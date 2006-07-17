Родовые схватки. Первый период родов

Что чаще всего пугает молодую женщину, впервые готовящуюся стать матерью (или чем ее чаще всего пугают)? Ответ напрашивается - схватки. Ожидание боли может вызвать большую панику, чем сама боль. И чем ближе заветный срок, тем навязчивее преследует этот страх. Самое верное средство избавиться от страха - перестать прятаться от него и прятать его от себя, встретить его лицом к лицу, «поговорить» с ним. Вы боитесь схваток? Так давайте разберемся, что это такое.

ЧТО ТАКОЕ СХВАТКИ?

Выражаясь медицинским языком, родовые схватки - это непроизвольные регулярные сокращения матки, наряду с потугами относящиеся к родовым изгоняющим плод силам.

Схватки свидетельствуют о начавшихся родах. (Помимо схваток, на начало родов могут указывать такие симптомы, как излитие околоплодных вод и отхождение слизистой пробки, закрывающей просвет шейки матки; слизистая пробка может отойти и за 2-3 суток до родов, так что ее отхождение не всегда означает, что пора ехать в роддом). Множество трудов написано о том, что же, собственно, провоцирует начало родов. Расходясь в частностях, все исследователи согласны в главном: организмы матери и ребенка, находясь в тесном взаимодействии, как бы «договариваются», передают друг другу необходимые импульсы.

Незадолго до начала родов плацента женщины и гипофиз малыша начинают вырабатывать специфические вещества (в частности простагландины и гормон окситоцин), вызывающие сокращения мышц матки, называемые схватками. Во время беременности шейка матки плотно закрыта. С началом родовых схваток начинается ее раскрытие: зев матки постепенно расширяется до 10-12 см в диаметре (полное раскрытие). Родовые пути готовятся «выпустить» ребенка из материнской утробы.

Внутриматочное давление во время схваток увеличивается, поскольку сама матка сокращается в объеме. В конечном итоге это приводит к разрыву плодного пузыря и излитию части околоплодных вод. Если это совпадает по времени с полным открытием маточного зева, говорят о своевременном излитии вод, если же маточный зев на момент разрыва плодного пузыря раскрылся недостаточно, такое излитие называют ранним.

Первый, подготовительный, период родов занимает, в среднем 12 часов, если женщина рожает впервые, и на 2-4 часа меньше для тех, у кого роды не первые. В начале второго периода родов (периода изгнания плода) к схваткам присоединяются потуги - сокращения мышц брюшной стенки и диафрагмы. Помимо того, что в схватках и потугах участвуют разные группы мышц, у них есть еще одно важное отличие: схватки - явление непроизвольное и неконтролируемое, ни их сила, ни частота не зависят от роженицы, в то время как потуги в известной степени подчиняются ее воле, она может их задерживать или усиливать.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ СХВАТОК?

Ощущения во время схваток индивидуальны. Иногда первые толчки чувствуются в поясничной области, затем распространяются на живот, становятся опоясывающими. Тянущие ощущения могут возникнуть и в самой матке, а не в области поясницы. Боль при схватках (в случае если вы не можете расслабиться или найти комфортное положение), напоминает боль, нередко сопровождающую менструальные кровотечения.

Однако не стоит панически бояться схваток. Нередко можно услышать от рожавших женщин, что схватки прошли у них либо вовсе безболезненно, либо боль была вполне терпимой. Во-первых, во время схваток организм выделяет собственные обезболивающие вещества. Кроме того, от болезненных ощущений помогают избавиться освоенные во время беременности приемы расслабления и правильного дыхания. И наконец, существуют медикаментозные способы обезболивания, однако применять их рекомендуют лишь в крайних случаях, поскольку все они в той или иной степени оказывают влияние на малыша.

Настоящие (а не ложные - см. ниже) «изгоняющие силы» подступают с регулярной периодичностью. Вначале интервалы между схватками составляют около получаса, а порой и больше, само сокращение матки длится 5-10 секунд. Постепенно частота, интенсивность и длительность схваток нарастают. Наиболее интенсивны и длительны (а порой - хотя и не всегда - болезненны) последние схватки, предшествующие потугам. Когда отправляться в роддом? В случае первых родов (и если до роддома недалеко) можно подождать, пока промежуток между схватками не сократится до 5-7 минут. Если четкий интервал между схватками еще не установился, но боль усиливается и становится все более длительной, то все-таки пора ехать в роддом. Если роды повторные, то с началом регулярных схваток лучше немедленно отправиться в роддом (нередко повторные роды отличаются стремительностью, поэтому лучше не медлить).

С началом схваток могут появиться слизистые выделения с незначительной примесью крови - это и есть та самая слизистая пробка, которая «закупоривала» вход в матку. Кровь (в небольшом количестве) попадает в слизь вследствие сглаживания и раскрытия шейки матки. Это естественный процесс, которого не следует пугаться, однако при обильном кровотечении необходимо немедленное обследование.

