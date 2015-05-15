Домашние роды: возможности и реальность

Фото: globallookpress.com

Тема домашних родов на нашем сайте, как известно, больше обсуждается в так называемом «междусобое». Но, как нам показалось, как раз сейчас стало уместным поговорить о ней на открытой для всех части сайта.

Мы не собираемся никого агитировать за роды в роддомах или дома, а также долго и подробно рассказывать про грозные осложнения «домашнего акушерства». Попробуем остановиться на нескольких важных, на наш взгляд, моментах: организационных и правовых. Как раз тех самых, которые без излишних запугиваний помочь женщине сделать правильный выбор. Для более наглядной иллюстрации мы процитируем несколько ярких и отражающих суть обсуждаемого вопроса высказываний юмам по теме домашних родов.

Итак, момент первый – сколько домашних родов происходит за год в России и в Екатеринбурге в частности? Растет их число или падает? Можно ли сравнить число осложнений при домашних родов и родах в роддоме?

Юмамы спорят:

«Есть сравнительная статистика с домашними родами? если нет, то не голословьте»

«Колыбельку уже вспоминали? Принято около 2000 родов, смерть/увечье младенца 8 случаев. Это 0,4%. При этом официальная смертность в роддомах 6% (6 младенцев из 100). Так где страшнее рожать?»

«Те, кого успели довезти до больницы и там умерли, входят уже в больничную статистику смертности, отсюда и такая статистика даже с преждевременными родами в 25 недель и ранее? Про этих недоношенных детей вдруг позабыли???»

Совсем неудивительно, но точной статистики домашних родов не было ни 10 лет назад, нет её и сейчас. Поэтому о количестве успешных или менее успешных родов дома всерьез рассуждать не может никто. Безусловно, у каждого, кто интересуется этой темой, есть собственная «подборка» счастливых историй рождения детей дома, вертикально, в воду и т.д. Но с точки зрения статистики такая выборка никогда не будет информативной.

Врачи утверждают, что при домашних родах перинатальная смертность в 10 раз превышает смертность в роддомах. Но здесь стоит учесть, что врачу скорой помощи или врачу роддома, не владея навыками телепатии, установить, какие это были домашние роды – стремительные, преждевременные (когда роженица не успела доехать до роддома) или запланированные заранее – невозможно. Однако, даже принимая в расчет «неоднородность» домашних родов, на основании которых составлена вышеуказанная статистика, важно помнить, что в роддома, в принципе, поступает примерно такой же состав рожениц – то есть роженицы с преждевременными родами, со всеми осложнениями беременности (за что редко берутся домашние акушерки) и относительно благополучные в плане здоровья женщины. То есть риск примерно одинаков и там, и там, а разница получается существенная – в 10 раз (то есть у ребенка риск погибнуть при домашних родах в 10 раз выше, чем в роддоме, при том, что в роддомах происходят самые сложные роды, и в статистику все эти случаи уже входят).

Вспоминая же «словесную статистику», хочется напомнить её почитателям – насколько часто мы любим вспоминать о своих неудачах и трагедиях? Все-таки не очень часто. Может быть, те, кому не повезло во время домашних родов, просто не рассказывают окружающим о своих переживаниях? По крайней мере, врачи приемных отделений нескольких роддомов Екатеринбурга, с которыми мы побеседовали, говорят о том, что при поступлении женщины после произошедших дома родов практически никто не говорит, что пошел на это сознательно. Наверное, этих женщин в определенной мере можно понять.

Момент второй, известный и понятный – почему дома, а не роддоме?

Юмамы сомневаются и пытаются переубедить друг друга:

«Роды вторые, про первые даже и вспоминать не хочу - прокесарили в 40-ом.

