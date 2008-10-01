Помощница в родах: рождение в пространстве любви

Я – дважды мама. Думаю, это не предел: я люблю рожать. Секрет не только в мироощущении. Мне удалось познать в родах великую мудрость матушки-природы. Понимание и принятие естественности происходящего со мной помогло мне родить сына и дочь, улыбаясь. И я счастлива, что теперь у нас в городе станет чуточку больше родителей, которые смогут испытать рождение в радости – в сопровождении мудрой помощницы, чувствующей и предугадывающей потребности женщины в схватках и потугах, и… в окружении докторов-профессионалов, знающих свое дело.

Рассказывает Елена Ряплова, перинатальный психолог, акушерка, мама троих детей. Опыт сопровождения – 405 родов.

С психологической точки зрения, беременность и роды являются ключевыми этапами в формировании женского самосознания и принятия себя как Женщины. От успешных родов зависит как физическое состояние мамы, так и ее психологический настрой не только на материнство, но и на дальнейшую жизнь.

Роды – это не просто физиологический процесс, это очень мощные эмоциональные и духовные переживания, успешно пройдя которые, женщина приобретает особую мудрость и понимание себя и других людей на совершенно другом уровне. В момент родов женщина тоже рождается – как Мать.

Именно поэтому так важно, чтобы в момент родов рядом с женщиной находился человек, который поможет ей реализовать себя в новом качестве, не испугаться сильных телесных и эмоциональных ощущений, придать ей уверенность в ее способности благополучно родить здорового малыша. Мировой опыт показывает, что оптимальным помощником в родах является женщина, имеющая позитивный опыт рождения собственных детей. Это может быть акушерка, может быть специально обученный специалист, может быть мама роженицы. Словом, та, кто уже только своим присутствием придает рожающей женщине уверенность в своей способности хорошо родить.

Во многих странах существует практика ведения беременности и родов одной и той же акушеркой. Это является оптимальным с точки зрения благополучных родов, ведь женщина знакомится с акушеркой задолго до того момента, как начнутся роды. В России и Екатеринбурге большинство женщин, попадая в роддом, впервые видят врача и акушерку, которые будут принимать ее роды. Врач и акушерка находятся в таком же положении, кроме того, у них существует дефицит времени на каждую роженицу.

Подчас женщина не обращает на медицинские вмешательства и процедуры такого большого внимания, как на настроение акушерской бригады, на взгляд доктора, на интонации его голоса. Это совершенно понятно – для того, чтобы раскрыться в родах, женщине просто необходимо почувствовать себя в безопасности, ощутить атмосферу спокойствия и принятия вокруг себя. Это нужно просто как воздух, для того, чтобы расслабиться и рожать в состоянии Любви.

У акушерской же бригады свои задачи – соблюсти определенные процедуры, регламентированные Минздравом, правильно заполнить документацию на каждую поступившую женщину, успеть принять роды у всех одновременно рожающих женщин, профилактировать возможные осложнения у мамы и ребенка и еще массу всего того, что включает в себя работа персонала роддома. Создание психологического климата для каждой женщины просто невозможно – ведь каждая женщина приносит на роды только свой жизненный опыт, и чтобы понять, какие слова, позы или прикосновения помогут ей родить наиболее эффективно, нужно время, которого у персонала просто нет – ни до родов, ни во время них. Кроме того, роды для персонала роддома – это каждодневная, и, в общем-то, непростая работа, а для женщины, которая не так уж часто в жизни рожает, это очень значимое событие, пройти через которое достойно хочет каждая из нас.

Пожалуй, главная задача помощницы в родах – создать условия, при которых роды пройдут максимально мягко для ребенка и комфортно для женщины, условия, которые помогут родить настолько хорошо, чтобы женщина, вспоминая роды, испытывала радость и гордость за себя, сохранила в памяти неповторимое счастье от первого прикосновения и взгляда на своего малыша, чтобы опыт родов был настолько благополучным, что хотелось рожать еще.

Если говорить о конкретных шагах создания такой атмосферы родов, то они включают в себя следующее:

Знакомство до родов

Все специалисты, имеющие опыт сопровождения в родах, ведут занятия с беременными по программе «Рождение в радости». Поэтому у женщин, посещающих курсы подготовки к родам, есть возможность выбрать в качестве помощницы того человека, который вызывает наибольшее доверие.

Ведь на занятиях происходит непосредственное общение по любым вопросам, связанным с физиологией и психологией беременности и родов, и у будущей мамы есть возможность оценить профессиональные и личностные качества специалиста. Кроме этого, помощница в родах приглашает родителей на индивидуальную консультацию, где подробно обсуждаются все моменты, связанные с родами, например, будет ли муж участвовать в них, в каком роддоме планируются роды, будет ли договоренность с доктором, или женщина приедет в дежурную смену, что необходимо подготовить к родам и многие другие вопросы, вплоть до того, сколько времени займет поездка в роддом в зависимости от времени суток.

