в роддоме городской клинической больницы № 40 с 1990 года, уже 35 лет. Небольшое интервью нам пришлось брать у нее прямо в коридоре родильного отделения, у дверей палаты, где в тот момент готовилась в четвертый раз стать мамой жительница Сухого Лога Марина. Трогательный и напряженный момент, от которого перехватывает дыхание у обычного человека, для акушерки – ежедневная работа.

– Вы помните самые первые роды, которые приняли?

– Они запомнились только тем, что проходили в четыре руки. Принимать младенца неопытной акушерке самостоятельно никто не разрешит. Но в какой-то момент коллеги просто встают рядом и говорят: «А теперь сама!» Было страшно. Чувствуешь огромную ответственность за то, чтобы все прошло хорошо. Определенный страх и ответственность сохранились до сих пор. Я всегда переживаю за каждую женщину.

Рабочая смена акушерки длится 24 часа. За это время она успевает принять 5-6 родов. Но общее количество малышей, которым Екатерина Викторовна помогла появиться на свет за время работы, она назвать не смогла. «Никогда не считала. Думаю, несколько десятков тысяч», - улыбается акушерка.

– Какие месяцы, дни и часы у акушерок самые загруженные?

– Я не вижу особой закономерности. Разве что в среду и пятницу, как мне кажется, чуть больше работы.

– Как женщина может подготовиться к родам?

– Необходимо ходить на специальное обучение в женской консультации, там расскажут подробно о всех особенностях родов. Я скорее скажу о психологической стороне. Как женщина себя настроит – так все и пройдет. Нужно думать о том, что ты со всем справишься и доверять врачам и медсестрам.

– Акушерка еще и психолог?

– Да, до момента родов прежде всего психолог. С каждой женщиной нужно работать индивидуально. Чаще всего просто успокаивать или подсказывать как справиться с родами легче.

Я смотрю на поведение женщины и пытаюсь помочь ей, поддержать. Иногда, только появившись в родовом отделении, женщина уже ревет. С ней начинаешь разговаривать, успокаивать, настраивать на позитив: «У тебя все получится!»

Другие насторожены и не воспринимают такую помощь. Просто не слушаются. Иногда приходится на таких рожениц прикрикнуть. После родов они обычно говорят: «Спасибо, что повысили голос! Я как будто пришла в себя».

Мы всегда в процессе родов предлагаем женщине ту или иную помощь. Она может соглашаться или не соглашаться. Но если доверия к врачам нет и будущая мама отказывается от помощи, все может пойти «криво». Не нужно ничего бояться. Все медики хотят помочь. Мы работаем в роддоме очень давно и понимаем друг друга даже не с полуслова, а со взгляда.

– Есть ли разница между первыми и последующими родами – для женщины и для врачей?

– Вторые и следующие роды проходят быстрее. А с психологической точки зрения разницы нет. Первый раз женщине страшно от того, что она не знает, как проходят роды. А второй – от того, что уже понимает, что будет происходить. В остальном разницы нет.

Бывает женщина сильно кричит во время схваток. Ты спрашиваешь ее: «Почему так кричите? Это ведь уже не первые роды?», а мне отвечают: «Я на первых еще громче кричала».

– Недавно в СМИ была опубликована информация, что в одном из роддомов женщинам включают музыку на их выбор. Иногда даже рок. Это реально помогает?

– Помогает всё, во что верит роженица. Музыка, аромосвечи, иконы… Если женщине так проще настроиться на роды, она лучше себя чувствует – мы разрешим всё. Ходить или танцевать во время схваток, смотреть кино или мультики, сидеть на мяче – тоже можно.

– Как вы относитесь к партнерским родам? Не мешает ли «группа поддержки» врачам?

– Отцы к нам приходят очень разные. Есть такие, которые приходят на роды, а сидят в углу, уткнувшись в телефон. Или потихоньку уходят в коридор. Сразу видно, что мужчину заставили прийти сюда.

Но роды – это не театр. Мужчины должны приходить в роддом только для того, чтобы помочь жене. Для врачей не важно с кем пришла рожать женщина: с мужем, мамой, сестрой, подругой. Главное, чтобы это помогало роженице.

– Были ли в вашей практике случаи, когда приходилось оказывать помощь мужчинам, которые пришли на роды с женами? Говорят, это распространённый случай…

– В моей практике такого не было. Коллеги, говорят, что случается. Обычно достаточно посидеть на стуле в коридоре и все проходит… Конечно, оказывать мужчине помощь в таких случаях некогда и некому.

Плохо мужчине может стать не от вида происходящего, а от нервного напряжения. Они видят, что любимой жене больно, страшно, а чем помочь не знают. Или не умеют.

Поэтому решение о совместных родах должно быть осознанным, а подготовка совместной. Договоритесь, какую помощь вы ждете от партнера, что он должен делать. Приходить только потому, что жена попросила, потому что это модно, или для того, чтобы было что рассказать друзьям и родственникам – не нужно.

– Вы ощущаете, что вы первый человек, который берет на руки нового человека?

– Конечно. Это ощущение очень важно для меня. У меня рожали подруги дочери. Сейчас этим детям по 3-4 года. Когда я вижу этих малышей, то вспоминаю, как первый раз увидела их. Это очень теплые воспоминания.

– А когда вы сами рожали ребенка, использовали как-то свои знания и опыт?

– Нет. Я была обычной пациенткой. Отличие было только в том, что я была в руках коллег, которым безгранично доверяла.

P.S. Когда Марина родила малышку и уже приложила ее к груди, мы тихонько зашли в родовую палату и попросили ее поделиться впечатлениями от акушерки. «Она очень хорошо сделала свою работу!» - ответила роженица. Думаю, для Екатерины Викторовны это были самые важные слова.