Джинсовые имбирные пряники

Как приготовить имбирные пряники своими руками? Рецептом имбирных пряников (имбирного печенья) на новый год делится с нами наша ю-мама Вера!

Имбирные пряники на Новый год

После волны вдохновения и создания своими руками новогодних домиков очередной виток предновогодних мыслей привёл меня к тому, что дома должно пахнуть!

Чем пахнет Новый год? Разумеется, ёлкой и мандаринами! А ещё праздничное настроение создают ароматы имбиря, корицы и свежей выпечки. Значит, печём имбирные пряники!

1. Моё тесто совершенно не отличается каким-либо эксклюзивом. Имбирные пряники делает имбирными пряниками смесь молотого сухого имбиря, корицы и мускатного ореха.

В тесто добавляю разрыхлитель теста (1 ч.л. без горки), 200 граммов муки, 30 граммов порезанного на кусочки холодного сливочного масла, 1 яйцо, 50 граммов сахарной пудры и 50 граммов тёплого мёда.

2. Сперва размешиваю все это ложкой.



3. Затем руками довожу до однородной массы. Готовое тесто можно положить минут на 5-7 в морозильник, оно станет пластичнее.

4. Тесто нужно раскатать до толщины ~5 мм. У меня есть 3 формочки, делать ими пряники легко и приятно.

5. Однако, хочется разнообразия, поэтому я рисую на клетчатой бумаге несколько шаблонов. Можно, конечно, было распечатать из интернета, но у нас же должен быть атмосферный хендмейд))

6. На самом деле, всё, конечно же, проще - дома нет принтера, а тащиться куда-то распечатывать бабВере лень 😅 Вырезаю тесто по выкройке ножом.

7. Духовку предварительно разогреваю до 180°. Выпекать 8 минут.

8. Интересно, когда через экран научатся передавать запах?))

9. В интернете полно росписи пряников на любой вкус. Сложно придумать что-то оригинальное, но я попробую! Мои пряники будут цвета... джинс.

Для этого беру обычную голубую глазурь, я покупала в пакетике. Но развожу её чуть-чуть пожиже, чем написано в инструкции. Коричневый пряник проступит из-под голубого и даст ту самую джинсовую расцветку!

10. Наношу глазурь обычной художественной кистью, новой и предварительно хорошо помытой.

11. Дома нашлись рисовые шарики в белой глазури, креплю их пинцетом в голубую глазурь, быстро, пока та не застыла. Выкладываю снежинку.

12. Остальные расписываю белой глазурью при помощи пакета с отрезанным уголком.

13. Белая глазурь готовая, из тюбика.

14. Готовые пряники. Можно выложить на доску, а можно на стадии формирования пряника проделать отверстия и потом украсить этими пряниками ёлку.