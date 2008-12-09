14-й роддом: от первого лица

Досье: Любовь Лебедева, заместитель главного врача по родовспоможению ГКБ №14. Окончила Свердловский медицинский институт, на сегодняшний день общий медицинский стаж работы составляет более 40 лет, врач высшей категории, отличник здравоохранения. 14-ым роддомом руководит с 1990 г. – с момента его открытия. Любовь Михайловна – мама и бабушка: у нее дочь, внучке 18 лет.

U-mama: Вы руководите роддомом без малого 20 лет. Что, по вашим ощущениям, изменилось в области родовспоможения за это время?

Л.Л.: Изменилось очень многое. Надо отдать должное, все-таки материально мы стали жить лучше. Когда мы начинали, было время, когда женщины несли с собой даже медикаменты, сейчас в роддоме мы ни в чем не испытываем проблем и можем позволить себе все, что нам необходимо для оказания помощи в родах. Во-первых, благодаря программе «Мать и дитя», а во-вторых, благодаря родовым сертификатам, по которым есть возможность приобретать и оборудование. С другой стороны, появились новые технологии, аппаратура, у нас сейчас есть возможность ездить учиться за рубеж и после возвращения претворять все в жизнь.

Естественно, изменились и роженицы, которые к нам поступают. Прежде всего, по здоровью. Очень много больных сахарным диабетом, женщин с различными пороками. Раньше люди с этими болезнями не могли рожать, и они до нас «не доходили». Сейчас это стало возможным; единственное, что в этой ситуации беспокоит – это состояние детей. Хотя в нашем роддоме прекрасные показатели, сейчас для нас не проблема выходить маловесных детей: если ребенок родился весом 500-700 граммов, я знаю, что он будет жить! Но сложно прогнозировать состояние здоровья таких детей в отдаленном будущем.

И еще мне кажется, нужно больше рассказывать людям, насколько серьезный этап – рождение ребенка. В представлении некоторых людей, роды – это женщина лежит в белом атласном пеньюаре, в кружевах, ножка на ножку, а далеко-далеко, на атласной подушечке, лежит ребеночек. А роды – это далеко не так! А после родов ребенок хочет грудь, ему надо сосать, за ним надо ухаживать, мыть, менять подгузники. Приходя ко мне на прием, женщины сейчас буквально с порога задают вопрос: «У вас после родов с ребенком лежат?» А когда наутро после родов к ним зайдешь – увы, не у каждой женщины светятся глаза. У кого-то – действительно светятся, везде порядок, ребенок ухожен. А кто-то – просит забрать у нее ребенка. Так что иногда женщины не готовы к предстоящему событию. Они привыкли к другой жизни. И вдруг появляется человечек, который заставляет все изменить.

U-mama: В таком случае, как вы относитесь к роженицам, которые прошли специальные курсы подготовки к родам?

Л.Л.: Курсы могут быть разными. Очень печально, что нигде на этих курсах не преподают те, кто работает в родильном доме. Женщин настраивают на другое, рассказывают совсем другое, а мне все-таки кажется, что те люди, которые ведут курсы, должны, прежде всего, прийти к нам и посмотреть, что это значит – роды.

U-mama: Иными словами, вы не замечаете разницы между женщинами, которые прошли подготовку на курсах, и теми, кто никаких курсов не посещал?

Л.Л.: Нет. По крайней мере, никакой пользы от этого мы не видим. Хотя я все-таки считаю, что курсы нужны. Только надо бы готовить правильно.

U-mama: А что вы считаете правильной подготовкой?

Л.Л.: Подготовка должна быть такой, чтобы женщины знали, что такое родильный зал, что в нем будет происходить, как это будет происходить, почему делается операция или почему назначается родоусиление, что с ребенком, как оценивают его состояние, что делают доктора, как должны себя вести сами роженицы. А когда информацию дают совершенно посторонние от родовспоможения люди, я не вижу от этого пользы. Более того, часто женщины после таких курсов приходят и боятся больше, чем обыкновенные женщины.

U-mama: Сложнее ли вам стало работать после закрытия 40-го роддома?

Л.Л.: Если до закрытия его на реконструкцию мы с 40-м роддомом делили потоки рожениц с определенными патологиями, то сейчас стало, конечно, сложнее. Поначалу, когда закрылся роддом, всю их патологию переключили на нас, правда, потом все же направили часть почечной патологии в другие роддома. Кроме того, в 40-й больнице есть нейрохирургическое отделение, оно необходимо для женщин, которые поступают в роды после инсульта или с которыми случается инсульт во время родов. Конечно, сказалось это не только качественно, но и количественно. Ведь построенный 7-й роддом – небольшой.