ИСТИННЫЕ ИЛИ ЛОЖНЫЕ?

Стоит иметь в виду, что после 20 недели беременности у некоторых (не у всех) женщин появляются так называемые ложные схватки, или схватки Брэкстона-Хикса, а за 2-3 недели до родов женщины начинают ощущать предвестниковые схватки. Ни те, ни другие, в отличие от истинных схваток, не ведут к раскрытию шейки матки. Возникают тянущие ощущения в низу живота или в пояснице, матка как бы каменеет - если приложить руку к животу, можно ее отчетливо прощупать. То же, собственно, происходит и при родовых схватках, поэтому «Брэкстон-Хикс» и предвестники зачастую путают рожающих впервые женщин. Как понять, действительно ли начинаются роды и пора ехать в роддом, или это только ложные схватки?

Схватки Брэкстона-Хикса, в отличие от истинных родовых схваток, редки и нерегулярны . Сокращения длятся до минуты, могут повторяться через 4-5 часов.

и . Сокращения длятся до минуты, могут повторяться через 4-5 часов. Ложные схватки безболезненны. Ходьба или теплая ванна чаще всего помогают полностью снять неприятные ощущения.

Роль ложных схваток пока до конца не выяснена. Их появление связывают с повышением возбудимости матки, считается, что они незадолго до родов предвестниковые схватки способствуют размягчению и укорочению ее шейки.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СХВАТКАХ?

Замечено, что чем больше беременная женщина напугана, чем меньше она знает о том, что с ней происходит и что ей предстоит, тем труднее, дольше и болезненнее протекают у нее роды. Еще в совсем недавнем прошлом словосочетание «подготовка к родам» казалось в России полной бессмыслицей. К счастью, за последнее десятилетие произошли качественные изменения в этой области - открыто множество курсов и школ по подготовке к родам, где к этому важному событию готовятся не только будущие мамы, но и будущие папы. Издано достаточно книг. А главное - изменилась психология. Теперь если не все, то большинство женщин понимают, что к родам надо готовиться, как к любой трудной и важной работе. И основная цель такой подготовки - избавиться от страха и боли.

Что же обычно рекомендуют специалисты для того, чтобы схватки прошли как можно легче и безболезненнее? Как уже говорилось, контролировать частоту и силу схваток вы не сможете, это от вас не зависит. Зато вы вполне можете помочь себе и своему ребенку эти схватки пережить.

На первых порах, когда схватки только-только начались, лучше не лежать, а двигаться: это ускорит процесс раскрытия маточного зева, а значит, сократит время родов.

Спокойно сосредоточьтесь и постарайтесь найти то положение тела, в котором вам наиболее комфортно. Не стесняйтесь, если вам хочется стоять на четвереньках, лежать на большом надувном мяче или даже… пританцовывать. Поверьте, никому и в голову не придет осудить вас за экстравагантность. Круговые и покачивающие движения тазом помогают снять напряжение и уменьшить боль.

Если получится, попробуйте между схватками спать или хотя бы «притворяться спящей» (это поможет расслаблению организма).

Можно полежать минут десять в ванне с теплой водой - конечно, если вы не одна в квартире и при необходимости вам смогут помочь.

Легкое поглаживание подушечками пальцев кожи нижней части живота облегчает схватки в начале пути. С началом схватки нужно сделать вдох и направить движение рук от средней линии в стороны, на выдохе руки двигаются в обратном направлении.

При усилении схваток хорошо помогает снять боль сильное и частое надавливание большими пальцами рук на точки в области передне-верхних остей подвздошных костей (это самые выступающие вперед части таза). Руки удобно расположить ладонями вдоль бедер.

Очень полезным оказывается массаж крестцовой зоны позвоночника. Он эффективен не только в начале схваток, но и все то время, пока в вашем организме действуют изгоняющие силы.

По мере усиления схваток все большее значение приобретает правильное дыхание. Но самое главное - настроиться, прислушаться к собственным ощущениям и… вспомнить о ребенке. Вам обоим предстоит трудная работа, но ведь ее результатом будет встреча!

Татьяна Киприянова

Первые схватки я распознала с трудом. Дело в том, что они были очень похожи на «тренировочные» схватки - так называемые «схватки Брекстона-Хикса», которые меня преследовали с 7-го месяца почти каждый вечер. И я сначала не могла понять - это по-прежнему они или уже начало родов. По ощущениям - как будто замирает живот внизу, потом «отпускает». Интервалы между схватками у меня были неравномерными: то через 20 минут, то через 5; но все-таки они шли регулярно (дольше двух часов) - это и повлияло на решение все-таки поехать в роддом.

