Партнерские роды. Брать ли мужа на роды

Один из аргументов противников партнерских родов «нечего мужу там делать». Это неправильный аргумент – можно спорить, стоит ли идти мужу на роды, но то, что ему есть, чем там заняться, это факт. Партнер приглашается на роды не для того, чтобы просто стоять и смотреть.

Что делать мужу на родах

Во-первых, муж должен оказывать моральную поддержку, как ни банально это звучит. Он может разговаривать с женой, успокаивать ее и убеждать, что все будет хорошо, либо просто разговорами отвлекать от неприятных ощущений.

Во-вторых, муж может проводить жене массаж спины по время схваток. Это значительно уменьшает болевые ощущения.

В-третьих, муж может позвать при необходимости врача или акушерку. Медперсонал не находится около роженицы непрерывно, а периодически заходит, поэтому в нужный момент рядом может никого не оказаться. Кроме того, некоторые женщины предпочитают, чтобы рядом находился близкий человек, потому что боятся хамства и плохого отношения медперсонала.

Во время потуг, когда женщина находится на родовом столе, муж стоит у изголовья, можно взять жену за руку. Иногда очень помогает, когда муж повторяет для жены указания врача, так как-то лучше воспринимается. Стоять у жены между ног и заглядывать в промежность не требуется, причем не только потому, что зрелище не очень эстетичное, но и потому, что это место занято акушеркой, и не стоит ей мешать. В принципе, во время потуг можно вообще попросить мужа и выйти из родовой, и вернуться когда малыш родится. Пока врач осматривает родовые пути и накладывает швы (при наличии разрывов) муж стоит около пеленального столика и общается с новорожденным чудом.

К партнерским родам желательно подготовиться, для этого есть школы для будущих родителей. В школе обучат массажу при родах, расскажут как себя вести, и вообще помогут вам и мужу понять, нужны ли вам партнерские роды. Если вы не хотите ходить на подобные курсы, можно поискать информацию в Интернете.

Падение мужа в обморок во время родов – это не сказки, такое действительно возможно. Но обычно такое происходит, если муж понятия не имеет, зачем он находится в родовой и никак не участвует в происходящем. Если муж сосредоточен не на своих эмоциях, а на том, как ем помочь жене, то ему будет просто не до обмороков. Кроме того, еще раз подчеркну, что не стоит заглядывать непосредственно в «эпицентр» событий, смотрите на лицо жены.

Когда не стоит брать мужа с собой на роды

Не стоит брать мужа с собой если он сам этого очень сильно не хочет. Конечно, можно попытаться его переубедить, чтобы он захотел. Но если он остался при своем мнении, и пошел только потому, что его «заставили», вряд ли вы оба получите от партнерских родов положительные эмоции.

Партнерские роды не для впечатлительных мужчин. Если ваш муж бледнеет от вида крови даже при небольшой царапине и плачет, когда увидит мертвого голубя, на родах ему вряд ли удастся взять себя в руки, и пользы от него не будет.

Если вы чувствуете, что в ваших отношениях есть какие-то проблемы, между вами присутствует недопонимание и недоверие, то партнерские роды следует отложить до следующего раза.

Если вы считаете, что всегда должны при муже выглядеть идеально, пораньше встаете, чтобы успеть наложить макияж, пока муж не проснулся, и он даже не подозревает, что вы иногда ходите в туалет, тогда ему уж точно не стоит лицезреть вас во время схваток.

Если вам неприятно присутствие на родах кого-то, помимо медицинского персонала, не стоит себя насиловать. Изначальный негативный настрой вряд ли удастся преодолеть во время родов.

Как отражаются партнерские роды на семейных отношениях

Нельзя сказать, что отцы, присутствовавшие на родах, любят своих детей больше, чем те, которые присутствовали лишь при зачатии, это было бы просто некорректно. Но то, что они в большинстве случаев более ответственно относятся к своим отцовским обязанностям – это факт (хотя возможно это связано не с самими партнерскими родами, а с тем, что туда изначально идут более ответственные мужчины). Если папа присутствовал на партнерских родах, первым взял малыша на руки, то для него и в дальнейшем забота о малыше не будет проблемой, и он не будет бояться лишний раз прикоснуться к ребенку.

Существует мнение, что после партнерских родов нарушаются сексуальные отношения между мужем и женой, больше количество разводов. Исследованиями это не подтверждено. Если кто-то после партнерских родов развелся, то не факт, что виной всему было присутствие отца на родах. Почему-то если разводится пара, которая не прошла через партнерские роды, никому в голову не приходит связать развод с отсутствием мужа на родах. От сексуальных проблем после родов также никто не застрахован, причиной таких проблем обычно являются не партнерские роды, а то, что жена воспринимается не как любовница, а как мать ребенка.

«Партнерское» кесарево сечение

Присутствие партнера возможно и при операции кесарево сечение. Обычно муж находится не в операционной, а в предоперационной. В операционной рядом с женой можно находиться только пока операция не началась. Иногда, если применяется спинальная анестезия, а не общий наркоз, и роженица находится в сознании, папе могут разрешить стоять у изголовья. Когда малыш родится, папе его сразу же покажут, и если хорошо попросить, даже дадут подержать и сфотографироваться. Далее, пока заканчивается операция, папа может находиться рядом с малышом, которого помещают на пеленальный столик, либо в инкубатор.

Что нужно для партнерских родов

В большинстве роддомов из обследования от мужа требуется только флюорография (обычно флюорография мужа уже есть в обменной карте). Иногда нужно сдать также анализы на гепатит, ВИЧ и сифилис. Требования нужно уточнить в том роддоме, где вы собираетесь рожать.

Форма одежды - футболка, чистые хлопчатобумажные штаны и моющиеся тапочки. Одноразовый халат, маску и шапочку обычно выдают в роддоме (лучше этот момент уточнить заранее, если не выдают, то принести с собой). Одежда обязательно должна быть легкой, потому что материал, из которого изготавливаются одноразовые халаты, вентилируется очень плохо, а в родовых очень тепло.

Хотя врачи предпочитают, чтобы партнер был подготовленным, справки о том, что вы прошли курсы, никто не потребует, и экзаменовать мужа тоже не будут.

Когда в роддоме могут не разрешить партнерские роды

Пригласить на роды мужа – это законное право каждой женщины. Тем не менее, есть случаи, когда в этой услуге могут отказать.

Мужа могут не пустить, если родовой блок переполнен. Причиной отказа также может быть отсутствие индивидуальной родовой палаты.

Не проводятся партнерские роды, если в роддоме объявлен карантин.

Кто может быть партнером

Несмотря на то, что когда говорят о партнерских родах, обычно подразумевается присутствие мужа, возможны варианты.

Иногда у женщин возникает вопрос – пустят ли мужа на роды, если брак не зарегистрирован. В данной случае не беспокойтесь – штампа в паспорте от вас никто не потребует.

Некоторые женщины идут на роды с мамой. Мамин опыт может пригодиться, но если мама не отличается спокойствием и уравновешенностью и переживает больше вас, то вряд ли это хороший вариант.

Иногда женщины берут с собой на роды перинатального психолога. Впечатления после таких родов обычно хорошие – рядом находится человек, которому вы доверяете, и в то же время этот человек профессионал, и вы застрахованы от таких факторов, как излишние эмоции и обмороки на родах. Однако это все же не родной человек, а можно сказать, дополнительный специалист на родах. Кроме того, в отличие от мужа с мамой, присутствие перинатального психолога нужно оплачивать.

В принципе, на партнерских родах может присутствовать любой человек, которого роженица хочет видеть рядом с собой. Естественно, это может быть только один человек.