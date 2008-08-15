Кесарево сечение. Кто решает, каким образом ребенок появится на свет?

Кесарево сечение – это операция, при которой плод и послед извлекаются через искусственно созданный разрез на матке и передней брюшной стенке.

В настоящее время кесарево сечение составляет 20-25% от числа всех родов.

В 60% случаев операция кесарево сечение выполняется в плановом порядке (в этом случае показания к нему определены еще во время беременности), в остальных случаях прибегают к экстренному кесареву сечению. Плановая операция предпочтительнее, так как в этом случае все необходимые исследования и предоперационная подготовка проводятся в полном объеме.

Правовые аспекты

Кто должен решать, каким образом ребенок появится на свет? Предварительно этот вопрос решается в женской консультации, где пациентка наблюдается при беременности. При наличии каких-либо заболеваний у женщины свое заключение о ведении беременности и способе родоразрешения дает не только акушер-гинеколог, но и другие специалисты, консультация которых необходима конкретной пациентке. Окончательное решение принимают врачи роддома.

Часто возникает вопрос: может ли женщина самостоятельно выбирать метод родоразрешения, то есть решать, рожать через естественные родовые пути или путем операции кесарево сечение. Официально в нашей стране кесарево сечение только по желанию женщины выполняться не может, необходимо наличие показаний. Считается, что пациентка, не обладая профессиональными знаниями об опасности хирургического вмешательства и о влиянии операции на ее организм и здоровье будущего ребенка, не может принимать подобных решений. Хотя в некоторых странах, например в Голландии, для проведения операции достаточно желания женщины.

Однако на практике оказывается, что большинство кесаревых сечений выполняются по относительным показаниям, то есть когда роды через естественные родовые пути возможны. В этих случаях очень важен настрой пациентки на определенный метод родоразрешения, и ее желание может быть определяющим. К тому же, если женщина настаивает на операции, основания для нее можно найти всегда. Но задача врача в этом случае не в том, чтобы сразу же решить вопрос в пользу кесарева сечения. Он должен выяснить причины, по которым женщина не хочет рожать через естественные родовые пути и рассказать ей о возможных рисках для нее и для ребенка. Часто после беседы с врачом женщина соглашается на роды через естественные родовые пути.

Важно, чтобы женщина действительно настроилась на естественные роды, потому что негативное отношение к ним может оказать отрицательное влияние на родовую деятельность и состояние ребенка, и в итоге роды закончатся операцией, как и требовала пациентка с самого начала. Поэтому во многих роддомах работает психолог, который помогает женщинам избавиться от страха перед родами, вселяет уверенность в благоприятном исходе родов для нее и для ребенка.

Многие женщины в свою очередь наоборот хотят отказаться от операции, когда врач настаивает именно на таком методе родоразрешения. В этом случае врач также обязан рассказать пациентке обо всех возможных рисках, которые имеются для нее при родах через естественные родовые пути и при операции. Если врачи определили, что необходима операция, но женщина на нее не согласна, ей необходимо изложить отказ от операции в письменном виде, указав, что она предупреждена о необходимости проведения операции, но отказывается от нее. Окончательное решение в этом случае остается за пациенткой. Однако помните, что, отказываясь от операции, вы сами несете ответственность за последствия этого отказа для вас и будущего ребенка. Обязательно следует взвесить все «за» и «против», сравнить возможную опасность для здоровья при кесаревом сечении и естественных родах, если есть возможность, проконсультируйтесь с другим врачом.

Если женщина согласна на операцию, она подписывает согласие на нее, независимо от того, плановая или экстренная операция ей предстоит. В бланке «Согласия на операцию» также сказано, что женщине разъяснены показания, по которым проводится операция и что она предупреждена о возможных рисках. Если женщина находится без сознания, то решение об операции принимает консилиум врачей. Под заключением о необходимости операции должны быть подписи минимум трех врачей.

Перед операцией с женщиной также беседует анестезиолог, который обязан разъяснить пациентке преимущества того метода обезболивания, который будет применяться у нее в ходе операции, и если женщина согласна, она подписывает согласие на наркоз или спинальную анестезию.

Кроме того, у всех женщин, идущих на операцию, возможно кровотечение. В случае массивной кровопотери может потребоваться переливание препаратов крови, которое также нельзя проводить без согласия женщины. Так как при операции женщина может быть без сознания, то в большинстве роддомов ей заранее (перед операцией) предлагается подписать согласие на переливание препаратов крови, в случае необходимости.

Перед тем, как подписать согласие на операцию и другие медицинские манипуляции или отказ от них, женщина имеет право получить ответы на все свои вопросы, касающиеся способа операции, метода обезболивания, возможных рисков для нее и для ребенка. Врач обязан все объяснить женщине доступным для нее языком, не оказывая на нее давления.

