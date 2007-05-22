ПРЕИМУЩЕСТВА СБОРА ПУПОВИННОЙ КРОВИ

http://www.kid.ru/

С каждым днем все больше и больше информации о новых клеточных технологиях, а именно о стволовых клетках, обрушивается на будущих родителей и все больше вопросов возникает в связи с этим у будущих пап и мам, которые хотели бы использовать уникальную возможность и застраховать жизнь и здоровье своего малыша. Что же такого важного в стволовых клетках пуповинной крови ребенка? Рассказывает директор Гемабанка - банка персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови, кандидат медицинских наук, Приходько Александр Викторович:

В пуповинной крови новорожденного ребенка содержатся совершенно особые клетки, именуемые стволовыми клетками. Если родители соберут пуповинную кровь при рождении для последующего хранения, то когда-нибудь эти клетки могут спасти жизнь как самому ребенку, так и другим членам его семьи. Плаценту и пуповину после родов с незапамятных времен выбрасывали. Сегодня же они вполне могут встать на страже здоровья семьи. Стволовые клетки пуповинной крови - это те кирпичики, из которых строится иммунная система. Из этих стволовых клеток создаются все клетки, имеющиеся в крови: сражающиеся с болезнями лейкоциты, несущие кислород эритроциты, обеспечивающие свертываемость крови и заживление ран тромбоциты. Когда организм борется с такими недугами, как рак или генетические нарушения, или когда он ослаблен агрессивными методами лечения (например, радио- или химиотерапия), этим верным работникам требуется помощь. И именно они, стволовые клетки, приходят на помощь, чтобы организм был в силах сражаться. Пуповинная кровь, собранная при рождении, может предоставить вашему ребенку впоследствии уникальную возможность восстановить здоровье в случае заболевания. Стволовые клетки можно выделить из трех источников: костный мозг, периферическая и пуповинная кровь. Тогда почему так много говорят о пуповинной крови? Чем гемопоэтические стволовые клетки из пуповинной крови лучше стволовых клеток из костного мозга и периферической крови? Расскажем о некоторых преимуществах выделения стволовых клеток из пуповинной крови:

БЕЗОПАСНОСТЬ - Пуповинная кровь собирается легко и быстро. Сам по себе процесс сбора пуповинной крови прост, занимает менее 10 минут, не вызывает дискомфорта и безопасен и для матери, и для ребенка, т.к. при этом с ними нет контакта. Сбор же костного мозга занимает несколько часов и проводится под общим наркозом.

КОЛИЧЕСТВО - Количество и концентрация стволовых клеток в пуповинной крови выше, чем в таких источниках, как костный мозг и периферическая кровь после мобилизации.

МОЛОДОСТЬ - В течение всей жизни человек стареет и подвергается неблагоприятным воздействиям внешней среды и экологии, такие факторы как радиация, канцерогенные вещества воздействуют на весь организм и все его клетки. Стволовые клетки, полученные из пуповинной крови, намного моложе однотипных клеток из костного мозга, т.к. они сохранены в самом начале жизни и более защищены от этих воздействий.

ПОТЕНЦИАЛ И АКТИВНОСТЬ - Ученые считают, что количество делений клеток ограничено. Стволовые клетки пуповинной крови собирают на одном из ранних этапов жизни человека, поэтому способность этих клеток делиться и превращаться в нужные организму клетки, а также их пролиферативная активность выше.

ИММУНОТОЛЕРАНТНОСТЬ - Собственная кровь всегда на 100% подходит самому ребенку. С большой вероятностью она подойдет и его братьям, и сестрам. Обычно это вероятность 1/4. Но даже когда клетки пуповинной крови используют как донорские, они намного меньше вызывают осложнения и отторгаются, чем из костного мозга и периферической крови.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ - Найти подходящего донора костного мозга бывает сложно и дорого. Если же в банке хранится ваша пуповинная кровь, она доступна в любой момент. Кроме того, стоимость сбора, выделения и хранения клеток пуповинной крови значительно дешевле, чем стволовых клеток из костного мозга и периферической крови.

Конечно, у сбора пуповинной крови имеется и недостаток -



ОДНОКРАТНОСТЬ - К сожалению, для вас - тех, кто это читает, такой возможности - иметь свои собственные стволовые клетки из пуповинной крови- уже не будет. У каждого человека возможность собрать стволовые клетки пуповинной крови имеется только один раз в жизни - при рождении.

Очень важно для будущей мамы знать, как происходит процедура сбора пуповинной крови. Она состоит из нескольких этапов - сбора, обработки, замораживания и хранения. Сбор. На этом этапе в Гемабанке вы получите все необходимое для сбора пуповинной крови в виде следующего комплекта: стерильные перчатки для акушера, раствор для обработки пуповины, стерильную систему для сбора пуповинной крови, контейнер для транспортировки крови, документацию. Этот комплект необходимо взять с собой, когда Вы поедете рожать.

Пуповинную кровь собирает акушерка после отсечения пуповины. Процедура сбора очень проста, абсолютно безболезненна и никакого риска ни для матери ни для ребенка не представляет. Пуповинную кровь можно собирать как после самостоятельных родов (в родильном доме или дома), так и после кесарева сечения. Также, не зависимо от того, в каком городе России рожает женщина, есть возможность собрать кровь и доставить в лабораторию за 24 часа.

Комплект для забора пуповинной крови заранее нужно отдать акушерке. Когда ребенок родится, акушерка пережимает и перерезает пуповину, затем вводит в нее иглу от системы, куда и поступает кровь. Собранную кровь помещают в контейнер для транспортировки. В нем кровь защищена от ударов, вибрации, резких перепадов температуры и в полной сохранности вместе с сопроводительной документацией доставляется в хранилище. Следующий этап - обработка. Перед помещением в хранилище пуповинная кровь ребенка должна быть обработана. Кровь взвешивают, подсчитывают количество стволовых клеток. Затем стволовые клетки выделяют из пуповинной крови и добавляют к ним криопротектор - раствор, который предохраняет клетки от разрушения при замораживании. Выделенные стволовые клетки помешают в мешки и криопробирки, разработанные специально для долгосрочного хранения при низких температурах. Каждому образцу присваивают уникальный идентификационный номер. Используемая маркировка гарантирует неприкосновенность стволовых клеток ребенка.

Стволовые клетки ребенка будут храниться в запаянном стерильном и герметичном мешке и в криопробирках в условиях глубокого холода. К каждому образцу прилагают пробирку-"спутник" с тем же идентификационным номером. Эта пробирка позволяет избежать нежелательного размораживания стволовых клеток, так как при необходимости дополнительных исследований (тестирования, типирования и т.д.) можно использовать именно ее содержимое.

Затем идет процесс замораживания. Образец с пробиркой-"спутником" помешают в специальный контейнер-криобокс, переносят в хранилище и подвергают плавному охлаждению до -80°С, после чего погружают в жидкий азот, в котором они и будут храниться. В каждой ячейке криобокса хранится один образец в мешке или криопробирках с пробиркой-"спутником".

После этих этапов и получения результатов тестирования стволовые клетки закладываются на длительное хранение. Криохранилище представляет собой резервуар (дюар), объемом 500 литров, заполненный жидким азотом, внутри которого находится система для размещения криобоксов. Температура в дюаре -196°С. Сегодня имеется опыт хранения клеток в жидком азоте без потери активности до 20 лет, однако есть все основания предполагать, что они могут храниться гораздо дольше.