Сейчас хочу рожать сама. Время для выбора предостаточно. Также не исключаю вероятность того, чтобы найти прекрасного врача в больнице, который разрешит разродиться и в вертикальном положении, если это понадобится (т.е основной конечно акцент я делаю на нетрадиционных родах)

Очень много слышала, читала про домашние роды. К сожалению, в России не так все просто с этим, как хотелось бы. Вот и хочу поинтересоваться у тех, кто такое уже проходил»

«Автор, вы рискуете, просто потому что домашние роды это бред сивой кобылы при нынешних "одомашенных условиях" в родовых, к примеру, в ГПЦ. И откуда вы знаете, что у вас, извиняюсь, ребенок родится не обвит пуповиной, родовая деятельность вдруг резко не прекратится перед потугами, у вас давление не скакнет и не будет кровотечения или зеленых вод!? У меня подруга так родила дома дочку на сроке 34 недели – счастье, что ребенок вообще задышал!!!! А потом они провели месяц в ОПЦ и до сих пор идет период реабилитации»

«Девочки, а кто-нибудь рожал дома? Второй раз хотела дома, хорошо, что передумала. Получилось экстренное КС и после кровотечения переливание крови. А как прошли у Вас домашние роды? И хотели бы ещё родить дома?»

«От роддома зависит, мне во второй раз не мешали, меня из 10-ки домой рожать отправили. Они там вообще стараются лишних телодвижений не делать. Вернулась я туда в потугах, ляльку ловили. Считаю, что это идеальный вариант. При этом прекрасно понимаю, что если бы, не дай Бог, открылось сильное кровотечение или ребёнок не задышал бы сам, там нам наверняка бы помогли, а вот дома это могло закончиться печально. В ОММ тоже не стимулируют без показаний, ждут до 42 недель, а потом хоть больше суток рожай».

«Меня вот всегда больше другое интересовало. Сколько не видела в фильмах, в передачах (недавно документальный фильм посмотрела про британский роддом) - у них за рубежом в роддомах полная демократия и проходной двор. На роды набегает куча родственников, и на период схваток, и на самом процессе стоят и за руки держат, по головке гладят, и даже без больничных халатов. А после родов ребеночка в костюмчик-шапочку - и маме, а та счастливая принимает поток поздравляющих. А у нас полная изоляция, муж на родах - редкость, а уж мамы-сестры вообще никогда, переговоры только через окошко, карантин и контроль еды передаваемой. Почему такая разница? У нас везде инфекция, а у них нет?»

Самый главный аргумент ЗА домашние роды – это их естественность, отсутствие больничной обстановки при рождении ребенка, отсутствие излишних вмешательств со стороны медиков (введения окситоцина, других методов стимуляции или наоборот – торможения родовой деятельности), присутствие родственников. Хотя (особо хочется обратить на это внимание автора последней цитаты) – условия для родов с участием членов семьи, в индивидуальных родовых, со свободным посещением мамы и малыша - сегодня не являются редкостью в работе роддомов. Более того, врачи, понимая важность этой «семейственности» и естественности, стараются идти навстречу пожеланиям будущих мам – например, пресловутые вертикальные роды уже много лет практикуются в роддоме ГКБ № 14. И к инфекции «извне» и «карантинам» сейчас в роддомах относятся значительно более спокойно, чем 10-20 лет назад.

Главный аргумент ПРОТИВ домашних родов – это отсутствие рядом с роженицей бригады врачей и аппаратуры, которые в экстренной ситуации могут сыграть решающую роль. А такие ситуации даже при нормально протекающей беременности полностью исключить никогда нельзя. Не зря среди врачей акушерство многими считается не профессией, а «ремеслом». Для успеха здесь мало отличных знаний – потому что непредвиденная ситуация может за минуты свести на «нет» все предыдущие усилия. Обвитие пуповины у плода не всегда диагностируется даже в роддоме. Слабость родовой деятельности и поздно выставленные показания к кесареву сечению могут привести к смерти ребенка или сделать его инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Кровотечение может унести жизнь роженицы. Даже в роддоме. И точно так же – дома. Не больше и не меньше, если это будет угодно сторонникам домашних родов.

На Западе, где домашние роды распространены значительно больше, чем в России, и организованы на порядок лучше, периодически начинает обсуждаться вопрос о том, что повышается количество новорожденных с вовремя недиагностированной гемолитической болезнью новорожденных и другими патологическими состояниями и серьезными болезнями новорожденных. В советских роддомах (термин правильный в данном случае) с момента введения ставок неонатологов (раньше их называли микропедиатрами) всегда было невидимое для посторонних легкое противостояние их и акушеров. На уровне профессиональной ревности, если хотите. Этот тандем – это не одна акушерка, которая и принимает роды, и оценивает состояние ребенка. А это как минимум два врача. Один – принимавший роды. И второй – тот, который будет заниматься только ребенком. И от него иногда даже можно будет услышать негатив в сторону акушера. Домашняя же акушерка никогда не будет критиковать свою работу, а при наступлении осложнений, как правило, исчезнет. За последние несколько лет в Екатеринбурге при поступлении женщин после осложненных домашних родов ни одна из них не назвала фамилию помогавшей ей акушерки. Наверное, так происходит неспроста – просто ни у одной домашней акушерки нет никаких законных оснований на оказание услуг по родовспоможению.

И здесь наступает момент третий – юридический.

Юмамы рассуждают и делятся своим и чужим опытом:

«У вас будет дежурить бригада скорой и больница в 2 минутах езды?»

«Я просто за 15 мин до родов вызвала скорую, сказала, что уже рожаю и в роддом не поеду»

«Знакомая рожала дома, тоже живет за рубежом. НО, судя по фоткам, у нее дома такое сборище врачей было и аппаратуры, что около меня в роддоме столько не было))) она к слову не бедная далеко. У меня создалось впечатление, что это был такой "роддом на выезде"»

«Под окнами стояла платная детская реанимации с врачами соответствующей квалификации. Да, в Екатеринбурге. Если для вас секрет - в нашей стране возможно всё. За деньги. Да, подсудно. По статистике сколько врачей у нас в стране осуждено за халатность или непрофессионализм, за врачебные ошибки? При наличии связей и денег, гос. машины снимаются на сутки на сан.обработку. после меня ещё к нескольким знакомым так ездили. Кстати, сейчас частная детская реанимации у нас есть. Уж года три как. Если у вас нет информации, то это не значит, что её нет у других. Если в этот раз решим дома рожать, будем делать так же и нанимать частную машину, их, кстати, несколько»

В США и Европе, как известно, домашние роды редко принимает один медицинский работник. Контракт на домашние роды подразумевает также и помощь новорожденному, в том числе и экстренную. В России же и в том числе и в Екатеринбурге на законных основаниях организовать такую помощь невозможно. И здесь уже можно сказать об этом твердо. Скорая помощь не имеет права дежурить на таких вызовах. Главный врач больницы, в которой есть роддом, не имеет законного права вывезти медицинскую аппаратуру на дом к роженице и обеспечить дежурство врачей при таких родах. Если кто-то что-то про это слышал или, с его слов, организовал это сам – этот человек должен понимать, как минимум, одну вещь: если медики согласились что-либо сделать, нарушая закон, за дополнительную оплату, то какова степень их ответственности за результат процесса? Она равна нулю – как нулю равна ответственность врача, который вне своего дежурства за вознаграждение соглашается присутствовать на родах. Здесь это совершенно равнозначно, и подобное «медицинское сопровождение» является лишь дополнительным фактором психологического комфорта для женщины и её семьи. Не говоря уже о том, что далеко не все согласились бы принять помощь от врача или акушерки, который за деньги готова на все.

К слову, частной службы скорой помощи для новорожденных в Екатеринбурге нет. Это общеизвестно. И к тому же буквально на днях единственная в городе частная служба скорой помощи (даже не неонатологического, а более приближенного к обычной жизни профиля) прекратила свою работу. Мы спросили у нескольких руководителей службы скорой помощи в Екатеринбурге, на каких условиях можно обеспечить присутствие бригады во время родов и получили отрицательный ответ. Тот же вопрос мы задали руководителям роддомов, в штате у которых как раз есть подобные автомобили и врачебные бригады. Ответ был точно таким же – это невозможно ни бесплатно, ни за деньги. Контракт с акушерами на роды на дому также заключить не представилось возможным – единственная акушерка, которую мы нашли, при вопросе о заключении письменного договора, также ответила отказом.

Таким образом, мы пришли к выводу, что домашние роды – это дело сугубо добровольное. При всех плюсах и минусах, разных вариантах медицинского сопровождения и скрытых от простых смертных возможностях ответственность за здоровье матери и ребенка при них никто с матерью делить не захочет. Готова ли она к этому – здесь уже решать только ей самой.