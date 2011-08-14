U-интервью с главой Областного перинатального центра. Сергей Беломестнов: Пусть наша помощь вам никогда не понадобится

Досье: Сергей Беломестнов, 1971 г.р., окончил Уральскую государственную медицинскую академию в 1994 г., проходил обучение в интернатуре УГМА, затем в клинической ординатуре Уральского НИИ ОММ, в 2006 г. получил степень кандидата медицинских наук. Работал акушером-гинекологом сначала в Качканарской ЦГБ, затем – в Уральском НИИ ОММ. Вел специализированный прием по репродуктивной андрологии. В течение 2010 г. был главным акушером-гинекологом Управления здравоохранения г.Екатеринбурга. В настоящее время руководит Областным перинатальным центром, являясь заместителем главного врача по родовспоможению ОДКБ №1. Женат, супруга – врач, сыну 14 лет .

Областной перинатальный центр открылся 25 декабря 2010 года на базе Областной детской клинической больницы №1. Центр рассчитан на 5 тысяч родов в год, включает в себя 265 коек (160 для женщин и 105 для новорожденных), 37 коек реанимации (11 для женщин и 26 для детей), 5 операционных и 15 родильных залов. Здесь оказывается высококвалифицированная помощь беременным женщинам группы высокого риска – при выявленных внутриутробных пороках плода, при осложненном течении беременности, родов и раннего неонатального периода. На госпитализацию в Областной перинатальный центр направляют территориальные консультации и роддома – исключительно по показаниям (см. приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.10.2009 № 808н и приказы Минздрава Свердловской области от 27.01.2011 № 42-п и от 11.03.2011 № 234-п).

U-mama: За последний год в Екатеринбурге открылось сразу несколько серьезных родовспомогательных учреждений. Для нашего города это настоящий бум...

С.Б.: Этот бум относится не только к Свердловской области. Нужно понимать, что это не просто улучшение одного из показателей уровня жизни в конкретном субъекте федерации, а проявление новой социальной политики государства в целом. Оно обеспокоено и демографической ситуацией в стране, и снижением статуса семьи, материнства, детства. В свете этой политики реконструируются родильные дома, открываются перинатальные центры, совершенствуются технологии в службе родовспоможения и детства. Государство сейчас максимально развернуто к проблемам матерей и детей.

U-mama: Как вы считаете, проблема нехватки родильных домов для нашего города теперь решена, или дефицит до сих пор сохраняется?

С.Б.: Я не могу сказать, что дефицит был. Ни одна женщина не осталась рожать на улице по причине отсутствия мест в роддомах. Вокруг родовспомогательных учреждений часто создается беспочвенный ажиотаж – иногда его источником становятся средства массовой информации, иногда и сами беременные женщины. И в результате у будущих мам возникает ощущение, что мест на всех не хватит, что нужно срочно бежать договариваться, кому-то платить, причем платить непременно «черными» деньгами…

U-mama: А на самом деле беременной еще никто не оставался.

С.Б.: На самом деле население города Екатеринбурга и Свердловской области было всегда обеспечено достаточным количеством родовспомогательных коек. Но в течение последних лет серьезно изменились технологии оказания медицинской помощи, что потребовало открытия новых учреждений и создания нового коечного фонда.

U-mama: Насколько загружен сейчас Областной перинатальный центр?

С.Б.: Мы вышли на полную мощность уже в мае, то есть спустя полгода после открытия.

U-mama: Какие медицинские учреждения раньше брали на себя этот поток пациентов?

С.Б.: Эти пациенты направлялись либо в Уральский НИИ ОММ, либо оставались в своих районных родильных домах: в Екатеринбурге это муниципальные родильные дома, в Свердловской области – родильные дома крупных населенных пунктов.

U-mama: Можно ли сейчас утверждать, что за немногим больше полугода вашей работы появились новые жизни, которые без вас были бы обречены?

С.Б.: Это было бы слишком громким утверждением. Но есть малыши, которым здесь, в Областном перинатальном центре, оказали своевременную медицинскую помощь и как минимум облегчили их появление на свет.

U-mama: Какой самый сложный случай, положительным разрешением которого вы гордитесь? Или в этих стенах все случаи «самые сложные»?

С.Б.: Каждый случай заставляет привести нашу службу в состояние максимальной готовности, и практически еженедельно мы имеем пациента, опытом лечения которого можно гордиться.

U-mama: Много ли в России подобных центров?

С.Б.: Они есть или в ближайшие годы появятся в каждом субъекте федерации. Уникальность нашего центра в том, что здесь максимально приближена хирургическая помощь новорожденному.

U-mama: Для какой категории пациентов этот фактор является жизненно важным?

