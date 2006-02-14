Методы уменьшения родовой боли. Часть 3. Методики обеспечения альтернативных стимулов для ингибирования ощущения боли

В третьей части нашего обзора мы поговорим о методиках, обеспечивающих альтернативные стимулы для ингибирования ощущения боли. К ним относятся: применение поверхностного тепла и холода, аромотерапия, акупрессура, успокаивающие прикосновения и массаж.

Поверхностное тепло и холод

Горячие компрессы , наложенные на область живота, в паховой области, либо на промежность, теплое одеяло для обертывания всего тела, ледяные пакеты в область нижней части спины, заднего прохода либо промежности быстро снижают боль во время родов. Тепло и холод являются широко применяемыми физиотерапевтическими средствами и они ассоциируются с низкой частотой побочных действий при их правильном применении, т.е. при безопасных температурах, которые не вызывают ни ожогов, ни обморожений. Хотя не было проведено статистически достоверных опытов о болеутоляющих эффектах тепла и холода, многое из физиологического воздействия понятно.

Поверхностное тепло изучается от нагретых или охлаждаемых предметов, таких, как водяные грелки, влажные горячие полотенца, электронные грелки, нагретые пакеты с силика-гелем, нагретые пакеты с рисом, горячие одеяла, ванны и души.

Поверхностный холод получают от мешочков со льдом, резиновых перчаток, набитых льдом, пакетов с замороженным гелем, полотенец, пропитанных охлажденной или ледяной водой, и от других холодных объектов.

Холод

Холодные компрессы особенно полезны при болях в опорно-двигательной системе и при болях в суставах: в частности, боль в спине при родах особенно хорошо реагирует на терапию холодом. Приглушающий боль эффект можно объяснить тем фактором, что холод на коже замедляет передачу импульсов по сенсорным нейронам, что и приводит к понижению чувствительности, включая ощущение боли. В особенности полезны замороженные пакеты с гелем, которые привязывают вокруг тела женщины (две эластичные ленты, одна над областью матки, другая ниже ее) и приклеиваются лейкопластырем Велкро. Такие компрессы обеспечивают не только нейтрализацию боли, но также дают поддержку нижней части спины. Женщина может продолжать ходить, поскольку компресс прикреплен лентами. Ледяные компрессы, наложенные на промежность как можно раньше после рождения ребенка, снимают отечность и боль.

Осторожно: Следует положить один-два защитных слоя между кожей женщины и источником холода, чтобы ощущение холода наступало постепенно от приятной прохлады до холода. Важно помнить, что во многих этнических культурах придерживаются весьма серьезного мнения, что следует холода избегать (холодной воды, сквозняков, холодных компрессов). Оказывающий услуги всегда должен спросить разрешения, прежде чем он сделает что-нибудь, что может застудить женщину.

Не ставьте холодного компресса женщине, если она охлаждена. Если она дрожит, либо ее руки, ноги или нос холодны, сначала согрейте ее в теплой ванне, душе или одеялом, прежде чем прикладывать холод.

Тепло

Как описывалось, применение тепла широко приемлемо благодаря его успокаивающему и снимающему боль действию. Менее известны его ценные действия для облегчения автономных реакций на страх и стресс (реакцию "будет как будет"). Один из эффектов стресса - это сужение мелких мышц кожи, вызывающее знакомое чувство "гусиной кожи" или становление волос дыбом. Теплая ванна, душ или одеяло заставляют эти мышцы расслабиться. Женщина, которая не может вытерпеть массаж при помощи поглаживания, часто с готовностью соглашается на него после того, как ей разогреют кожу.

Как было показано, тепло увеличивает активность матки. Местное наложение горячих компрессов/горячих влажных махровых салфеток на промежность в период второй стадии родов весьма успокоительно. Хотя следует сделать одно предупреждение: температура горячего компресса никогда не должна превышать переносимую температуру человеком его налагающим. Рожающая женщина может не заметить того, что компресс слишком горяч, т.к. порог ее болевой чувствительности может измениться до такой степени, что ожог может наступить без осознания этого. Очень эффективным может быть сочетание тепла (горячих компрессов) и ароматических масел.

Ароматерапия

Ароматерапия завоевывает все большую популярность. При родах рекомендуют использовать, прежде всего, аромамедальоны и аромалампы, которые способствуют созданию благоприятной расслабляющей среды, для снятия психо-эмоционального напряжения и болевого дискомфорта, а также для дезинфекции помещения и предотвращения внутрибольничного инфицирования. Для этих целей подходят масла розы, нероли, бергамот, ладан.

При физическом перенапряжении полезны: петитгрейн, эвкалипт, пихта, сосна и все тот же бергамот.

Настроение и эмоциональный тонус можно поднять, вдыхая ароматы лимона, жасмина, кипариса, бергамота, корицы, герани.

Теплые масляные компрессы на низ живота или область крестца принесут облегчение боли во время родов. Под их воздействием происходит согревание кожи, активное расширение сосудов, что приводит к быстрому проникновению эфирных масел в кровяное русло и, как следствие, усилению обменных процессов и обезболивающему эффекту. С этой задачей успешно справляются масла ромашки римской, лаванды, шалфея мускатного, жасмина. Местно-обезболивающими считаются также розмарин, эвкалипт, мята перечная, герань.

