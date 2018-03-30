Пасха из рикотты с апельсином

Ингредиенты:

сыр рикотта 700 г;

апельсин 1 шт.;

масло сливочное 150 г;

сахар 150 г;

сливки жирностью 33% – 100 мл.

1. Отжать рикотту в марле под прессом в течение 1 часа.

2. Из апельсина извлечь мякоть, удалив все пленки. Сложить мякоть в миску, туда отжать сок из остатков апельсина.

3. В сковороде разогреть сливочное масло, посыпать сахаром. Нагревать 5 минут, затем добавить мякоть и сок апельсина. Держать на огне до образования жидкой карамельной массы.

4. Влить сливки, перемешать и снять с огня. Дать остыть.

5. Остывшую апельсиново-сливочную массу доавить в рикотту. Перемешать.

6. Полученную массу уложить в пасочницу, поместить в холодильник на сутки.