Первые схватки были вполне терпимы - просто ощущение небольшого дискомфорта. Между ними были значительные промежутки, которые давали возможность расслабиться, и я уже даже начала сомневаться в том, что действительно рожаю. По прибытии в роддом осмотр показал раскытие шейки матки 1 см. Когда прокололи пузырь (кстати, это оказалось совершенно не больно), схватки пошли уже эффективнее, боль стала вполне ощутима, интервалы были примерно в минут 5-10 (раскрытие 4 см). Раньше у меня были довольно болезненные месячные, и эта боль показалась мне похожей на менструальную. В течение следующих часов (ребенок продвигался к выходу) боль становилась все сильнее и сильнее. Было тяжело. Мне немного помогал массаж поясницы, который делал муж, и дыхание, про которое я читала в книгах (медперсонал тоже подсказывал, как лучше дышать). Когда боль стала просто нестерпимой, начались потуги (кстати говоря, я не раз слышала от других, что, когда ощущаешь, что настал предел и терпеть боль уже нет мочи, это значит, что скоро все закончится). Потуги распознать легко - непроизвольно начинаешь тужиться (этот процесс я могла бы сравнить с позывом в туалет). Потуги - вещь тоже болезненная, но кардиографический аппарат стал плохо прослушивать сердце ребенка, и мне надо было родить как можно быстрее. Поэтому примерно с пятой потуги я уже родила своего мальчика (не обошлось без эпизитомии). Весь процесс у нас занял 12 часов (это были мои первые роды).

Анна Гончарова

Схватки были похожи на очень сильную и болезненную менструацию. Сначала они были очень слабые, и я даже не чувствовала дискомфорта. Это было похоже на очень легкий (не болезненный) спазм внутри живота. Болезненными схватки стали только часа через четыре. И напоминало это больше всего болезненную менструацию. Но очень больно было только около часа. Терпеть было можно, но с трудом. Муж очень помог. Даже в самый напряженный момент боль была не постоянная. Все шло примерно с периодичностью 5 минут. Сначала боль быстро нарастала, доходила до максимума и потом так же быстро исчезала. Каждая схватка занимала минуты две. Минуты три боли совсем не было! Хуже всего мне было в момент начала новой схватки - когда еще не больно, но понимаешь, что все пошло сначала. Малоприятно, но терпимо. И только один час. Как только мне разрешили тужиться, боль прекратилась. Больше никаких болей, о которых иногда пишут (в пояснице, или где-то еще), у меня не было.

К началу схваток я была уже в роддоме, так что сразу пошла к врачу, и врач подтвердила, что роды начались. Врач и акушерка сказали, когда можно начинать тужиться. Это было совсем не больно, и рожать совсем не больно. Хотя и делали разрез, но я этого совсем не заметила.

Роды вообще я помню очень хорошо, но вот боль забывается очень быстро. Вспоминаю скорее с удовольствием - и в первую очередь всякие забавные моменты. Ощущения ужаса и «никогда больше» не было вообще. Может, потому, что был хороший роддом и я рожала с мужем!

Елизавета Самолетова

К сожалению, к родам я была психологически совершенно не готова. Поэтому, уже будучи в родзале (я лежала в роддоме на сохранении), почувствовала, что у меня очень сильно болит живот, и испугалась. Конечно, «теоретически» я знала, что мне предстоят схватки, но слабо представляла себе, что это такое. Конечно же, ни о каком подсчете интервалов между схватками (это предложила сделать акушерка, которая сидела рядом за столом и что-то писала) не могло быть и речи. Мне показалось, что я умираю, и слабеющим голосом я попросила сделать мне кесарево сечение. Акушерка почему-то весело рассмеялась. Я спрашиваю: «Вы что смеетесь?» А она мне: «По моим подсчетам, каждая вторая роженица просит сделать ей кесарево».

Я мучилась около часа. Меня очень оскорбляло, что люди, которые были вокруг (медсестры, акушерки, зав. отделением и даже какие-то практиканты, которым меня показывали как пример «старой первородящей с несколько зауженным тазом») принимали мои страдания как должное и как ни в чем ни бывало пытались заговорить со мной на какие-то скучные бытовые темы (спрашивали, где я работаю, откуда у меня такая странная фамилия и как я назову своего будущего ребенка). А когда живот у меня начинал болеть особенно сильно, подходила акушерка и издевательски (как мне тогда казалось) рассказывала, как я должна дышать.

Когда начались потуги, стало легче и даже, я бы сказала, интереснее, ведь «результат труда» должен был вот-вот появиться. Он и появился. В нем было 3 кг 600 г.

Потом я извинилась перед врачами, но они снова засмеялись и сказали, что так, как я, ведут себя почти все. И я решила, что к следующим родам буду готовиться долго и серьезно.

Читайте также рассказы о беременности и родах от посетителей сайта U-mama.

Анна Королева

Акушер-гинеколог, врач ассоциации «Медицина 2000»

Журнал "9 МЕСЯЦЕВ", №1 2002 г.