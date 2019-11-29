Фоторепортаж из родильного дома «УГМК-Здоровье»

5 ноября в Екатеринбурге открылся уютный родильный дом из технологичных - родильный дом Клиники «УГМК-Здоровье».

Команда от U-mama отправилась на экскурсию по новому роддому еще до начала его работы. Мы заглянули в родовые залы и палаты, в операционные и палаты интенсивной терапии для мам и новорожденных, протестировали пульты управления кроватями, познакомились с врачами и акушерками. И можем сказать: да, здесь хотят помочь вам родить малыша безопасно и в максимально комфортных условиях.

Как сделать роды комфортными по-домашнему , чтобы мама меньше тревожилась, и роды прошли безопасно? Психологически, оптимальная обстановка дома: там уютно и тепло, есть близкие люди. Но если что-то идет не так — требуется помощь, и дома ее оказать невозможно.

Главная идея и концепция родильного дома УГМК — перенести домашнюю обстановку в медицинское учреждение, уменьшить стресс и напряжение будущей мамы, создать комфортные условия. Но не в ущерб безопасности.

В новом родильном доме все настроено на уют и надежность: комфортное пространство, чувство защищенности и медицинская поддержка по мировым стандартам. И в любой палате или зале роддома вы чувствуете себя под уверенной защитой в это особенное время.

Родовые залы — чистые помещения, как и требуют медицинские протоколы. Но здесь нет кафельной плитки, стены теплых тонов, нет потолочных ламп, похожих на пугающие операционные софиты.

Вся медицинская техника: мониторы, детский столик, анестезиологическое оборудование — скрыта в стеновой системе хранения.

Акушерки и доктора моют руки и накрывают стол на роды в другом помещении, которое не видит пациентка, все инструменты появляются в зале прямо перед родами.

Когда будущая мама входит в зал, она видит только родовую кровать, кресло для партнера, шведскую стенку, фитбол. Она может принимать любые позы, опираться на перекладины лестницы или стол, пережидать схватки на фитболе, петь и делать все, что поможет ей расслабиться.

В родовой есть комфортная душевая: сюда можно закатить фитбол и с помощью специальных упоров спокойно сидеть под струями теплой воды. Партнер или медсестра поможет безопасно перемещаться, укутает в халат или полотенце.

Будущая мама может принести в родовый зал вещи, с которыми она чувствует себя лучше: любимую игрушку, планшет с видеозаписями, фотографии, блокнот. Приветствуется все, что поможет расслабиться.

И, конечно, с будущей мамой в родовом зале может оставаться муж, сестра или помощница — любой человек, с которым ей комфортно. Потому что на первом месте в роддоме УГМК — открытость и круглосуточный доступ родственников.

В зале можно создать нужную атмосферу: опустить шторы и настроить разные оттенки освещения: голубой, зеленый, желтый, красный… Здесь есть аромалампа и музыкальный центр, а двойная шумоизоляция ограждает от посторонних звуков.

Врачи, акушерки и медсестры в штате роддома имеют стаж работы от 10–15 лет, владеют всеми техниками родов. Родовые столы приспособлены для любой физиологической позиции, которую захочет принять мама. Неонатологи и детские сестры ранее работали в реанимационных отделениях для новорожденных и готовы к любым ситуациям.

В родильном доме есть все на случай, если что-то пойдет не так. Две операционных — плановая и экстренная — всегда наготове.

Круглосуточно работает служба анестезиологии и реанимации. Здесь готовы оказать любую помощь маме или новорожденному.

Создатели роддома сами выбирали оборудование: оно полностью соответствует современным требованиям для родовспомогательного учреждения, а его класс заведомо высокий и очень высокий. Родовые столы, приспособленные для любых позиций в родах, — это «мерседесы» среди родовых столов. Оборудование для новорожденных «Panda» — «золотой стандарт» современной неонаталогии. Реанимационное оборудование «Giraffe», аппаратура экспертного класса и даже послеродовые кровати — самого комфортного уровня.

Еще одна особенность роддома УГМК: уже на первом этаже в приемном отделении есть дополнительный родовый зал, подготовленный для приема любых видов родов. Если мама приехала с полным раскрытием и не успевает подняться на 4 этаж — ребенка примут здесь.

Комфортным должно быть не только пространство, но и человек, который принимает роды. Поэтому будущая мама может выбрать врача и акушерку, пообщаться перед заключением договора и понять, что этим людям она может довериться.

Договор с родильным домом можно заключать с 36 недель беременности. А на ранних сроках вас ждут в женской консультации УГМК: здесь ведут беременность, читают лекции в «Школе матери», проводят занятия по лечебной гимнастике для беременных.

В роддом будущая мама ложится за 1–2 дня до предполагаемой даты родов или приезжает со схватками. До родов и после них мама живет в комфортной палате: в зависимости от программы родов это двух- или одноместные номера.

В каждой палате есть «умные» послеродовые кровати, диваны и кресла, специально оборудованный санузел, климат-контроль и система управления комнатой: вы можете опускать шторы, поднимать изголовье кровати, гасить свет и менять температуру воздуха, просто прикасаясь к экрану планшета.

В одноместных палатах с мамой и малышом может ночевать папа или другой родственник, для этого есть раскладные диванчики и все принадлежности.

Особая палата — апартаменты, объединенные с родовым залом. Сюда будущая мама ложится перед родами. Когда начинаются схватки, она переходит в родовый зал через шлюз, малыш рождается — и вместе с мамой возвращается в «насиженное место» сразу после родов.

Плюс этой палаты — инфекционная безопасность: мама формирует в палате флору и возвращается в нее после родов, в этом случае риск инфекционных осложнений минимален. Мама и малыш не пересекаются с потоком других пациентов и медицинского персонала, им комфортнее и проще адаптироваться к новой жизни.

После рождения мама с ребенком находятся в роддоме 3–5 дней, в зависимости от показаний и программы родов. За это время им помогают наладить грудное вскармливание, малыша наблюдают неонатологи, проводят вакцинопрофилактику и исследования.

Сверх обычного набора обследований по желанию мамы делают нейросонографию и УЗИ брюшной полости ребенка.

При выписке каждая семья получает особый подарок, а еще — набор средств, который облегчит жизнь в первый месяц с малышом. Если родители уже придумали имя для сына или дочки, сотрудники роддома оформят свидетельство о рождении и полис ОМС.

Останется только сделать торжественные фотографии в комнате выписки и отправиться с крохой домой.

За 3–5 дней в роддоме происходит настоящее чудо, которое не передать словами: на свет появляется новый человек, мы наконец-то видим и слышим его, берем на ручки, вдыхаем запах…

Весь персонал родильного дома УГМК постарается, чтобы эти дни прошли для вас и малыша в покое, тепле и безопасности!