Не следует ничего подписывать не читая, внимательно прочитайте все пункты того бланка, который вам дают подписать, уточните все, что вам непонятно. Помните, что вы не просто соблюдаете определенные формальности, а принимаете важное решение.

Показания

Существуют абсолютные и относительные показания к операции кесарево сечение. К абсолютным показаниям относятся те ситуации, при которых естественные роды невозможны, либо опасны для жизни матери и плода. К относительным показаниям относятся заболевания и акушерские ситуации, при которых роды через естественные родовые пути возможны, но с большим риском для матери и плода, чем кесарево сечение.

К абсолютным показаниям относятся:

1. Сужение таза III-IV степени, либо его деформации вследствие травм или других причин, создающие препятствия для продвижения плода.

2. Опухоли шейки матки, таза, яичников, мочевого пузыря, создающие механические препятствия для рождения плода через естественные родовые пути.

3. Рак шейки матки, влагалища, наружных половых органов, прямой кишки, мочевого пузыря.

4. Предлежание плаценты.

5. Предлежание и выпадение петель пуповины.

6. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты при отсутствии условий для срочного родоразрешения через естественные родовые пути, с обильным кровотечением.

7. Неправильные вставления головки (лобное предлежание).

8. Эклампсия.

9. Резко выраженное варикозное расширение вен влагалища и наружных половых органов.

10. Угрожающий разрыв матки.

11. Поперечное или косое положение плода.

Относительные показания:

1.Сужение таза I-II степени в сочетании с другими неблагоприятными факторами (крупный плод, переношенная беременность и др.).

2. Рубец на матке после кесарева сечения (хотя и является относительным показанием, очень мало в мире врачей решается вести роды через естественные родовые пути после предшествующей операции).

3. Начавшаяся гипоксия плода.

4. Тазовое предлежание плода.

5. Многоплодная беременность.

6. Переношенная беременность при отсутствии готовности организма к родам.

7. Первородящая 30 лет.

8. Беременность, наступившая в результате вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), бесплодие в анамнезе.

9. Пороки развития матки.

10. Хронические заболевания матери (например, пороки сердца, сахарный диабет, близорукость).

11. ВИЧ-инфекция у матери.

Чаще всего, решение в пользу операции кесарево сечение принимается при наличии нескольких относительных показаний (например, тазовое предлежание в сочетании с крупным плодом, или первородящая женщина старше 30 лет, у которой беременность наступила после применения ЭКО).

Преимущества естественных родов

Роды, через естественные родовые пути более физиологичны как для матери, так и для ребенка, поскольку они наступают в тот момент, когда они оба к этому готовы.

Кесарево сечение ославляет след на всю жизнь в виде рубца на матке. 95% женщин с рубцом на матке идут на повторное кесарево сечение и не имеют возможности родить самостоятельно. Возможно возникновение спаечной болезни («спайки» представляют собой соединительную ткань, которая может разрастаться в брюшной полости и «запаивать» петли кишечника, яичники, маточные трубы, из-за чего в дальнейшем могут возникать боли, запоры, бесплодие).

После естественных родов организм женщины быстрее восстанавливается, послеродовый период протекает легче, поэтому гораздо реже требуется назначение лекарственных препаратов, быстрее происходит выписка. Мама практически сразу после родов пребывает совместно с малышом, может кормить его по требованию.

Хотя кесарево сечение и освобождает от родовой боли, зато после кесарева сечения женщина испытывает интенсивную боль в области послеоперационного шва, невозможно обходиться без обезболивающих препаратов. После естественных родов, даже если были наложены швы на промежность, обезболивание в большинстве случаев не требуется.

То, что кесарево сечение способствует сохранению фигуры это тоже миф. Брюшная стенка подвергается растяжению при беременности, а не при родах, и при наличии шва тонус ее восстанавливается хуже. Обратное развитие матки после кесарева сечения также происходит медленнее, поэтому дольше продолжаются послеродовые выделения.

Многие считают, что после кесарева сечения реже возникают проблемы с мочеиспусканием, опущение матки, геморрой, однако это не так, поскольку нагрузка на половые органы происходит не только во время родов, но в течение всей беременности. Однако следует признать, что при кесаревом сечение отсутствует растяжение влагалища, поэтому оно остается более узким, чем после естественных родов.

Некоторые женщины считают преимуществом кесарева сечения то, что можно выбирать дату родов. Но это также не совсем верно, потому что никто не застрахован от преждевременного начала родовой деятельности, до назначенной даты операции. Кроме того, выбирать дату можно только в тех пределах, в которых позволяет состояние матери и ребенка.

Заключение

Несмотря на все преимущества естественных родов, в некоторых случаях они представляют для матери и ребенка больший риск, чем кесарево сечение, поэтому при наличии показаний к операции нужно взвешивать все риски. Кроме того, при наличии абсолютных показаний роды через естественные родовые пути просто невозможны, и операция необходима для спасения жизни матери и ребенка.