Существует и другая группа масел, которые не являются анальгетиками в чистом виде, но стимулируют организм к продукции собственных болеутоляющих веществ - эндорфинов. Этими свойствами обладают: сандал, ладан, нероли и бергамот. Лемонграсс и мускатный орех тоже проявляют свойства анальгетиков и иногда используются в родах, только в небольшом количестве (одна, максимум две капли в рецепте).

При потере сил и слабости, можно сделать холодный компресс на лоб. Для этого в ледяную воду надо добавить несколько капель масла герани или нероли, лаванды, бергамота, смочить в ней тонкое полотенце (пеленку), отжать лишнюю воду и приложить ко лбу.

Следует придерживаться общих правил применения эфирных масел:

В аромалампе : добавить в воду несколько капель ароматического масла.

: добавить в воду несколько капель ароматического масла. В аромамедальоне : добавить 1-2 капли масла в медальон, при смене масла медальон нужно протереть ваткой, смоченной в спирте.

: добавить 1-2 капли масла в медальон, при смене масла медальон нужно протереть ваткой, смоченной в спирте. В ванной : масла липофильны, т.е. растворяются в жирах, а не в воде, поэтому необходимо предварительное растворение 3-5 капель ароматического масла с 10 каплями базового масла (кокосовое, миндальное, жожоба или простое растительное, кукурузное и т.п.).

: масла липофильны, т.е. растворяются в жирах, а не в воде, поэтому необходимо предварительное растворение 3-5 капель ароматического масла с 10 каплями базового масла (кокосовое, миндальное, жожоба или простое растительное, кукурузное и т.п.). Компресс: для приготовления горячего компресса наполните чашку горячей водой и добавьте в нее 4-5 капель эфирного масла. Смочите кусок материи, отожмите лишнюю воду и прикладывайте к больному месту, пока материя не остынет. Затем повторите процедуру. Для холодных компрессов вместо горячей воды применяйте холодную.

Важно! Ароматические масла могут вызвать аллергию, поэтому, перед их использованием нужно провести тест на чувствительность кожи, в случае появления признаков непереносимости (зуд, покраснение, отдышка, затруднение дыхания, появление потливости, учащение пульса, головная боль, шум в ушах, выраженное чихание, покраснение кожи и слизистых, слезотечение) от использования масла следует отказаться!

Со всеми вышеперечисленными маслами можно делать в родах точечный массаж (акупрессуру), для которого нужно приготовить смесь из выбранных вами эфирных масел с растительным маслом, типа миндального, персикового или абрикосового, в соотношении 1:1 (1 капля эфирного масла на 1 мл растительного).

Акупрессура

Акупрессура или массаж "шиатсу" также еще называется акупунктура без игл. Это древняя восточная целительная методика, она состоит из надавливания пальцами либо глубокого массажа в традиционных точках акупунктуры, расположенных вдоль меридианов тела или же по линиям потоков энергии. Врачи практики, пользующиеся акупрессурой, полагают, что она работает тем же способом, что и акупунктура, хотя в меньшей степени: она высвобождает заблокированную энергию вдоль меридианов тела. Другие же помогают, что акупрессура повышает уровень эндорфинов в районе приложения. Единственные упоминания акупрессуры и ее использования при родах имеются в непрофессиональной литературе и в учебной литературе по деторождению. Нет никаких свидетельств вреда от правильно выполненной акупрессуры, но имеются невероятные свидетельства о том, что она помогает снизить боль при родах и способствует течению родов.

Две точки "хей-гу" и 6-ая селезеночная точка, если их стимулировать, то, говорят, это усиливает схватки без нарастания боли. Точка "хей-гу" находится на тыльной стороне ладони, в углублении, где сходятся пястные кости большого и указательного пальцев. Шестая селезеночная точка расположена на большеберцовой кости на ширине 4-х пальцев выше средней лодыжки (внутренней таранной кости). Точку на большеберцовой кости следует нажимать вперед по диагонали. Эта точка очень чувствительна. Крепкое нажатие пальцем проводится в течение 10-60 секунд, затем ее отпускают на такое же количество времени. Эту процедуру следует повторять до 6 раз. Схватки за этот период времени должны ускориться. Будьте осторожны: эти акупрессурные точки не следует стимулировать во время беременности, а лишь в тех случаях, когда желательны частые сокращения матки.

Успокаивающее прикосновение и массаж

Использование физического прикосновения в различных формах посылает снижающие боль импульсы. В зависимости от качества и обстоятельств различают прикосновения: ободряющее похлопывание, поглаживание волос или щеки полным любви движением, крепкое объятие, удерживание руки, либо более формальные, целевые массажные методики - все они сообщают получаемому их человеку о пожелании любви, комфортности, желанию быть с нею и помочь ей.

Массаж - это предписанное касание и принимает много различных форм при родах: мягкое и крепкое поглаживание, мнущие движения, глубокое круговое надавливание, потирание, использование кончиков пальцев, всей ладони и различных приспособлений, которые катают, вибрируют или оказывают давление. Один из разновидностей массажа, ручной массаж, легко применим и почти всегда приветствуется роженицами. Сюда следует включать мнущие движения, давления и потирание по всей руке. Это очень успокаивает и приветствуется женщинами, в особенности теми, кто сжимает кулаки во время схваток. Теоретически массаж должен стимулировать ряд сенсорных рецепторов на коже и в более глубоких тканях, тем самым, препятствуя ощущению боли.