U-mama: Были ли у вас хотя бы единичные случаи, когда уровень загруженности позволил принять к себе роженицу из другого района, но бесплатно, по родовому сертификату?

Л.Л.: Конечно! Мы очень много принимаем женщин из других районов! Ежедневно, кроме понедельника, с 10 утра ко мне на прием может прийти любая женщина.

U-mama: Вы имеете в виду для заключения контракта? Или и желающие рожать бесплатно, по сертификату, тоже могут прийти?

Л.Л.: Бесплатно! Я и вообще все доктора нашего роддома – мы в вопросах оплаты никак не участвуем. Ко мне приходят или люди со своими проблемами, или те, кто просто хочет рожать у нас. И если у нас есть такая возможность, а чаще всего я никому не отказываю, я подписываю карту: «Госпитализация в роддом разрешена». Это и дает право к нам поступить. Но я сразу предупреждаю, что моя подпись не означает сервисных услуг. Как правило, все это понимают.

U-mama: Изменилось ли что-то в финансовом отношении в связи с введением родовых сертификатов? Вы упомянули, что получили возможность покупать оборудование. А стал ли более достойно оплачиваться труд медицинских работников?

Л.Л.: Да. И сотрудники мои тоже стали довольны, зарплата у них стала неплохая. Тут повлияло все вместе. Во-первых, из фонда заработной платы мы назначаем контрактную основу оплаты труда наиболее значимым людям. Тут и доктора, и акушерки, и гардеробщицы, и буфетчицы. Следующая добавка – по родовым сертификатам.

U-mama: Забираете ли вы родовой сертификат у женщины при заключении контракта?

Л.Л.: Забираем для заполнения талонов уже для детской поликлиники, но в этом случае мы за него ничего не получаем. Хотя, я считаю, это неправильно. В родовом сертификате написано «за оказание медицинских услуг». А при заключении контракта оплачиваются только сервисные услуги.

U-mama: Давайте помечтаем: если бы не существовало никаких ограничений – финансовых, организационных, профессиональных – каким бы вы видели идеальный родильный дом?

Л.Л.: Прежде всего, я бы сделала его вполовину меньше. Жизнь доказывает, и везде за рубежом это так: не нужно громадных родильных домов, нужно, чтобы их было больше, но чтобы они были маленькими. Естественно, внутри я бы все оставила практически так же, как в нашем роддоме, потому что организация, я считаю, здесь правильная. Здание состоит из двух одинаковых зданий, в каждом из которых есть все, чтобы работать автономно. В прекрасные времена мы работали так: один блок работает, второй 10 дней не работает, потом наоборот. Сейчас эти здания работают вместе. И это хотелось бы изменить: чтобы роддома не были такими большими и не было бы таких больших нагрузок. Тогда, конечно, у персонала была бы возможность поговорить, посидеть, погладить рожающую женщину. Когда идет поток, у персонала уже меньше таких возможностей. Мне и самой иногда бывает обидно, когда мы ставим дополнительные кровати. Женщина, может быть, один раз в жизни рожает – и будет лежать в трехместной палате… Хотя все кругом говорят, что это еще хорошо, где-то и по пять человек лежат. Но что в этом хорошего?

U-mama: Что у вас в планах – новое оборудование, новые услуги, новые возможности? Может быть, фитболы в родовых, жалюзи на окнах, чтобы рожать в более уютной атмосфере…

Л.Л.: С этими жалюзи такая проблема! Мы пытались ее решить. Но жалюзи не допустимы по нормам СЭС, и пришлось оставить эту идею, в результате мы просто затонировали стекла на окнах. В послеродовых палатах есть и шторы, и жалюзи. А в родовых этого не сделать. После каждых родов идет обработка специальными дезсредствами, и каждый раз придется снимать эту занавеску… Я считаю, в роддоме главное – не шторки и кружева, я это объясняю многим. Роды – не значит, что должны быть рюши, атласное белье. Главное – это здоровье мамы и ребенка.

U-mama: Если позволите, перейдем к наиболее частым и острым вопросам, которые задали посетители нашего сайта. И первый вопрос: почему партнерские роды в вашем роддоме возможны только при заключении контракта?

