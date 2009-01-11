Обезболивание в родах

Я заметила, что большинство посетительниц сайта считают, что так как роды процесс естественный, то и обезболивания никакого не требуется. Тем не менее, немало и тех, кто боится боли. Кроме того, обезболивание обычно предлагается не по желанию женщины, а по показаниям, его могут предложить и женщине, которая готова терпеть столько боли, сколько ей отведено природой.

Немедикаментозные методы обезболивания

Большинство женщин наверняка слышало о том, что интенсивность боли на 70% обусловлена ее восприятием и страхом. Поэтому логичный вывод, что если женщина настроена на благополучное родоразрешение и ничего не боится, то и боль будет меньше, и роды пройдут легче. Однако, к сожалению, мы не всегда можем настроить себя так, как хотим, вроде даже и умом понимаем, что бояться не надо, но все равно боимся.

Вот почему так важна подготовка к родам. Причем желательно чтобы она была начата не за неделю до родов, так как позитивный настрой может так быстро и не сформироваться. Очень помогают школы для беременных, где рассказывают о физиологии родового акта и происхождении боли (ведь неизвестность усиливает страх). Недавно руководителем одного из роддомов в интервью на сайте было высказано мнение о том, что от таких школ больше вреда, чем пользы. Думаю, имелось ввиду то, что некоторые школы формируют негативное отношение к любым медицинским манипуляциям и к врачам вообще. Такое тоже бывает, поэтому нужно «фильтровать» информацию – запоминайте советы, как помочь себе самой в родах, но не относитесь категорично и к медицинской помощи. Лучше выбрать школу, где есть занятия и с психологами, и с акушерами-гинекологами.

Также полезно общение с молодыми мамочками, оно помогает понять, что малоболезненные роды бывают не так уж и редко.

Кроме психологического настроя существуют и некоторые

приемы, позволяющие несколько уменьшить интенсивность боли:

Во-первых, это правильное дыхание. Дышать в родах рекомендуется следующим образом: на схватку глубокий медленный вдох через нос, затем медленный выдох через рот. Дыхание не задерживать. Между схватками дышать спокойно. Концентрироваться при этом стоит именно на дыхании, это и помогает отвлечься от боли, и облегчает процесс родов для малыша. В конце первого периода родов, когда возникает желание потужиться, нужно либо дышать часто «по-собачьи», либо наоборот применить глубокое замедленное дыхание (глубокие вдох и выдох через рот), как больше нравится. Во время потуги нужно набрать полную грудь воздуха (как будто собираетесь нырнуть под воду), и этим воздухом как будто выталкивать боль из себя, когда воздух закончится, быстро выдохнуть и тут же снова вдохнуть, не «продыхивая» потугу (отдышаться можно и между потугами, потугу нужно использовать по максимуму).

Следующий обезболивающий прием это надавливание на костные выступы. Нужно с внутренней стороны надавливать на косточки выступающие по бокам в нижней части живота. Некоторым помогает разминание поясницы. В этом хорошо помогает муж, если он присутствует на родах. Разминать и растирать спину нужно интенсивно, можно до легких болевых ощущений, это отвлекает от родовой боли.

Чтобы расслабиться между схватками, нужно представить себе какую-нибудь ситуацию, где вам хорошо и приятно, вы отдыхаете. Например, представьте как вы лежите на берегу моря и слушаете шум волн. Или как вы прижимаете к себе маленького теплого малыша. Лучше заранее подумать, что вы будете представлять, потренироваться в красках обрисовывать себе картинку и свои ощущения (потому что уже в родах, когда испытываешь боль как назло трудно вспомнить что-то приятное).

Также в родах можно использовать известную в НЛП технику якорения. За несколько дней до родов, когда вы особенно хорошо и приятно, вы испытываете сильные положительные эмоции, массируйте себе запястье. Этим вы создадите «якорь» в области запястья на положительную эмоцию, и затем в родах, когда вы будете массировать свой «якорь» вы будете ощущать те эмоции и ощущения, с которыми этот «якорь» связан. (Якорем может быть любая область. Запястье приведено для примера).

В рамках подготовки к родам нужно научиться расслаблять свои мышцы, чтобы они вас слушались, так как мышечное напряжение усиливает боль. Этому учат на гимнастике для беременных. Техника заключается в том, что вы пытаетесь, например, напрячь правую ногу и левую руку, а левая нога и правая рука максимально расслаблены, затем поменять напряжение и расслабление. В общем нужно напрягать отдельные части тела. Остальное при этом должно быть расслаблено. Так вы научитесь управлять своими мышцами, чтобы они расслаблялись по вашему желанию. Это достаточно легко в обычной жизни, но трудно, когда вы испытываете боль и вся сжимаетесь.

Медикаментозное обезболивание

Уменьшить болезненность схваток может такой простой и всем знакомый препарат как но-шпа. Но-шпа может вводиться как внутривенно, так и внутримышечно. Но-шпа не вызывает угнетения родовой деятельности и не оказывает отрицательного влияния на плод. В первую очередь но-шпа расслабляет не тело матки, а шейку, благодаря чему быстрее происходит открытие шейки матки. Поэтому но-шпа может использоваться и одновременно со стимуляцией родовой деятельности.

Но-шпа также используется для дифференциальной диагностики между началом родовой деятельности и «ложными» (подготовительными) схватками. Если схватки «ложные», то после введения но-шпы они прекратятся в течение получаса. Если же началась родовая деятельность, то схватки будут продолжаться.

