20-й роддом: от первого лица

Досье: Александр Якушев, к.м.н., заместитель главного врача по родовспоможению ЦГБ №20. Родился в 1955 г., окончил Оренбургский медицинский институт, ординатуру Уральского НИИ ОММ, работал на кафедре акушерства и гинекологии УГМА. В 1990 г. защитил кандидатскую диссертацию. Первый опыт руководства родильным домом получил сразу по окончании института, в течение двух лет заведуя роддомом в Оренбургской области. В Екатеринбурге работал сначала в родильном доме ГКБ №40, с 2002 г. – в родильном доме ЦГБ №20, с 2004 г. является его руководителем. У Александра Михайловича 21-летний сын и 14-летняя дочь.

U-mama: Александр Михайлович, за то время, что вы руководите роддомом, что удалось изменить, улучшить, какие планы реализовать?

А.Я.: В основном, все положительные изменения связаны с тем, что государство повернулось лицом к сфере родовспоможения, а отсюда к нам пошли определенные блага. Заявлять о своем личном вкладе в эти изменения я не могу. Главная заслуга руководителя – это, прежде всего, коллектив. И вот по поводу коллектива могу сказать: он слаженный, дружный, в нем нет никаких кривотолков или подпольных течений; даже если они и возникают, то самостийно проходят, поскольку не имеют смысла.

U-mama: Может быть, имеются какие-то «наполеоновские планы», раз уж вы ощущаете поддержку вашей сферы со стороны государства?

А.Я.: В нашем городе все родильные дома находятся в старых зданиях. Самому юному родильному дому – 14-му – скоро будет уже 20 лет. Недавно отремонтированный 7-й роддом – еще более старинный, он находится в приспособленном здании, которое не отвечает и не может отвечать ряду требований. Поэтому все наши «наполеоновские планы» – чтобы отремонтировали 40-й родильный дом, чтобы он стал ведущей структурой в родовспоможении города. 40-я больница – это флагман в медицине, и родильный дом должен быть в составе именно такой, многопрофильной больницы. В городе должен быть центр, где можно проконсультировать спорный случай, куда можно перевести «сложную» пациентку.

U-mama: Вообще как бы вы оценили ситуацию с родовспоможением в Екатеринбурге по сравнению с другими областными центрами? В чем наши достижения, а где – «узкие» места?

А.Я.: Достижением Екатеринбурга я считаю честность и порядочность в отражении своих показателей. В этом отношении большая заслуга принадлежит Т.А.Обоскаловой: у нас в акушерской службе нет никаких скрытых цифр, есть только реальные показатели. Ведь если начинаешь врать, то путается, где правда, а где неправда, и потом невозможно предпринять никаких реальных действий. В городе нет проблем с квалифицированными кадрами. А вот проблемы с площадями в городе есть, и об этом говорит статистика. Проблемы с тем, чтобы были новые, современные здания, отведенные родильным домам, в городе тоже есть. При наличии такого мегаполиса держать службу родовспоможения в подобных зданиях просто неприлично. И основное пожелание к городу – чтобы родильные дома располагались в новых, современных зданиях.

U-mama: Существует ли где-то роддом, который вы считаете близким к некоему идеалу? И в чем его идеальность?

А.Я.: Конечно, такие роддома существуют. Идеальность родильного дома – в максимальной разобщенности пациентов. Это индивидуальные родовые и индивидуальные палаты с отдельным выходом. По санитарным нормам у нас должны быть тамбурированные палаты с выходом в общий коридор, но в идеале каждая палата должна иметь отдельный выход, а вход со стороны коридора должен быть только для персонала. И, кстати, такой родильный дом был построен, а потом заморожен в поселке Малышево под Асбестом. Там был великолепный проект с боксированными палатами.

U-mama: Вы говорите больше о техническом удобстве, приспособленности зданий под нужды родильного дома. А если взять технологии родовспоможения? Или, скажем, создание в роддоме более уютной атмосферы, приближенной к домашней, а не больничной?

А.Я.: Все должно быть в разумных пределах. Например, я видел, что в одном из родильных домов Санкт-Петербурга в палатах стоят деревянные двуспальные кровати. Да, внешне это красиво. Но под этими кроватями, если их не двигать и под ними не мыть, а это нужно делать ежедневно, скопится пыль. Мы всегда женщинам говорим о том, что даже дома, после выписки из роддома, у матери с ребенком должна быть отдельная комната, в которой должен быть минимум мебели, чтобы все площади могли обрабатываться. А уж в родильном доме – тем более. От этого зависит комфорт и безопасность ребенка. А мы как-то в основном говорим о комфорте для женщин, делая из них детей: чтобы они радовались картинкам на стенах, шторам и прочим внешним атрибутам. Должен быть внутренний мир, а не наружный антураж. Мы отвлекаем какими-то играми, забывая о главном – о ребенке. Нужна ли ребенку «уютная атмосфера»?

