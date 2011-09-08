Это интересно. Акушерство из глубины веков

Искусство родовспоможения, или акушерство, имеет древние истоки. Мы предлагаем читателю совершить небольшой экскурс в историю. Возможно, многое в акушерстве прошлого покажется безнадежно устаревшим. Но не стоит забывать о том, что новое - это зачастую хорошо забытое старое...

Современная поза для родов (в положении лежа) впервые была использована во Франции в XVII веке. Считается, что все началось с Луи XIV, который хотел, спрятавшись за занавеской, увидеть рождение ребенка у одной из любовниц, для чего женщину во время родов положили на спину.

А если вспомнить всю историю человечества, то до XIX века женщины в Голландии, например, рожали на специальных акушерских стульях. Их прототипом было родоразрешение на коленях, что в XVI—XVII веках часто практиковалось в Европе. В Голландии женщин, на коленях у которых разрешалась роженица, называли «живыми акушерскими стульями». В Америке практиковалось положение роженицы на боку во втором периоде родов. Во многих странах (например, в Средней Азии) живы предания о родоразрешении женщин на корточках. А у ацтеков богиня деторождения изображена в виде женщины, сидящей на корточках, с родившейся и находящейся между ногами головкой младенца.

Первобытно-общинный строй

Можно предполагать, что в период матриархата посильная помощь роженице оказывалась женщиной, старшей в семье. Не исключено, что в то далекое время женщина рожала и без всякой помощи, сама перекусывала пуповину, как это делают животные. Подтверждением могут служить быт и нравы некоторых туземных племен Бразилии, где до сегодняшнего дня женщины рожают именно так. Приручение диких животных и переход к пастушеству привели к доминирующему положению в семье мужчины — матриархат сменился патриархатом. При постоянном общении с животными пастуху приходилось оказывать помощь животным в случае тяжелых родов. Опыт лечения животных со временем был перенесен и на людей.

Есть мнение, что первобытные врачеватели умели даже проводить операции. Вот как описывает один из путешественников кесарево сечение, которое он наблюдал в семье аборигенов Центральной Африки (некоторые тамошние племена до сих пор живут по законам первобытнообщинного строя): «20-летняя женщина, первороженица, совершенно нагая, лежала на несколько наклоненной доске, изголовье которой упиралось в стену хижины. Под влиянием бананового вина она находилась в полусонном состоянии. К своему ложу она была привязана тремя повязками. Оператор с ножом в руках стоял с левой стороны, один из его помощников держал ноги в коленях, другой фиксировал нижнюю часть живота. Вымыв свои руки и нижнюю часть живота оперируемой сначала банановым вином, а затем водою, оператор, издав громкий крик, который подхватила собравшаяся вокруг хижины толпа, провел по средней линии живота разрез от лобкового сочленения почти до самого пупка. Этим разрезом он рассек как брюшную стенку, так и самую матку; один ассистент с большим искусством прижег раскаленным железом кровоточащие места, другой раздвинул края раны, чтобы дать хирургу возможность извлечь из полости матки ребенка. Удалив через разрез отделившуюся тем временем плаценту и образовавшиеся свертки крови, оператор при содействии своих помощников подвинул больную к краю операционного стола и повернул ее на бок таким образом, чтобы из брюшной полости могла вытечь вся жидкость. Только после всего этого были соединены края раны при помощи семи тонких хорошо отполированных гвоздиков. Последние были обмотаны крепкими нитями. На рану была наложена паста, которая была приготовлена тщательным разжевыванием двух каких-то корешков и выплевываний получившейся пульпы в горшок; поверх пасты был наложен нагретый банановый лист и все это укреплено при помощи своего рода бандажа».

Рабовладельческий строй

Известными в настоящее время памятниками медицинской литературы той эпохи являются различные египетские папирусы, в том числе «гинекологический папирус» из Кахуна (XXX векдо н. э.), китайские иероглифические рукописи (XXVII век до н. э.), вавилонские клинописные записи (XXII век до н. э.), индийская книга «Аюр-веда» («Знание жизни») в нескольких редакциях (IX—III века до н. э.).

На фоне общего развития человеческого общества, в связи с развитием наук и общей медицины, получает дальнейшее развитие и акушерство. Впервые возникают вопросы о причине трудных родов, появляются рациональные приемы родоразрешения.

