Когда ехать в роддом при схватках?

Как бы не пропустить тот момент, когда уже пора ехать в роддом? Конечно, точно определить начало родовой деятельности не всегда удается, но в то же время существуют определенные признаки, что пора собираться. О них и расскажем.

Пакеты, с которыми вы поедете в роддом, лучше собрать заранее, по списку, чтобы все было готово, потому что в тот момент, когда женщина понимает, что она вот-вот станет мамой, все ее мысли заняты именно этим, и будет не до вещей. Я рекомендую все купить и собрать неделек эдак в 36, потому что от преждевременных родов никто не застрахован. (Список вещей, которые нужно взять с собой есть в статье Первый день после родов. Неужели все позади? )

Обменную карту нужно всегда носить с собой, так как родовая деятельность в принципе может начаться где угодно. Наличие обменной карты это не просто формальность, необходимая для поступления в роддом, она помогает врачам определить, на что следует обратить особое внимание и какую выбрать тактику ведения родов, ведь в ней собрана вся информация о вашей беременности.

Срок беременности

Доношенной считается беременность сроком 38-42 недели. Поэтому если у вас уже срок 38 недель, настраивайтесь на то, что роды могут начаться в любой день. Опять же, если уже 40 неделек, а малыш не торопится вылезать, не стоит паниковать – у вас еще есть пара недель в запасе. Если беременность не первая, то совершенно не обязательно, что второй малыш родится на таком же сроке, что и первый. Роды могут начаться раньше или позже.

Предвестники родов

Наличие предвестников родов не является обязательным. У некоторых женщин они могут отсутствовать, кто-то может их просто не заметить.

За 2-3 недели до родов начинаются предвестниковые схватки. Они нерегулярные, безболезненные, проявляются в виде кратковременных напряжений живота.

За несколько дней до родов обычно отходит слизистая пробка. Она выглядит как большое количество густой слизи, которое может выделяться один или несколько раз.

Психологи отмечают, что за пару недель до родов у многих женщин появляется так называемый синдром «гнездования». Будущая мама сутками хлопочет над обустройством своего жилища, наводит уют, заставляет мужа передвигать мебель и т.д.

Пора ехать!

Ехать в роддом нужно, если у вас началась родовая деятельность, если произошло излитие околоплодных вод и если появились кровянистые выделения.

Родовая деятельность начинается со схваток

Они могут ощущаться как напряжения живота или как тянущие ощущения внизу живота. Подробно о них здесь: Родовые схватки. Первый период родов

Родовые схватки имеют ряд отличий от предвестниковых:

Родовые схватки Предвестниковые схватки С течением времени усиливаются и становятся более длительными С течением времени не изменяются по силе и продолжительности Регулярные, ощущаются через равные промежутки времени (обычно начиная с интервала 15-20 минут), с тенденцией к учащению. Нерегулярны. Может быть сперва несколько схваток за 10-15 минут, а затем следующие схватки появляются только через час, с течением времени могут проходить вовсе. Обычно болезненны Чаще безболезненны Не проходят после приема спазмолитиков Проходят в течение 30 минут после приема но-шпы или папаверина

Если самостоятельно вам не удается разобраться, поезжайте в роддом. Все женщины индивидуальны, первый период родов может протекать по-разному. Кроме того, никто не знает, какова будет продолжительность родов, поэтому если хотите рожать в медицинском учреждении, то в сомнительных ситуациях лучше перестраховаться.

В роддоме провести диагностику врачу помогает осмотр на кресле. Родовые схватки сопровождаются укорочением, размягчением, а впоследствии сглаживанием и раскрытием шейки матки. При предвестниковых схватках изменений шейки матки не происходит.

Если предвестниковые схватки болезненны, мешают заснуть, это приводит к утомлению женщины. И если на следующий день начинаются роды, женщина оказывается к ним не готовой, развивается слабость родовой деятельности. Поэтому при таком патологическом течении подготовительно периода требуется обезболивание.

На некоторых курсах для будущих родителей рекомендуют после того, как вы определили у себя начало родовой деятельности, еще пару-тройку часов побыть дома (исходя из того, что длительность родов у первородящих в среднем составляет 8-12 часов, у повторнородящих 6-8 часов). Но все же лучше этого не делать, потому что вы можете родить гораздо быстрее, чем ожидаете, особенно при повторных родах. Вы ведь не знаете, насколько быстро именно у вас раскрывается шейка матки и продвигается ребенок, это можно определить только при осмотре (не всегда сила схваток пропорциональна темпу раскрытия шейки матки).

Достаточно часто развитию родовой деятельности предшествует излитие околоплодных вод. В норме плодный пузырь разрывается при открытии шейки матки на 4-5 см, но, к сожалению, иногда излитие вод происходит до начала родовой деятельности.

Воды могут излиться в большом количестве, тогда сразу понятно, что это именно воды, а не что-то другое. Но может выделиться и совсем небольшое количество водички. Обычно рекомендуется после этого походить минут 30 с пеленкой между ног, потому что при разрыве плодного пузыря воды обычно продолжают подтекать. Но опять же так бывает не всегда. Поэтому если вы явно почувствовали, что из влагалища излилась жидкость (именно в виде воды, а не слизи), пусть даже в небольшом количестве, поезжайте в роддом. В спорных случаях опять же лучше перестраховаться.

В норме воды прозрачные, если воды окрашены в зеленый цвет, это является признаком начавшейся гипоксии плода.

После нарушения целостности плодного пузыря и начала подтекания вод малыш не защищен от инфекции, поэтому надолго затягивать его появление на свет нельзя. Безводный период отсчитывается от первого подтекания вод (поэтому нужно запомнить, когда оно началось) и заканчивается рождением ребенка. При длительном безводном периоде резко повышается риск послеродовых инфекционных осложнений у матери и ребенка, поэтому назначается профилактический курс антибиотиков (малышу при безводном периоде более 10 часов, маме если безводный период составил более 12 часов).

Необходимо вызвать скорую помощь при появлении кровянистых выделений. Небольшие мажущие выделения (или прожилки крови в слизистых выделениях) могут быть при начале открытия шейки матки (обычно при этом ощущаются хотя бы тянущие ощущения внизу живота). Но кровянистые выделения в любом количестве могут быть симптомом начала отслойки плаценты. Это осложнение при прогрессировании и не оказании медицинской помощи может быть смертельно опасным для мамы и малыша, так как может развиться массивная кровопотеря, поэтому тянуть нельзя ни в коем случае.

Не бойтесь обратиться за помощью преждевременно, вас никто за это не осудит, а вот несвоевременное обращение за помощью может повлечь осложнения! Будьте начеку, думайте прежде всего о своем малыше, настраивайтесь, что все у вас будет хорошо, и тогда именно так и будет.