Л.Л.: Дело в том, что оказание медицинской помощи гражданам у нас осуществляется по государственной территориальной программе, в которой сказано, какие услуги мы обязаны предоставить бесплатно. Например, там прописана 4-х и более местная палата. Есть перечень медикаментов, который должен быть бесплатным. А вот услуг по партнерским родам там нет. Может быть, когда-то наступит время, в программе это предусмотрят, и тогда мы будем это делать. Пока бесплатно это невозможно. Представьте: допустим, на партнерские роды приходят 50 человек. Их надо встретить, проверить у всех анализы, переодеть, проводить в родовую, а в родовой с ними же надо заниматься! Вообще нам нравится, когда идут на партнерские роды. Потом никогда не возникает вопросов со стороны родственников. И совсем даже не потому, что при партнерских родах мы что-то делаем по-другому. Просто мужья видят все, что происходит, они во всем участвуют, они видят фетальный монитор, который пишет сердцебиение ребенка, и если вдруг требуется медицинское вмешательство или операция, муж понимает, почему.

U-mama: Можно ли в вашем роддоме рожать не с мужем, а с мамой, сестрой или другим родственником?

Л.Л.: Да, в этом случае в контракте оговаривается возможность семейных родов. Человек, с которым приходит рожать женщина, должен иметь результаты флюорографического обследования и анализа на ВИЧ и RW. Этот человек присутствует на родах, а потом может остаться с роженицей в двухместной палате.

U-mama: Обязательны ли близкие родственные связи? Можно ли взять с собой подругу или, скажем, сестру мужа?

Л.Л.: Конечно, только все это нужно оговорить заранее. Мы даем возможность семейных родов для того, чтобы было приятно и спокойно женщине. Часть людей идут на такие роды по состоянию здоровья – например, это может быть слепая или плохо слышащая женщина. Другим кажется сложно в первое время ухаживать за ребенком.

U-mama: Возможны ли роды в сопровождении психолога? Как вы вообще относитесь к психологическому сопровождению родов?

Л.Л.: Я считаю, это было бы неплохо, если бы в родильных домах были психологи. У нас есть специалист, это заведующая отделением патологии беременности Л.А.Рюхтина, она готовит женщин в отделении патологии, проводит там занятия. С некоторыми она занимается отдельно. Но это не совсем то, что должно быть. Я была в Швеции, в Финляндии, где мы этому учились: в родах должны быть психологи. Но это должны быть медицинские работники.

U-mama: Вы имеете в виду высшее медицинское образование или достаточно, например, акушерского?

Л.Л.: Думаю, что акушерское возможно. Наши акушерки сейчас учатся в институте на психологов. Надеюсь, что эту потребность мы решим вот так, и это было бы хорошо.

U-mama: Как вы относитесь к вертикальным родам?

Л.Л.: При правильно проводимых вертикальных родах нет травм промежности. И вообще вертикальные роды рекомендуют тем, у кого высокое давление, или если ребенок в гипоксии, потому что он рождается легче.

U-mama: Процитирую с форума: «Разрешат ли забраться на кровать Рахманова в колено-локтевой позе, чтобы обеспечить лучшее раскрытие костей таза и меньший травматизм головки ребеночка при прохождении через родовые пути?»

Л.Л.: А это и есть вертикальные роды, когда женщина стоит на коленках, только в вопросе говорится о рахмановской кровати, а у нас для вертикальных родов стоят другие, мягкие кресла. Роженица находится на корточках, внизу находится лоток с мягким бельем, куда рождается ребенок, к нему не прикасаются.

U-mama: Это возможно только по контракту?

Л.Л.: Да, потому что доктору-специалисту надо выходить в любое время дня и ночи. Ведь вертикальные роды – это не так просто, как многие себе представляют. Наши доктора специально ездили учиться. Существуют определенные методы, как вести женщину в вертикальных родах. Доктор должен о них знать и рассказать роженице, как вести себя на каждом этапе. Перед тем, как врач берет женщину на вертикальные роды, с ней проводится беседа, есть иллюстрации, где все показано.

U-mama: Сколько специалистов в вашем роддоме могут принимать вертикальные роды?

Л.Л.: Трое, это О.А.Стрельцова, М.В.Подчиненова и О.И.Останина.