У разных народов древнего мира познания в акушерстве были различными. Так, у египтян, евреев и китайцев акушерская помощь находилась всецело в руках женщин (повитух). С древних времен у китайцев сохранялась традиция проводить роды в сидячем положении. У древних египтян существовало особое сословие женщин, помогавших роженицам. Чтобы узнать, беременна ли женщина, ей давали напиток, приготовленный из особой травы (бу-ду-ду-ка) и молока женщины, родившей мальчика. Если напиток вызывал рвоту, предполагалась беременность, в противном случае беременность отсутствовала. Своеобразным методом определялся и пол будущего ребенка. Для этого брали зерна ячменя и пшеницы, смачивали их мочой беременной женщины и следили за прорастанием. Если первой прорастала пшеница, то предсказывали, что будет девочка, если ячмень — мальчик. Египетским врачам были известны некоторые женские болезни: неправильные менструации, опущение стенок влагалища, выпадение матки.

В Китае при оказании помощи роженице повитухи часто пользовались амулетами и особыми манипуляциями, но некоторые применяли и акушерские инструменты, точные сведения о которых до нас не дошли.

Акушерские познания древних евреев мало чем отличались от познаний египтян и китайцев. Известно, что для определения беременности они заставляли женщину ходить по мягкой почве: если оставался глубокий след, значит, беременность существовала.

В Древней Индии особого сословия повитух не было — помощь роженице могла оказать любая опытная в этом деле женщина; в случаях тяжелых родов акушерка обращалась за помощью к врачу-мужчине. В силу ли этого, либо по каким-то другим причинам акушерские познания у врачей Индии были большими, чем у египтян, китайцев и евреев. Судя по дошедшим до нас литературным источникам, врачи Индии положили начало изучению акушерства и первыми предложили рациональные приемы помощи при родах. Так, Сушрута впервые упоминает о неправильных положениях плода, при которых он рекомендует производить поворот на ножку и на головку.

Древняя Греция

Греческие врачи практиковали по всем специальностям, акушерская помощь ими оказывалась только в случаях тяжелых родов. Им были известны некоторые хирургические методы родоразрешения, они знали о кесаревом сечении, которое на живых в то время не производилось. Об этой операции на мертвой женщине с целью извлечения живого ребенка повествует и древнегреческий миф о рождении самого бога медицины Асклепия, который был извлечен из трупа матери своим отцом Аполлоном.

Оказанием помощи в родах в Древней Греции занимались исключительно женщины, которых греки называли «перерезывателями пуповины» («omphalotomoi»). Если роды бывали трудные и акушерка (повитуха) видела, что самостоятельно помощь оказать не может, она обращалась, как это было и в Индии, к врачу-мужчине.

Деятельность греческих акушерок была довольно разнообразной: они не только оказывали помощь при родах и в послеродовом периоде, но и занимались прерыванием беременности. В Древней Греции прерывание беременности на ранних сроках не преследовалось. Эту операцию до- пускал знаменитый древнегреческий философ и естествоиспытатель Аристотель, считая, что в ранний период развития беременности плод еще не имеет сознания. Какими средствами производился аборт — неизвестно.

Если по каким-то причинам роды должны были быть негласными, акушерки производили родоразрешение у себя на дому (естественно, это стоило очень дорого). В родоразрешении на дому у акушерки можно видеть прообраз родильного дома. Акушерки того времени обладали уже значительными знаниями. Так, беременность они определяли по ряду объективных признаков: отсутствие месячных, отсутствие аппетита, слюнотечение, тошнота, рвота, появление желтых пятен на лице. Но наряду с этим они прибегали и к довольно нелепым средствам: перед глазами женщины растирали красный камень, если пыль попадала в глаза, женщина считалась беременной, в противном случае беременность отрицалась. Пол плода пытались определить по наклонению сосков беременной: наклонение их вниз указывало на беременность девочкой, подъем кверху — мальчиком.

