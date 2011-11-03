Где рожать? Обзор родовспомогательных учреждений Екатеринбурга глазами многодетной мамы

За те девять лет, что я своим личным опытом погружена в тему беременности и родов (трижды вложившись в городские показатели рождаемости), в сфере родовспоможения Екатеринбурга произошли перемены. Должна сказать, что меня они очень радуют.

Во-первых, близок тот момент, когда в ответ на заданный на нашем ю-мамском форуме вопрос «Подскажите, какие кровати стоят в послеродовом в двадцатке?» или «Есть ли туалет в палате в сороковом?» можно будет лишь недоуменно пожать плечами. Потому что во всех роддомах будут нормальные кровати, а во всех палатах – нормальные санузлы. И мы с вами наконец-то будем говорить не о «бытовухе», а о «высоких материях»: о качестве родовспоможения, о профессионализме персонала, о грамотном подходе к беременности и родам. Мы и сейчас уже много говорим об этом, но до тех пор, пока только что родившая женщина будет ковылять по малой нужде в коридор, оставив плачущего малыша на соседку по палате, все эти вопросы будут оставаться второстепенными (просто потому что мы так устроены – прав был дружище Маслоу со своей пирамидой). Санузлы «на этаже» пока сохраняются в трех из шести роддомов, а кровати с провисшими до пола сетками, кажется, уже ушли в прошлое (во всяком случае, когда мы снимали наши ролики), даже в бесплатных палатах таковых не наблюдалось – поправьте нас в комментариях в статье, если это неправда).

А второе принципиальное изменение связано как раз с «высокими материями». Впервые за многие годы доктора стали говорить об истинном значении термина «родовспоможение» - о том, что при правильном течении родов доктор только помогает и ничего более.

Впервые акценты в процессе появления нового человека начали смещаться на роль самой женщины и ее семьи. Об этом говорил нам в интервью и Сергей Беломестнов, глава Областного перинатального центра, и Олег Бутунов, заведующий 40-м роддомом; об этом говорят и на самом «верху», в федеральном Минздраве. Когда я восемь лет назад просила не уносить моего только что родившегося здорового сына в инкубатор («потому что ему холодно» - это слова акушерки), а отдать его на руки папе, на меня смотрели, как на сумасшедшую мамашку, начитавшуюся в Интернете всякой психологической всячины. А теперь уже и сами врачи говорят о важности выкладывания малыша на живот матери или отцу – с точки зрения бактериологической защиты новорожденного. Природа мудра, и какое счастье, что инстинктивное желание женщины не разлучаться со своим ребенком теперь поддерживается медициной. Крайне приятно и стремление открыть роддома для семьи, превратить их из учреждений а-ля «за колючей проволокой» в места, где происходит важнейшее в жизни двух любящих людей событие.

Разумеется, многое зависит от руководителя. Поэтому мы и публикуем интервью с каждым заведующим (ссылки на интервью вы можете найти в обзорной таблице), ведь именно он определяет общую политику роддома и соответствующее отношение персонала. Все это чувствуется буквально с порога: в одном роддоме нас принимают с радушием и даже не упаковывают в традиционные халаты и шапочки, поскольку «сохранять особую стерильную микрофлору неправильно» (об этом раньше тоже не говорили!), в другом – пускают нехотя и всю дорогу недоумевают, зачем нам снимать на видео унитазы и кресла. Не хочется никого обижать и называть имена: я искренне восхищаюсь людьми, которые сутками работают в режиме спасения жизней; они каждый день сталкиваются с экстренными ситуациями, и для многих из них наши чисто женские потребности увидеть стены, в которых появится на свет долгожданный малыш, воспринимаются как прихоть, как обидное невнимание к более важным вещам – например, к квалификации персонала или уровню технологической оснащенности. И все же… Времена меняются, и роддомам уже пора начинать по-настоящему конкурировать друг с другом.

К сожалению, пока конкуренции не получается. Рынка родовспомогательных услуг в Екатеринбурге еще нет. Одна причина в том, что мы слишком много рожаем, а новые роддома строятся слишком медленно. Несмотря на то, что за последние четыре года в нашем городе открылось два новых родовспомогательных учреждения, а одно было серьезно реконструировано, по-прежнему нередка ситуация, когда в роддоме проходит 20-25 родов в сутки при плановой цифре 14. Это колоссальная нагрузка на докторов, акушеров и остальной медицинский персонал. Тут не до конкуренции: успеть бы помочь тем, кому требуется помощь, и не навредить бы тем, кому помощь не нужна.

Вторая причина в уровне информированности и осознанности будущих мам. По наблюдениям руководителей роддомов, доля женщин, которые желают выбрать для себя учреждение для родов, не превышает 10-15 процентов. Остальным либо все равно, либо они просто не знают, что имеют право на выбор. Вроде бы и родовой сертификат на руках, но в обменной-то карте пишут номер роддома без вариантов – и попробуй-ка без предварительных договоренностей явиться на госпитализацию в другой роддом!

