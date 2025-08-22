Вафли как в Engels с йогуртом и инжиром. Невероятно вкусно!

Многие жители Екатеринбурга хорошо знают и очень любят местную городскую кофейню Engels, которая славится своими мягкими вафлями с различными начинками и добавками.

Совсем недавно заведение представило новое блюдо: вафли с инжиром, йогуртовым кремом и пряным мёдом. Бесспорно, вафли у них очень вкусные. Но вот цена кусается. За одну порцию придется отдать 750 рублей!

Мы решили повторить такой рецепт в домашних условиях. На полную аутентичность не претендуем, но вафли в сочетании с йогуртом, инжиром, мёдом и фисташками получились чудесными! А по стоимости дешевле в три раза за порцию.