U-mama: Наиболее эмоциональные и острые вопросы касаются медицинского вмешательства в процесс родов. Их поступило очень много – и от тех, кто посчитал необоснованным вмешательство в свои собственные роды, и от тех, кто хотел бы его избежать, и от тех, кто просто боится манипуляций, сделанных «на всякий случай». Посетительницы нашего сайта спрашивают о проколе пузыря, об использовании геля, окситоцина, медикаментозного сна, проведении эпизиотомии и т.п. Люди становятся все более информированными и все чаще хотят понимать, действительно ли необходимо то, что с ними делают доктора?

Л.Л.: Да, такие вопросы понятны. Не только потому, что люди информированы, но и потому, что в России таких случаев действительно очень много – это то, что называется агрессивным ведением родов. Считается, что от этого надо отходить. Вот мы в роддоме такой тактики как раз широко не придерживаемся. И – главное – все делается с согласия роженицы.

Например, начнем с вскрытия плодного пузыря. В некоторых роддомах бытует мнение, что в 38 недель беременность доношена, и дальше ходить не обязательно и даже вредно. И предлагают женщине прийти, вскрыть пузырь и начать рожать. Мы категорически против! Если роды должны произойти планово, для этого должны быть показания. Если все в порядке – замечательно! Ходите до наступления ваших сроков. Но одно желание: чтобы в 38 недель или около этого было выполнено УЗИ и допплер, которые определяют состояние плаценты и ребенка. Сейчас только потому и снижены показатели перинатальной смертности, что есть возможность отслеживать внутриутробное состояние ребенка. Если мы видим, что там все в порядке, то ни у кого из нас рука не поднимется вскрыть женщине плодный пузырь раньше, нам и без того работы хватает.

По эпизиотомии. Неужели вы думаете, что рассекают только ради того, чтобы рассечь? А почему эпизиотомия проводится чаще? Да потому что дети внутри менее здоровые: страдает сердцебиение плода из-за гипоксии, или если крупный ребенок. В данной ситуации врач думает о ребенке.

Медикаментозное вмешательство. Мы в роддоме придерживаемся позиции, что все делается по показаниям. Я не очень хорошо отношусь к гелю, и мы его очень мало используем. Мы пользуемся мефипристоном – это таблетки, которые принимаются в течение 2-3 дней, чтобы шейка была мягкая, и чтобы у женщины легче прошли роды. Но в любом случае, что бы ни делалось, все надо делать по показаниям – это раз. И, во-вторых, все делается с согласия женщины. Правильно должно быть так: ей должны объяснить, что и для чего с ней будут делать. Затем она подписывает согласие на те или иные медикаменты, которые ей будут введены. А вообще для каждой манипуляции есть своя причина. И поверьте, когда складывается статистика, ее результаты говорят сами за себя: да, 30% родили с помощью медицинского вмешательства, но ведь 70% родили безо всего! Да, 20% операций кесарева сечения, но ведь 80% - это естественные роды!

U-mama: Почему КТГ во время родов увеличили до 3 раз, спрашивает посетительница нашего сайта: "Мне оба раза делали прямо перед потугами, это было мучительно"?

Л.Л.: Да разве роды – это удобство?! Как раз проблема в том, что в потугах не делают КТГ, и именно в потугах и теряют детей! Почему доношенные дети попадают на дыхательный аппарат? Возьмем, к примеру, обвитие пуповиной. Ведь такие случаи далеко не все оперируют, многие прекрасно рожают. Пуповина может быть длинной, и ребенок не утянется, роды будут проходить нормально, и тоже все будет в порядке. А если в этот момент начнет страдать сердцебиение, КТГ – это единственный фактор, который нам поможет понять, что надо быстро закончить роды, а не вести их нормально. Без КТГ это оценить невозможно. Даже если ребенок пять минут проведет утянутым на пуповине, вовремя не будут предприняты меры, - вот мы и получим его в тяжелой гипоксии, и он уйдет на аппарат искусственной вентиляции легких, а потом еще не известно, что будет дальше. Ведь вы для того и ходите всю беременность, чтобы родить здорового ребенка! Это не удобство маме, это не игрушка, это – на всю жизнь. И мы, наоборот, гордимся тем, что теперь в каждой родовой у нас стоит фетальный монитор, и женщина лежит и слышит, как бьется сердце ее ребенка.

U-mama: А если она вдруг услышала, что сердцебиение изменилось, а рядом в этот момент никого нет, есть ли кнопка «экстренного вызова»?