U-mama: А что скажете насчет тактики ведения родов? Обычно именно этот вопрос вызывает наиболее жаркие дискуссии. Как вы относитесь к искусственному вмешательству в процесс родов?

А.Я.: В этом отношении акушерство как никакая другая дисциплина должно быть строго аргументировано. Любое вмешательство в процесс родов – как в лекарственном, так и в манипуляционном плане – должно рассматриваться как вариант агрессии, и эта агрессия должна быть обоснована («без вмешательства будет хуже»). Безусловно, надо приближаться к естественному процессу – под мудрым диагностическим контролем, но не более того.

U-mama: Как вы считаете, чего в нашем городе больше – мягкой тактики или агрессивной? Постоянно слышны рассказы рожениц о тех или иных действиях докторов «для подстраховки», например, то же введение окситоцина.

А.Я.: Есть такое понятие, как профилактическое ведение окситоцина с целью профилактики слабости родовой деятельности. Но в этом случае окситоцин «капается» в такой минимальной дозировке, что в действительности можно обойтись и без него. В любом случае, мы приветствуем активное поведение женщины в родах. Если же устанавливается «капельница», то женщина вынуждена лежать, а это не совсем естественно. Вынужденное положение в постели достоверно чаще приводит к неправильному расположению головки ребенка. Поэтому в родах надо гулять, двигаться.

U-mama: Как вы относитесь к вертикальным родам? Это вопрос тоже из серии часто обсуждаемых.

А.Я.: Зависит от того, что понимать под вертикальными родами. Вы видели наши функциональные кровати в родовых палатах, которые позволяют женщине принять любое удобное ей положение, в том числе и поднять спину практически вертикально. Но называть все это вертикальными родами не поворачивается язык, поскольку вертикальное положение подразумевает, что человек стоит на ногах. Положение на корточках, приблизиться к которому можно с помощью функциональной кровати, - это уже не вертикальное положение. Я сторонник того, что все должно происходить традиционно – так, как доказал многолетний опыт. А традиционно – это лежа, полусидя, но в любом случае – на спине.

U-mama: Считается, что вертикальная поза в родах обеспечивает меньший травматизм и роженице, и малышу. Вы не поддерживаете это мнение?

А.Я.: Это прозападное влияние. У тех же немцев, например, вообще отсутствуют приемы по защите промежности. Их не интересует, насколько женщина травмировалась в родах. А нас как раз это интересует. Есть специально разработанные в акушерстве приемы, которые применяются для защиты промежности, если позволяет внутриутробное состояние плода. А в положении на коленях или корточках классически защищать промежность от травм достаточно сложно.

U-mama: Иными словами, вы не считаете целесообразным вводить практику вертикальных родов в вашем роддоме?

А.Я.: Не вижу в этом смысла. Я всегда говорю о том, что роды – это не танцы, это ответственный период в жизни женщины, и облегчить ее страдания какой-то определенной позой не удается. Когда Ева согрешила, ей дьявол сказал о том, что рожать она будет в муках. Что ответила Ева? «Потерпим!»

U-mama: Как относитесь к «плановым» родам в дежурство конкретного доктора?

А.Я.: Это абсолютно порочная практика. Здесь все делается для удобства доктора, а не в интересах самой женщины. Ничего хорошего из этого не получается, и совершенно очевидно, что с этим надо бороться.

U-mama: А вообще возможно ли рожать в вашем роддоме с конкретным доктором?

А.Я.: Такая практика есть, но она не широка. Одна из причин, по которой я широко не приветствую индивидуальное ведение родов, - это как раз тот факт, что доктор, берущийся за конкретную женщину, волей-неволей пытается индуцировать ситуацию, потому что в противном случае ему придется ехать к роженице среди ночи или в выходной день.

U-mama: Нужно ли заключать контракт «на конкретного доктора», как это делается, например, в 14-м роддоме?

