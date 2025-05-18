Яблочно-творожный десерт без выпечки — идеальный пример: сочные яблоки с корицей, воздушный творожный крем, хрустящие орехи и карамелизированная груша создают гармонию вкусов, а готовится всё без духовки, без муки и без чувства вины!

Понадобится: (на 4 порции) 2 кислых яблока;

1 груша;

1 банан;

2 ч. л. сахара (или мёда);

1 ч. л. корицы;

2 ст. л. сливочного масла;

немного лимонного сока. Творожный крем: 150 г нежирного творога;

100 мл холодных сливок;

1 ст. л. сахарной пудры;

½ ч. л. ванильного экстракта; Хрустящий слой: 100 г овсяного печенья (или гранолы);

50 г орехов

Приготовление:

1. Яблочное пюре с корицей. Очистите яблоки, нарежьте кубиками. Тушите на сливочном масле с сахаром и корицей 10 минут до мягкости, добавьте лимонный сок, чтобы получился кисловатый оттенок. Можно добавить пару ложек воды, чтобы не пригорало. Пюрируйте блендером и остудите.

2. Воздушный творожный крем. Взбейте холодные сливки и сахарную пудру. Добавьте творог и ваниль, взбивайте до гладкости. Уберите в холодильник.

3. Карамельная груша. Грушу нарежьте тонкими дольками. Обжарьте на сливочном масле с сахаром до золотистого карамельного оттенка.

4. Сборка десерта. Выкладывайте слоями в креманки: сначала немного яблочного пюре. Измельчённое печенье с орехами. Снова яблочное пюре. Творожный крем. Ломтики банана. Карамельная груша. Снова творожный крем.

Сверху десерт посыпьте крошкой печенья, орешками и украсьте бананом.

Десерт имеет сбалансированный вкус — кислинка яблок + сладость карамели + нежность крема.

Для ПП-версии замените сахар на эритрит, а печенье — на овсяные хлопья с кокосовой стружкой.

Приятного аппетита!