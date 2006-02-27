Методы уменьшения родовой боли. Часть 4. Гидротерапия.

Гидротерапия относится к методикам обеспечения альтернативных стимулов для ингибирования ощущения боли, но значение и эффективность её столь велики, что заслуживают отдельного разговора.

Ванны и души являются старинными средствами от многих болезненных состояний и быстро становятся приемлемыми, как средство, устраняющее боль при родах. Обширных научных исследований по этому вопросу не проводилось ни у нас в стране, ни за рубежом, но определенные научные знания все же есть.

В 1997 году на кафедре акушерства и гинекологии Волгоградской медицинской академии проводилось комплексное исследование родоразрешения в воду, включающее изучение продолжительности родов по периодам и наблюдение общей реакции роженицы. Детально оценивалась сократительная деятельности матки по данным КТГ до и во время погружения женщины в воду, а также давалась оценка эффективности обезболивания с помощью воды по шкале Н. Н. Растригина. Для родов был подготовлен специальный родильный бассейн с обычной водопроводной водой с добавлением морской соли. Во время родов включалась спокойная музыка. Температура воды постоянно поддерживалась в пределах 36-37* С. по желанию включалась гидромассажная установка, оказывавшая выраженное седативное и релаксирующее действие. Поводом для использования воды было желание облегчить страдания матери, уменьшить родовую боль.

Все процессы проходили под контролем специальных датчиков, где отслеживалось состояние ребенка и эффективность родовой деятельности. В среднем продолжительность родов составила около 8 часов, период изгнания - 23+2,2 мин, последовый период - 7+1,2мин. Продолжительность нахождения в воде была в среднем 3,5 часа.

Обезболивающий эффект во всех случаях был высокий - выше 7 баллов по шкале Н.Н.Растригина по сравнению с 4-6 баллами до погружения в воду. Кроме того, все роженицы отмечали состояние комфорта. Женщины улыбались, смеялись, с удовольствием погружались в воду с головой, были подвижны в воде.

До погружения в воду в 16 случаях из 18-и наблюдались нерегулярные сокращения матки низкой или вариабельной амплитуды. Но уже через 1 час нахождения в воде у всех рожениц регистрировались ритмичные схватки с интенсивностью около 100%. В паузах между схватками наблюдалась выраженная релаксация матки. Интересно, что в случае выхода роженицы из воды и переход на кровать регистрировались укороченные паузы между схватками, увеличение болезненности схваток, что выражалось в снижении оценки по Н.Н.Растригину на 3-4 балла. Через 10-15 минут паузы удлинялись, однако болезненность сохранялась. Роженицы стремились вновь зайти в воду. Большинство рожениц положительно оценивали влияние воды на самочувствие. Субъективно женщины оценивали схватки как более эффективные ("реже, мягче и продолжительнее", "плотнее", "гораздо легче", "безболезненные, не такие острые" и т.д.). Плавание позволяло "лучше себя контролировать", "иметь свободу движений", "возможность нырять и дышать в воду". Особенно яркой была разница в ощущениях у повторнорожающих женщин, по сравнению с впечатлениями от предыдущих родов.

Таким образом, зарегистрировано положительное влияние купания при родах, что включает снижение повышенного артериального давления, снятие боли, меньшее использование дополнительных анальгетиков, расслабление, уменьшение стресса, улучшение эффективности родовых схваток и высокое удовлетворение пациенток.

В естественной статистической работе, которая на сегодняшний день опубликована, с контрольными испытаниями, где сравнивались две группы: та, что пользовалась ванной, и контрольная группа, было обнаружено, что боль нарастала гораздо медленней в первой, чем во второй группе. К тому же изменения шейки матки наступали значительно быстрее в той группе, что пользовалась ванной. В два раза меньшему количеству женщин из этой группы требовалось усилие родовой деятельности (22% по сравнению с 47% в контрольной группе) и удовлетворение пациенток в этой группе было весьма высоко.

При применении гидротерапии нужно придерживаться ряда правил.

1. На каком этапе раскрытия шейки матки следует женщине идти в ванну?

Если она в предродовой стадии или в латентной фазе, то погружение в воду скорее замедлит схватки или временно их прекратит, т.к. объем плазмы расширяется, когда человек погружается в воду. Вес воды (гидростатическое давление) вытесняет тканевую жидкость во внутрисосудистое пространство, увеличивая объем плазмы крови и растворяя циркулирующий в ней окситоцин. В результате такого действия иногда при беременности рекомендуется погружение в воду, чтобы снять отечность или прекратить преждевременные схватки. В активной фазе родов такие действия не наблюдаются. Таким образом, если нет показания к прекращению схваток, женщине следует подождать, пока не начнется активная фаза родов, прежде чем лечь в ванну.

2. Как долго женщине следует находиться в ванне?

Ее собственный выбор может безопасно стать решающим фактором, если не существует какой-либо клинической причины для прекращения нахождения ее в ванне, а этим может стать осложнения у плода, кровотечения или быстрые роды в таких учреждениях, где роды в воде не разрешены.

3. Какова должна быть температура воды?

Если выдерживать температуру воды в пределах 36,6 до 37,8С, то это не даст возможности подняться температуре тела женщины, но создаст для нее чувство комфортности.

4. Как вести мониторинг частоты сердцебиения плода?

Если используется ручной аппарат Допплера, то матери всего лишь нужно приподнять живот из воды. Водонепроницаемый ручной аппарат Допплера доступен на рынке. Существуют разновидности ультразвуковых приспособлений для стандартных электронных мониторов, которыми можно безопасно пользоваться под водой. Оценку им может дать инженерный отдел больницы.

5. Увеличивается ли инфицирование матери и новорожденного, если мать пользуется ванной, когда у нее произошел разрыв плодных оболочек?

Ни одно из приведенных здесь исследований не обнаружило увеличения инфицирования матери и новорожденного при сравнении групп, которые получали ванну, и групп, не получавших ванну, даже при сравнении данных о женщинах с разрывом плодных оболочек. Специально посвящалось этой проблеме одно неопубликованное исследование, которое использовало обзор историй болезни всех 1337 рожениц, у которых были нормальные вагинальные роды в городском госпитале Сиэтла в 1989 году (23). Из 732-х женщин, принимавших ванны в течение родов, у 376 уже произошел разрыв плодных оболочек. Исследователи не нашили разницы в частоте заболеваемости хориоамнионитом, эндометритом или в наличие неонатальной инфекции между теми, кто пользовался ванной до или после разрыва плодных оболочек. Более того, не было замечено никакой разницы между теми, кто пользовался ванной, и теми, кто во время родов вовсе не пользовался ею.

Таким образом, принятие ванн во время течения родов является популярной практикой, которая, как показали ранние исследования может обеспечить благотворное влияние в смысле снятия боли и облегчения родов. В исследованиях по гидротерапии при родах рассматривалось лишь погружение, но не душ. Хотя влияние душа не изучалось отдельно, эмпирические данные свидетельствуют, что они усиливают расслабление и снимают боль. Если направлять брызги душа на нижнюю часть спины или живота женщины, то это приводит к немедленному облегчению.