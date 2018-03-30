Пасха из рикотты с апельсином
Очень нежная и таящая во рту. Для тех, кто не любит творог.
Ингредиенты:
- сыр рикотта 700 г;
- апельсин 1 шт.;
- масло сливочное 150 г;
- сахар 150 г;
- сливки жирностью 33% – 100 мл.
1. Отжать рикотту в марле под прессом в течение 1 часа.
2. Из апельсина извлечь мякоть, удалив все пленки. Сложить мякоть в миску, туда отжать сок из остатков апельсина.
3. В сковороде разогреть сливочное масло, посыпать сахаром. Нагревать 5 минут, затем добавить мякоть и сок апельсина. Держать на огне до образования жидкой карамельной массы.
4. Влить сливки, перемешать и снять с огня. Дать остыть.
5. Остывшую апельсиново-сливочную массу доавить в рикотту. Перемешать.
6. Полученную массу уложить в пасочницу, поместить в холодильник на сутки.
Оставить комментарий