Круглосуточная связь

В любое время суток по любым вопросам будущие родители могут связаться с помощницей. Особенно это важно при первых родах, ведь это как первый полет в Космос – Вы теоретически хорошо знаете, как устроена ракета, но на практике Вы сталкиваетесь с новыми ощущениями, и первородящей женщине бывает достаточно сложно определить, начались ли это настоящие схватки или еще стадия предвестников. Опытной помощнице бывает достаточно телефонного опроса, чтобы понять, что происходит с роженицей, и принять решение в зависимости от ситуации. Иногда бывает необходимо приехать, чтобы просто успокоить женщину, дать ей понять, что процесс родов – уникален для каждой роженицы, помочь ей принять свой темп и ритм процесса, особенно это важно на стадии предвестников.

Роды

При появлении признаков начавшегося процесса (например, схватки, отхождение пробки, подтекание вод и т.п.), будущие родители созваниваются с помощницей, и она приезжает к ним домой. Как показывает наш практический опыт и мировая статистика, чем в более привычной обстановке будет находиться женщина, тем проще ей будет расслабиться, а, значит, легче рожать. Поэтому лучше всего, если почти весь период схваток, который может в первых родах длиться от нескольких часов до суток, мама проведет в домашних условиях, ведь в родах значение имеет как внутренний настрой, так и окружающая атмосфера. Дома женщина чувствует себя хозяйкой процесса – она может принимать любую удобную для себя позу, она не ограничена в движениях, может есть и пить, если захочет. Приглушенный свет, мягкая расслабляющая музыка (иногда родители даже надувают разноцветные шары и украшают ими квартиру), присутствие рядом близких людей и отсутствие посторонних, возможность погрузиться на схватках в теплую ванну или постоять под душем (даже такая, казалось бы, мелочь, как родной унитаз, в родах приобретает большое значение) – это те факторы, которые помогают роженице расслабиться и почувствовать себя в безопасной атмосфере. Все это способствует хорошему раскрытию шейки матки и профилактике гипоксии ребенка. Чтобы быть уверенными в том, что процесс протекает нормально, помощница в родах прослушивает сердцебиение малыша с помощью портативного бытового акушерского допплера и, используя специальные методики, определяет стадию раскрытия шейки матки, чтобы вовремя приехать в роддом. Один из главных плюсов такого сопровождения как раз и заключается в том, что роженица проводит в роддоме небольшое количество времени (самый оптимальный приезд в роддом – на стадии, близкой к потугам), когда процесс уже набрал свои обороты и остановить его уже будет практически невозможно. Наш опыт показывает, что одни из самых лучших воспоминаний о родах у тех женщин, которые оказались в роддоме уже в потужном периоде.

В роддоме

Когда пора ехать в роддом, помощница едет вместе с Вами. Она продолжает быть рядом с Вами в родовой палате – подсказывает эффективные позы и дыхание в схватках, делает массаж, иногда, если роженице легче стонать и произносить звуки во время схваток, звучит вместе с ней, помогая правильно направлять звук для наилучшего раскрытия шейки матки. В потугах помощница подсказывает мамочке, как правильно направлять потужные усилия, следит за расслаблением лица и дыханием, если необходимо, то помогает роженице занять во время потуги максимально эффективную позу на родильном кресле.

Кроме того, помощница выполняет роль доброжелательного посредника между персоналом и мамочкой, помогая разрешать ситуации, связанные с применением медикаментов – иногда лекарственные вмешательства являются просто выполнением определенных алгоритмов, и для конкретной женщины не являются необходимыми. Специалист, помогающий в родах, подскажет маме, можно ли и как обойтись без лекарств. Иногда случаются ситуации, когда медицинское вмешательство действительно необходимо, тогда помогающая в родах тоже объяснит, зачем оно нужно, каково действие препарата. Бывают ситуации, когда доктор считает, что нужно использовать лекарства, а помощница в родах договаривается об отсрочке применения медикаментов, и в это время подсказывает роженице нелекарственные способы коррекции ситуации, что почти всегда приводит к отличным результатам. Таким образом, удается избежать побочных эффектов лекарств и в то же время добиться эффективного решения проблемы. На мой взгляд, это одна из самых тонких и важных задач помощницы – с одной стороны, помочь родителям приблизить роды к тому идеалу, который они хотят, с другой стороны, не вызвать конфликт между роженицей и акушерской бригадой.

