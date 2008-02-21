Страхи беременных. Страх родов… не надо бояться страха!

Kаждый человек несет внутри себя память о собственном рождении. Мы можем не осознавать влияние этой памяти на нашу жизнь, но наши мысли, поступки, переживания, отношения с окружающим миром и другими людьми несут на себе отпечаток этого важнейшего события. И не только потому, что хронологически оно было первым в нашей жизни. Рождение принесло с собой такого уровня перемены, какие могут быть вполне сопоставимы с катаклизмом космического масштаба. Слишком значительно изменились условия существования, невероятно сложные испытания пришлось пройти в период рождения, полная неизвестность ожидала новорожденного человека в новом для него мире. В переживаниях своего рождения каждый человек невероятно одинок, так же как и в момент смерти.

Рождение и смерть - это два события в жизни человека, одинаковых по своей значимости. И то, и другое является переходом из одного мира в другой. Чтобы осознать значение этих ключевых событий в жизни человека, необходима серьезная внутренняя работа, длительный духовный поиск. Сталкиваясь с рождением или смертью, мы невольно испытываем страх. Близость этих событий наталкивает нас на мысль о нашей беспомощности перед ними. Страх, который испытывает человек перед неизвестным, непонятным, неизбежным, - вполне естественное явление. Именно он заставляет нас задумываться о смысле жизни и делать что-то на пути собственного развития.

Однако когда женщина беременна, постоянное присутствие в ее жизни страха перед предстоящими родами может серьезно омрачить счастливое время ожидания малыша. Вот как описала подобное состояние будущая мама, Елена: “В самом начале беременности я испытывала некоторое беспокойство по поводу того, что же меня ждет в родах. Я утешала себя тем, что рожать мне еще не скоро и ближе к родам страх пройдет сам собой. Но беременность протекала непросто, сначала меня мучил сильный токсикоз, потом была угроза выкидыша. Так что чем ближе были роды, тем сильнее я боялась их наступления и мечтала только о том времени, когда все мучения будут позади, а в моей жизни появится замечательный малыш”.

Повышенная тревожность мамы мешает гармоничному протеканию беременности, тормозит нормальное развитие ребенка, может стать причиной серьезных осложнений во время родов.

Как же поступить будущей маме в такой ситуации?

Если вы чувствуете сильный страх по поводу предстоящих родов, не можете освободиться от тревожных предчувствий, мучаетесь от бессонницы или неприятных снов - не “загоняйте” эти переживания внутрь себя, постарайтесь понять их причину.

Со страхами бесполезно бороться: чем больше вы тратите сил, чтобы их победить, тем сильнее они наступают на вас. Страхи, связанные с родами, - вполне естественное явление, с которым так или иначе встречаются почти все беременные, а также их мужья и другие близкие люди. Ведь роды - это мощнейшие психофизические переживания мамы и малыша, напряженный и ответственный момент в жизни всей семьи. Чтобы подготовиться к гармоничным родам, необходимо провести серьезную внутреннюю работу - найти источник своего страха, сформулировать его, принять это переживание как часть своей внутренней жизни и, наконец, быть готовыми к необходимости изменить себя.

Советы: как избавиться от страхов

Учитесь сотрудничать со своими страхами, чтобы превратить их из ваших врагов в ваших союзников. Страхи не должны толкать вас на необдуманные поступки, напротив, их нужно использовать для поиска пути к оптимальному сценарию поведения в период беременности и в родах. К сожалению, нередки ситуации, в которых женщина, находясь под влиянием своих страхов, стремится “избежать” родов, к примеру, при помощи кесарева сечения или использования обезболивающих препаратов. При этом она даже не задумывается, какие последствия могут иметь эти действия для дальнейшей жизни ее малыша. Действительно, легче всего переложить всю ответственность за роды на врачей, легкомысленно надеясь, что кто-то сможет сделать за вас эту ответственную работу. Однако роды - это не просто физиологический акт “изгнания” плода из чрева матери, это совместные переживания двух близких людей - матери и ребенка. Только от женщины зависит, станут ли роды для ребенка мучительным испытанием, или его приход в наш мир будет согрет любовью и пониманием. Поддержать своего ребенка, разделить с ним в полной мере переживания рождения женщина может, активно участвуя в родах, ответственно подходя к организации родов в целом и к использованию медикаментов в частности. В конечном счете, здоровье малыша зависит от того, насколько ответственно и осознанно мама участвует в его рождении.