Л.Л.: Кнопки нет. Но везде стеклянные двери, а за ними – пост, где постоянно находится дежурная акушерка. А я думаю, продолжая отвечать на ваш вопрос об идеальном роддоме, правильно было бы расположить индивидуальные родовые полукругом или кругом, а сестринский пост организовать в середине. А еще было бы замечательно вывести на этот пост все данные из родовых.

U-mama: К кому обращаться, если имело место хамство и грубость медперсонала?

Л.Л.: В первую очередь, ко мне. Но, должна сказать, часто не жалуются. И всегда, если случай сложный, я беру его на себя и настаиваю, чтобы присутствовал заведующий отделением, чтобы все понять здесь. Бывают случаи, хотя и крайне редко, когда женщина теряет ребенка, но тогда мы этой женщине объясняем, почему это произошло. И говорим о том, что, возможно, у вас и осталось неприятное впечатление, но в следующий раз вам лучше снова прийти к нам, сделать это заранее, напомнить, что у вас произошел такой случай, – для того, чтобы мы смогли все учесть и сделать так, как надо.

U-mama: Вы говорите об очень непростой ситуации, а если в общем все прошло неплохо, но женщина столкнулась с неприятными «мелочами»: например, нагрубила акушерка в приемном покое или накричали санитарки в отделении?

Л.Л.: Нет, таких жалоб у нас нет. Здесь отличный коллектив.

U-mama: Но все-таки, если к вам лично попадет подобная жалоба, вы на нее отреагируете?

Л.Л.: Конечно! Если эта жалоба заслуженная, мы можем лишить оплаты по родовым сертификатам, принять другие меры.

U-mama: Практикуете ли вы естественные роды после кесарева сечения?

Л.Л.: Ежегодно около 10% женщин после кесарева сечения рожают сами, эта статистика признается везде в мире. Единственный момент – естественные роды после кесарева сечения всегда принимаются с согласия женщины. И важно знать, почему. Если, не дай бог, не учтено, что рубец не состоятельный, и он в родах рвется, это означает стопроцентную гибель ребенка. Это во-первых. Во-вторых, матери делается операция. Пусть она и не всегда заканчивается удалением органа, но чаще всего именно так и происходит. Если женщина знает об этом и осознанно идет на такой риск, она может попробовать после кесарева сечения рожать у нас самостоятельно. Несколько условий: беременность должна наступить не ранее, чем через два года после операции кесарева сечения; состоятельность рубца должна быть подтверждена рентгенологически или по УЗИ, кроме того, есть и другие признаки состоятельности, я не буду углубляться в медицинские термины. Если эти условия соблюдены, то женщина подписывает в роддоме документ о том, что она настаивает на самостоятельных родах, предупреждена о последствиях. После этого она может рожать у нас самостоятельно.

U-mama: Принимает ли ваш роддом рожениц после ЭКО? Есть ли возможность родить после ЭКО самостоятельно, если оно было сделано по состоянию здоровья мужа? Есть ли необходимость ложиться до родов?

Л.Л.: Конечно, принимаем. Самостоятельно родить можно с согласия женщины. Что касается дородовой госпитализации, мы вообще считаем, что она должна быть сведена к минимуму. До родов должны госпитализироваться только по показаниям, роддом – это не гостиница.

U-mama: Кстати, как вы относитесь к тем женщинам, кто осознанно ждет очень сильных схваток и едет в роддом в состоянии, близком к потужному периоду?

Л.Л.: Единственное, о чем я хочу предупредить: вы сами не можете оценить свое состояние и состояние ребенка. А учитывая еще наши пробки… Считается, что надо ехать с началом схваток.

U-mama: Посетительница сайта хотела бы услышать ваше мнение о проблеме забора пуповинной крови для хранения стволовых клеток. Ведется ли подобная деятельность в вашем роддоме? Каково ваше личное отношение к этой процедуре?

Л.Л.: Хотя мы владеем этими методиками, городское управление здравоохранения пока разрешение никому на этот счет не дает. Для этого должно проходить специальное лицензирование. Ни в одном роддоме пока таких услуг нет.

U-mama: Проводятся ли в вашем роддоме консультации по грудному вскармливанию?

Л.Л.: У нас определены ответственные за этот вопрос доктора – один среди педиатров и один среди гинекологов. Каждый из этих докторов проводит занятия. Во-первых, учеба по грудному вскармливанию проводится для всех беременных, кто лежит в отделении дородовой госпитализации. Во-вторых, каждое утро эти доктора получают список родивших женщин и работают с ними индивидуально. Кроме того, каждый член нашего коллектива раз в год сдает зачет по грудному вскармливанию. И в нашем роддоме – только грудное вскармливание: у нас нет ни сосок, ни бутылок, ни допаивания водой – ничего.

