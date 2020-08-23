Самбук из яблок — легкий и воздушный десерт!
Если шарлотка с яблоками уже приелась, предлагаем интересный и быстрый рецепт десерта из яблок. Яблочный самбук – это воздушный десерт, похожий одновременно на мусс, желе и яблочное пюре. По консистенции - воздушная пенка, чем-то похожая на кислородный коктейль. Самбук прост в приготовлении, у него нежный и приятный на вкус, к тому же он низкокалорийный – однозначно стоит попробовать!
Самбук из яблок (на 8 порций)
|
Понадобится:
Яблоки – 700 г (очищенных примерно 600 г);
Итого: 1070 г
Белки 18, жиры 0, углеводы 216, ккал 936
На 100 г: белки 2 жиры 0, углеводы 20, ккал 88
Этапы приготовления
1. Яблоки вымойте, очистите от кожуры и серединки (семечки и семенная камера), разрежьте на четвертинки.
2. Положите в форму для запекания, налейте треть-четверть стакана воды, накройте фольгой. Запекайте в разогретой до 180-200 градусов духовке до полной мягкости. Если яблоки дали много сока, через некоторое время можно открыть фольгу и дать соку выпариться.
3. Остудите яблоки и измельчите блендером или протрите через сито, чтобы получилось пюре.
4. Подготовьте желатин: смешайте его со стаканом воды и, помешивая, подогрейте до растворения желатина. Не кипятите! Отставьте в сторону, пока взбиваете пюре, желатин остынет до чуть теплого.
5. В яблочное пюре добавьте сахар и яичные белки и взбейте миксером на высокой скорости до получения пышной светлой массы, довольно плотной и устойчивой. Объем увеличится примерно в два раза.
6. Во взбитую массу влейте желатин тонкой струйкой, аккуратно и тщательно перемешивая. Если смешается неравномерно, будет разная плотность самбука – местами более нежный, пенный, местами потверже.
7. Разложите по вазочкам/креманкам/стаканчикам и поставьте на несколько часов в холодильник, чтобы самбук стал более плотным, крепким.
На заметку:
Количество сахара можно уменьшить на треть, если яблоки сладкие.
Мелкие садовые яблочки, которые трудно чистить от кожуры, можно нарезать и запечь, не очищая. Потом нужно будет протереть через сито, чтобы отделить кожицу.
Яблоки можно не запекать, а потушить в кастрюле/глубокой сковороде. В этом случае нужно готовить на небольшом огне и дать выпариться жидкости, чтобы пюре получилось густым, иначе самбук будет менее плотным, слабее по консистенции.
8. При подаче украсьте мятой, шоколадной крошкой, посыпьте лимонной цедрой, порошком какао или корицей – по своему вкусу и желанию.
Приятного аппетита!