Многие женщины боятся родов из-за того, что повсеместно встречают только негативное отношение к ним. “Опытные” подруги расскажут ужасающие истории о роддоме, мама от ваших расспросов отмахнется: “да что вспоминать”, по телевизору так уродливо и трагично показывают роды, что кому угодно станет не по себе… Да к тому же система женских консультаций со своим стремлением найти патологию в любой беременности не вызывает у беременной женщины чувства оптимизма. Вот большинство людей и думают, что роды непременно связаны с болью и страданиями. Это мнение благополучно процветает благодаря системе отечественного родовспоможения, которая на протяжении многих лет не отличалась гуманностью по отношению к роженице и ребенку. Из естественного процесса роды были превращены в сложную операцию, из главного действующего лица женщина становилась пассивной пациенткой, а ребенок вообще не рассматривался в качестве живого человека, а служил лишь объектом медицинских манипуляций. Неудивительно, что в таких условиях сложилось искаженное, уродливое отношение к такому прекрасному событию, как рождение человека.

Однако не стоит полагаться на общепринятые представления. Приложите усилия к тому, чтобы ваше собственное представление о родах изменилось, стало более светлым и радостным. Не поддавайтесь влиянию людей с негативным опытом, не разрешайте им запугивать вас рассказами о том, как тяжело проходили их роды. Каждые роды - совершенно уникальное, неповторимое событие. Не “примеривайте” чужие переживания на себя. Благополучный исход родов очень сильно зависит от вашего положительного настроя, уверенности в собственных силах, готовности к появлению ребенка. Ищите такую информацию о родах, которая создала бы у вас уверенность в том, что роды - это естественный процесс. Ищите общения с такими людьми, которые расскажут вам о том, что роды могут стать самым прекрасным, удивительным моментом в жизни, полным любви и нежности к ребенку. Ищите такую атмосферу, в которой вы и ваш малыш могли бы спокойно и радостно ожидать предстоящих родов. Поверьте в то, что беременность дает женщине дополнительные силы, делает ее психику удивительно пластичной, особо восприимчивой к переменам. Не пренебрегайте этими новыми возможностями. Сейчас существует множество центров для семей, ожидающих ребенка, в которых вы сможете найти и благотворную атмосферу, и полезную для себя информацию. В ваших силах направить энергию страхов в русло активной деятельности по подготовке к родам.

Повышенная тревожность женщины во время беременности говорит о дефиците доверия. В первую очередь к самой себе.

Найдите внутри себя те качества, которые позволяют вам думать о себе с любовью и уважением, как о сильном, добром, замечательном человеке. Не осуждайте себя за ваши тревоги. Многие женщины, зная о вреде отрицательных эмоций во время беременности, испытывают сильное чувство вины перед малышом за то, что их мучают тревожные мысли. Отрицательные эмоции не вредны малышу, если вы умеете, выплеснув их, расстаться с ними. Хуже, если вы будете носить тревоги в себе, стараясь внешне выглядеть спокойно. Учитесь доверять себе, своим чувствам. Любите себя в любых проявлениях, прощайте за слабости, уважайте за то, что подарите жизнь маленькому человечку. Помните о том, что вы заключаете в себе целый мир для вашего ребенка. Чем богаче палитра ваших чувств, тем больше информации для своего развития получает малыш. Пусть в этом мире будут штормы и штили - жизнь есть жизнь. Главное помнить о том, что лучшего мира, чем вы, для вашего ребенка просто не существует. Уважайте в своем еще не родившемся малыше личность. Учитесь чувствовать и понимать друг друга еще в период беременности. Мысленно обращайтесь к малышу, рассказывайте ему о своих мыслях и впечатлениях, доверяйте ему. Страх отступит быстрее, если вы будете чувствовать, что рядом с вами близкий человек. Общение с ребенком обогащает жизнь женщины, дает ей возможность иначе взглянуть на мир, несет огромное количество новых ярких эмоциональных переживаний. Откройте свою душу этим переменам, не замыкайтесь на страхах, не обкрадывайте себя и своего малыша в этот удивительный период жизни.

Существует мнение, согласно которому с нами происходит именно то, чего мы больше всего боимся. И это не случайность. Так получается потому, что мы старательно убегаем от наших страхов, не прорабатываем их, не задумываемся о причинах их возникновения, не прислушиваемся к их “подсказкам” относительно того, какие действия необходимы, чтобы предотвратить воплощение страхов в реальность. Пока ваши страхи похожи на призрачные тени, мелькающие у вас за спиной, с ними трудно “договориться”. Чтобы сотрудничать со страхами, понимать, о необходимости каких перемен они говорят, надо с ними познакомиться. Есть несколько простых, но очень действенных способов для такого знакомства.

