Родильный дом ГКБ № 14. Информация из первых уст

Роддом ГКБ №14 - одно из старейших медицинских учреждений города. Открылся он в 1937 году, а в 1989 году переехал из двухэтажного здания в современное здание. За всё время работы в роддоме появилось на свет почти двести тысяч детей.

Мы побеседовали с заместителем главного врача по акушерству и гинекологии городской клинической больницы № 14 Шабарчиной Юлией Александровной.

– Сколько беременных женщин роддом ГКБ № 14 может принять сейчас?

– Наш родильный дом рассчитан на 60 коек, 10 – для беременных, 50 - для родильниц. Палаты одноместные и двухместные. Санузлы почти везде расположены в палатах. В структуре 7 родовых палат и 2 операционных палаты.

– Из каких районов Екатеринбурга вы принимаете женщин на роды?

– Из Орджоникидзевского, Железнодорожного, частично из Кировского.

– Какая у вашего роддома специализация?

– У нас родильный дом второго уровня. По приказу Минздрава мы принимаем беременных с ОРВИ, с тяжёлой или средне-тяжёлой формой пневмонии.

Если беременная женщина должна была по маршрутизации попасть в роддом третьего уровня, мы ее перегоспитализируем, либо, если нет такой возможности, оказываем помощь самостоятельно, но консультируемся с акушерским дистанционным центром.

– Какие платные услуги есть в роддоме?

– У нас есть сервисные услуги, которые предполагают нахождение в одноместных палатах; палатах, где можно пребывать с партнёром. Можно оплатить индивидуальное ведение в родах врачом или акушеркой.

- Какова примерно стоимость пребывания в сервисной палате?

– На данный момент стоимость нахождения в одноместной палате в течение 5 дней составляет 11 000 рублей.

Для удобства будущих мам, если вдруг женщина после поступления в роддом принимает решение о нахождении в индивидуальной палате, есть онлайн оплата.

– Кто может прийти на партнерские роды?

– На партнерские роды может прийти любой родственник (ст.51, п.2.ФЗ-323), но я считаю, что сопровождать будущую маму в родах должен отец ребёнка. Ребёнок уходит в семью, поэтому желательно, чтобы он сразу был в той флоре, которая будет у него дома. Если женщина говорит, что «рожать буду с сестрой», если ей так комфортнее, то мы не возражаем.

– Как вы вообще относитесь к партнёрским родам?

– Когда их начали практиковать, мы боялись, что врачам это будет мешать. Но на самом деле, когда партнер рядом с женщиной, нам даже легче работать. Роды ведь длятся несколько часов, и весь период схваток, болезненный, порой изматывающий, близкий человек находится рядом, помогает пройти этот путь. Где-то это массаж, где-то помочь дойти до туалета, где-то просто подержать за руку. Ведь персонал не может находиться рядом ежесекундно. И замечено, что женщина, чувствуя поддержку близких, более доверительно начинает относиться и к персоналу.

– Какие документы должны быть у партнёра для присутствия на родах?

– Обязательные условия нахождения в родильном доме – наличие флюорографии и отсутствие признаков ОРВИ.

– Роддом ГКБ № 40 рассказал, что в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, у них было снижение числа поступивших на роды женщин? А у вас какая ситуация?

– У нас ситуация обратная. В 2022 году было родивших больше, чем в 2021 году, потому что в 2021 году наш роддом был провизорным, принимал пациенток с ОРВИ и подозрением на COVID. А с марта 2022 года открылся уже как обычный родильный дом. Сейчас в месяц у нас идёт порядка 180-200 родов.

– Медики отмечают, что стало меньше первородящих женщин? Есть по вашему роддому такая тенденция?

– Да. И хочу отметить, что возраст женщин, которые рожают первого ребёнка, сместился к 30 годам.

– Есть ли у вас женская консультация, где можно наблюдаться всю беременность?

– Да. В структуре ГКБ № 14 женская консультация, гинекология и родильный дом. То есть у нас полностью весь цикл, который оказывает помощь женщинам. Хочу отметить, что мы – единственное учреждение в Свердловской области, в котором такой комплект медицинских услуг.

В консультации есть школа будущих мам.

– Что вас выделяет среди других родильных домов Екатеринбурга?

