Методы уменьшения родовой боли. Часть 1. Причины родовой боли

Прежде чем приступить к обзору методик снижения боли вовремя родов, попытаемся разобраться в причинах родовой боли.

Почему больно рожать?

Во время родов боль возникает по двум причинам. Первая, висцеральная боль, связана с сокращениями матки и растяжением шейки матки. Возникает она во время первого этапа родов - на схватках и усиливается по мере раскрытия шейки матки. Висцеральная боль тупая, точное место ее локализации определить невозможно. Она часто ощущается не в месте возникновения, обычно проводится в поясницу и крестец.

Вторая, соматическая, боль возникает перед рождением ребенка во время потуг. Это болезненное ощущение вызывается растяжением тканей в нижней части родового канала при продвижении плода. В отличие от висцеральной боли, соматическая боль имеет острый характер и точно локализуется во влагалище, прямой кишке, промежности. Знать о том, где и что болит во время родов очень важно для женщины - это уменьшает страх перед неизвестностью. А значит, помогает справиться с третьей разновидностью боли, которая точно ничего, кроме вреда, не приносит.

Это боль от мышечных зажимов, которые появляются в результате нервного напряжения роженицы. Представить себе ее механизм несложно. При сильном страхе или стрессе человек, как правило, реагирует напряжением мышц, "сжимается". Когда во время родов мышцы влагалища постоянно зажаты, то это мешает ребенку пройти по родовым путям - как бы отталкивает его назад. Из-за этого страдает и ребенок, и роженица, у которой затягиваются потуги. Кроме того, они становятся все болезненнее, ведь плод должен "пробиться" через зажатые мышцы… Именно с такой болью и нужно научиться справляться.

Что же делает роды болезненными?

Степень боли и способность каждой отдельной женщины переносить ее зависит от многочисленных факторов. Следует отметить, что есть множество упоминаний о представителях различных народов, у которых нет таких понятий, как родовые боли. В то же время нельзя сказать, что женщины этих народностей устроены иначе, чем европейские женщины. Так почему же у наших женщин в большинстве случаев роды проходят очень болезненно? Во многом это объясняется тем, что с самого раннего детства нам внушают, что роды всегда болезненны.

Подмечено, что если отношение женщины к предстоящим родам было спокойным и ребенок желанный, то и боль во время родов ощущается не так сильно. И напротив, страх перед родами способствует тому, что боль ощущается еще сильнее. При большом напряжении и страхе в организме происходит выброс адреналинопо-добных гормонов, которые вызывают учащение пульса и напряжение мышц. Кроме того, происходит снижение болевого порога. Получается, чем больше женщина боится боли, тем сильнее становится боль.

Итак, мы имеем следующую цепочку этиологии боли при родах:

возникновение индивидуальной тревоги и страха перед беременностью и родами, накопление и развитие драматических предожиданий и опасений,

кульминация страха и ужаса в период родовой деятельности,

выброс гормона адреналина в кровь,

судорожное напряжение,

сдавливание мышечных сосудов,

дефицит крови и кислорода в мышцах матки,

субъективное ощущение боли.

Отметим печальный факт, что та боль, которую женщина испытывает при родах, оказывает влияние и на ребенка. Ребенок получает весь комплекс гуморальных (передающихся через кровь) факторов боли, которую испытывает мать. Как таковую боль матери ребенок не испытывает, но она откладывается в его бессознательном и, в дальнейшем, может оказывать влияние на развитие ребенка.

Таким образом, важен правильный психологический настрой на роды. Для того чтобы возник такой настрой, женщина должна понимать, чем именно вызваны болевые ощущения во время родов и для чего они нужны. Для того, что бы преодолеть свой страх (а равно и незнание процессов родовой деятельности) перед родами беременным женщинам рекомендуется пройти курс психологической и физической подготовки к родам. Подготовленная к родам женщина знает, что она может помочь себе сама, чувствует себя более уверенно и спокойно. Что, в свою очередь, в немалой степени облегчает ей роды.

Не смотря на все вышесказанное, нельзя отрицать болезненность родов. Боль во время родов для каждой роженицы индивидуальна. Это зависит и от индивидуальной чувствительности конкретной роженицы к боли, и от того, как долго длятся роды, проходят ли они гладко или с осложнениями. Кроме того, на интенсивность болевых ощущений могут влиять размер и положение плода, сила сокращений матки, наличие предшествующих родов.

Тем не менее, есть женщины, которые спокойно рожают без обезболивания вообще. Дело в том, что природа уже до врачей позаботилась о необходимых для родов обезболивающих средствах. Родовая деятельность регулируется множеством гормонов, среди которых в большом количестве присутствуют эндорфины - так называемые гормоны удовольствия, они способны снижать неприятные физические ощущения, помогают расслабиться, снижают боль и благотворно влияют на течение родов. Только важно помнить о том, что выработка эндорфинов зависит от общего эмоционального состояния женщины: страх, паника, напряжение, которые столь часто сопутствуют родам, могут свести на нет всю гормональную защиту от боли.

Еще один важный момент: для того, чтобы гормональный фон был таким, как предназначено природой, сами роды тоже должны идти так, как назначено природой: без стимуляции, обязательного горизонтального положения роженицы и т.д. Поэтому необходимо, чтобы роды проходили в спокойной доброжелательной атмосфере, чтобы роженица могла полностью расслабиться. Расслаблению роженицы помогают такие, казалось бы, незначительные детали, как спокойная обстановка, музыка, приглушенный свет, любящий человек рядом. Уже одни эти факторы способствуют снижению болевых ощущений.

Итак, подведем итоги. Роды для большинства женщин болезненны. Помимо физических причин возникновения боли (при раскрытии шейки и потуг), женщины подвержены психологическим причинам: страх и ужас перед родами и во время них, приводят к усугублению боли. Для преодоления страха женщинам рекомендуют пройти курс психофизической подготовки к родам. Помимо знаний о процессе родов, на занятиях женщины осваивают методики и специальные приемы, помогающие эффективно снижать болевые ощущения. Наши статьи призваны ознакомить с наиболее популярными методиками снижения боли во время родов: положение матери, физиологические позы и движения во время родов, методики ингибирования (блокировки) ощущения боли - поверхностное тепло и холод, гидротерапия, ароматерапия, успокаивающие прикосновения и массаж, акупрессура.