После родов

После рождения малыша, помощница постарается сделать все, чтобы мама и ребенок были с первых минут вместе, поможет приложить ребенка к груди; если в родах участвует отец ребенка, сделает все возможное, чтобы семья почувствовала себя в своем интимном пространстве, чтобы мама и папа без суеты могли насладиться этим важным моментом в жизни семьи, испытать восторг и благодать от момента слияния всей семьи. Перинатальными психологами доказано, что если ребенок после рождения находится на руках у мамы, ощущает любовь своей семьи, то закладывается основа для гармоничного психологического развития, базовое доверие миру. А для родителей эти минуты являются условием формирования глубокой привязанности к своему ребенку.

Послеродовый патронаж

После родов родителям, и особенно маме, по-прежнему необходима поддержка и возможность консультироваться по всем вопросам, связанным с малышом, с грудным вскармливанием, с психологическим состоянием. Женщине предстоит непростой период – она учится быть мамой, которая понимает ребенка без слов. Эти умения и навыки не приходят сразу. Раньше они передавались из поколения в поколение от матери к дочери, от старших женщин к молодым неопытным мамочкам. Помощница берет на себя эти функции – путем практических советов и конкретными действиями она обучает материнскому мастерству. Такой патронаж, как правило, происходит лучше, когда мама с ребенком уже оказываются дома, в привычной обстановке, которая не регламентируется распорядком роддома.

Почти все женщины мечтают оказаться дома как можно быстрее. При нормальных родах женщина вправе выйти из роддома, когда пожелает. Если мама готова вернуться домой на следующий день после рождения, помощница будет приезжать, чтобы оценить, как женщина восстанавливается после родов, хорошо ли сокращается матка, при необходимости посоветует, как обрабатывать швы, а, самое главное, ответит маме на все волнующие вопросы, касающиеся грудного вскармливания и ухода за младенцем. В этом случае не только быстро происходит физическое восстановление – такая поддержка сводит к нулю послеродовые депрессии и помогает матери почувствовать себя счастливой и уверенной женщиной. А это, согласитесь, определяющее условие для того, чтобы психологический климат в семье был комфортным и радостным.

Рассказывают Римма и Ильнур Садыковы, родители 5-месячного Амира, сопровождение в родах – Елена Ряплова.

Римма : Я нисколько не жалею, что в родах мы воспользовались помощью перинатального психолога, и я очень благодарна Лене, что она была с нами в роддоме. Это огромная моральная поддержка, ты чувствуешь уверенность, защищенность, потому что рядом с тобой – человек, который многое знает, который сам через это проходил. Мне делали экстренное кесарево сечение, во время операции близко никого не подпускали, но Лена осталась в операционной (папу пригласили позже), я встретилась с ней взглядом, и сразу стало спокойней. Когда малыша достали, Лена поднесла его ко мне, помогла приложить к груди. Без нее мне было бы тяжело. И в следующий раз я обязательно снова воспользуюсь такой поддержкой.

Ильнур : Занятия на курсах подготовки основываются на доверии. Доверие возникает как внутри группы, так и между ее участниками и наставником. Те задачи, которые ставит перед своими слушателями, заставляют человека открываться. А открыться можно только тому, кому доверяешь. И участие Лены в наших родах было гармоничным продолжением сотрудничества: когда человек, которому ты доверяешь, присутствует на событии, к которому он тебя долго готовил, это не может быть лишним или ненужным. В процессе родов у меня лично возникало много вопросов, которые я задавал Лене, получая от нее информацию и полезные советы. Кроме того, в родах всегда бывают внештатные ситуации и важно иметь рядом человека с огромным опытом их разрешения – такое правое сильное плечо, на которое можно опереться.

Комментирует Олег Бутунов, заведующий родильным домом ЦГБ №7:

Женщина не должна рожать одна. Она может рожать с кем угодно: с мужем, сестрой или психологом – с тем, с кем ей комфортно. Поэтому если ей комфортно с психологом – пожалуйста, мы не возражаем. В сопровождении близкого человека рожающая женщина ведет себя спокойней.

Рассказывает Татьяна Невечеря, перинатальный психолог, акушерка, мама двоих детей. Опыт сопровождения – 48 родов:

Помощница в родах – призвание. Она может иметь медицинское или психологическое образование, а может и не иметь. Главное – это Божий дар, чуткость. Если вам нужны слова – она находит их, если нужны действия – делает. Но в активном периоде родов она просто позволяет роженице успокоиться и дать возможность телу выполнять свою работу.

К присутствию на родах мужей мы уже постепенно начали привыкать. А для чего в родах нужен перинатальный психолог? Попробуем разобраться...