– Во-первых, у нас мультидисциплинарная бригада. Если нам нужна помощь хирургов, урологов, кардиологов, они все есть в структуре нашей ГКБ № 14. Это важно особенно для необследованных пациенток, когда мы не знаем с чем столкнёмся в родах.

– Во-вторых, так как мы были провизорным госпиталем, врачи повысили свою квалификацию в отношении беременных с ОРВИ, беременных с сосудистой или почечной патологией. Диагностика таких пациенток проходит быстрее, более чётко выставляется диагноз.

– В -третьих, у нас есть палата реанимации для новорожденных. Если вдруг ребёнок рождается с тяжёлыми пороками, наши неонатологи и реаниматологи стабилизируют ребёнка, чтобы его можно было перегоспитализировать в перинатальный центр.

– Какой процент операций кесарево сечение в вашем роддоме?

– Достаточно низкий, порядка 18-20%.

– Как обезболиваете в родах?

– Эпидуральная анестезия. Наши акушерки также владеют акупунктурным массажем.

– Оказывается ли в роддоме психологическая помощь?

– У нас два психолога в больнице. Один работает в родительном доме, и один в женской консультации. Многие женщины боятся родов, и именно им очень важна помощь психолога. Психолог настраивает будущую маму, помогает ей расслабиться. Ну и в послеродовом периоде, если были осложнённые роды, или ребёнок родился не так, как хотела женщина, помощь психолога будет неоценима.

В роддоме ГКБ №14 можно сразу зарегистрировать малыша.

А вот так выглядит выписная.

Пока мы разговаривали с Юлией Александровной, в кабинет заглянул анестезиолог- реаниматолог родильного дома ГКБ № 14 Мезинин Иван Алексеевич. Специализация врача предполагает интенсивную терапию критических состояний, оказание неотложной помощи беременным, роженицам и родильницам, а также проведение анестезии. Говоря простыми словами он защищает женщин от боли и поддерживает во время оперативных и естественных родов.

Мы не упустили возможность и задали Ивану Алексеевичу пару вопросов.

– Как вам работается в женском коллективе и с женщинами?

– Это достаточно интересная история, потому что во время ординатуры, когда у нас был акушерский цикл, мне говорили: «Ходи, смотри, пригодится». Я говорю: «Никогда не буду работать с беременными и с детьми. Ну, и вот я здесь (улыбается).

С пациентками надо разговаривать. Врач ведь лечит не только тело, но и душу. Каждая девушка по своему уникальна. Кому-то надо лишь объяснить, что происходит и они несколько успокаиваются, расслабляются. Кого-то по руке погладить, за руку подержать. Кстати, на кесаревом сечении очень часто просят за руку подержать, ведь я нахожусь у головы женщины.

– Можете какой-нибудь забавный случай из своей практики рассказать?

- Да. Это история про силу духа и нацеленность человека на выздоровление.

У нас была госпитализирована беременная женщина. Такая фактурная, крепкая, своё домашнее хозяйство. Допустим поступила она к нам 1-го числа, и сразу сказала, что 7-го числа ей надо любой ценой попасть на какое-то событие – или чей-то день рождения, или свадьбу.

А поступила она с пневмонией, при чём была на высокопоточной оксигенотерапии, это когда с большой скоростью человеку подается чистый кислород, чтобы им дышать. Это последняя соломинка перед переходом на искусственную вентиляцию легких.

Она говорит: «Я всё сделаю, что вы скажете, но 7-го числа мне надо быть на событии».

Я говорю: «Хорошо. Давайте будем заниматься».

И мы начали заниматься - делали дыхательную гимнастику, упражнения, каждые 2 часа я проводил перкуссионный массаж, контролировали параметры оксигенации.

В итоге за короткий срок параметры высокопоточной оксигенации снизились до минимальных, через два дня её перевели в акушерское отделение и ещё через несколько дней она выписалась и успела на своё событие. Пневмонию она не вылечила, но перешла на тот уровень, когда стало возможным амбулаторное лечение. Такая вот волевая пациентка у меня была.

Хочется пожелать будущим мамам лёгких родов и дать небольшой совет: пожалуйста, не забывайте компрессионные чулки на роды. Это не только красиво, но и очень важно, так как служит для профилактики тромбоэмболических осложнений.

Помните что нужно своевременно и регулярно посещать женские консультации, прислушиваться к своему организму, а также уделять себе время. Ничто не украшает так женщину, как материнство!