Яблочно-творожный десерт без выпечки — нежный и вкусный
Яблочно-творожный десерт без выпечки — идеальный пример: сочные яблоки с корицей, воздушный творожный крем, хрустящие орехи и карамелизированная груша создают гармонию вкусов, а готовится всё без духовки, без муки и без чувства вины!
Понадобится: (на 4 порции)
- 2 кислых яблока;
- 1 груша;
- 1 банан;
- 2 ч. л. сахара (или мёда);
- 1 ч. л. корицы;
- 2 ст. л. сливочного масла;
- немного лимонного сока.
Творожный крем:
- 150 г нежирного творога;
- 100 мл холодных сливок;
- 1 ст. л. сахарной пудры;
- ½ ч. л. ванильного экстракта;
Хрустящий слой:
- 100 г овсяного печенья (или гранолы);
- 50 г орехов
Приготовление:
1. Яблочное пюре с корицей. Очистите яблоки, нарежьте кубиками. Тушите на сливочном масле с сахаром и корицей 10 минут до мягкости, добавьте лимонный сок, чтобы получился кисловатый оттенок. Можно добавить пару ложек воды, чтобы не пригорало. Пюрируйте блендером и остудите.
2. Воздушный творожный крем. Взбейте холодные сливки и сахарную пудру. Добавьте творог и ваниль, взбивайте до гладкости. Уберите в холодильник.
3. Карамельная груша. Грушу нарежьте тонкими дольками. Обжарьте на сливочном масле с сахаром до золотистого карамельного оттенка.
4. Сборка десерта. Выкладывайте слоями в креманки: сначала немного яблочного пюре. Измельчённое печенье с орехами. Снова яблочное пюре. Творожный крем. Ломтики банана. Карамельная груша. Снова творожный крем.
Сверху десерт посыпьте крошкой печенья, орешками и украсьте бананом.
Десерт имеет сбалансированный вкус — кислинка яблок + сладость карамели + нежность крема.
Для ПП-версии замените сахар на эритрит, а печенье — на овсяные хлопья с кокосовой стружкой.
Приятного аппетита!