Древний Рим

У римлян существовали религиозные культы с поклонением богам, заимствованным у древних греков. Так, греческий бог-врачеватель Асклепий переносится в Рим под именем Эскулапа — бога медицины; появляется богиня лихорадки, богиня менструации Флюония, богиня матки — Утерина и богини деторождения — Диана, Ки-бела, Юнона и Мена. Больше того, специализация «божественной» акушерской помощи у римлян достигла особенного развития. Так, каждое положение плода в матке имело свою богиню: рождением плода вперед головкой ведала Проза, а родами при ножном и ягодичном предлежаниях (когда первыми рождаются ножки или ягодички), а также при поперечных положениях — Постверта. Дети, родившиеся вперед ножками, получали имя Агриппы. Во всех случаях родов акушерка должна была совершать различные приношения соответствующей богине.

Из врачей Древнего Рима в истории медицины сохранились особенно известные имена: римлянин Цельс и греки Филумен, Соран и Гален. Оказанием помощи в родах в Риме, как и в Греции, занимались преимущественно женщины-акушерки (повитухи). Врач приглашался только в случаях патологических родов, когда акушерка видела, что сама она справиться не может. Среди женщин-акушерок были и выдающиеся, оставившие в истории след своей деятельности. К таким относилась Аспазия (II век н. э.), носившая звание врача. Свои теоретические и практические познания она изложила в книге, дошедшей до нашего времени. В ней Аспазия осветила ряд вопросов, в частности о гигиене беременности, об уходе за больной при выкидыше, об исправлении смещенной матки, о расширении вен наружных половых органов, о кандиломах, грыжах. В книге изложены показания и методы обследования матки и влагалища путем пальпации и с применением влагалищного зеркала.

Средние века

Медицина в этот период была под сильным влиянием религии, поэтому развивалась довольно слабо. Церковь насаждала совершенно фантастические идеи вроде догмата «о непорочном зачатии». Всякие критические высказывания по поводу подобных взглядов со стороны ученых и врачей вызывали их преследование, изгнание из родной страны и пытки инквизиции. Вполне понятно, что подобное положение гибельно сказывалось на развитии акушерской науки. И все же медицина продолжала развиваться. Так, в Византии в IX веке впервые была основана высшая школа, в которой изучались научные дисциплины, в том числе медицина. История сохранила нам имена византийских врачей Орибазия, Павла (из Эгины) и других, которые продолжали развивать наследие своих предшественников.

Центрами высшего образования, в том числе и медицинского, были университеты, начавшие появляться с XI века. Учащихся в университетах было очень немного. Основой всех наук являлось богословие. Господствующей формой идеологии в то время была религия, пронизывавшая все преподавание, которое исходило из того положения, что все возможные знания уже преподаны в Священном Писании.

Однако, хотя в раннем и среднем периодах феодализма (с V по X век и с XI по XV век) религия и схоластика являлись тормозом в развитии науки, среди врачей находились такие, которые не только учились по книгам Гиппократа, Сорана, Цельса, Павла, но и продолжали изучение природы и ее явлений. И все же акушерство оставалось на очень низкой ступени развития. Занятие акушерством в средние века считалось низким и неприличным для врачей-мужчин. Родоразрешением по-прежнему занимались бабки повитухи. Только в самых тяжелых случаях, когда роженице и плоду угрожала смерть, повитухи призывали на помощь мужчину-хирурга, который чаще всего применял плодоразрушающую операцию. К тому же хирурга приглашали не к каждой роженице, а преимущественно к женщинам состоятельным. Остальные удовлетворялись помощью «бабки» и вместо действительной акушерской помощи получали от них наговоренную воду либо амулет. Не приходится удивляться, что при такой помощи при несоблюдении элементарных требований гигиены смертность в родах и в послеродовом периоде была очень высокой. Исправление неправильного положения плода путем поворота — это великое достижение древности — было забыто или не использовалось большинством врачей.

Эпоха Возрождения

В то время как католическая церковь феодального периода была величайшим тормозом на пути прогресса, буржуазия периода зарождения капитализма была особенно заинтересована в развитии наук, в частности естествознания. Новое направление в медицине появилось в трудах Парацельса, Везалия и др. Новаторы прогрессивного течения стремились развивать медицинскую науку на основе опыта и наблюдения. Так, один из крупнейших врачей-реформаторов эпохи Возрождения Парацельс (1493—1541) отверг учение древних о четырех соках человеческого тела, считая, что процессы, происходящие в организме, являются процессами химическими. Великий анатом Везалий (1514—1564) впервые правильно описал строение матки женщины. Другой знаменитый анатом итальянец Габриель Фаллопий (1532—1562) подробно описал маточные трубы, получившие его имя (фаллопиевы трубы).