Иногда для обезболивания родов используются наркотические анальгетики. Наиболее известен промедол. Он вводится внутривенно или внутримышечно, действие длится 2-4 часа, открытие шейки матки при введении промедола должно быть не менее 3-4 см. Полностью боль он не снимает, но значительно уменьшает ее остроту. Кроме того, промедол оказывает успокаивающее действие, из-за чего меняется и восприятие боли женщиной. Обычно промедол применяется при утомлении роженицы. После введения промедола женщина чаще всего засыпает (медикаментозный сон-отдых). Это является профилактикой вторичной слабости родовой деятельности. После такого медикаментозного сна обычно восстанавливаются регулярные схватки хорошей силы и наблюдается положительная динамика в открытии шейки матки.

Однако этот препарат имеет и побочные эффекты. Наиболее серьезный из них - угнетение дыхания у плода. После родов ребенок вялый, сонливый, не сразу берет грудь. Наиболее выражено угнетающее действие промедола на плод, если препарат вводится за 2-3 часа до родов. Кроме того, при введении промедола у женщины могут возникнуть тошнота и рвота. При выраженном отрицательном действии промедола женщине и/или ребенку вводится антагонист промедола – налоксон.

Из организма матери препарат выводится полностью в течение 2-3 дней, поэтому в первые дни ребенок может получать дополнительную дозу промедола с молоком матери, из-за чего он может быть несколько вялым, сонливым. Для здоровья ребенка это опасности не представляет, так как доза, которую он получает, очень мала.

Эпидуральная анестезия

Следующий метод обезболивания – это эпидуральная анестезия. При этом обезболивающее вещество вводится в пространство над твердой оболочкой спинного мозга. Наиболее широко используются для этой цели препараты лидокаин и маркаин. Женщина садится спиной к врачу, согнувшись и наклонив голову вперед (либо ложится на бок, максимально согнув спину – свернувшись «калачиком»). Врач обезболивает место предполагаемого прокола уколом новокаина. После этого игла для эпидуральной анестезии водится между позвонками в эпидуральное пространство. Затем через иглу вводится катетер (тонкая пластиковая трубочка), и иглу убирают. К катетеру присоединяется шприц, в котором содержится анестетик. Впоследствии катетер не убирают до конца родов, так как при необходимости можно добавлять обезболивающее вещество в процессе родов. Эффект начинается через 15-20 минут после введения анестетика.

Показаниями для эпидуральной анестезии являются тяжелый гестоз (поздний токсикоз) при беременности, хронические заболевания почек, сердца, легких, юный возраст роженицы, тяжелая степень миопии (близорукости), артериальная гипертензия (повышение артериального давления). Также эпидуральная анестезия проводится при дискоординации родовой деятельности (когда при сильных болезненных схватках шейка матки раскрывается слабо, темпы раскрытия не соответствуют силе и длительности схваток).

Противопоказания для эпидуральной анестезии: травмы позвоночника или хирургические вмешательства на позвоночнике, нарушения свертываемости крови или прием препаратов воздействующих на свертываемость, рубец на матке после кесарева сечения или других операций, низкое артериальное давление, гнойничковые образования на коже вблизи места предполагаемого прокола. В некоторых случаях проведение этого вида анестезии затруднено из-за выраженного ожирения женщины, потому что врач не может нащупать костные ориентиры.

При данном методе обезболивания полностью выключаются болевые ощущения, но при этом сохраняются все другие виды чувствительности. Женщина может двигаться, ощущать прикосновения, она полностью находится в сознании. Обезболивают только первый период родов (период схваток). К концу первого периода и началу периода потуг действие анестезии должно быть прекращено, так как женщина должна ощущать усиление боли при потугах, чтобы понять, что она правильно тужится. После родов при необходимости обезболивание может быть возобновлено (например, при ушивании разрывов родовых путей).

При проведении эпидуральной анестезии длительность родов обычно увеличивается. Это происходит из-за того, что несколько уменьшается сила схваток. Кроме того, у женщины может быть снижение артериального давления вплоть до обморока. Отрицательного действия на плод при проведении данного метода обезболивания не отмечено. В послеродовом периоде некоторые женщины отмечают головную боль и временное онемение ног.

Использование эпидуральной анестезии всем подряд вызывает разногласия как у врачей, так и у рожениц. Некоторые удивляются, почему в западных странах обезболивание проводится всем поголовно, а у нас нет. Наверное потому, что у нас и сами женщины к этому не стремятся. Кроме того известно, что и частота кесаревых сечений в западных странах выше, и многие связывают это именно с использованием эпидуральной анестезии и возникновением слабости родовой деятельности. В то же время вообще отменять анестезию по желанию на мой взгляд не стоит, потому что страх и чрезмерная боль сами по себе являются факторами, которые могут привести к аномалиям родовой деятельности.

Некоторые противники эпидуральной анестезии приводят аргумент, что при использовании обезболивания в родах нарушается психологическая связь матери и ребенка. У меня этот тезис вызывает некоторые сомнения, так как ни один метод не избавляет от боли в родах совсем, в самый ответственный потужной период женщина полностью ощущает все, что положено, поэтому даже если считать, что обязательно испытывать боль, это условие выполняется. Психологами же не говорится, что нужно испытывать боль не менее чем какое-то определенное время, иначе бы появились какие-то высказывания, например, о нарушении связи матери и ребенка при быстрых родах.

Аргумент о том, что предки рожали без всякой медицинской помощи также не выдерживает критики, потому что когда рожали без помощи, был естественный отбор и достаточно высокая смертность при родах.

В заключении хочу сказать, что безусловно чем меньше медицинских вмешательств, тем лучше, но ограничения должны быть разумны, и если польза многократно превышает возможный риск, то не стоит отказываться от достижений цивилизации.