На самом деле, ничего сложного в этом нет: очень часто вопрос с «попаданием» в нужный роддом решается за несколько минут на приеме у заведующего, причем вполне законным образом. До введения родовых сертификатов были весьма популярны так называемые «контрактные» роды: заключался договор со страховой компанией на роды в конкретном роддоме. Сейчас программы добровольного медицинского страхования по родовспоможению практически потеряли смысл. Во всяком случае, в страховых компаниях открытой информации по ним нет, там разводят руками и посылают в роддома, а в роддомах-то и отправляют на прием к своим заведующим. Те решают вопрос просто: если загрузка роддома позволяет взять «лишнюю» роженицу – добро пожаловать по родовому сертификату (за исключением Областного перинатального центра, с ним другая история). Желаете разместиться с повышенным комфортом – милости просим в соответствующую палату по официально утвержденному прейскуранту. Есть и еще один путь, но он несколько экстремален и для большинства неприемлем. Предвидя недовольство медицинских работников, я все же шепотом скажу: езжайте в выбранный роддом с отчетливыми схватками, и вас примут уже только потому, что отказать просто не успеют. А вот готовы ли вы к такой неопределенности и некоторой доле риска родить в такси – решать только вам.

Теперь собственно о том, из чего выбирать, коли у вас имеется такая потребность. Сейчас в Екатеринбурге действуют шесть родовспомогательных учреждений.

Сразу оговорюсь, что информация, приведенная ниже, - это исключительно субъективные впечатления автора, они могут не совпадать ни с мнением редакции, ни с официальной позицией работников системы здравоохранения.

Официальную информацию можно прочесть здесь, там же видеоматериалы и ссылки на интервью, которые помогут вам составить собственное представление. Ну а глазами многодетной мамы картинка будет такая.

Областной перинатальный центр

Довольно закрытое учреждение, попасть туда без направления от женской консультации практически нереально. Пишу «практически», подразумевая, что у нас в России, как известно, при нужных связях ничего невозможного нет. Но я бы не стала озадачиваться поиском этих самых связей и любой ценой туда стремиться. Да, современно. Да, красиво. Да, комфортно. Да, высокотехнологично. Да, прекрасные специалисты. Но не забывайте о том, что ОПЦ был создан не для здоровых беременных и не для здоровых родов. Каким бы замечательным ни был специалист, работая в атмосфере постоянного разрешения сложных случаев, он невольно становится частью этой атмосферы, и любая здоровая беременность начинает восприниматься как потенциально проблемная. Это законы человеческой психологии, они работают вне зависимости от профессиональной компетентности. Так что если в вашей обменной карте нет надписи «Направляется на госпитализацию в Областной перинатальный центр», искренне советую вам спокойно выдохнуть и забыть про его существование.

Уральский НИИ ОММ

Раньше именно в этом учреждении концентрировались проблемные случаи со всей Свердловской области. Теперь они равномерно распределяются: большой поток «ушел» в Областной перинатальный центр, часть пациенток взял на себя Городской перинатальный. В отличие от ОПЦ, попасть в институт ОММ «с улицы» можно: там работают со страховыми компаниями и дают возможность пациенткам заключить контракт на роды. Тут уж решать вам: для кого-то родить малыша в научно-исследовательском институте с высококвалифицированным доктором, имеющим ученую степень, – это дополнительная гарантия, что все пройдет хорошо; а для кого-то даже потенциальная возможность стать частью чьих-то научных исследований уже сходу неприемлема. В этом году в НИИ ОММ был сделан основательный капитальный ремонт (к сожалению, нам пока не удалось получить разрешения на съемку и показать вам институт изнутри), но палаты там по-прежнему без индивидуальных санузлов. На наших форумах можно частенько прочесть о добром, почти материнском отношении среднего и младшего медицинского персонала Института.

Городской перинатальный центр

Молодое учреждение с молодым руководителем, не обремененным грузом советского роддомовского прошлого. Ориентировано на помощь недоношенным деткам, но и здоровых беременных тоже с радостью принимает. В состав ГПЦ в качестве акушерского стационара вошел бывший «седьмой» роддом – маленький, камерный, уютный. Когда его открывали три года назад, он был первой ласточкой настоящего комфорта, впервые роддом не пах больницей и не выглядел таковой (и, по моему субъективному ощущению, до сих пор не пахнет). Недавно коллектив бывшей «семерки» полностью обновился: большая часть персонала вместе со своим руководителем вернулась в 40-й роддом, когда тот открылся после реконструкции, а в акушерский стационар ГПЦ пришел костяк коллектива из расформированного 27-го роддома.