U-mama: Почему в платной палате разрешены посещения, а в бесплатной – нет? Как зависит санэпидрежим от наличия контракта?

Л.Л.: Во-первых, платное отделение – это отдельное отделение с отдельным входом. Чтобы принимать посетителей, нужен дополнительный персонал: посетители должны раздеться, переодеться, помыть руки, за этим нужно проследить, после посещения их надо проводить. Во-вторых, каждая женщина в платном отделении лежит в своей палате, поэтому если к роженице приходят родственники, они приходят только к ней. А в бесплатном отделении есть и двухместные палаты.

U-mama: Разрешают ли у вас вести видеосъемку родов? Если нет, то почему?

Л.Л.: Нет, не разрешаем. Кто будет вести эту съемку? Ведь нужно, чтобы она велась документально правильно, и чтобы мы были уверены в том, что потом после монтажа там не получится что-то другое.

U-mama: Почему нельзя брать в родовую сотовый телефон?

Л.Л.: По правилам СЭС этого делать нельзя. Если женщина идет рожать, она принимает душ, ей выдают все стерильное, укладывают на стерильное. А ее телефон где только ни побывал! Одно время мы боролись, но теперь делаем так: когда женщина приходит в родовую, то кладет свои вещи на специальную полочку, а потом забирает их с собой в палату. И даже в палате: иногда зайдешь – просто сердце кровью обливается. Она лежит, рядом спит ребенок, и тут же – сотовый телефон. Понятно, что без них мы не представляем своей жизни. Но определенные правила все-таки нужно соблюдать.

U-mama: Почему ваш роддом не принимает Сортировку, ведь дорога занимает 7-12 минут, а на Декабристов ехать полчаса?

Л.Л.: Эти вопросы от нас не зависят. Все распределения потоков связаны с тем, что в городе реконструируется большой роддом.

U-mama: Попадет ли к вам женщина с врожденным пороком сердца, прописанная на ЖБИ?

Л.Л.: Нет. До июля 2008 г. она относилась бы к нам, но в настоящее время потоки пациенток с такой патологией поделены по районам.

U-mama: Мамы жалуются, что все процедуры в послеродовом отделении проходят в разное время: обход, обработка ребенка, анализы, процедуры, обработка женщин, это очень сложно. Спрашивают, можно ли установить фиксированное время для всех мероприятий?

Л.Л.: Вся проблема в том, что пребывание ребенка здесь настолько маленькое, а всего того, что должно быть сделано, так много! Мы для себя решили так: до 14.00 выполняем различные манипуляции, а хотя бы с 14.00 до 16.00 – тихий час. Потом все начинается опять. А почему? Посмотрите, сколько всего нужно успеть: обход врача – женского и детского; детская сестра в палате в присутствии мамы моет и обрабатывает ребенка; потом у ребенка берут различные анализы, делают прививку; потом у самой мамы может быть какая-то процедура. И действительно, мамы нагружены. Но нагружены они вниманием и делом. Проще всего ничего не делать. Вот когда раньше лежали в роддомах по 10-11 дней и не делали многого из того, что делают сейчас, вот тогда и режим был спокойней.

U-mama: Кстати, когда вы отпускаете мам с малышами домой? Можно ли выписаться раньше?

Л.Л.: В норме выписываем на пятые сутки. Иногда можно выписаться на четвертые. По желанию уйти можно хоть наутро после родов, но ни одна не уходит. Все спрашивают об этом до того, как родят. И я всем говорю: если вы захотите уйти на следующий день после родов, мы вас отпустим. Но в результате никто раньше не выписывается. Сначала женщина устала после родов. Потом ей кажется, что ребенку надо молока, а молока нет, - опять тревога, волнение. К третьим суткам приходит молоко, надо снова с ним разобраться. И наоборот, женщина боится уйти. И об этом надо говорить: в послеродовом периоде все делается для того, чтобы было хорошо ребенку! А думать о том, чтобы спать и отдыхать, нужно тогда, когда вы ходите беременной. Высыпайтесь! А эти пять дней здесь отдайте ребенку. Потом вы вернетесь домой, где вам наверняка будут помогать, но все равно весь первый год – это сложно.