С.Б.: Для новорожденных с пороками развития. Таким детям, как правило, требуется операция, и чем быстрее будет оказана медицинская помощь, тем лучше будет качество жизни и выше шанс на выздоровление. Это время мы называем «золотыми часами». Раньше дети с врожденными пороками развития появлялись на свет в другом родильном доме или в НИИ ОММ, и затем их доставляли в ОДКБ №1 санитарным транспортом. Сейчас, в условиях нашего перинатального центра, мы можем прооперировать женщину в одной операционной, а к моменту окончания этой операции в соседней операционной уже будут ждать доктора, готовые оказать помощь ребенку. Это даже не «золотые часы», а «золотые» минуты и секунды. И в этом отношении Областной перинатальный центр – единственный в стране, где такова концепция оказания неотложной хирургической помощи новорожденным с пороками развития.

U-mama: Думаю, что дочитав до этого места, большинство желающих «попасть» в Областной перинатальный центр уже поняли, что так просто их сюда не примут. Или примут? Какие категории будущих мам могут рассчитывать на то, чтобы родить у вас?

С.Б.: Деятельность Областного перинатального центра полностью регламентируется приказом областного Минздрава и жестко контролируется федеральным Министерством здравоохранения. Дело в том, что койка нашего центра для государства очень дорога, и использовать ее для обычных, неосложненных родов нецелесообразно. Это необоснованное расходование средств налогоплательщиков (в том числе, и наших с вами). Данное учреждение создано для проблемных матерей и проблемных детей. Сюда госпитализируются с любыми формами тяжелых осложнений беременности. Это те случаи, когда пациентку необходимо доставить к нам на санитарном транспорте, либо если мы знаем, что по исходу родов ребенку придется оказывать медицинскую помощь – например, хирургическую, как при пороках, или реанимационную, если ожидается малыш с очень маленьким весом.

U-mama: Жительниц Екатеринбурга вы тоже принимаете?

С.Б.: Да, разумеется.

U-mama: Итак, Областной перинатальный центр имеет дело со сложными и очень сложными случаями, с которыми не могут справиться обычные роддома, правильно?

С.Б.: Технологическое оснащение обычных родильных домов ограничивает их в возможности благополучно разрешить такие случаи.

U-mama: Стало быть, желание среднестатистической беременной женщины, вынашивающей беременность без каких-либо патологий, родить в вашем учреждении, просто потому что здесь красиво, чисто, современно – это желание абсолютно необоснованно?

С.Б.: Да, необоснованно. И я не устану повторять: дай бог, чтобы наши технологии вам в жизни никогда не пригодились. Не надо стремиться попасть в наш центр, не провоцируйте ситуацию, когда наши технологии могут вам потребоваться.

U-mama: Кто принимает решение, что будущую маму необходимо направить в Областной перинатальный центр?

С.Б.: В 35-36 недель в обменной карте делается запись о том, в каком учреждении должна родоразрешиться пациентка – либо в районном родильном доме, либо в межмуниципальном перинатальном центре, либо в Областном перинатальном центре. Эту запись делает врач совместно с заведующей женской консультацией или отделением, где наблюдается беременная женщина. Будущая мама и ее семья должна быть об этом проинформирована.

U-mama: Как практикующий доктор, какой совет вы бы дали будущим родителям? На что нужно обратить внимание в первую очередь?

С.Б.: Нужно понять, что рожают не акушерки и не врачи. Рожает женщина. Благоприятный исход беременности и родов максимально зависит от семьи, от общества, а не от медицинских работников. При нормально протекающих беременности и родах мы только наблюдаем, мы не оказываем медицинскую помощь. Даже название нашей службы – родовспоможения – говорит о том, что мы помогаем при родах. А вот когда беременность и роды начинают течь патологически, лишь тогда мы выступаем как врачи. Вся медицинская система страны от министра до санитарки влияет на исход беременности и родов только на 15% - это мнение экспертов Всемирной организации здравоохранения. 85% зависят от женщины, супруга, семьи, общества. К большому сожалению, в нашей стране в советское время произошел сильный сдвиг в сознании. Тогда в роддома невозможно было проникнуть никому, кроме самой роженицы; врачи акушеры-гинекологи «оккупировали» процесс родов. Сейчас мы понимаем, что это порочная практика: роды – это, прежде всего, социальное явление. Но теперь общество не готово принять роды обратно в семью, взять на себя ответственность. Большинство людей полагают, что единственная их забота – «попасть» в хороший родильный дом, и все их проблемы будут решены. Но это глубокое заблуждение. Современная тенденция (это призыв, в том числе, и главного акушера-гинеколога Минздравсоцразвития РФ Л.Адамян) – открыть родильные дома для семьи, пустить туда мужей, отдать им детей, а не превращать роды в медицинскую технологию.

U-mama: Кстати, а в вашем высокотехнологичном учреждении мужей на роды пускают?

С.Б.: Конечно. Даже на операции кесарева сечения у нас присутствует супруг, и ребенка мы выкладываем, в том числе, и на грудь отца. Это делается не только для того, чтобы создать соответствующий психоэмоциональный фон. Присутствие супруга на родах – очень важная составляющая медицинской технологии с точки зрения бактериологической защиты новорожденного.

Фотоэкскурсия по Областному перинатальному центру

Палата непрерывного пребывания (дородовая госпитализация + родовая палата + послеродовая госпитализация)



Стандартная 1-местная палата



Реанимационная палата для женщин



Палата интенсивной терапии новорожденных