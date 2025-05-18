Форум
Сладкие блюда

Яблочно-творожный десерт без выпечки — нежный и вкусный

Даже полезные продукты можно прекратить в кулинарные шедевры!

Яблочно-творожный десерт без выпечки — идеальный пример: сочные яблоки с корицей, воздушный творожный крем, хрустящие орехи и карамелизированная груша создают гармонию вкусов, а готовится всё без духовки, без муки и без чувства вины!

 

Понадобится: (на 4 порции)

  • 2 кислых яблока;
  • 1 груша;
  • 1 банан;
  • 2 ч. л. сахара (или мёда);
  • 1 ч. л. корицы;
  • 2 ст. л. сливочного масла;
  • немного лимонного сока.

Творожный крем:

  • 150 г нежирного творога;
  • 100 мл холодных сливок;
  • 1 ст. л. сахарной пудры;
  • ½ ч. л. ванильного экстракта;

Хрустящий слой:

  • 100 г овсяного печенья (или гранолы);
  • 50 г орехов

Приготовление:

1. Яблочное пюре с корицей. Очистите яблоки, нарежьте кубиками. Тушите на сливочном масле с сахаром и корицей 10 минут до мягкости, добавьте лимонный сок, чтобы получился кисловатый оттенок. Можно добавить пару ложек воды, чтобы не пригорало. Пюрируйте блендером и остудите.

2. Воздушный творожный крем. Взбейте холодные сливки и сахарную пудру. Добавьте творог и ваниль,  взбивайте до гладкости. Уберите в холодильник.

3. Карамельная груша. Грушу нарежьте тонкими дольками. Обжарьте на сливочном масле с сахаром до золотистого карамельного оттенка.

4. Сборка десерта. Выкладывайте слоями в креманки: сначала немного яблочного пюре. Измельчённое печенье с орехами. Снова яблочное пюре. Творожный крем. Ломтики банана. Карамельная груша. Снова творожный крем.

Сверху десерт посыпьте крошкой печенья, орешками и украсьте бананом.

Десерт имеет сбалансированный вкус — кислинка яблок + сладость карамели + нежность крема.

Для ПП-версии замените сахар на эритрит, а печенье — на овсяные хлопья с кокосовой стружкой.

Приятного аппетита!

