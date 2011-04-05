Роды в очках или линзах? Вопросы о зрении во время беременности

Все будущие мамочки обязательно должны посещать офтальмолога. Беременность и роды вносят свои коррективы в работу органов зрения, иногда вплоть до развития патологий. Но даже если нет видимых признаков для беспокойства, только врач может вынести окончательный вердикт.

Офтальмолог обязательно должен осмотреть будущую маму на сроке 10-14 недель беременности. Осмотр включает в себя обычную проверку зрения, а также (непременно!) исследование глазного дна после расширения зрачка. В том случае, если никаких изменений врач не обнаружит, он назначает повторный контрольный осмотр за четыре недели до предполагаемого срока родов.

Если есть проблема

Если при первой проверке зрения офтальмолог обнаружит у беременной разрывы или грубые дистрофические изменения сетчатки, то ей назначается профилактическая лазеркоагуляция, скрепляющая сетчатку с сосудистой оболочкой.

Женщина при этом должна посещать врача ежемесячно. При отсутствии повторных разрывов сетчатки на последнем осмотре (за 4 недели до родов) офтальмологом выдается заключение, что его пациентке разрешено рожать самостоятельно. Но если проблема возникла снова, то процедуру лазеркоагуляции придется повторить. А в более серьезных случаях, когда врач замечает отслоение сетчатки, необходимо уже хирургическое вмешательство.

Ухудшение зрения во время беременности

Некоторые женщины жалуются на ухудшение зрения при беременности. В частности, проявляются такие симптомы, как мелькания, световые вспышки. Картинка перед глазами мутнеет, очертания предметов искажаются, поле зрения сужается.

При любых жалобах на глаза будущей мамочке нужно обязательно обратиться к окулисту, ведь самая незначительная помеха может оказаться признаком серьезного осложнения. Врач, в свою очередь, порекомендует медикаментозное, лазерное или хирургическое лечение.

Роды и операции

В чем главная опасность ухудшения зрения при родах? В повреждение сетчатки. К примеру, может произойти отслоение сетчатки, которое повлечет за собой потерю зрения. Или сетчатка (или стекловидное тело глаза) пострадает от кровоизлияния.

Можно ли при этом женщине рожать самостоятельно или лучше все-таки прибегнуть к кесареву сечению?

Существует распространенное мнение, что при близорукости до 6,0 диоптрий возможно самостоятельное родоразрешение. Но вот при миопии более высокой степени целесообразнее делать кесарево сечение. Однако медики считают это не совсем верным.

Показанием к кесареву сечению по состоянию здоровья глаз являются только очень грубые и серьезные осложнения при миопии средней и высокой степени. Например, таким показанием может быть отслойка сетчатки, выявленная и прооперированная во время беременности. А также ранее оперированное отслоение сетчатки на единственном зрячем глазу.

Считается, что женщина может рожать самостоятельно, если беременность протекала без осложнений и не было отслоек сетчатки в прошлом. И даже если на сетчатке были обнаружены дистрофические очаги, но женщина уже благополучно рожала раньше, то ей вряд ли понадобится кесарево сечение. Хотя, окончательное решение о конкретной тактике родоразрешения остается за акушером-гинекологом, который принимает роды.

Линзы или очки – что взять в роддом?

Специалисты советуют женщине брать с собой то, к чему она привыкла. Если чувствует себя комфортнее в линзах, то, значит, нужно брать линзы. Если в очках – то очки. Ограничений с медицинской точки зрения здесь нет.

Это подтверждает также и опыт рожавших мам. Будущей маме, если у нее не очень хорошее зрение, самое главное - увидеть своего малыша в первые секунды его жизни. Поэтому она обязательно подумает о том, чтобы взять с собой в родильный зал средства коррекции зрения.

Минусы и плюсы есть и у очков, и у контактных линз.

Очки могут вам помешать во время схваток - вряд ли вы будет в эти моменты помнить о том, что они у вас на носу. Да и во время потуг очки на лице будут мешать. Но зато их легко снимет с вас акушерка, а в нужный момент вновь надет - и вы увидите своего малыша во всей красе!

Контактные линзы, если вы часто их носите и они не причиняют вам никаких неудобств, не станут вдруг физически ощущаться ни во время схваток, ни во время потуг. Однако если вам в потужной переиод вдруг захочется их снять, сделать это будет проблематично.

Но важно учесть положительный опыт мам, которые рожали в линзах, и никаких неудобств при этом не испытывали.

Если вы остановили выбор на линзах, не забудьте проконсультироваться у специалиста по контактной коррекции. Он поможет подобрать наиболее оптимальное средство для пребывания в роддоме.

Самым простым вариантом считаются одноразовые контактные линзы. За ними не нужно специально ухаживать и брать с собой дополнительно специальный раствор и контейнер.

Также весьма удобны для «путешествия» в роддом силиконгидрогелевые линзы. Такие линзы обладают очень высокой кислородной проницаемостью и при этом их можно не снимать более 12 часов.

Источник: http://www.medikforum.ru/