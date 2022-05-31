Разрез промежности: как, зачем и что потом?

Наверняка все слышали, что в некоторых случаях в родах рассекают промежность, но далеко не все представляют, зачем это нужно. Многие будущие мамы при одном намеке на возможное рассечение промежности в родах впадают в ужас, хотя на самом деле все не так уж страшно.

Существует 2 способа рассечения промежности.

- В настоящее время в 95% случаев разрез промежности производится косо, в направлении седалищных бугров. Такая операция называется эпизиотомия. На рисунке под цифрами 2 и 3 показаны две разновидности эпизиотомии.

- Но в некоторых случаях производят прямой разрез по направлению к анусу - перинеотомия. При перинеотомии не рассекаются мышцы, поэтому этот разрез менее травматичен, но существует опасность, что разрез продолжится до прямой кишки и перейдет на нее. Из-за этого возможного осложнения перинеотомия производится крайне редко, в основном у женщин, у которых расстояние от влагалища до прямой кишки достаточно большое (высокая промежность).

Показания для рассечения промежности

Чаще всего разрез промежности производят при угрозе разрыва или при начавшемся разрыве. Гладкие края разрезанной раны по сравнению с рваными и размозженными краями восстанавливаются легче и заживают лучше. После разрыва промежность может деформироваться, следы более заметны, вход во влагалище может стать зияющим. Нагноение во много раз чаще бывает тоже после разрыва. Кроме того, разрыв может произойти в направлении прямой кишки и продлиться на нее. Чтобы избежать всех этих осложнений, производится аккуратный разрез.

Разрыв промежности возможен, если ткани промежности плохо растяжимы, неподатливы, если половая щель узкая, а головка плода достаточно большая, если роды быстрые или стремительные, при неправильном вставлении головки, при тазовом предлежании. В этих случаях рассечение промежности производится как в интересах матери, так и в интересах ребенка, так как оно создает дополнительное пространство для прохождения головки плода во время родов.

Разрез промежности необходимо делать в случаях, если необходимо скорейшее завершение родов при преждевременных родах, при гипоксии плода или при аномалиях его развития, потому что роды при этом должны быть для него максимально щадящими. При слабости потуг также прибегают к эпизиотомии.

Проведение эпизиотомии рекомендуется при наложении щипцов и при затрудненном выведении плечиков плода.

В некоторых случаях необходимо ослабить потуги путем расширения половой щели из-за заболеваний матери, таких как миопия (близорукость), предшествующие операции на глазах, повышение артериального давления, аневризмы на сосудах, заболевания органов дыхания и др.

Как это делается?

Эпизиотомия делается следующим образом: акушерка вводит указательный и средний пальцы между головкой плода и промежностью матери, и на высоте схватки при врезывании головки тупоконечными ножницами производит разрез. Длина разреза 2-3 см. Женщина на фоне схватки, когда ткани промежности натянуты на головку, разрез не чувствует. Но в некоторых роддомах тем не менее применяется местное обезболиванике обезболивание: область, где предполагается сделать разрез вспрыскивают спреем лидокаина.

После окончания родов во время осмотра родовых путей производится послойное зашивание тканей промежности. На мышцы и слизистую оболочку влагалища накладываются рассасывающиеся швы. На кожу также могут накладываться рассасывающиеся швы, снимать которые не нужно. Если на кожу наложены не рассасывающиеся швы, то их снимают на 5 сутки.

Наложение швов проводится под местным обезболиванием. Делается либо укол новокаина, либо разрез обрабатывается спреем лидокаина. Если у женщины есть непереносимость к указанным препаратам, то ей проводится обезболивание промедолом (препарат вводится внутривенно). Если в родах проводилась эпидуральная анестезия, и у женщины поставлен спинальный катетер, то обезболивающий препарат вводится в него, и дополнительное обезболивание не нужно.

После ушивания разреза, область влагалища и промежности обрабатывается йодом.

Возможные осложнения

К осложнениям эпизиотомии относятся нагноение швов или их расхождение. Конечно, в возникновении осложнений может быть виноват медицинский персонал, но многое зависит и от женщины. Необходимо соблюдать правила гигиены и выполнять все рекомендации врачей по уходу за швами.

Кроме того, если швы наложены неправильно, возможно образование гематомы. Это осложнение обычно выявляется в первые 2 часа после родов, пока женщина еще находится в родильном отделении. В этом случае необходимо вскрытие и удаление гематомы и повторное наложение швов. Эта операция производится уже под общим внутривенным наркозом.

Если кроме разреза имеются существенные разрывы тканей родовых путей, для профилактики осложнений назначаются антибиотики. Они также обязательно назначаются после удаления гематомы.

Послеродовый период

В послеродовом периоде после проведения эпизиотомии или перинеотомии нельзя садиться 2-3 недели, чтобы не разошлись швы. В первые 2-3 дня не рекомендуется есть хлеб, чтобы стул был достаточно мягким и в небольшом количестве. После каждого похода в туалет необходимо подмываться. Прокладки или подкладную пеленку нужно менять не реже, чем каждые 3 часа, пока женщина лежит в палате лучше вообще не надевать нижнее белье, чтобы швы проветривались.

Обработка швов делается акушеркой 2 раза в день утром и вечером. Также проводится ультрафиолетовое облучение (кварцевание) швов, чтобы швы не инфицировались и впоследствии не воспалялись.

В 1-2 сутки швы достаточно болезненные, особенно при кашле или смехе, но не настолько, чтобы назначать обезболивающие препараты. Если все-таки терпеть трудно, можно применить свечи с кетанолом, но не более 2-3 раз, потому что в небольших количествах анальгетик из прямой кишки впитывается в кровь и может попадать в молоко.

На 5 сутки швы снимаются (если были наложены не рассасывающиеся швы). Перед снятием швов необходимо опорожнить кишечник. Если это сделать трудно, можно попросить у акушерки свечку с глицерином.

После выписки из роддома необходимо продолжать ухаживать за промежностью. Утром и вечером область швов нужно смазывать раствором марганца или зеленки и регулярно подмывать. Также не стоит забывать, что пока разрез окончательно не заживет, сидеть нельзя. Это достаточно неудобно, но в этом есть и плюсы, так как приходится больше стоять и ходить (ведь все время лежать скучно!), и быстрее уходят лишние килограммы.

Шрам после разреза маленький и незаметный. Его может увидеть разве что гинеколог на осмотре, и то не всегда. Многие акушерки вообще рекомендуют ничего не рассказывать мужу, если он чрезмерно впечатлительный, а сам он ничего не заметит.

На чувствительности влагалища и качестве половой жизни разрез также никак не отразится.

В послеродовом периоде многие женщины замечают, что вход во влагалище стал шире, при половом акте туда даже может проникать воздух. Но это связано не с эпизиотомией, а с самими родами.

В настоящее время многие женщины рассказывают друг другу, что разрезают промежность чуть ли не всем подряд, потому что акушерке охота побыстрее закончить роды. На самом деле это не так!

Эпизиотомию действительно делают часто, но только когда имеются показания. В современных условиях ввиду плохой экологии, большого количества инфекционных заболеваний, гормональных нарушений у многих женщин это отражается на эластичности кожи и мышц, в том числе и на промежности.

Кроме того, в настоящее время врачи борются за здоровье каждого ребенка, и если ему трудно, то предпочитают не рисковать, и вовремя ему помочь. Ничего не делается просто так, и врачи также, как и мама, заинтересованы в сохранении здоровья ее и ребенка.