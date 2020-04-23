Как будут работать роддома Екатеринбурга во время пандемии коронавируса: о маршрутизации будущих мам

В нашей статье расскажем, как будут работать роддома Екатеринбурга во время пандемии коронавируса, куда повезут рожать беременных женщин, где будуть рожать мамы с симптомами ОРВИ, как разделили по районам три чистых роддома Екатеринбурга, будут ли роддома закрываться на чистку, будут ли принимать роды по направлению в НИИ ОММ и возможны ли партнерские роды.

Если у женщины подтвержден коронавирус

Она будет рожать в инфекционном корпусе Городской клинической больницы № 40. Здесь для неё и будущего малыша создадут все условия.

Если у женщины только ОРВИ, но тест на коронавирус отрицательный

Для таких рожениц в Екатеринбурге выделен родильный дом Городской клинической больницы № 14 на Уралмаше.

Сейчас этот роддом называется обсервационным, в него на роды поступают все будущие мамы, у которых есть признаки ОРВИ или пневмония, но нет контактов с больными коронавирусом. В течение первых суток всех беременных в роддоме ГКБ № 14 обследуют на COVID-19. Пока, к счастью, ни одного положительного результата на коронавирус здесь не получили.

Три чистых роддома – как их разделили по районам

В Екатеринбурге выделены три «чистых» родильных дома: это два акушерских стационара Екатеринбургского клинического перинатального центра и родильный дом ГКБ № 40.

Роддом ГКБ № 40 принимает женщин из Верх-Исетского, Железнодорожного районов города и с Уралмаша. Но только тех, кто не входит в группу высокого риска возможных осложнений беременности и родов.

Второй акушерский стационар городского перинатального центра (который работает на Химмаше) принимает все остальные районы города, то есть: Ленинский, Кировский, Октябрьский, Орджоникидзевский (кроме Уралмаша), Чкаловский. Также только рожениц, которые не входят в группу высокого риска.

Первый акушерский стационар городского перинатального центра (на ул. Комвузовская, 3), наоборот, принимает только будущих мам, имеющих высокую степень осложнений беременности из всех семи районов Екатеринбурга.

Высокий риск осложнений беременности и родов это:

- угроза преждевременных родов и сами преждевременные роды, в том числе с ранним излитием околоплодных вод при сроке беременности менее 32 недель;

- предлежание плаценты, подтвержденное при УЗИ в сроке 34-36 недель;

- поперечное и косое положение плода;

- преэклампсия и эклампсия;

- холестаз и гепатоз у беременной;

- ранее перенесенное кесарево сечение с признаками несостоятельности рубца на матке и другие рубцы на матке, если врач находит признаки их несостоятельности;

- беременность после сложных операций на половых органах и тяжелые разрывы в предыдущих родах;

- выраженная задержка внутриутробного развития плода и врожденные пороки развития;

- тяжелое многоводие и маловодие;

- тяжелые болезни сердечно-сосудистой системы будущей мамы (пороки сердца, аритмии и другие);

- болезни дыхательной системы с легочной недостаточностью;

- ревматологические заболевания, антифосфолипидный синдром;

- болезни почек с почечной недостаточностью;

- серьезные заболевания печени (гепатиты и цирроз);

- эндокринные заболевания;

- болезни органа зрения (миопия высокой степени с изменениями на глазном дне, отслойка сетчатки, глаукома);

- заболевания крови (тяжелые анемии, лейкозы, врожденные дефекты свертывающей системы крови);

- тяжелые заболевания нервной системы (эпилепсия, рассеянный склероз, состояние после инсульта);

- онкозаболевания.

Направление на роды в первый акушерский стационар городского перинатального центра будущей маме выдаст врач женской консультации или такое решение будет принимать бригада скорой помощи, если у беременной, например, начнутся преждевременные роды.

Будут ли закрываться роддома на плановую дезинфекцию пока не закончится карантин?

Нет, они закрываться не будут до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

По решению Управления здравоохранения отменено запланированное ранее закрытие роддома ГКБ № 40 и второго акушерского стационара городского перинатального центра. Также на плановую чистку пока не будет закрываться Областной перинатальный центр.

Если у меня направление на роды в Областной перинатальный центр или НИИ ОММ?

Это роддома работают, посещения родственников в них, как и в муниципальных роддомах Екатеринбурга, пока приостановлены.

Партнерские роды сейчас также не проводятся ни в одном из роддомов - для того, чтобы максимально оградить мам и малышей от заноса инфекции.