А.Я.: Договоров на ведение родов у конкретного врача мы не составляем. Идти можно к доктору, который выполняет функции ответственного дежурного врача, таких докторов у меня 7-8 человек. И все вопросы о присутствии на родах определенного доктора решаются коллегиально и с разрешения ответственного дежурного врача по смене. Именно он несет ответственность, поскольку считается в нерабочее время руководителем роддома со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями. А тот врач, с которым пожелала рожать женщина, только консультирует, присутствует на родах для спокойствия, психологического комфорта женщины, но окончательных решений не принимает. Возле каждой женщины вопрос решается коллективно. Любой человек имеет право на ошибку, может «присмотреться» к пациентке. Избежать этого, обеспечить более объективный взгляд ему помогают коллеги.

U-mama: Принимаете ли вы рожениц по родовому сертификату из других районов города?

А.Я.: Да, такие случаи есть. Если женщина приехала к нам с начавшимся родовым процессом и с родовым сертификатом на руках, мы не имеем права ей отказать. Изначально мы боялись наплыва таких рожениц, но практика показала, что женщин, которые желают выбрать роддом, не более 10%. А вообще я всем женщинам говорю, что родильные дома у нас в городе по качественным показателям одинаковые, и родовспоможение везде оказывается примерно одинаково. Весь выбор осуществляется, в основном, по женскому «сарафанному радио».

U-mama: Какие факторы, с вашей точки зрения, являются залогом успешных родов?

А.Я.: Настрой женщины и ее здоровье. Оба этих фактора одинаково важны.

U-mama: А как же роль врача?

А.Я.: Мы – не боги. Мы в этой ситуации всего лишь помощники.

U-mama: Что вы подразумеваете под настроем женщины?

А.Я.: Это осознание того, что с ней происходит. Беременность – русское слово, происходит от слова «бремя» - тяжесть. Легко во время беременности и родов никогда и никому не бывает. И с этой точки зрения беременная женщина должна выполнять единственную социальную функцию, которая называется «вынашивание беременности».

К примеру, лечение токсикоза в первую половину беременности сводится, в первую очередь, к рациональному режиму питания и отдыха. Что делает кошка с наступлением беременности? Только спит и ест, слушая свой организм. Большинство современных беременных женщин, как минимум, еще работают, учатся, не внося в ритм своей жизни никаких изменений, и у таких женщин, к сожалению, беременность и роды достоверно чаще осложняются.

U-mama: Правда ли, что в вашем роддоме не приветствуется присутствие мужа на родах? На эту тему поступило сразу несколько вопросов и даже возмущенных комментариев от посетителей нашего сайта.

А.Я.: По большому счету, я действительно не сторонник партнерских родов. Почему-то те организации, которые занимаются подготовкой к родам, делают большой акцент именно на присутствии в родах мужа. По этому поводу я скажу так: это – не русский обычай. Это откуда-то пришло, а на Руси мужчин всегда выгоняли от рожающей женщины. В случае с партнерскими родами, когда присутствует мама или сестра, у нас меньше препятствий. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас достаточно большая нагрузка. Когда с роженицей находится мужчина, ему так или иначе приходится передвигаться по коридору между родовыми палатами, в которых находятся другие женщины, а родовые, как правило, открыты. Эта картина – не для мужского взора. Есть даже такая статистика, что партнеры, которые присутствовали на родах, достоверно чаще заканчивают свои брачные отношения.

U-mama: Я бы согласилась с вами, если бы мы сделали оговорку, что речь идет о неподготовленных мужчинах… Мешают ли вам будущие папы в процессе родов?

А.Я.: Папы бывают разные. Дифференцировать того, кто будет себя правильно вести, а кто – нет, достаточно сложно, а на предварительном разговоре вообще вряд ли возможно, поскольку ситуации в родах бывают, в том числе, и остросюжетные, не для взгляда обывателей. Те, кто имеет глубокое воспитание, все это прекрасно понимают. Но мужчин с достаточным уровнем «воспитательной подкладки» сейчас не так много. И, кстати, такие мужчины, как правило, и не стремятся на роды. Поэтому пусть приходит мама, пусть приходит сестра, они более реально помогают роженице.

U-mama: То есть женщине, планирующей рожать в вашем роддоме, нужно быть готовой к тому, что ее мужа с большой вероятностью могут на роды не пустить?

А.Я.: Иногда пускаем. Но, повторяю, поскольку родов у нас в полтора раза больше, чем положено, а территория операционно-родового блока очень небольшая [Родблок 20-го роддома действительно несколько отличается от других роддомов своими размерами, а индивидуальные родовые расположены не в ряд по коридору, а друг напротив друга. – Прим. автора], то столкнуться с другими женщинами в неприглядном состоянии есть реальная возможность.

U-mama: Оплачиваются ли, в таком случае, партнерские роды предварительно? Нужно ли для этого заключать полный контракт или присутствие мужа можно оплатить отдельно?

