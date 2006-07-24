Потужной период

ЧТО ТАКОЕ ПОТУГИ?

Итак, вы рожаете. У вас схватки, промежутки между ними стали совсем короткими, а сила увеличилась. После очередного осмотра врач сообщил, что шейка матки раскрылась. Что же дальше? В первом периоде родов схватки способствовали раскрытию шейки матки, условно их можно было назвать раскрывающими. Теперь же, когда «путь открыт», задача схваток - помочь плоду покинуть уютную материнскую утробу, в которой он жил 9 месяцев. Начинается второй период родов, который называется периодом изгнания, а схватки в этом периоде - изгоняющими. Немного неблагозвучно, мы ведь на самом деле не изгоняем малыша из его убежища, а помогаем появиться на свет самому любимому существу на свете, но, согласитесь, формулировка «период появления на свет самого любимого существа на свете» несколько длинновата для официальных документов. Длится он у первородящих 1-2 часа, а у повторнородящих - в зависимости от числа родов и индивидуальных особенностей - от 5-10 мин до 1 часа (в среднем 30 минут). В этот период схватки становятся сильнее, продолжительность их возрастает, а промежутки между ними сокращаются. Вскоре к схваткам присоединяются потуги.

Потуги - это сокращения мышц брюшного пресса и диафрагмы (мышечной перегородки, разделяющей грудную и брюшную полости). Средняя продолжительность потуги - 10-15 секунд. Благодаря потугам повышается внутрибрюшное давление, что, вкупе с повышением внутриматочного давления (вследствие схваток), позволяет ребенку продвигаться по родовым путям. Потуги возникают рефлекторно, поскольку рождающийся плод своей предлежащей частью (головкой или тазовым концом - в зависимости от типа предлежания 1 ) раздражает соответствующие нервные окончания в шейке матки, влагалище и мышцах тазового дна. Потуги возникают непроизвольно, но, в отличие от схваток, женщина может управлять ими.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ПОТУГ?

Чаще всего потуги ощущаются как необыкновенно сильное, неудержимое желание опорожнить кишечник, выраженное неприятное давление на прямую кишку и непроизвольные сокращения мышц брюшного пресса. Однако если вы не испытываете подобных ощущений, не стоит думать, что с вами что-то не так. Это индивидуальная особенность организма. В таком случае о том, что пора тужиться, вам скажет врач. Схватки в этот период самые сильные и продолжительные, но большинство женщин утверждают, что после того как к ним присоединяются потуги, боль уменьшается. В настоящее время потуги не обезболивают, поскольку любая анестезия, уменьшая чувствительность, снижает эффективность потуг. Сейчас ведутся разработки препаратов, которые, убирая боль, не «выключали» бы потуги. Чаще всего (хотя и не всегда) после начала потуг психическое состояние женщины улучшается, поскольку она из «пассивного наблюдателя» превращается в активного участника процесса родов.

Следует знать, что, проходя по родовым путям, плод сдавливает все внутренние органы, находящиеся в непосредственной близости. Неудивительно, что во время рождения плода одновременно опорожняется кишечник и мочевой пузырь. Не стоит смущаться в связи с этим обстоятельством - наоборот, попытка предотвратить это и контролировать свои отправления только препятствует процессу родов. Знайте: (1) вы не виноваты; (2) это происходит практически с каждой роженицей; (3) никто в родильном зале не удивится этому; (4) все выделения будут сразу удалены, так что контакт с ними ребенка полностью исключен.

Где-то в середине потужного периода вы можете увидеть, что головка (или ягодицы) ребенка, появившаяся в выходе из влагалища во время схватки, после ее окончания снова исчезает. Не пугайтесь, это нормальное явление, которое называется врезыванием головки (или ягодиц), и означает, скоро вы познакомитесь со своим чадом. Когда предлежащая часть перестанет «прятаться» вне схватки (прорезывание), вас переведут в родильный зал или, если у вас индивидуальная палата, предложат перелечь с кровати на родильный стол. Здесь и происходит кульминация и завершение «периода появления на свет самого любимого существа на свете».

ЗАВИСИТ ЛИ ЧТО-НИБУДЬ ОТ РОЖЕНИЦЫ?

Да, и очень многое. Потуги - это ответственная часть родового процесса. Если во время схваток от женщины ничего не зависело, то при потугах она становится главным действующим лицом. Положение, в котором вы будете рожать, в значительной степени определяется тем, где это будет происходить. Существуют роддома, где практикуются вертикальные роды, но большинство женщин рожают на родильном столе в «стандартной» позе. При этом роженица лежит с согнутыми в коленных и тазобедренных суставах ногами, а во время потуг, усиливая сокращения мышц брюшного пресса, наклоняется вперед и принимает полусидячее положение. Не надо думать, что раз эта позиция принята во всех роддомах и женщина не участвовала в ее выборе, то она абсолютно нефизиологична. Это не так, и многие женщины, обладающие возможностью выбора позы, в которой им предстоит рожать, принимают именно такую. При этом тело матери как бы повторяет форму родового канала, по которому предстоит пройти малышу, что облегчает его движение; ребенок своим весом давит на родовые пути, что способствует их растяжению, кроме того, в этом положении удобно тужиться. Также эта поза удобна и для медицинского персонала, поскольку так сподручнее оказывать необходимую помощь.