В этот период стала бурно развиваться анатомия. Это привело к большому числу открытий также в области гинекологии. Следует перечислить ученых, которые внесли значительный вклад в развитие гинекологии и акушерства. Римский профессор анатомии Евстахий (1510—1574) очень точно описал строение женских половых органов, основываясь на массовом вскрытии трупов в госпиталях. Аранций (1530—1589), ученик Везалия, вскрывая трупы беременных женщин, описал развитие человеческого плода, его связь с матерью. Одну из основных причин трудных родов он видел в патологии женского таза. Боталло (1530—1600) описал кровоснабжение плода. Амбруаз Паре (1517—1590) — знаменитый французский хирург и акушер - восстановил и усовершенствовал забытый способ поворота плода на ножку, применяемый при поперечном положении плода. Он рекомендовал использовать быстрое освобождение матки от содержимого для остановки маточного кровотечения, им же впервые был изобретен молокоотсос. Немецкий хирург Траутман одним из первых успешно провел кесарево сечение на живой роженице в 1610 году.

В XVI веке появились первые атласы-пособия для акушерок. Бурно развивающиеся наука и медицина этого периода позволяли проводить достаточно сложные полостные и гинекологические операции. Были предложены оригинальные методы удаления абсцессов из полости малого таза, восстановительная операция, производимая при выпадении матки. Под это влияние попало также и акушерство. Впервые Чемберленом (Шамберленом), а позже — Гейстером было предложено использование акушерских щипцов при сложных родах. Изучались такие анатомические понятия, как размеры таза, что позволяло в последующем более или менее точно предсказать течение родов и, соответственно, быть готовым к возможным осложнениям. Изобретение Левенгуком микроскопа позволило более детально изучить микростроение женских половых органов, на основе которых стали складываться начальные представления о функции различных отделов репродуктивного тракта.

Развитие акушерства в России

Акушерство на Руси зародилось в период родового строя у древних славян, о быте которых имеются весьма скудные сведения. Если медицинскую помощь в то время оказывал знахарь, которого называли «балий» или «ведун», то в области акушерской помощи такой фигурой следует считать бабку-повитуху. Опыт повивальных бабок переходил из поколения в поколение. Акушерская техника была своя в каждой местности и даже у каждой бабки-повитухи. Кроме того, бабка-повитуха не только принимала роды, но и была необходимой помощницей в крестьянском хозяйстве, защитницей и охранительницей матери и ребенка. Жизнь матери и ребенка находились в прямой зависимости от ее таланта, интуиции и опыта. Государство не принимало никакого участия в организации акушерской помощи.

В течение сотен лет в практике русского народного акушерства накопился ряд полезных приемов и манипуляций, вошедших отчасти в научное акушерство; в то же время применялись бесполезные и нередко опасные приемы, с которыми впоследствии научное акушерство повело усиленную борьбу.

Во время родов роженицу окружали только женщины: бабка-повитуха, мать, сестра. Мужчины же никогда не вмешивались в процесс родов. Задачи повивальных бабок, помимо первого ухода за младенцем, заключались в исполнении с давних времен установленных обычаев, поверий, заговоров. Так, чтобы «развязались» роды, повитуха расплетала роженице косы, развязывала на одежде все узелки, ходила с роженицей до полного изнеможения последней, подвешивала ее за руки, встряхивала, разминала ей живот. При этом чем более бабка-повитуха знала подобных приемов, якобы ускоряющих роды, тем более опытной и знающей она считалась.

Только Петр I издал законы, касающиеся деятельности бабок-повитух, которые до этого не подвергались никакому контролю. В 1704 году был издан указ, запрещавший под страхом смертной казни убивать родившихся уродов, что практиковалось повитухами и не противоречило установившимся в народе взглядам.

Для увеличения народонаселения несколько позже Петр I организовал первые убежища для новорожденных, от которых матери по различным причинам хотели избавиться. Эти убежища явились прототипом будущих воспитательных домов.

В 1771 году при воспитательном доме в Петербурге был основан Родильный госпиталь для бедных рожениц на 20 кроватей. Деньги на постройку этого первого крупного родильного дома пожертвовал заводчик Порфирий Демидов. Родильный госпиталь и Повивальное училище были объединены в единое Родовспомогательное заведение, в котором действовали отделения для бедных рожениц, для незаконно рождающих, а также «секретное отделение» для подследственных, сифилитичек и др.