На Западе помощница в родах называется «доула». Это профессионально обученная женщина, которая поддерживает женщину во время беременности и родов. Статистика утверждает: роды при помощи доулы проходят более мягко и благоприятно. Акушеры говорят, что доула – это фигура, подобная матери. Это женщина, которая имеет опыт благополучных родов и может дать Вам ощущение спокойствия, безопасности и уверенности.

Может возникнуть вопрос – зачем в родах еще кто-то, ведь есть команда профессионалов – врач, акушерка, педиатр? Врач проследит за тем, чтобы роды шли правильно, применит современные медицинские технологии. Акушерка выполнит назначения врача и примет роды. Педиатр оценит состояние ребенка и в случае необходимости, окажет помощь.

Помощница в родах – это близкий человек в незнакомом месте. Для женщины, которая впервые рожает ребенка, все внове. Сопровождающая в родах берет на себя общение с внешним миром. Она всегда на стороне женщины и следит за тем, чтобы ее пожелания выполнялись.

Знакомство с такой сопровождающей происходит еще до родов. Перинатальный психолог помогает составить план родов, разобраться с тревогами и настроиться на лучшее. Когда начинаются роды, помощница снова будет рядом с будущей мамой. Она едет вместе с ней в роддом. В больнице она служит «экраном» между персоналом и женщиной, помогает создать ощущение комфорта, старается сделать так, чтобы вас ничего не беспокоило.

Когда малыш появляется на свет, помощница напоминает врачу о том, о чем женщина договорилась с ним, например, положить малыша на живот мамы, приложить ребенка к груди. Не бросает своих подопечных перинатальный психолог и в первые месяцы после родов: консультирует в пределах своей компетенции и помогает связаться с нужными специалистами.

И все же главная задача помощницы в родах – это спокойствие и тепло. Доказано: роды проходят благоприятно и не требуют медицинских вмешательств, если женщина может расслабиться.

Помощница в родах – это не начальник над роженицей. Она находится рядом всегда (в то время как врач или акушерка уходят заниматься другими роженицами) и выполняет пожелания роженицы, считывая их по языку тела. Опытная помощница даже по дыханию женщины понимает, как она себя чувствует и какая поддержка необходима в данный момент.

Вот несколько рекомендаций по выбору помощницы в родах:

· Она должна внушать Вам доверие на интуитивном уровне. Это человек, с которым Вы почувствуете себя в безопасности, рядом с ней можно заснуть. Она не побеспокоит неуместным словом, неловким движением.

· Желательно, чтобы у нее было, по крайней мере, двое детей, рожденных естественным способом, а роды были удачными. Она не ученый, не теоретик, она знает на личном опыте, что роды – это естественный процесс, достойно пройти который может каждая женщина.

· Каков ее опыт в сопровождении родов? Роды – процесс очень индивидуальный, и чем в большем количестве родов участвовала помощница, тем глубже ее опыт и понимание потребностей каждой роженицы.

· Поддерживает ли она связь с разными специалистами, например, акушерами, педиатрами? Она подскажет, где Вы сможете получить важную для Вас медицинскую информацию и помощь.

· Она должна быть доступна 24 часа в сутки.

Помощница в родах – это не модное новшество. Это возвращение к истокам акушерства, когда роды воспринимались как естественный процесс, через который может пройти любая женщина.

Рассказывают Ольга и Антон Кочневы, родители 2,5-месячного Алеши, сопровождение в родах – Татьяна Невечеря:

Ольга : Рожать с перинатальным психологом замечательно! У меня было ощущение полного спокойствия. Таня была спокойна – и я была спокойна. Я совершенно ни о чем не думала, все вопросы решали Таня и муж, а я ни во что не вникала, начиная с приемного покоя. Такое чувство безопасности, уверенность, что все идет так, как надо.

Антон : Перинатальный психолог в родах нужен, причем обязательно. Процесс проходит спокойней, уверенней, легче и естественней, когда рядом есть опытный человек. Он помогает общаться с персоналом роддома, может прокомментировать данные исследований и назначения препаратов. А после рождения малыша – было кому сфотографировать нас втроем! Могу сказать точно: без психолога я бы больше нервничал, мог бы наговорить много ненужного и помешать.

Комментирует Ольга Геннадьевна, дежурный акушер-гинеколог ЦГБ №7, принимала роды у Ольги Кочневой:

Мое впечатление будет необъективным, поскольку женщина приехала всего лишь за час до родов. Пара хорошая, подготовленная: женщина была спокойна, муж – неагрессивен, а это всегда важно. Сама психолог тоже была спокойна, у меня вообще сложилось ощущение, что они близкие друзья. Думаю, роды прошли успешно не столько благодаря присутствию психолога, сколько благодаря тому, что пара была хорошо подготовлена до родов. Но моей работе присутствие психолога не мешало.