Как уже говорилось, хотя потуги и возникают непроизвольно, женщина в определенной степени может управлять ими, усиливая или сдерживая при необходимости. Однако самовольные действия могут нанести вред и матери, и ребенку. Поэтому в этот период необходимо собраться и четко выполнять все указания врача и акушерки, не рассуждая и не жалея себя. Чем лучше вы будете тужиться, чем больше вы вкладываете в это энергии и воли, тем быстрее ребенок пройдет через родовой канал. Правильное дыхание, необходимое во время всего периода родов, не теряет своей актуальности и во время потуг. Во-первых, в этот момент плод как никогда страдает от недостатка кислорода. Во-вторых, это помогает беречь силы и тужиться более эффективно. В начале потуги сделайте хороший выдох - это необходимо для того, чтобы сразу же вслед за этим сделать полноценный, глубокий вдох. Задержите дыхание, и, не выдыхая (это очень важно!), тужьтесь изо всех сил - столько, сколько сможете задерживать дыхание. Когда почувствуете, что воздуха не хватает, медленно выдохните. (Во время вдоха диафрагма опускается вниз и участвует в родовом акте, при резком выдохе диафрагма быстро поднимается вверх, давление, оказываемое на плод все это время, резко прекращается, и малыш может удариться головкой о кости таза и получить травму.) Затем снова сделайте глубокий вдох, задержите дыхание и тужьтесь. Обычно за время одной схватки женщина испытывает потребность тужиться в среднем 3 раза. Лучше хорошо тужиться несколько раз, чем пытаться делать это непрерывно на протяжении всей схватки: при этом вы только потеряете силы, а плод будет страдать от недостатка кислорода. Если вы не чувствуете потуг или они слишком слабы, то вами будут руководить врач и акушерка.

КУДА НАПРАВЛЯТЬ УСИЛИЯ?

Это очень важный вопрос. Имеет значение не только приложенная сила, но и то, куда она направлена. Это только кажется, что все просто: нужно «вытолкнуть» ребенка из себя, приложив для этого максимум усилий. Некоторые женщины тужатся, как выражаются акушеры, «в лицо». Роженица сильно напрягается, но поскольку ее усилия не имеют направления, они не приводят к продвижению ребенка; процесс затягивается, а у женщины могут полопаться сосуды глаз и лица. В такой ситуации, если будущая мама не сменит тактику, врачам придется «тужиться за нее», выдавливая ребенка руками через переднюю брюшную стенку, а если ребенок начнет страдать, то и накладывать щипцы. Сами понимаете, ни то, ни другое нежелательно.

Так «куда же тужиться»? Как уже было сказано, в большинстве случаев потуги ощущаются как сильное желание опорожнить кишечник (головка плода раздражает нервные окончания, ответственные за этот акт). Не сопротивляйтесь этому желанию. Не смущайтесь, это естественные и правильные ощущения. Представьте, что вы действительно опорожняете кишечник, и приложите к этому максимум сил. Другим руководителем будет боль. Головка плода растягивает ткани родовых путей, и вы ощущаете выраженную боль и жжение во влагалище. Тужиться надо в точку максимальной боли, усиливая ее. Усиление боли свидетельствует, о том, что вы все делаете правильно, и ребенок продвигается по родовым путям.

НЕОБХОДИМЫ ЛИ НЕПРЕРЫВНЫЕ УСИЛИЯ?

В процессе рождения плода бывают моменты, когда необходимо уменьшить силу потуг. Двигаясь по родовому каналу, ребенок давит на родовые пути, растягивая их до необходимой для его прохождения ширины. Слизистая влагалища и мышцы тазового дна способны растягиваться довольно сильно. Если этот процесс происходит плавно, то мягкие ткани родовых путей постепенно приспосабливаются к растяжению. Если же второй период родов протекает слишком быстро, неподготовленные мягкие ткани родовых путей не выдерживают такой нагрузки, происходят разрывы. В случаях, когда доктора видят, что вот-вот может произойти разрыв промежности и предотвратить его невозможно, прибегают к эпизиотомии (промежность разрезают). Делают это для того, чтобы избежать осложнений в послеродовом периоде, т.к. резаная рана заживает лучше рваной.

При стремительном рождении плод тоже страдает. Он с огромной скоростью выдавливается из родовых путей, его члены не успевают приспособиться к путешествию по такому узкому каналу, на позвоночник и головку оказывается мощное давление, вследствие чего малыш может получить травмы. Поэтому когда акушерка скажет вам, что тужиться нельзя, следует приостановить потуги. Быстро расслабьтесь и плавно выдохните воздух, через сложенные в трубочку губы. Иногда для лучшего продвижения ребенка или для того, чтобы вы могли отдохнуть и набраться сил, врач может запретить тужиться в течение одной или нескольких схваток. Остановить потугу вы не сможете, но существенно ослабить ее в ваших силах. Необходимо расслабиться, насколько это возможно, и дышать часто-часто, слегка приоткрыв рот, и поверхностно, «по-собачьи».

СЧАСТЛИВЫЙ ФИНАЛ

Если роды протекали нормально и ребенок закричал сразу после рождения, его кладут на живот матери. Радость этого момента полностью затмевает и стирает из памяти только что перенесенные боль и страх. После рождения ребенка наступает короткий перерыв в потугах (до 15 минут), а затем, когда отделившаяся плацента попадает во влагалище, женщина вновь ощущает желание тужиться. Но эти потуги намного слабее и не требуют больших физических усилий. Женщина слегка натуживается, и рождается послед (плацента и плодные оболочки). Роды закончены. Теперь вы мама и обладательница самого дорогого на свете сокровища. Поздравляем!

1 Наиболее благоприятным предлежанием (т.е. положением в матке) плода считается головное предлежание (положение головкой вниз). Если в нижнем сегменте матки прощупываются ягодицы или ножки ребенка, говорят о тазовом предлежании.

Анна Королева

Акушер-гинеколог, врач ассоциации «Медицина 2000»

Журнал "9 МЕСЯЦЕВ", №3 2002 г.