Роддом ГКБ №40

Дворец, не иначе. После реконструкции изменился до неузнаваемости: семь с лишним лет назад в этих стенах я впервые стала мамой, а нынче смотрела на обновленные интерьеры и восхищалась возможностью рожать с комфортом, которая наконец-то появилась у жительниц Екатеринбурга. Присуждаю этому роддому почетное звание чемпиона по индивидуальным санузлам, и в этих словах нет ни капли иронии, а лишь искренняя радость за то, что в каждой палате теперь есть нормальные унитазы и душевые. Причем даже в родовых. (Раньше на весь город у нас была только одна такая «пятизвездочная» родовая – в акушерском стационаре ГПЦ).

Чтобы не обижать работников здравоохранения излишним вниманием к туалетным вопросам, добавлю: технологическая оснащенность 40-го роддома тоже на высочайшем уровне, он оборудован по последнему слову медицинской техники. Что касается коллектива – вслед за своим руководителем сюда из ГПЦ вернулся практически весь персонал, который работал в роддоме до реконструкции. Ложка дегтя в бочку меда: на наших форумах можно прочесть довольно много негативных отзывов, в особенности по отношению к среднему и младшему медицинскому персоналу роддома. И хотя мой личный опыт это категорически не подтверждает (в воспоминаниях остались вежливость, корректность и добродушие акушерок, медсестер и санитарок), подозреваю, что в данном случае дыма без огня не бывает.

Роддом ГКБ №14

До недавнего времени этот роддом лидировал по комфортности, потому что только здесь в послеродовых палатах были санузлы. Теперь, к счастью, этим уже не удивить, но вот на вертикальные роды у 14-го пока монополия . В других роддомах доктора говорят о возможности рожать «почти вертикально», но это всего лишь означает, что спинка функциональной кровати будет поднята в вертикальное положение, роженица же останется в положении «полусидя-полулежа». В 14-м роддоме женщина может стоять на коленях спиной к доктору. Я дважды рожала именно в такой позе и могу ответственно заявить: при нормально проходящих родах это действительно проще и менее травматично для мамы и ребенка. Подчеркну: при нормально проходящих родах. К сожалению, вертикальные роды в 14-м роддоме доступны только по договору со страховой компанией. Это связано с тем, что принимать их обучены всего несколько человек, поэтому в контракт вносится позиция о ведении родов именно этими докторами. Разумеется, решение о возможности рожать вертикально принимается только после консультации с акушером-гинекологом. 14-й роддом примечателен еще и тем, что он остается единственным в городе, который сохраняет возможность выбора доктора (естественно, тоже только по договору). Ни в одном другом роддоме выбрать врача для индивидуального ведения родов официальным путем вы не сумеете.

Роддом ЦГБ №20

Нежно его люблю, хотя ни разу там не рожала. Зато рожали близкие подруги. Одна из них – из медицинской семьи, что показательно, – сразу своим окружением была настроена только на «двадцатку». Другая – очень обеспеченная женщина – именно туда отправилась рожать младшего ребенка, хотя на тот момент имела возможность оплатить любые роды в любой клинике с любыми бытовыми и прочими «наворотами». Этот роддом наиболее наглядно демонстрирует, что не в санузлах счастье. Казалось бы, и по бытовым условиям «двадцатка» сейчас проигрывает другим роддомам, и с допуском мужа на роды могут быть неожиданности, а все равно многие прицельно планируют рожать именно здесь.

На нашем форуме именно про двадцатку меньше всего негатива, случайно ли? Не думаю. Руководителю этого роддома удалось сформировать уникальный коллектив, где сведены к минимуму интриги и прочие деструктивные внутренние движения, которые часто встречаются в коллективах женских. 20-й роддом – «мужской» в хорошем смысле слова. На ведущих позициях тут доктора-мужчины, которые проецируют на коллег свое отношение к рожающей женщине: бережное, внимательное, чуткое – такое, с каким бы любящий муж относился к рожающей жене. Еще раз повторюсь, что это исключительно мое субъективное мнение, которое ни в коем случае нельзя воспринимать как истину в последней инстанции.

Ну а закончу я свои размышления парадоксально. По моему глубокому убеждению, совершенно не важно, где рожать. Помните, в «Смешариках» была серия про футбол, где Лосяш спорил с Копатычем по поводу того, что важнее: настрой или тактика. В мультике они так и не договорились. А вот в родах важнее настрой. Душевное здоровье, внутреннее спокойствие, гармония с самой собой и окружающим миром – вот те факторы, которые в любом роддоме приведут к вам хороших докторов и акушеров и дадут силы родить вашего долгожданного малыша на пять с плюсом.

Пусть ваши роды пройдут с улыбкой, а новый Человек в первые минуты своей новой жизни тоже улыбнется вам своим беззубым ртом!