Вафли как в Engels с йогуртом и инжиром. Невероятно вкусно!
Многие жители Екатеринбурга хорошо знают и очень любят местную городскую кофейню Engels, которая славится своими мягкими вафлями с различными начинками и добавками.
Совсем недавно заведение представило новое блюдо: вафли с инжиром, йогуртовым кремом и пряным мёдом. Бесспорно, вафли у них очень вкусные. Но вот цена кусается. За одну порцию придется отдать 750 рублей!
Мы решили повторить такой рецепт в домашних условиях. На полную аутентичность не претендуем, но вафли в сочетании с йогуртом, инжиром, мёдом и фисташками получились чудесными! А по стоимости дешевле в три раза за порцию.
Понадобится:
Вафли:
- 1 яйцо и 1 желток;
- молоко 180 мл;
- 200 г муки;
- 50 г сахара;
- 70 г сливочного масла;
- 1 ч.л. разрыхлителя;
- щепотка соли;
- ванилин или ванильный сахар по вкусу.
Начинка:
- густой греческий йогурт без сахара 200 г;
- свежий инжир;
- фисташки солёные;
- мёд;
- острый красный перец по вкусу.
- Все ингредиенты для теста смешиваем (не взбиваем) в миске: сахар, соль, яйца, молоко, растопленное сливочное масло, мука, разрыхлитель. Тесто получается жидким, как на оладьи.
2. Оставляем на 10-15 минут.
3. Начинаем готовить вафли. Тут лучше следовать инструкции на вашей вафельнице, всё зависит от её мощности и размеров. Наши вафли мы выпекали около 3 минут каждую.
4. На слегка остывшие вафли выкладываем йогурт, кусочки инжира и порубленную солёную фисташку. Поливаем мёдом. Для пикантности можно в мёд добавить маленькую щепотку острого красного перца.
Такая порция домашних вафель обойдется примерно в 200 рублей. Самый дорогой здесь инжир: одна штука на рынке стоит 90 рублей.
Если же у вас нет вафельницы и приобретать вы её не планируйте, то рекомендуем просто попробовать сочетание: йогурт, инжир, солёная фисташка и мёд. Подать можно в обычном стеклянном стакане. Это невероятно вкусно!
Вафли мы пекли в маленькой вафельнице, которую заказали за 1000 рублей на Озон. Как и в вышеуказанной кофейне, вы можете экспериментировать с начинками для вафель. Из теста убрать сахар, а вместо инжира и йогурта добавлять сыр, яйцо, авокадо, рыбу или мясо.
Приятного аппетита!
Спасибо за рецепт! Попробуем на завтрак сделать))
Класс
Теперь ждем рецепт их несладких вафель 😋
Спасибо!
Правда вафли у них без глютена. Вот бы оригинальный рецепт теста....