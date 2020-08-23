Если шарлотка с яблоками уже приелась, предлагаем интересный и быстрый рецепт десерта из яблок. Яблочный самбук – это воздушный десерт, похожий одновременно на мусс, желе и яблочное пюре. По консистенции - воздушная пенка, чем-то похожая на кислородный коктейль. Самбук прост в приготовлении, у него нежный и приятный на вкус, к тому же он низкокалорийный – однозначно стоит попробовать!

Самбук из яблок (на 8 порций)

Понадобится: Яблоки – 700 г (очищенных примерно 600 г);

Яйца (только белки) – 2 шт.;

Сахар – 150 г;

Желатин быстрорастворимый – 10 г (для более плотного мусса -15 г);

Вода – 250 мл. Итого: 1070 г Белки 18, жиры 0, углеводы 216, ккал 936 На 100 г: белки 2 жиры 0, углеводы 20, ккал 88

Этапы приготовления

1. Яблоки вымойте, очистите от кожуры и серединки (семечки и семенная камера), разрежьте на четвертинки.

2. Положите в форму для запекания, налейте треть-четверть стакана воды, накройте фольгой. Запекайте в разогретой до 180-200 градусов духовке до полной мягкости. Если яблоки дали много сока, через некоторое время можно открыть фольгу и дать соку выпариться.

3. Остудите яблоки и измельчите блендером или протрите через сито, чтобы получилось пюре.

4. Подготовьте желатин: смешайте его со стаканом воды и, помешивая, подогрейте до растворения желатина. Не кипятите! Отставьте в сторону, пока взбиваете пюре, желатин остынет до чуть теплого.

5. В яблочное пюре добавьте сахар и яичные белки и взбейте миксером на высокой скорости до получения пышной светлой массы, довольно плотной и устойчивой. Объем увеличится примерно в два раза.

6. Во взбитую массу влейте желатин тонкой струйкой, аккуратно и тщательно перемешивая. Если смешается неравномерно, будет разная плотность самбука – местами более нежный, пенный, местами потверже.

7. Разложите по вазочкам/креманкам/стаканчикам и поставьте на несколько часов в холодильник, чтобы самбук стал более плотным, крепким.

На заметку: Количество сахара можно уменьшить на треть, если яблоки сладкие. Мелкие садовые яблочки, которые трудно чистить от кожуры, можно нарезать и запечь, не очищая. Потом нужно будет протереть через сито, чтобы отделить кожицу. Яблоки можно не запекать, а потушить в кастрюле/глубокой сковороде. В этом случае нужно готовить на небольшом огне и дать выпариться жидкости, чтобы пюре получилось густым, иначе самбук будет менее плотным, слабее по консистенции.

8. При подаче украсьте мятой, шоколадной крошкой, посыпьте лимонной цедрой, порошком какао или корицей – по своему вкусу и желанию.

Приятного аппетита!