Среди русских акушеров и гинекологов было много видных ученых, возглавляющих многочисленные научные школы, которые получили признание как у нас, так и за рубежом. Однако в России было всего 12 акушерских кафедр. Огромная территория страны, за исключением крупных городов, оставалась без квалифицированной акушерско-гинекологической помощи; подавляющее число родов происходило вне медицинских учреждений и даже вне медицинского наблюдения, и потребность в такой помощи удовлетворялась лишь в ничтожной степени.

Так, в 1903 году 98% женщин в России рожали без всякой акушерской помощи. Но даже в таких крупных городах, как Санкт-Петербург, несмотря на то что к концу XIX века в городе было уже достаточное количество родильных домов и врачей, обеспеченные женщины предпочитали рожать дома, хотя и под наблюдением акушерок. Городские и районные родильные дома были предназначены в основном для бедноты. Только после революции 1917 года родильные дома стали основным местом родов. Безусловно, то, что широкие массы получили доступ к медицинской помощи, спасло жизни многих женщин.

В вопросе организации акушерского образования в России особенно большую роль следует отвести П. 3. Кондоиди (1710-1760). Он первый организовал преподавание акушерства в России и правильно оценил всю важность организации акушерской помощи населению, дал подробную и точную инструкцию для теоретического и практического преподавания, установил точные сроки обучения и производства экзаменов. Весь курс обучения укладывался в 6 лет. По истечении первых 3 лет обучения разрешалась самостоятельная практика, но под наблюдением опытной бабки. Предполагалось, что школы обеспечат кадрами акушерок не только крупные города, но и всю страну.

Из-за недостатка ассигнований «бабичьи» школы в Петербурге и Москве были открыты только в 1757 году, когда правительство нашло возможным отпускать на «бабичье дело» по 3000 рублей ежегодно каждой из этих школ. При наборе учениц в школы встретились большие трудности. Когда на основании утвержденного Сенатом указа была произведена регистрация проживающих в Петербурге и Москве бабок, то их оказалось в Петербурге 11, а в Москве - 4. Кроме того, в Петербурге было 3 и в Москве - 1 бабка, которые могли практиковать только под надзором более опытной. Таким образом, на два крупных столичных города Российской империи оказалось всего 19 женщин, имеющих ту или иную акушерскую квалификацию. Но все же школы начали свою работу. Многие родильницы, среди которых практиковали ученицы, были так бедны, что не в состоянии были платить за самые необходимые лекарства. П.З. Кондоиди нашел разрешение и этого вопроса. По его представлению в 1759 году Сенат принял решение, чтобы по рецептам акушеров из столичных аптек отпускались бесплатно для неимущих родильниц и новорожденных младенцев необходимые лекарства и вещи за счет остаточных сумм, определенных Сенатом для «бабичьего дела».

Самым выдающимся представителем русского акушерства является Н. М. Амбодик-Максимович (1744-1812), заслуженно названный «отцом русского акушерства». Н. М. Амбодик был ученым-энциклопедистом. Ему принадлежит заслуга создания медицинской русской терминологии. Он был автором нескольких словарей (хирургического, анатомо-физиологического и ботанического). Им было написано первое оригинальное русское руководство по акушерству в б частях с превосходным атласом «Искусство повивания, или Наука о бабичьем деле». Это было лучшее пособие до середины XIX столетия. В нем Н. М. Амбодик подробно осветил все вопросы акушерства на современном ему уровне знаний, а также коснулся некоторых элементов гинекологии (анатомии, физиологии, патологии женского организма и гигиены женщины).

Родзал в... бане

Русская баня была неотъемлемой составной частью быта. Там часто и принимали роды. Народные врачеватели высоко ценили целебную силу бани, ее благотворное влияние на человека, связанное с обильным потоотделением, способствующим удалению через кожу различных вредных веществ. К тому же баня являлась стерильным пространством с бактериологической точки зрения. Кроме того, это было отдельное помещение, в отличие от других, переполненных, в которых жили большие семьи. Важно было и то, что в бане было достаточное количество теплой воды. Все это создавало хорошие условия не только для роженицы, но и для новорожденного.

Журнал "9 месяцев"