Уроки по борьбе со страхами

Урок 1

Возьмите лист бумаги и напишите о том, что вас тревожит. Подумайте, почему этот страх появился в вашей жизни и что можно сделать, чтобы то, чего вы так боитесь, не реализовалось. Таким образом вы найдете для себя выход из пугающей вас ситуации, поверите в возможность ее счастливого завершения. Можете включить в этот процесс воображение и сочинить добрую сказку о своих страхах, и обязательно со счастливым концом. Вообще, беременной женщине очень полезно фантазировать, представлять в своих мечтах здорового, сильного, счастливого малыша. Чтобы избавиться от негативных мыслей о родах, создайте свой образ идеального рождения. Представьте, что рождение - это сказочное путешествие из одного прекрасного мира в другой. В этом путешествии вас и вашего малыша будут поддерживать силы самой Природы. Вообразите, что ваше тело способно раскрыться подобно прекрасному цветку, из сердцевины которого появится прекрасный малыш. Такие фантазии помогут вам настроиться на благополучные роды.

Урок 2

Очень хороший способ избавиться от страхов - как можно чаще говорить о них. Обсуждайте свои тревоги с людьми, которые готовы утешить и поддержать вас. Многие женщины находят такую эмоциональную поддержку на курсах по подготовке к родам. Вы увидите, что страхи есть и у других людей, получите возможность открыто говорить о своих проблемах. Психологи, которые проводят занятия с беременными, помогут проанализировать ваши чувства. Но самое главное, вы увидите, что не одиноки в своих переживаниях, получите реальную помощь и поддержку. Вот что, например, рассказала об эффективности занятий в группе по психологической подготовке к родам одна из участниц таких занятий, Нина: “Расстаться с моими страхами мне помогла школа беременных мам. На занятиях мы подробно обсуждали, как проходят роды, разбирали самые разные их аспекты - от физиологии до психологии, проговаривали мельчайшие детали, смотрели видеосъемки. В спокойной, располагающей атмосфере можно было получить ответ психолога или акушерки на любой вопрос. Я узнала, что чувствует во время рождения ребенок, и поняла, как важно, чтобы мать спокойно и радостно ожидала родов. В результате этих занятий мое внутренне отношение к родам от “непонятно, неизвестно и поэтому страшно” поменялось на “теперь все понятно, а значит, совсем не страшно”.

Урок 3

Вот еще один способ работы со страхами, который достаточно часто используется психологами при работе с беременными. Если вам трудно выразить свои страхи словами, то возьмите бумагу и краски и нарисуйте их. Теперь у ваших страхов появилось очертание. Рассмотрите, на что похож ваш рисунок. Даже если это несколько абстрактных пятен, они могут многое поведать о вашем внутреннем состоянии. Опишите, что вы изобразили. А теперь внесите в свой рисунок изменения, чтобы он перестал быть пугающим. Используйте для этого яркие краски и смешные символы, и вы увидите, что даже самые мрачные картины можно переделать в оптимистичные. Одна из беременных женщин, занимавшихся с психологом, Лиза, нарисовала две большие мрачные скалы, а между ними узкую щель, объяснив, что это ее страх: ребенок застрянет в родовом канале. После внесения изменений по ущелью струился ручеек, а в небе появились нежные тона восходящего солнца. Катя нарисовала маленького человечка среди бушующей стихии. Этот рисунок символизировал страх одиночества среди непонятной, мощной стихии родов. Чтобы изменить эту безысходность и беспомощность, Катя превратила маленького человечка в центр яркого, лучистого солнышка. На рисунке Ани был изображен страх перед неизвестностью - ребенок отделился от одного мира, но не достиг другого, он словно бы завис в пустом безжизненно белом пространстве. Чтобы справиться с пугающей неизвестностью, Аня заполнила это белое пространство зелеными ростками травы и оранжево-желтыми потоками, которые заботливо подхватили малыша.

В заключение хотелось бы еще раз повторить: не надо ни бояться, ни стыдиться страха, не надо “загонять его вглубь” - конструктивное отношение к нему, “сотрудничество” с ним поможет вам придти к той гармоничной ясности, которая должна царить в душе каждой женщины, исполняющей свою величайшую миссию - рождение нового человека.