А.Я.: Все контракты у нас оплачиваются после родов. Любой предварительно заключенный контракт может стать сложностью, если жизнь вдруг «забросит» женщину в другой родильный дом, или, например, мы предварительно дадим согласие на партнерские роды, а в итоге партнера пустить не сможем. Присутствие мужа можно оплатить отдельно, но это тоже делается после родов.

U-mama: Как вы относитесь к практике присутствия на родах перинатальных психологов?

А.Я.: Здесь сразу возникает несколько вопросов. Кто они, эти перинатальные психологи? Какое они имеют образование? Какие «перинатальные психологические советы» они дают женщине? Прежде всего, этот перинатальный психолог должен пройти курс непосредственной подготовки на базе родильного дома. В противном случае он будет только мешать со своим неправильным образованием и неправильным мировоззрением. По большому счету, мое мнение таково: врач акушер-гинеколог волей-неволей является перинатальным психологом, и от этого никуда не деться. Если это молодой доктор, то в бригаде всегда есть ответственный дежурный врач, а ответственные дежурные врачи у меня все с высшей категорией и владеют приемами перинатальной психологии, хотя специально этому не обучались. В любом случае, это прерогатива специалиста, который знает, как реально помочь роженице, и, имея выбор методов помощи, приспосабливает эти методы индивидуально к каждой женщине. А если будет стоять образованный перинатальный психолог и говорить: «Моя хорошая, у вас все будет отлично», это, в лучшем случае, не принесет никакой пользы, а в худшем – может и навредить.

U-mama: Ряд вопросов на форуме было задано по поводу возможности естественных родов после кесарева сечения, в том числе и довольно категоричные, например: «Почему в Москве, Санкт-Петербурге и Перми практикуют и приветствуют такие роды, а у нас – нет»?

А.Я.: Кто сказал, что не приветствуют? Приветствуем и практикуем, в разумных пределах. Первый раз женщину за что-то прооперировали. Если ее прооперировали по причинам, которые в настоящей беременности не ушли, то женщина и во второй раз пойдет на кесарево сечение. Это могут быть определенные факторы состояния ее здоровья или, например, размеры таза. Другое дело, когда эти причины не повторяются, а рубец на матке не представляет опасности. Но в этом случае мы имеем дело с женщиной, которая пытается рожать через естественные пути впервые, и при этом с наличием рубца. Наличие рубца ограничивает нас во многих манипуляциях. Мы не можем женщину полноценно обезболить, поскольку при полноценном обезболивании можно просмотреть несостоятельность рубца; мы практически ограничены в применении всех средств, которые усиливают родовую деятельность. И получается, что таких женщин, которые без вмешательства со стороны медицины, без определенного медикаментозного воздействия, в состоянии родить «без сучка, без задоринки» с наличием рубца на матке, достаточно мало. Мне не важно, что происходит в Санкт-Петербурге или Перми. У нас позиция такая: мы поступаем с пациенткой так, как поступили бы со своей близкой родственницей. И сразу все вопросы снимаются.

U-mama: Бывают ли в вашем роддоме случаи естественных родов после кесарева сечения?

А.Я.: Каждый год такие случаи присутствуют. Думаю, из всех женщин с наличием рубца на матке каждая десятая рожает через естественные пути.

U-mama: Это те, кто осознанно идет на естественные роды?

А.Я.: Да, и это опять же работа упомянутых вами перинатальных психологов, которые говорят о том, что женщина должна родить сама. А если женщине сделали кесарево сечение – что же получается, она не сама родила? Нет, она тоже родила сама! Поэтому все нужно реально взвешивать и реально рисковать.

U-mama: То есть вы все-таки считаете такие роды рискованными?

А.Я.: Безусловно. Даже обычные роды безо всяких рубцов – это риск, и сейчас мы каждую пятую женщину оперируем. А с наличием рубца – тем более. И потом, рожает женщина сейчас 1-2, максимум 3 раза, и зачем по этому поводу лишний раз испытывать судьбу? Техника производства операций кесарева сечения в настоящее время такова, что она минимально опасна на послеоперационные осложнения. Послеоперационных гнойно-септических осложнений, по статистике, в 2 раза меньше, чем послеродовых. Можно родить через естественные родовые пути и получить обширную травму промежности и внутренних половых органов, и по степени повреждения тканей это будет даже больше, чем после кесарева сечения. При кесаревом сечении применяется спинальная анестезия – это 2 мл препарата, которые никоим образом системно на организм не действуют, медикаментозная нагрузка минимальна. Женщина присутствует на операции; пока идет операция, ей уже принесут ребенка на грудь. Она активно участвует в этом оперативном родоразрешении, и зачем обижать женщину, утверждая, что это не она родила?

