Юлия Аверина
Сладкие блюда

Вафли как в Engels с йогуртом и инжиром. Невероятно вкусно!

Вафли с йогуртом и инжиром

Многие жители Екатеринбурга хорошо знают и очень любят местную городскую кофейню Engels, которая славится своими мягкими вафлями с различными начинками и добавками.

Совсем недавно заведение представило новое блюдо: вафли с инжиром, йогуртовым кремом и пряным мёдом. Бесспорно, вафли у них очень вкусные. Но вот цена кусается. За одну порцию придется отдать 750 рублей!

Мы решили повторить такой рецепт в домашних условиях. На полную аутентичность не претендуем, но вафли в сочетании с йогуртом, инжиром, мёдом и фисташками получились чудесными! А по стоимости дешевле в три раза за порцию.

Понадобится:

Вафли: 

  • 1 яйцо и 1 желток;
  • молоко 180 мл;
  • 200 г муки;
  • 50 г сахара;
  • 70 г сливочного масла;
  • 1 ч.л. разрыхлителя;
  • щепотка соли;
  • ванилин или ванильный сахар по вкусу.

Начинка:

  • густой греческий йогурт без сахара 200 г;
  • свежий инжир;
  • фисташки солёные;
  • мёд;
  • острый красный перец по вкусу. 
  1. Все ингредиенты для теста смешиваем (не взбиваем) в миске: сахар, соль, яйца,  молоко, растопленное сливочное масло, мука, разрыхлитель. Тесто получается жидким, как на оладьи.

2. Оставляем на 10-15 минут.

3. Начинаем готовить вафли. Тут лучше следовать инструкции на вашей вафельнице, всё зависит от её мощности и размеров. Наши вафли мы выпекали около 3 минут каждую.

 

4. На слегка остывшие вафли выкладываем йогурт, кусочки инжира и порубленную солёную фисташку. Поливаем мёдом. Для пикантности можно в мёд добавить маленькую щепотку острого красного перца. 

Такая порция домашних вафель обойдется примерно в 200 рублей. Самый дорогой здесь инжир: одна штука на рынке стоит 90 рублей. 

Если же у вас нет вафельницы и приобретать вы её не планируйте, то рекомендуем просто попробовать сочетание: йогурт, инжир, солёная фисташка и мёд. Подать можно в обычном стеклянном стакане. Это невероятно вкусно! 

Вафли мы пекли в маленькой вафельнице, которую заказали за 1000 рублей на Озон. Как и в вышеуказанной кофейне, вы можете экспериментировать с начинками для вафель. Из теста убрать сахар, а вместо инжира и йогурта добавлять сыр, яйцо, авокадо, рыбу или мясо. 

Приятного аппетита!

Обсуждение на форуме

4
Раниля Фаскиева
23.08.25, 22:12

Спасибо за рецепт! Попробуем на завтрак сделать))

Государственная Тайна
24.08.25, 19:37

Класс
Теперь ждем рецепт их несладких вафель 😋

Jasky
24.08.25, 22:15

Спасибо!
Правда вафли у них без глютена. Вот бы оригинальный рецепт теста....