Другие вопросы с форума

Вопрос: Распространена ли в вашем роддоме процедура забора плацентарной крови?

Ответ: Кровь забирать мы не имеем права – из-за того, что в городе не налажены выделение и инкубация стволовых клеток. Сама процедура забора крови не представляет собой ничего сложного: пунктируют пуповинную вену после рождения ребенка, кровь выливается в стерильный пакет, и при комнатной температуре его отвозят в соответствующие структуры. Но эта процедура в нашем городе пока находится под запретом. Нужны механизмы лицензирования забора плацентарной крови для выделения стволовых клеток.

Вопрос: Есть ли в наличии в роддоме анти-резус-иммуноглобулин или его нужно покупать самим? Обязательно ли его вводить при отрицательном резус-факторе у мамы (при возникновении резус-конфликта)? Нужно ли при этом ложиться в роддом заранее?

Ответ: Вводить целесообразно, но приобретать нужно самим. Если речь идет о резус-конфликтной беременности (когда есть титр антител), то в зависимости от концентрации этих антител решается вопрос, когда рожать: в любом случае, не позже 38 недель. На резус-конфликтах специализируется 14-ый роддом. Если мама резус-отрицательна, папа резус-положителен, а титра антител нет, то целесообразна госпитализация непосредственно перед родами. При такой ситуации нерационально перенашивать беременность, поскольку плацента на финише становится более проницаема, и ребенок может получить гемолитическую болезнь непосредственно за счет перенашивания беременности.

Вопрос: Принимает ли ваш роддом рожениц после ЭКО? Есть ли возможность родить после ЭКО самостоятельно, если ЭКО было произведено по состоянию здоровья мужа? Есть ли необходимость ложиться до родов?

Ответ: Да, принимаем. Возможность родить самостоятельно есть, если беременность не многоплодная. Необходимость ложиться до родов стопроцентно есть.

Вопрос: Ведете ли вы статистику об увеличении или уменьшении количества рожениц с врожденными пороками развития плода и проценте выживших детей? Какие пороки наиболее распространены? Куда после родов выписывается мама с ребенком?

Ответ: По поводу статистики нужно обращаться в Свердловский областной центр планирования семьи и репродукции, мы такую статистику не ведем. У тех, кто рождается у нас, наиболее распространены пороки сердечно-сосудистой, мочевыводящей систем, опорно-двигательного аппарата. Роженица с ребенком выписываются из роддома в специализированные стационары.

Вопрос: Реагируете ли вы на жалобы по поводу хамства медперсонала, поступающие от рожениц? Каким образом? И куда обращаться с такими жалобами?

Ответ: Безусловно, реагируем. Есть телефоны в приемном покое, в послеродовом отделении, мои телефоны, телефоны заведующих отделениями, телефоны главного врача. Как показывает опыт, зачастую это не хамство, а стиль поведения. Поскольку мы работаем с контингентом рожающих женщин и женщин после родов, чьи силы и нервы на пределе, то мы не должны проявлять своих индивидуальных особенностей в общении. Общение должно быть стандартным, вежливым, без кривотолков, ухмылок, которые женщина может воспринять как личную обиду или оскорбление. К несчастью, некоторое время назад нам пришлось даже уволить одну сотрудницу из послеродового отделения именно по причине того, что она не смогла справиться со своим стилем поведения.

Вопрос: Единственный минус роддома – это кровати в послеродовом отделении, с них очень тяжело вставать, особенно тем, кому нельзя садиться после родов. Можно ли поставить кровати без сетки?

Ответ: На первом этаже, где лежат послеоперационные женщины, уже стоят функциональные кровати. Думаю, в этом году мы заменим кровати и в остальных палатах.

Вопрос: Александр Михайлович, а Вы сами еще оперируете? Работает ли с вами Сергей Вениаминович Вяткин?

Ответ: Да, оперирую. Сергей Вениаминович работает, заведует отделением патологии.

И, как всегда, небольшой фоторепортаж из роддома:

Индивидуальная родовая палата:



Послеродовое отделение:



одноместная сервисная палата-люкс (двухкомнатная):

санузел: душевая кабина, туалет, биде:



Санузел однокомнатной сервисной палаты:





Двухместная бесплатная палата:





Общая душевая:



Коридор послеродового отделения:



Зал выписки: